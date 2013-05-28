포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 10

분명히 단락의 큰 들여쓰기를 의미합니다(<p>...</p>). 좋아, 조금 더 작게 만들어보자.
 

다음은 라인입니다.

간단하게 번역

엔터를 누르면

---

그리고 이 라인들
뭔가 평범해 보이는
쓰거나 shift + enter를 사용하여 번역해야 합니다.

 
kombat :

다음은 라인입니다.

들여쓰기 단락으로 제대로 작동하도록 <P> 태그 스타일의 서식을 변경했습니다.

이 접근 방식을 사용하면 시각적으로 올바른 텍스트(특히 기사에서)를 자동으로 만들 수 있으며 수많은 텍스트 콘텐츠가 있습니다. Shift + Enter는 <BR> 태그를 통해 줄 바꿈 을 제공합니다.

murad :
덜 필요하지 않습니다.
 
프로필에 아바타를 업로드할 때 이미지가 오른쪽으로 몇 픽셀 이동합니다.
sergeev :

이미 수정되었습니다. 다음 업데이트 이후에 사용 가능
 

바로 포럼의 연보로 가고 싶었지만 여기가 더 적절하다고 생각합니다.

이 문자 집합을 변경하십시오.



더 의미 있는 일에

 
오늘 같은 것을 눈치 챘다. 인터넷이 망한 줄 알았다.
 
aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA는 ISO-8859-5 → UTF-8 인코딩에서 '서비스 불가'입니다.
 
newdigital :
aEaLbaZhaBaA aNaEaDaObbbPaNaA는 ISO-8859-5 → UTF-8 인코딩에서 '서비스 불가'입니다.

네, 재미있을 것 같습니다 :)

나는 이것이 쾌활한 관리자의 테스트 체크라고 즉시 생각했습니다. 그리고 개구리는 두꺼비이지만 nada는 obana입니다. :))

