포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 5

Владимир 2009.11.21 10:38 #41

여기에서 분기를 계속하지 않는 이유는 무엇입니까?

MetaTrader 5 베타 테스트가 시작되었습니다
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드의 변경 사항 목록

컴뱃 2009.11.19 22:44 2009.11.19 22:44

https://www.mql5.com/ru/docs

왼쪽 네비게이터에 두 개의 링크가 더 명확하게 요청됩니다.
- *.chm으로 업로드
- *.pdf로 업로드(필요한 경우)

동의한다!

Renat Fatkhullin 2009.11.21 12:54 #42

kombat :

터미널에서 µl로 액세스하는 것과 같은 서비스가 있다는 의미로 이해하면, 예를 들어, 현재 이자율 및 기타 가까운 시장 정보를 읽고 있습니까? 아니면 코드 라이브러리와 같은 서비스에 관한 것입니까?

그건 그렇고, 사용자가 개발한 "확립된 코드"의 축적에 대한 제안이 있습니다, 일종의 저장소인 업데이트를 위해 터미널을 통해 액세스할 수 있습니다.

아직 전체 서비스 목록을 공개하지 않고 새 버전이 출시되면 모든 것을 보여드리겠습니다.

실제로 MQL5.community의 새 버전은 1-3일마다 릴리스됩니다.

Hide 2009.11.21 13:07 #43

일반 토론 을 클릭 하여 페이지를 새로 고칠 수 없는 것으로 나타났습니다. f5를 눌러야 합니다 - 지루합니다.

kombat 2009.11.21 15:22 #44

사진과 함께 "충돌"에 대해 상기시켜 드리겠습니다... 어디에서 무엇을 보여주고 무엇을 보여주지 않는지 ... 메인 페이지를 보면 새로운 메시지가 없습니다. 우리는 주제를 열고 여전히 거기에 무엇이 있는지 봅니다 ...

Hide 2009.11.21 15:26 #45

나는 똑같은 것을 가지고 있습니다.이 지방 분비물은 어떻게 든 어리석게 나타납니다.

Renat Fatkhullin 2009.11.21 15:31 #46

캐싱 및 읽기 상태에 문제가 있기 때문에 이러한 효과가 발생합니다. 며칠 내로 모든 것을 수정하겠습니다.

kombat 2009.11.21 15:35 #47

Renat :

캐싱 및 읽기 상태에 문제가 있기 때문에 이러한 효과가 발생합니다. 며칠 내로 모든 것을 수정하겠습니다.

확인! 서두르지 말고 가장 중요한 것은 잊지 않는 것입니다 ...

DDFedor 2009.11.21 15:36 #48

Renat, 한 가지 주제를 더 만지고 싶습니다 - FAQ. 꼭 필요한 일입니다. 한 번 주제나 질문을 다루면 주제를 다시 그리는 것보다 링크가 있는 사람에게 대답하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이 문제에 대해 어떻게 생각하세요?

Renat Fatkhullin 2009.11.21 15:47 #49

DDFedor :

Renat, 한 가지 주제를 더 만지고 싶습니다 - FAQ. 꼭 필요한 일입니다. 한 번 주제나 질문을 다루면 주제를 다시 그리는 것보다 링크가 있는 사람에게 대답하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이 문제에 대해 어떻게 생각하세요?

이전에 FAQ 정책을 설명했습니다 .

FAQ는 완전히 작동하지 않고 확장할 수 없는 것입니다. 아무도 처음에 FAQ를 즉시 읽지 않을 것이라고 주장할 수 있습니다. 적당한 크기의 FAQ 자체가 구조화와 검색이 필요한 괴물이 됩니다. 여느 때와 같이 "용을 죽이는 자는 스스로 용이 된다."

우리는 정보를 제공하고 대량 및 무료 교육을 수행하는 문제를 해결하는 방법에 대한 실용적이고 오랜 시간 검증된 이해를 가지고 있습니다.

[삭제] 2009.11.21 15:49 #50

kombat :

사진과 함께 "충돌"에 대해 상기시켜 드리겠습니다... 어디에서 무엇을 보여주고 무엇을 보이지 않는지 ... 메인 페이지를 보면 새로운 메시지가 없습니다. 우리는 주제를 열고 여전히 거기에 무엇이 있는지 봅니다 ...

포럼의 메인 페이지에서 주제는 마지막 수정 날짜(마지막 댓글 날짜)를 기준으로 정렬되며 이미 포럼 카테고리(이 경우 "일반 토론")에 있음을 염두에 두어야 합니다. 우선 순위별로 정렬된 다음 수정 날짜별로만 정렬됩니다. 특정 사용자의 읽기 상태는 주제의 정렬 순서에 영향을 미치지 않습니다. 읽지 않은 주제는 더 높아지지 않습니다.

위에 게시된 스크린샷은 이러한 규칙을 준수합니다. 유일한 순간은 "과거 데이터 저장 형식"이라는 주제입니다. 첫 번째 스크린샷이 찍힌 순간에 생성되었지만 두 번째 스크린샷은 아직 찍히지 않았습니다.
여기에서 분기를 계속하지 않는 이유는 무엇입니까?
MetaTrader 5 베타 테스트가 시작되었습니다
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드의 변경 사항 목록
https://www.mql5.com/ru/docs
왼쪽 네비게이터에 두 개의 링크가 더 명확하게 요청됩니다.
- *.chm으로 업로드
- *.pdf로 업로드(필요한 경우)
동의한다!
터미널에서 µl로 액세스하는 것과 같은 서비스가 있다는 의미로 이해하면,
예를 들어, 현재 이자율 및 기타 가까운 시장 정보를 읽고 있습니까?
아니면 코드 라이브러리와 같은 서비스에 관한 것입니까?
그건 그렇고, 사용자가 개발한 "확립된 코드"의 축적에 대한 제안이 있습니다,
일종의 저장소인 업데이트를 위해 터미널을 통해 액세스할 수 있습니다.
아직 전체 서비스 목록을 공개하지 않고 새 버전이 출시되면 모든 것을 보여드리겠습니다.
실제로 MQL5.community의 새 버전은 1-3일마다 릴리스됩니다.
일반 토론 을 클릭 하여 페이지를 새로 고칠 수 없는 것으로 나타났습니다. f5를 눌러야 합니다 - 지루합니다.
사진과 함께 "충돌"에 대해 상기시켜 드리겠습니다...
어디에서 무엇을 보여주고 무엇을 보여주지 않는지 ...
메인 페이지를 보면 새로운 메시지가 없습니다.
우리는 주제를 열고 여전히 거기에 무엇이 있는지 봅니다 ...
캐싱 및 읽기 상태에 문제가 있기 때문에 이러한 효과가 발생합니다. 며칠 내로 모든 것을 수정하겠습니다.
확인!
서두르지 말고 가장 중요한 것은 잊지 않는 것입니다 ...
Renat, 한 가지 주제를 더 만지고 싶습니다 - FAQ. 꼭 필요한 일입니다. 한 번 주제나 질문을 다루면 주제를 다시 그리는 것보다 링크가 있는 사람에게 대답하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이 문제에 대해 어떻게 생각하세요?
이전에 FAQ 정책을 설명했습니다 .
FAQ는 완전히 작동하지 않고 확장할 수 없는 것입니다. 아무도 처음에 FAQ를 즉시 읽지 않을 것이라고 주장할 수 있습니다.
적당한 크기의 FAQ 자체가 구조화와 검색이 필요한 괴물이 됩니다. 여느 때와 같이 "용을 죽이는 자는 스스로 용이 된다."
우리는 정보를 제공하고 대량 및 무료 교육을 수행하는 문제를 해결하는 방법에 대한 실용적이고 오랜 시간 검증된 이해를 가지고 있습니다.
포럼의 메인 페이지에서 주제는 마지막 수정 날짜(마지막 댓글 날짜)를 기준으로 정렬되며 이미 포럼 카테고리(이 경우 "일반 토론")에 있음을 염두에 두어야 합니다. 우선 순위별로 정렬된 다음 수정 날짜별로만 정렬됩니다. 특정 사용자의 읽기 상태는 주제의 정렬 순서에 영향을 미치지 않습니다. 읽지 않은 주제는 더 높아지지 않습니다.
위에 게시된 스크린샷은 이러한 규칙을 준수합니다. 유일한 순간은 "과거 데이터 저장 형식"이라는 주제입니다. 첫 번째 스크린샷이 찍힌 순간에 생성되었지만 두 번째 스크린샷은 아직 찍히지 않았습니다.