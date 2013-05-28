포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 8

DDFedor :

메시지를 주셔서 감사합니다. 수정이 완료되었으며 이제 스크롤 막대가 나타납니다. (코드 창의 내용을 업데이트하는 것을 잊지 마십시오)

 
kombat :
프로필 설정 에서 IP 주소 바인딩 모드가 활성화되어 있는지 확인하십시오.

 
alexvd :

예, 포함됩니다.

좋아 ... 지금까지는 괜찮습니다. 문제에주의를 기울이겠습니다.
 

기사에 달린 댓글이 이상하게 보입니다. 브라우저 - IE8(호환성 모드를 활성화해도 상황이 변경되지 않음).

감사합니다. 우리는 이미 알고 있고 수정 작업을 하고 있습니다. 댓글 미리보기가 완전히 새롭게 디자인될 가능성이 큽니다.
 

lea :

감사합니다. 수정했습니다.

 
기사 섹션에서 내 기사 를 클릭합니다. 최신 버전(게시 준비 완료)이 오른쪽에 표시되지 않고 마지막 초안이 표시됩니다.
