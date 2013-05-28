포럼이 작동하는 것 같지만 댓글이 있습니다.
예처럼....
작은 결함, 문자 및 숫자가 서로 충돌합니다.
비표준(더 큰) 글꼴이 있는데 아마도 그 때문일 것입니다.
HideYourRichess , 저도 같은 문제가 있습니다. 글꼴은 표준이며 브라우저는 IE 8입니다.
설명서 섹션에 최신 버전의 mt5 도움말이 포함되어 있는지 궁금합니다.
HideYourRichess :
설명서 섹션에 최신 버전의 mt5 도움말이 포함되어 있는지 궁금합니다.
설명서 섹션에 최신 버전의 mt5 도움말이 포함되어 있는지 궁금합니다.
mql5.com 웹사이트가 업데이트될 때마다 업데이트됩니다.
alexvd :
mql5.com 웹사이트가 업데이트될 때마다 업데이트됩니다.
mql5.com 웹사이트가 업데이트될 때마다 업데이트됩니다.
괜찮은.
젠장, 어떻게 나보다 메시지가 더 많은거야?!
HideYourRichess :
젠장, 어떻게 나보다 메시지가 더 많은거야?!
괜찮은.
젠장, 어떻게 나보다 메시지가 더 많은거야?!
아마도 호출 - 처음부터 시작하십시오. 안녕하지마 중요하지 않습니다.
목록에서 주제를 클릭하면 즉시 마지막 메시지로 이동합니다...
할것이다...
Vinin :
아마도 호출 - 처음부터 시작하십시오. 안녕하지마 중요하지 않습니다.
아니요, 비어 있는 새 포럼에 게시물이 너무 많은 chelas를 보는 것이 좋습니다. 이들은 개발자임이 분명합니다.
주제 자체
우리 아바타는 이전 사이트에 남아있었습니다.