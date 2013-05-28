포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 3 12345678910 새 코멘트 Test Account 2009.11.20 00:12 #21 HideYourRichess : 그리고 주제 목록에 대한 링크도 없습니다. 주제 주제 옆에 있는 아이콘을 확인하십시오. DDFedor 2009.11.20 00:22 #22 첫 번째 페이지는 왜 11개의 메시지에 맞고 두 번째 페이지는 10개에 맞습니까? 개별 지표를 "페이지당 댓글 수"로 만들 수 있습니까? [삭제] 2009.11.20 03:18 #23 DDFedor : 첫 번째 페이지는 왜 11개의 메시지에 맞고 두 번째 페이지는 10개에 맞습니까? 개별 지표를 "페이지당 댓글 수"로 만들 수 있습니까? 첫 페이지는 1개의 주제 + 10개의 댓글입니다. 다른 모든 페이지는 댓글 전용입니다. 개별 설정에 관해서는 - 생각해야 합니다. Hide 2009.11.20 07:38 #24 alexvd : 주제 주제 옆에 있는 아이콘을 확인하십시오. 이것은 매우 불편합니다. 페이지를 읽을 때 주제 목록으로 이동하려면 스크롤해야 합니다. Hide 2009.11.20 07:39 #25 예, 그리고 주제의 마지막 읽지 않은 댓글로의 전환 - 어디? --- 2009.11.20 11:49 #26 "일반 토론" 링크로의 전환은 약간 생각한 것 같습니다. 클릭 박탈이 필요한 것 같습니다 ... kombat 2009.11.20 14:32 #27 시간이 지나면 "굵게 표시된 스레드"가 나타납니다. 저것들. 새 메시지가 있는 것처럼 들어가고 모든 것이 동일합니다 ... 글리치? Yuriy Zaytsev 2009.11.20 14:39 #28 아 그리고 빨리! MQL5와 같은 포럼 분명히 그것이 여전히 비어 있다는 사실에서 ... 일반적으로 mql4 포럼의 속도는 매우 높습니다! -- 이전 포럼은 분명히 병렬로 유지됩니까? -- 새로운 MQL5 포럼에서 직접 보고 싶습니다. 필드 스카이프 ICQ DDFedor 2009.11.20 16:28 #29 주제에 읽지 않은 메시지가 있음을 나타내는 즐겨찾기 화살표는 어디에 있습니까? 필요. 또는 비슷한 것... DDFedor 2009.11.20 16:34 #30 kombat : 시간이 지나면 "굵게 표시된 스레드"가 나타납니다. 저것들. 새 메시지가 있는 것처럼 들어가고 모든 것이 동일합니다 ... 글리치? 보이지 않는 전선의 전사들이 일하고 있습니다... :) 12345678910 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 주제 목록에 대한 링크도 없습니다.
주제 주제 옆에 있는 아이콘을 확인하십시오.
첫 번째 페이지는 왜 11개의 메시지에 맞고 두 번째 페이지는 10개에 맞습니까? 개별 지표를 "페이지당 댓글 수"로 만들 수 있습니까?
첫 번째 페이지는 왜 11개의 메시지에 맞고 두 번째 페이지는 10개에 맞습니까? 개별 지표를 "페이지당 댓글 수"로 만들 수 있습니까?
첫 페이지는 1개의 주제 + 10개의 댓글입니다. 다른 모든 페이지는 댓글 전용입니다.
개별 설정에 관해서는 - 생각해야 합니다.
주제 주제 옆에 있는 아이콘을 확인하십시오.
이것은 매우 불편합니다. 페이지를 읽을 때 주제 목록으로 이동하려면 스크롤해야 합니다.
"일반 토론" 링크로의 전환은 약간 생각한 것 같습니다. 클릭 박탈이 필요한 것 같습니다 ...
시간이 지나면 "굵게 표시된 스레드"가 나타납니다.
저것들. 새 메시지가 있는 것처럼 들어가고 모든 것이 동일합니다 ...
글리치?
아 그리고 빨리! MQL5와 같은 포럼
분명히 그것이 여전히 비어 있다는 사실에서 ... 일반적으로 mql4 포럼의 속도는 매우 높습니다!
--
이전 포럼은 분명히 병렬로 유지됩니까?
--
새로운 MQL5 포럼에서 직접 보고 싶습니다.
필드
스카이프
ICQ
주제에 읽지 않은 메시지가 있음을 나타내는 즐겨찾기 화살표는 어디에 있습니까? 필요. 또는 비슷한 것...
시간이 지나면 "굵게 표시된 스레드"가 나타납니다.
저것들. 새 메시지가 있는 것처럼 들어가고 모든 것이 동일합니다 ...
글리치?
보이지 않는 전선의 전사들이 일하고 있습니다... :)