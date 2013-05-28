포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다. - 페이지 6

새 코멘트
 

옵션인 반면 섹션 헤더에서는 주제 수가 (14)이므로 (14 / 2) 여기서 2는 새 메시지가 있는 주제입니다.

이 링크를 클릭하여 열 때 충돌할 읽지 않은 항목의 개수와 확인합니다.

 

약간 유치한 제안: 이모티콘을 추가합니다. 대화를 되살리세요... ;)

예를 들어 활과 함께 - Skype에서와 같이. 멋진 감정이 많이 있습니다.

 

읽지 않은 하이퍼링크가 있는 화살표가 가장 먼저 가장 시급합니다.

 
api :

읽지 않은 하이퍼링크가 있는 화살표가 가장 먼저 가장 시급합니다.


합류...

 
화살표는 확실히 할 것입니다.
 

:)

프로모션 게시물을 삭제하여 주제를 맨 위로 올릴 수 있습니다. 그렇게 의도한 건가요?

 
coaster :

:)

프로모션 게시물을 삭제하여 주제를 맨 위로 올릴 수 있습니다. 그렇게 의도한 건가요?


무슨 뜻인지 명확히 해주세요.

댓글을 추가하고 그 댓글을 삭제하기만 하면 됩니까?

 
alexvd :


무슨 뜻인지 명확히 해주세요.

댓글을 추가하고 그 댓글을 삭제하기만 하면 됩니까?


정확히. 결과적으로 실제 업데이트가 없었고 주제가 맨 윗줄로 이동되었습니다.

그리고 내가 틀리지 않았다면 이 트릭은 "읽기" 주제 아이콘의 상태를 변경합니다. 하지만 직접 확인할 수는 없습니다.

 

초기 데이터:

-IE6

- 로그인 + "사용자 기억"

- 페이지보기

- F5 - 페이지 새로고침

결과:

- 마지막 승인 없이 포럼의 영어 부분으로 전환.

- "백스페이스" - 사용할 수 없습니다.

- MQL5 포럼을 다시 엽니다. - 영어 버전을 참조하십시오.

- "ru" 누르기 - 승인 필요

...

"사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ...

 
DDFedor :
...

"사용자 기억"이 작동하지 않습니다 ...


확인합니다.

그 전에 또 다른 하나가 있었습니다: 업데이트를 위한 pliz 5분

그 후 입구가 "잊어버린" 상태가 되어 매번 로그인해야 하며,

꾸준히 버디를 던지긴 하지만..

12345678910
새 코멘트