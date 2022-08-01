무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 206 1...199200201202203204205206207208209210211212213...360 새 코멘트 [삭제] 2019.08.04 12:17 #2051 Georgiy Merts : 참가자에게 "Dasha-dasha"라는 별명으로 대답하는 것이 의미가 있습니까 ??? Vladimir Baskakov가 여기에 있다면 여전히 그에게 대답 할 수 있습니다 ... 그리고 그래서 ... 말했어요 :) 저자의 건설적인 비판에 대한 완전한 거부. Georgiy Merts 2019.08.04 12:23 #2052 Dasha Dasha : 말했어요 :) 저자의 건설적인 비판에 대한 완전한 거부. 자신을 봐. Dasha-dasha... 아니면 문어? 아니면 또 누가 거기에 있을 것인가? Yuriy Asaulenko 2019.08.04 13:21 #2053 Dasha Dasha : 말했어요 :) 저자의 건설적인 비판에 대한 완전한 거부. 그리고 그 사람에게 붙어있는 것. 주제의 결과는 다른 것보다 나쁘지 않습니다. 결과적으로 아무도 실제 돈을 벌지 못했습니다.) Georgiy Merts 2019.08.05 06:59 #2054 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 잔액 기준 상위 20위: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: Eduard_D 2019.08.05 11:15 #2055 역설에주의하십시오. 균형 측면에서 최고는 143141이며 최고 품질에는 전혀 포함되지 않습니다 . 오래된 질문이 생깁니다. 체커를 원하십니까 아니면 갈까요? PS 봐주세요, 143141은 어떤 설정을 가지고 있습니까(어떤 SL과 TP)? Eduard_D 2019.08.05 11:34 #2056 성 조지, 당신은 모든 차량이 이익의 기간과 손실의 기간, 손실의 기간이 더 길다고 말합니다. 정상에 있는 차량을 보면 이 가정이 확인되지 않습니다. 나는 그것들을 모두 분석하지는 않았지만 가장 성공적인 것들을 살펴보면 이익 기간이 손실 기간보다 훨씬 길다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그들은 단순히 손실 기간까지 살지 못하기 때문입니다. 경매에서 제외되었습니다. 그리고 우리는 그들의 손실 기간을 관찰하지 않습니다. 엠비. 가정은 재구성되어야 합니다. 대부분의 TS는 수익성이 없습니다. 그러나 더 작은 부분은 이익을 낼 수 있습니다. Eduard_D 2019.08.05 11:58 #2057 한 가지 더 관찰: 최고 품질의 1위는 743642로, 6월 28일 에 생성되어 한 주에 26건의 거래를 하고 30.86 USD를 벌었습니다. 경력 초기에 그러한 성공적인 시스템을 식별하는 방법을 어떻게든 배워야 합니다. 예를 들어, 이익을 얻는 비율을 결정하는 매개변수를 입력하십시오(포지션 보유 시간, 거래 횟수, 거래당 평균 이익, 일일 이익 고려). 그런 마술사에게주의를 기울여야한다는 알림을 보내는 Alert와 같습니다. 개발에 투자하겠습니다 [아카이브]돈 버는 법을 배워라![아카이브] 대박!! 나는 Forex에 대해 Georgiy Merts 2019.08.05 12:18 #2058 Eduard_D : 역설에주의하십시오. 균형 측면에서 최고는 143141이며 최고 품질에는 전혀 포함되지 않습니다 . 오래된 질문이 생깁니다. 체커를 원하십니까 아니면 갈까요? PS 봐주세요, 143141은 어떤 설정을 가지고 있습니까(어떤 SL과 TP)? 그래서 무엇? 당신은 그녀가 거래하는 방법을 봅니다 - 끔찍한 바보와 연속 6 손실! 감히 이것을 실제에 적용하시겠습니까? 매개변수는 다음과 같습니다. m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1 ; m_bMustExitOnWorkEnd = false ; m_bMustExitOnWeekEnd = true ; m_dtBuildMoment = D'2018.10.26' ; m_iH6WorkIdx = - 1 ; m_uiChannelPeriod = 330 ; m_dSLvsDATR = 2.45 ; m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.80 ; m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.16 ; m_dTPvsDATR = 2.00 ; m_uiMaxDirectTPC = 3 ; m_cfpControlParams.m_dStability = 0.221 ; 재최적화 매개변수에 대한 작은 기록도 있습니다(저장하기 시작한 이후로 매개변수 세트는 코드 변경으로 인해 다소 다름). // Причина снятия: Long Max Wait _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF); m_didData.m_etWorkTimeFrame = PERIOD_H1 ; m_dtBuildMoment = D'2018.07.31' ; m_iH6WorkIdx = - 1 ; m_uiChannelPeriod = 330 ; m_dSLvsDATR = 2.65 ; m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.15 ; m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.10 ; m_dTPvsDATR = 0.70 ; m_cfpControlParams.m_dStability = 0.180 ; // Причина снятия: неизвестно _NOT_TESTED_IF(GetWorkSymbol() != CS_GBPCHF); _NOT_TESTED_IF( PeriodSeconds (GetWorkTimeframe()) != 900 ); m_dtBuildMoment = D'2018.06.02' ; m_iH6WorkIdx = - 1 ; m_uiChannelPeriod = 265 ; m_dSLvsDATR = 1.65 ; m_dUnlossTriggerVsDATR = 0.40 ; m_dUnlossDistanceVsDATR = 0.11 ; m_dTPvsDATR = 2.20 ; 그건 그렇고, 채널의 그러한 거대한 기간은 그러한 시스템에 대한 자신감을 불러일으키지 않습니다. 파운드 프랑에 대한 직접적인 후행 SL(주말 종료)과 함께 시간별 차트에서 2주 채널 이탈? 제 생각에는 이것은 단지 무작위 "신생"일 뿐이며 그 이상은 아닙니다. Georgiy Merts 2019.08.05 12:21 #2059 Eduard_D : 성 조지, 당신은 모든 차량이 이익의 기간과 손실의 기간, 손실의 기간이 더 길다고 말합니다. 정상에 있는 차량을 보면 이 가정이 확인되지 않습니다. 나는 그것들을 모두 분석하지는 않았지만 가장 성공적인 것들을 살펴보면 이익 기간이 손실 기간보다 훨씬 길다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그들은 단순히 손실 기간까지 살지 못하기 때문입니다. 경매에서 제외되었습니다. 그리고 우리는 그들의 손실 기간을 관찰하지 않습니다. 흠.. 별로 오래 안쓰는데... 그리고 행동에 변화가 보이면 바로 거래에서 쫓겨납니다. 거의 670개에 달하는 TC 중 일부가 꽤 오랜 기간의 수입을 올리는 것이 이상한 일이겠습니까? 나는 그들의 손실 기간이 훨씬 더 길어질 것이라고 확신합니다. 거의 1년 동안 우수한 결과를 보인 파운드 달러 채널의 붕괴를 다시 기억할 수 있습니다. 거의 1년 동안 중하위 부서. 동시에 나는 예외의 가능성을 배제하지 않습니다 ... 그러나 지금까지 나는 이러한 예외를 보지 못했습니다. Georgiy Merts 2019.08.05 12:22 #2060 Eduard_D : 한 가지 더 관찰: 최고 품질의 1위는 743642로, 6월 28일 에 생성되어 한 주에 26건의 거래를 하고 30.86 USD를 벌었습니다. 경력 초기에 그러한 성공적인 시스템을 식별하는 방법을 어떻게든 배워야 합니다. 필요한. 구체적인 제안이 있을 것입니다. 구현을 고려하는 것이 가능할 것입니다. 1...199200201202203204205206207208209210211212213...360 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
참가자에게 "Dasha-dasha"라는 별명으로 대답하는 것이 의미가 있습니까 ??? Vladimir Baskakov가 여기에 있다면 여전히 그에게 대답 할 수 있습니다 ... 그리고 그래서 ...
말했어요 :)
자신을 봐. Dasha-dasha... 아니면 문어? 아니면 또 누가 거기에 있을 것인가?
말했어요 :)
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
잔액 기준 상위 20위:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
역설에주의하십시오. 균형 측면에서 최고는 143141이며 최고 품질에는 전혀 포함되지 않습니다 .
오래된 질문이 생깁니다. 체커를 원하십니까 아니면 갈까요?
PS 봐주세요, 143141은 어떤 설정을 가지고 있습니까(어떤 SL과 TP)?
성 조지,
당신은 모든 차량이 이익의 기간과 손실의 기간, 손실의 기간이 더 길다고 말합니다. 정상에 있는 차량을 보면 이 가정이 확인되지 않습니다. 나는 그것들을 모두 분석하지는 않았지만 가장 성공적인 것들을 살펴보면 이익 기간이 손실 기간보다 훨씬 길다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그들은 단순히 손실 기간까지 살지 못하기 때문입니다. 경매에서 제외되었습니다. 그리고 우리는 그들의 손실 기간을 관찰하지 않습니다.
엠비. 가정은 재구성되어야 합니다. 대부분의 TS는 수익성이 없습니다. 그러나 더 작은 부분은 이익을 낼 수 있습니다.
한 가지 더 관찰: 최고 품질의 1위는 743642로, 6월 28일 에 생성되어 한 주에 26건의 거래를 하고 30.86 USD를 벌었습니다.
경력 초기에 그러한 성공적인 시스템을 식별하는 방법을 어떻게든 배워야 합니다. 예를 들어, 이익을 얻는 비율을 결정하는 매개변수를 입력하십시오(포지션 보유 시간, 거래 횟수, 거래당 평균 이익, 일일 이익 고려).그런 마술사에게주의를 기울여야한다는 알림을 보내는 Alert와 같습니다.
역설에주의하십시오. 균형 측면에서 최고는 143141이며 최고 품질에는 전혀 포함되지 않습니다 .
오래된 질문이 생깁니다. 체커를 원하십니까 아니면 갈까요?
PS 봐주세요, 143141은 어떤 설정을 가지고 있습니까(어떤 SL과 TP)?
그래서 무엇? 당신은 그녀가 거래하는 방법을 봅니다 - 끔찍한 바보와 연속 6 손실! 감히 이것을 실제에 적용하시겠습니까?
매개변수는 다음과 같습니다.
재최적화 매개변수에 대한 작은 기록도 있습니다(저장하기 시작한 이후로 매개변수 세트는 코드 변경으로 인해 다소 다름).
그건 그렇고, 채널의 그러한 거대한 기간은 그러한 시스템에 대한 자신감을 불러일으키지 않습니다. 파운드 프랑에 대한 직접적인 후행 SL(주말 종료)과 함께 시간별 차트에서 2주 채널 이탈?
제 생각에는 이것은 단지 무작위 "신생"일 뿐이며 그 이상은 아닙니다.
성 조지,
당신은 모든 차량이 이익의 기간과 손실의 기간, 손실의 기간이 더 길다고 말합니다. 정상에 있는 차량을 보면 이 가정이 확인되지 않습니다. 나는 그것들을 모두 분석하지는 않았지만 가장 성공적인 것들을 살펴보면 이익 기간이 손실 기간보다 훨씬 길다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그들은 단순히 손실 기간까지 살지 못하기 때문입니다. 경매에서 제외되었습니다. 그리고 우리는 그들의 손실 기간을 관찰하지 않습니다.
흠.. 별로 오래 안쓰는데... 그리고 행동에 변화가 보이면 바로 거래에서 쫓겨납니다. 거의 670개에 달하는 TC 중 일부가 꽤 오랜 기간의 수입을 올리는 것이 이상한 일이겠습니까? 나는 그들의 손실 기간이 훨씬 더 길어질 것이라고 확신합니다. 거의 1년 동안 우수한 결과를 보인 파운드 달러 채널의 붕괴를 다시 기억할 수 있습니다. 거의 1년 동안 중하위 부서.동시에 나는 예외의 가능성을 배제하지 않습니다 ... 그러나 지금까지 나는 이러한 예외를 보지 못했습니다.
한 가지 더 관찰: 최고 품질의 1위는 743642로, 6월 28일 에 생성되어 한 주에 26건의 거래를 하고 30.86 USD를 벌었습니다.
경력 초기에 그러한 성공적인 시스템을 식별하는 방법을 어떻게든 배워야 합니다.
필요한.
구체적인 제안이 있을 것입니다. 구현을 고려하는 것이 가능할 것입니다.