포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 3

새 코멘트
 
HideYourRichess :
그리고 주제 목록에 대한 링크도 없습니다.


주제 주제 옆에 있는 아이콘을 확인하십시오.



 

첫 번째 페이지는 왜 11개의 메시지에 맞고 두 번째 페이지는 10개에 맞습니까? 개별 지표를 "페이지당 댓글 수"로 만들 수 있습니까?

[삭제]  
DDFedor :

첫 번째 페이지는 왜 11개의 메시지에 맞고 두 번째 페이지는 10개에 맞습니까? 개별 지표를 "페이지당 댓글 수"로 만들 수 있습니까?

첫 페이지는 1개의 주제 + 10개의 댓글입니다. 다른 모든 페이지는 댓글 전용입니다.

개별 설정에 관해서는 - 생각해야 합니다.

 
alexvd :


주제 주제 옆에 있는 아이콘을 확인하십시오.




이것은 매우 불편합니다. 페이지를 읽을 때 주제 목록으로 이동하려면 스크롤해야 합니다.

 
예, 그리고 주제의 마지막 읽지 않은 댓글로의 전환 - 어디?
 

"일반 토론" 링크로의 전환은 약간 생각한 것 같습니다. 클릭 박탈이 필요한 것 같습니다 ...

 

시간이 지나면 "굵게 표시된 스레드"가 나타납니다.

저것들. 새 메시지가 있는 것처럼 들어가고 모든 것이 동일합니다 ...

글리치?

 

아 그리고 빨리! MQL5와 같은 포럼

분명히 그것이 여전히 비어 있다는 사실에서 ... 일반적으로 mql4 포럼의 속도는 매우 높습니다!

--

이전 포럼은 분명히 병렬로 유지됩니까?


--


새로운 MQL5 포럼에서 직접 보고 싶습니다.

필드

스카이프

ICQ

 

주제에 읽지 않은 메시지가 있음을 나타내는 즐겨찾기 화살표는 어디에 있습니까? 필요. 또는 비슷한 것...

 
kombat :

시간이 지나면 "굵게 표시된 스레드"가 나타납니다.

저것들. 새 메시지가 있는 것처럼 들어가고 모든 것이 동일합니다 ...

글리치?


보이지 않는 전선의 전사들이 일하고 있습니다... :)

12345678910
새 코멘트