포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 6 12345678910 새 코멘트 kombat 2009.11.21 16:05 #51 옵션인 반면 섹션 헤더에서는 주제 수가 (14)이므로 (14 / 2) 여기서 2는 새 메시지가 있는 주제입니다. 이 링크를 클릭하여 열 때 충돌할 읽지 않은 항목의 개수와 확인합니다. VonDo Mix 2009.11.21 21:33 #52 약간 유치한 제안: 이모티콘을 추가합니다. 대화를 되살리세요... ;) 예를 들어 활과 함께 - Skype에서와 같이. 멋진 감정이 많이 있습니다. ПавелИванович 2009.11.21 23:51 #53 읽지 않은 하이퍼링크가 있는 화살표가 가장 먼저 가장 시급합니다. DDFedor 2009.11.22 00:26 #54 api : 읽지 않은 하이퍼링크가 있는 화살표가 가장 먼저 가장 시급합니다. 합류... Renat Fatkhullin 2009.11.22 13:14 #55 화살표는 확실히 할 것입니다. Alex 2009.11.24 03:48 #56 :) 프로모션 게시물을 삭제하여 주제를 맨 위로 올릴 수 있습니다. 그렇게 의도한 건가요? Test Account 2009.11.24 10:34 #57 coaster : :) 프로모션 게시물을 삭제하여 주제를 맨 위로 올릴 수 있습니다. 그렇게 의도한 건가요? 무슨 뜻인지 명확히 해주세요. 댓글을 추가하고 그 댓글을 삭제하기만 하면 됩니까? Alex 2009.11.24 11:10 #58 alexvd : 무슨 뜻인지 명확히 해주세요. 댓글을 추가하고 그 댓글을 삭제하기만 하면 됩니까? 정확히. 결과적으로 실제 업데이트가 없었고 주제가 맨 윗줄로 이동되었습니다. 그리고 내가 틀리지 않았다면 이 트릭은 "읽기" 주제 아이콘의 상태를 변경합니다. 하지만 직접 확인할 수는 없습니다. DDFedor 2009.11.25 00:32 #59 초기 데이터: -IE6 - 로그인 + "사용자 기억" - 페이지보기 - F5 - 페이지 새로고침 결과: - 마지막 승인 없이 포럼의 영어 부분으로 전환. - "백스페이스" - 사용할 수 없습니다. - MQL5 포럼을 다시 엽니다. - 영어 버전을 참조하십시오. - "ru" 누르기 - 승인 필요 ... "사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ... kombat 2009.11.25 04:10 #60 DDFedor : ... "사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ... 확인합니다. 그 전에 또 다른 하나가 있었습니다: 업데이트를 위한 pliz 5분 그 후 입구가 "잊어버린" 상태가 되어 매번 로그인해야 하며, 꾸준히 버디를 던지긴 하지만..
약간 유치한 제안: 이모티콘을 추가합니다. 대화를 되살리세요... ;)
예를 들어 활과 함께 - Skype에서와 같이. 멋진 감정이 많이 있습니다.
읽지 않은 하이퍼링크가 있는 화살표가 가장 먼저 가장 시급합니다.
합류...
:)
프로모션 게시물을 삭제하여 주제를 맨 위로 올릴 수 있습니다. 그렇게 의도한 건가요?
무슨 뜻인지 명확히 해주세요.
댓글을 추가하고 그 댓글을 삭제하기만 하면 됩니까?
정확히. 결과적으로 실제 업데이트가 없었고 주제가 맨 윗줄로 이동되었습니다.
그리고 내가 틀리지 않았다면 이 트릭은 "읽기" 주제 아이콘의 상태를 변경합니다. 하지만 직접 확인할 수는 없습니다.
초기 데이터:
-IE6
- 로그인 + "사용자 기억"
- 페이지보기
- F5 - 페이지 새로고침
결과:
- 마지막 승인 없이 포럼의 영어 부분으로 전환.
- "백스페이스" - 사용할 수 없습니다.
- MQL5 포럼을 다시 엽니다. - 영어 버전을 참조하십시오.
- "ru" 누르기 - 승인 필요
...
"사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ...
확인합니다.
그 전에 또 다른 하나가 있었습니다: 업데이트를 위한 pliz 5분
그 후 입구가 "잊어버린" 상태가 되어 매번 로그인해야 하며,
꾸준히 버디를 던지긴 하지만..