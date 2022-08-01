무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 304 1...297298299300301302303304305306307308309310311...360 새 코멘트 Georgiy Merts 2020.09.29 06:45 #3031 Реter Konow : 그러나 George는 출구가 너무 중요하다는 것을 발견했습니다. 거의 완전히 정지를 포기하고 제비를 0으로 낮추었습니다. 그건 그렇고, 나는 이것을 놓쳤다. 아니, 피터. 나는 TS의 본질이 이러한 정류장을 제공하지 않는 정류장을 거부합니다. 전복 시스템 및 후행 시스템 TP. 그들에서 정지는 역사에 결코 명중되지 않는 방식으로 배치됩니다. 역사에 큰 손실이 있었고 정류장이 어디인지 누가 알겠습니까 ... 그러나 이것은 시스템이 시장에 해당하지 않고 사용할 수 없다는 것을 의미합니다. 정류장이 있어도 사용할 수 없습니다. 멈춤 없이도. 그리고 일정한 정지 및 후행 시스템이 있는 시스템에서 SL - 정지는 TS의 즉각적인 일부입니다. 어떻게 이를 거부할 수 있습니까? Georgiy Merts 2020.09.30 06:06 #3032 음... 결과는 고무적입니다. 고품질 차량의 수가 전반적으로 감소하고 Tops의 평균 품질 등급이 감소함에도 불구하고 선택된 시스템은 1센트와 실제 시스템에서 만족스러운 결과를 보여줍니다. "하늘에서 온 별"로는 충분하지 않으며 정기적으로 정류장이 잡힙니다. 그러나 전반적인 결과는 두 계정 모두에서 여전히 약간의 플러스입니다(시스템이 다름). 나는 몇 가지 흥미로운 시스템을 보고 있습니다... 둘 다 거래에서 이긴 거래와 잃는 거래의 비율이 1:4입니다. 하지만 동시에 평균(리그 근무 중) TP-SL 비율은 5이고, 역대 최대치는 10... 최근 결정은 SL을 1일 반의 범위로 "강제적으로" 제한하기로 했습니다(이제 리그의 모든 TS는 SL이 적고 최대값은 일일 범위의 140%입니다). 그러한 결정은 내가 항상 신뢰하지 않았던 "업스타트-식스(upstarts-sixes)"와 같이 역사상 큰 손실을 입은 차량의 이미지를 왜곡합니다. 그러나 이제 이러한 차량은 등급에서 "하락"했으며 이제는 사용할 차량을 선택하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 34대의 차량을 살펴보는 것은 한 가지이며, 그 중 24대는 매우 "신생 기업"입니다. 그리고 더 겸손하지만 훨씬 더 안정적인 결과를 보여주는 5~10개의 시스템을 보는 것은 완전히 다른 문제입니다. 이전에는 단순히 "신생 기업 사이에서 길을 잃었습니다." 이제 그들은 즉시 볼 수 있습니다. 9.5년 동안 151538,91%, 이익 금융 비디오에서 흥미로운 것 10포인트 3.mq4 Georgiy Merts 2020.09.30 06:18 #3033 글쎄, 나는 TP-SL 비율이 큰 시스템에 점점 더 기울어지고 있습니다. TP-SL 비율이 낮은 플랫 시스템과 TP-SL 비율이 0.1 미만일 수 있는 스캘퍼보다 훨씬 덜 자주 이익을 얻긴 하지만 제 생각에는 그러한 시스템이 더 안정적입니다. "레어 피킹" 시스템이 그 특성을 줄인다면 수익성을 유지하면서 레어 피킹 시스템으로 남을 것입니다. 그러나 "자주 복용" 시스템이 성능을 저하시키면 쉽게 "중간 복용" 또는 "거의 복용" 시스템으로 전환되어 수익성이 크게 감소합니다. 글쎄, 나는 DC가 하루에 수백 건의 스캘핑 거래로 돈을 버는 방법에 대해 이야기하고 있지 않습니다. (두꺼비가 나를 질식시킵니다)... 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, KimIV의 유용한 기능 성공적인 자동 거래 시스템을 [삭제] 2020.09.30 07:32 #3034 Georgiy Merts : 글쎄, 나는 TP-SL 비율이 큰 시스템에 점점 더 기울어지고 있습니다. TP-SL 비율이 낮은 플랫 시스템과 TP-SL 비율이 0.1 미만일 수 있는 스캘퍼보다 훨씬 덜 자주 이익을 얻긴 하지만 제 생각에는 그러한 시스템이 더 안정적입니다. "레어 피킹" 시스템이 그 특성을 줄인다면 수익성을 유지하면서 레어 피킹 시스템으로 남을 것입니다. 그러나 "자주 복용" 시스템이 특성을 줄이면 쉽게 "중간 복용" 또는 "거의 복용" 시스템으로 전환되어 수익성이 크게 감소합니다. 글쎄, 나는 DC가 하루에 수백 건의 스캘핑 거래에서 어떻게 이익을 얻는지에 대해 이야기하지도 않습니다 ... Petya가 말하길, 제정신이 아닌 SL을 많이 넣으면 리그가 주제에 대한 찻 주전자의 환상입니다 ... Georgiy Merts 2020.09.30 07:52 #3035 Vladimir Baskakov : Petya가 말하길, 제정신이 아닌 SL을 많이 넣으면 리그가 주제에 대한 찻 주전자의 환상입니다 ... 예 아니오. 나는 리그에서와 같은 SL을 넣었다. 이제 "업스타트 시스템"이 상위를 떠났고 비교를 방해하지 않을뿐입니다 ... 설치된 시스템에서 SL은 제한이 있어도 최소한 제한이 없어도 동일합니다. 나는 이러한 시스템을 보았고 "신생 기업"이 훨씬 더 수익성이 있음을 보았습니다. 이제 그들은 방해하지 않으며 실제에 설치된 척하지 않습니다. 예를 들어 내 센트는 다음과 같습니다. 신호를 여는 것이 가능합니다. "내 방법에 따라"에 대한 월간 구독 가격은 $0.08입니다. [삭제] 2020.09.30 10:39 #3036 Georgiy Merts : 예 아니오. 나는 리그에서와 같은 SL을 넣었다. 이제 "업스타트 시스템"이 상위를 떠났고 비교를 방해하지 않을뿐입니다 ... 설치된 시스템에서 SL은 제한이 있어도 최소한 제한이 없어도 동일합니다. 나는 이러한 시스템을 보았고 "신생 기업"이 훨씬 더 수익성이 있음을 보았습니다. 이제 그들은 방해하지 않으며 실제에 설치된 척하지 않습니다. 예를 들어 내 센트는 다음과 같습니다. 신호를 여는 것이 가능합니다. "내 방법에 따라"에 대한 월간 구독 가격은 $0.08입니다. 그래, 열어봐, 적어도 진짜를 낳아 Georgiy Merts 2020.09.30 14:28 #3037 Vladimir Baskakov : 그래, 열어봐, 적어도 진짜를 낳아 그러한 지불은 어디에서 할 수 있습니까? 당신은 볼 수 있습니다 - 계정의 자본은 800 센트입니다. 따라서 신호 비용은 한 달에 8센트를 넘지 않습니다. [삭제] 2020.09.30 18:08 #3038 Georgiy Merts : 그러한 지불은 어디에서 할 수 있습니까? 당신은 볼 수 있습니다 - 계정의 자본은 800 센트입니다. 따라서 신호 비용은 한 달에 8센트를 넘지 않습니다. 이것들은 모두 세부 사항입니다. 요점은 적어도 열려 있다는 것입니다. Georgiy Merts 2020.10.05 06:28 #3039 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 균형별 상위 5대 차량 차트: 거래 품질 측면에서 상위 20개 TS: 거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트: 최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대: 최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: Реter Konow 2020.10.05 08:14 #3040 조지, 통계를 직접 보나요? :) 품질 테이블에서 동일한 ZpnFlatDTS 시스템이 동시에 첫 번째와 마지막 자리를 모두 차지합니다. 심볼과 스톱의 차이는 2일과 5일(신의 용서)입니다. 결론은 그러한 데이터를 기반으로 결론을 내리는 것은 불가능하지만 가능한 것과 이미하고있는 것을 말할 것입니다. 글쎄, 나는 침묵 할 것입니다 (시간 절약). :) 몇 년 더 있으면 필요한 결론이 마침내 익을 것입니다 ... 1...297298299300301302303304305306307308309310311...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그러나 George는 출구가 너무 중요하다는 것을 발견했습니다. 거의 완전히 정지를 포기하고 제비를 0으로 낮추었습니다.
그건 그렇고, 나는 이것을 놓쳤다.
아니, 피터.
나는 TS의 본질이 이러한 정류장을 제공하지 않는 정류장을 거부합니다. 전복 시스템 및 후행 시스템 TP. 그들에서 정지는 역사에 결코 명중되지 않는 방식으로 배치됩니다. 역사에 큰 손실이 있었고 정류장이 어디인지 누가 알겠습니까 ... 그러나 이것은 시스템이 시장에 해당하지 않고 사용할 수 없다는 것을 의미합니다. 정류장이 있어도 사용할 수 없습니다. 멈춤 없이도.
그리고 일정한 정지 및 후행 시스템이 있는 시스템에서 SL - 정지는 TS의 즉각적인 일부입니다. 어떻게 이를 거부할 수 있습니까?
음... 결과는 고무적입니다.
고품질 차량의 수가 전반적으로 감소하고 Tops의 평균 품질 등급이 감소함에도 불구하고 선택된 시스템은 1센트와 실제 시스템에서 만족스러운 결과를 보여줍니다. "하늘에서 온 별"로는 충분하지 않으며 정기적으로 정류장이 잡힙니다. 그러나 전반적인 결과는 두 계정 모두에서 여전히 약간의 플러스입니다(시스템이 다름).
나는 몇 가지 흥미로운 시스템을 보고 있습니다... 둘 다 거래에서 이긴 거래와 잃는 거래의 비율이 1:4입니다. 하지만 동시에 평균(리그 근무 중) TP-SL 비율은 5이고, 역대 최대치는 10...
최근 결정은 SL을 1일 반의 범위로 "강제적으로" 제한하기로 했습니다(이제 리그의 모든 TS는 SL이 적고 최대값은 일일 범위의 140%입니다).
그러한 결정은 내가 항상 신뢰하지 않았던 "업스타트-식스(upstarts-sixes)"와 같이 역사상 큰 손실을 입은 차량의 이미지를 왜곡합니다. 그러나 이제 이러한 차량은 등급에서 "하락"했으며 이제는 사용할 차량을 선택하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 34대의 차량을 살펴보는 것은 한 가지이며, 그 중 24대는 매우 "신생 기업"입니다. 그리고 더 겸손하지만 훨씬 더 안정적인 결과를 보여주는 5~10개의 시스템을 보는 것은 완전히 다른 문제입니다. 이전에는 단순히 "신생 기업 사이에서 길을 잃었습니다." 이제 그들은 즉시 볼 수 있습니다.
글쎄, 나는 TP-SL 비율이 큰 시스템에 점점 더 기울어지고 있습니다. TP-SL 비율이 낮은 플랫 시스템과 TP-SL 비율이 0.1 미만일 수 있는 스캘퍼보다 훨씬 덜 자주 이익을 얻긴 하지만
제 생각에는 그러한 시스템이 더 안정적입니다. "레어 피킹" 시스템이 그 특성을 줄인다면 수익성을 유지하면서 레어 피킹 시스템으로 남을 것입니다. 그러나 "자주 복용" 시스템이 성능을 저하시키면 쉽게 "중간 복용" 또는 "거의 복용" 시스템으로 전환되어 수익성이 크게 감소합니다.
글쎄, 나는 DC가 하루에 수백 건의 스캘핑 거래로 돈을 버는 방법에 대해 이야기하고 있지 않습니다. (두꺼비가 나를 질식시킵니다)...
글쎄, 나는 TP-SL 비율이 큰 시스템에 점점 더 기울어지고 있습니다. TP-SL 비율이 낮은 플랫 시스템과 TP-SL 비율이 0.1 미만일 수 있는 스캘퍼보다 훨씬 덜 자주 이익을 얻긴 하지만
제 생각에는 그러한 시스템이 더 안정적입니다. "레어 피킹" 시스템이 그 특성을 줄인다면 수익성을 유지하면서 레어 피킹 시스템으로 남을 것입니다. 그러나 "자주 복용" 시스템이 특성을 줄이면 쉽게 "중간 복용" 또는 "거의 복용" 시스템으로 전환되어 수익성이 크게 감소합니다.
글쎄, 나는 DC가 하루에 수백 건의 스캘핑 거래에서 어떻게 이익을 얻는지에 대해 이야기하지도 않습니다 ...
Petya가 말하길, 제정신이 아닌 SL을 많이 넣으면 리그가 주제에 대한 찻 주전자의 환상입니다 ...
예 아니오. 나는 리그에서와 같은 SL을 넣었다.
이제 "업스타트 시스템"이 상위를 떠났고 비교를 방해하지 않을뿐입니다 ... 설치된 시스템에서 SL은 제한이 있어도 최소한 제한이 없어도 동일합니다. 나는 이러한 시스템을 보았고 "신생 기업"이 훨씬 더 수익성이 있음을 보았습니다. 이제 그들은 방해하지 않으며 실제에 설치된 척하지 않습니다.
예를 들어 내 센트는 다음과 같습니다.
예 아니오. 나는 리그에서와 같은 SL을 넣었다.
이제 "업스타트 시스템"이 상위를 떠났고 비교를 방해하지 않을뿐입니다 ... 설치된 시스템에서 SL은 제한이 있어도 최소한 제한이 없어도 동일합니다. 나는 이러한 시스템을 보았고 "신생 기업"이 훨씬 더 수익성이 있음을 보았습니다. 이제 그들은 방해하지 않으며 실제에 설치된 척하지 않습니다.
예를 들어 내 센트는 다음과 같습니다.
신호를 여는 것이 가능합니다. "내 방법에 따라"에 대한 월간 구독 가격은 $0.08입니다.
그래, 열어봐, 적어도 진짜를 낳아
그러한 지불은 어디에서 할 수 있습니까? 당신은 볼 수 있습니다 - 계정의 자본은 800 센트입니다. 따라서 신호 비용은 한 달에 8센트를 넘지 않습니다.
그러한 지불은 어디에서 할 수 있습니까? 당신은 볼 수 있습니다 - 계정의 자본은 800 센트입니다. 따라서 신호 비용은 한 달에 8센트를 넘지 않습니다.
잔액 기준 상위 20위:
균형별 상위 5대 차량 차트:
거래 품질 측면에서 상위 20개 TS:
거래 품질 측면에서 상위 5개 TS 차트:
최소 50 건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 20대:
최소 50건의 거래가 있는 가장 오래된 차량 5대 차트: