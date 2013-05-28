포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 10 1...345678910 새 코멘트 [삭제] 2010.01.14 16:48 #91 분명히 단락의 큰 들여쓰기를 의미합니다(<p>...</p>). 좋아, 조금 더 작게 만들어보자. kombat 2010.01.14 18:15 #92 다음은 라인입니다. 간단하게 번역 엔터를 누르면 --- 그리고 이 라인들 뭔가 평범해 보이는 쓰거나 shift + enter를 사용하여 번역해야 합니다. Renat Fatkhullin 2010.01.14 22:07 #93 kombat : 다음은 라인입니다. 들여쓰기 단락으로 제대로 작동하도록 <P> 태그 스타일의 서식을 변경했습니다. 이 접근 방식을 사용하면 시각적으로 올바른 텍스트(특히 기사에서)를 자동으로 만들 수 있으며 수많은 텍스트 콘텐츠가 있습니다. Shift + Enter는 <BR> 태그를 통해 줄 바꿈 을 제공합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Целые типы / Символьные константы - Документация по MQL5 Renat Fatkhullin 2010.01.14 22:07 #94 murad : 분명히 단락의 큰 들여쓰기를 의미합니다(<p>...</p>). 좋아, 조금 더 작게 만들어보자. 덜 필요하지 않습니다. --- 2010.02.16 14:00 #95 프로필에 아바타를 업로드할 때 이미지가 오른쪽으로 몇 픽셀 이동합니다. [삭제] 2010.02.16 14:15 #96 sergeev : 프로필에 아바타를 업로드할 때 이미지가 오른쪽으로 몇 픽셀 이동합니다. 이미 수정되었습니다. 다음 업데이트 이후에 사용 가능 --- 2013.05.28 13:43 #97 바로 포럼의 연보로 가고 싶었지만 여기가 더 적절하다고 생각합니다. 이 문자 집합을 변경하십시오. 더 의미 있는 일에 Vladislav Andruschenko 2013.05.28 15:41 #98 오늘 같은 것을 눈치 챘다. 인터넷이 망한 줄 알았다. Sergey Golubev 2013.05.28 16:02 #99 aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA는 ISO-8859-5 → UTF-8 인코딩에서 '서비스 불가'입니다. --- 2013.05.28 16:26 #100 newdigital : aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA는 ISO-8859-5 → UTF-8 인코딩에서 '서비스 불가'입니다. 네, 재미있을 것 같습니다 :) 나는 이것이 쾌활한 관리자의 테스트 체크라고 즉시 생각했습니다. 그리고 개구리는 두꺼비이지만 nada는 obana입니다. :)) 1...345678910 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음은 라인입니다.
간단하게 번역
엔터를 누르면
---
그리고 이 라인들
뭔가 평범해 보이는
쓰거나 shift + enter를 사용하여 번역해야 합니다.
다음은 라인입니다.
들여쓰기 단락으로 제대로 작동하도록 <P> 태그 스타일의 서식을 변경했습니다.
이 접근 방식을 사용하면 시각적으로 올바른 텍스트(특히 기사에서)를 자동으로 만들 수 있으며 수많은 텍스트 콘텐츠가 있습니다. Shift + Enter는 <BR> 태그를 통해 줄 바꿈 을 제공합니다.
분명히 단락의 큰 들여쓰기를 의미합니다(<p>...</p>). 좋아, 조금 더 작게 만들어보자.
프로필에 아바타를 업로드할 때 이미지가 오른쪽으로 몇 픽셀 이동합니다.
바로 포럼의 연보로 가고 싶었지만 여기가 더 적절하다고 생각합니다.이 문자 집합을 변경하십시오.
더 의미 있는 일에
aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA는 ISO-8859-5 → UTF-8 인코딩에서 '서비스 불가'입니다.
네, 재미있을 것 같습니다 :)
나는 이것이 쾌활한 관리자의 테스트 체크라고 즉시 생각했습니다. 그리고 개구리는 두꺼비이지만 nada는 obana입니다. :))