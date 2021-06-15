구독자 1200명!! - 페이지 72 1...656667686970717273747576777879...230 새 코멘트 Sergey Lazarenko 2017.05.26 15:00 #711 이반 부코 : 그것에 관한 것이 아닙니다. 전략에는 규칙이 있습니다. 규칙은 엄격해야 합니다. 가격은 혼란스럽게 움직이므로 전략은 선험적으로 안정적이지 않습니다. 즉, 혼란스럽게 긍정적이고 수익성이 없는 거래가 발생합니다. 그리고 이 무작위성은 0에서 무한대까지의 기간을 갖습니다. 거래자의 언어로 번역 - 몇 분에서 몇 달, 단기에서 장기로. 분포는 고르지 않을 것이므로 때로는 단기적으로 병합하고 중기적으로 0에 머물며 장기적으로 플러스로 진입하거나 점진적으로 병합할 수 있습니다. 그리고 시장이 바뀌었다는 유창한 이야기를 (자신에게) 핑계로 시장 조성자가 전략을 잘랐거나 시장이 소시지입니다. 이해합니다. 다시 한 번, 전략은 다를 수 있습니다. 시장을 불완전하게 설명하는 TS가 있고 완전하고 정확한 TS가 있습니다. 정확히는 트렌드의 기원, 삶과 죽음을 추적할 수 있다는 의미입니다. 정확한 수익/손실 거래 비율이 있는 TS는 약 50/50입니다... 게다가 임의성이 없습니다. 분명히, 당신이 사용하는 전략이 정확하지 않기 때문에 긍정적인 거래와 손실 거래의 무작위성에 대해 당신이 그러한 의견을 갖고 지배하는 이유입니다. 이것은 레벨에서 반등을 모니터링하는 TS에 있습니다 ... 예를 들어 TS "기본 원칙"에서 모든 것이 다소 보입니다.이 TS는 추세를 모니터링합니다. 엘리트 지표 :) 금요일 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Ivan Butko 2017.05.26 15:20 #712 세르게이 라자렌코 : 이해합니다. 다시 한 번, 전략은 다를 수 있습니다. 시장을 불완전하게 설명하는 TS가 있고 완전하고 정확한 TS가 있습니다. 정확히는 트렌드의 기원, 삶과 죽음을 추적할 수 있다는 의미입니다. 정확한 수익/손실 거래 비율이 있는 TS는 약 50/50입니다... 게다가 임의성이 없습니다. 분명히, 당신이 사용하는 전략이 정확하지 않기 때문에 긍정적인 거래와 손실 거래의 무작위성에 대해 당신이 그러한 의견을 갖고 지배하는 이유입니다. 이것은 레벨에서 반등을 모니터링하는 TS에 있습니다 ... 예를 들어 TS "기본 원칙"에서 모든 것이 다소 보입니다.이 TS는 추세를 모니터링합니다. 정확한 전략은 성배 또는 제로 성장(가격 변동성이 스프레드보다 약간 클 때 발생하지 않음)에서 돌고 있음을 의미합니다. 실제로 우리는 성배가 없다는 것을 알 수 있습니다. 규칙이 주어진 시장 부문에 해당할 때 긍정적인 거래의 긴 기간(최대 1년 또는 그 이상)이 있습니다. 그렇다고 해서 내년이 똑같다는 것은 아닙니다. 또 다른 측면 - 정확한 전략은 형식을 의미합니다. 즉, 올빼미와 함께 전리품을 알고리즘화하고 노 젓는 기능입니다. 실제로, 우리는 우리의 최고 수준의 평균만을 봅니다. 그리고 스캘핑. 믿지 않는 것이 아니라 수익성 있는 전략이 있다는 것을 알고 있습니다. 그러나 그들은 경험, 직관, 기술 및 특정 거래자의 기술적 분석을 기반으로 합니다. 즉, 그는 손으로 거래합니다. 이 미스터리를 풀도록 도와주세요!! Experts: "MQL5를 이용한 알고리즘 신경망 Sergey Lazarenko 2017.05.26 15:38 #713 이반 부코 : 정확한 전략은 성배 또는 제로 성장(가격 변동성이 스프레드보다 약간 높을 때 발생하지 않음)에서 순환하는 것을 의미합니다. 실제로 우리는 성배가 없다는 것을 알 수 있습니다. 규칙이 주어진 시장 부문에 해당할 때 긍정적인 거래의 긴 기간(최대 1년 또는 그 이상)이 있습니다. 그렇다고 해서 내년이 똑같다는 것은 아닙니다. 또 다른 측면 - 정확한 전략은 형식을 의미합니다. 즉, 올빼미와 함께 전리품을 알고리즘화하고 노 젓는 기능입니다. 실제로, 우리는 우리의 최고 수준의 평균만을 봅니다. 그리고 스캘핑. 좋아, 더 논의할 필요가 없습니다. 제 의견을 말하겠습니다. TS "기본 원리"는 시장을 설명하고 트렌드의 기원, 삶과 죽음을 보여줍니다. 또한, 신호의 신뢰도는 50~50이고, 대략 70~30 정도 더 올릴 수도 있지만 물리적으로 어렵다. 항상 같은 로트(위험)로 일련의 손실 거래가 있습니다. 다시 이기려면 플랫 이후 추세가 시작될 때까지 기다려야 하지만 시간이 걸리지만 다른 기간(더 작은)을 사용하는 경우 , 그러면 추세는 항상, 그들의 유일한 길이는 훨씬 더 짧을 것입니다 ... 그리고 만회하고 동시에 돈을 벌려면 Martingale을 사용해야합니다 ... 배수 위험이 증가하지만 거기 거의 항상 수익을 낼 수 있는 기회가 될 것입니다. "어떤 날씨에도" 말하는 법. 10포인트 3.mq4 변동성 품질 지수 다중 통화 분석의 일부 nowi 2017.05.26 16:08 #714 세르게이 라자렌코 : 그러나 거의 항상 이익을 얻을 수 있는 기회가 있을 것입니다. "어떤 날씨에도" 말하는 법. 그리고 시장은 항상 상인을 엿먹일 기회를 가질 것입니다) [삭제] 2017.05.30 00:26 #715 그래도 2년 상대적 플랫과 일부 "장기" 신호의 성공 사이에는 연관성이 있다고 생각합니다... Ivan Butko 2017.06.06 18:39 #716 니콜라스 게일리스 : 그래도 2년 상대적 플랫과 일부 "장기" 신호의 성공 사이에는 연관성이 있다고 생각합니다... 각각 평균 1~2년 정도 Ivan Butko 2017.07.14 12:32 #717 나는 호주에서 거래되는 정상을 따라갔고, 그는 어딘가로 사라졌다. 마지막 순간에 그는 85%의 손실을 입었습니다. 500명의 가입자가 0도 아래서, 총 150만 달러의 적자에 앉아 있었다. 그리고 Soros가 다시 시장을 끌어내면 괜찮겠지만, 이것은 가장 단순한 평균입니다. 사람들이 이상. Vitaly Muzichenko 2017.07.14 12:37 #718 이반 부코 : 나는 호주에서 거래되는 정상을 따라갔고, 그는 어딘가로 사라졌다. 마지막 순간에 그는 85%의 손실을 입었습니다. 500명의 가입자가 0도 아래서, 총 150만 달러의 적자에 앉아 있었다. 그리고 Soros가 다시 시장을 끌어내면 괜찮겠지만, 이것은 가장 단순한 평균입니다. 사람들이 이상. 가장 단순한 올바르지 않은 평균. 단순히 평균을 낼 수도 있고 머리로 생각하고 신중하게 할 수도 있습니다. 이것은 두 가지 엄청난 차이입니다. [삭제] 2017.07.16 14:45 #719 ...잘못된 평균. 파이브 플러스. 좋은 라인. Ivan Butko 2018.08.31 06:39 #720 구독자 1300명, 디포가 모두 제공되지 않았으면 합니다. 관심을 추구합니다. 굿바이 탑 1...656667686970717273747576777879...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그것에 관한 것이 아닙니다.
이해합니다. 다시 한 번, 전략은 다를 수 있습니다. 시장을 불완전하게 설명하는 TS가 있고 완전하고 정확한 TS가 있습니다. 정확히는 트렌드의 기원, 삶과 죽음을 추적할 수 있다는 의미입니다. 정확한 수익/손실 거래 비율이 있는 TS는 약 50/50입니다... 게다가 임의성이 없습니다.
분명히, 당신이 사용하는 전략이 정확하지 않기 때문에 긍정적인 거래와 손실 거래의 무작위성에 대해 당신이 그러한 의견을 갖고 지배하는 이유입니다. 이것은 레벨에서 반등을 모니터링하는 TS에 있습니다 ... 예를 들어 TS "기본 원칙"에서 모든 것이 다소 보입니다.이 TS는 추세를 모니터링합니다.
이해합니다. 다시 한 번, 전략은 다를 수 있습니다. 시장을 불완전하게 설명하는 TS가 있고 완전하고 정확한 TS가 있습니다. 정확히는 트렌드의 기원, 삶과 죽음을 추적할 수 있다는 의미입니다. 정확한 수익/손실 거래 비율이 있는 TS는 약 50/50입니다... 게다가 임의성이 없습니다.
분명히, 당신이 사용하는 전략이 정확하지 않기 때문에 긍정적인 거래와 손실 거래의 무작위성에 대해 당신이 그러한 의견을 갖고 지배하는 이유입니다. 이것은 레벨에서 반등을 모니터링하는 TS에 있습니다 ... 예를 들어 TS "기본 원칙"에서 모든 것이 다소 보입니다.이 TS는 추세를 모니터링합니다.
정확한 전략은 성배 또는 제로 성장(가격 변동성이 스프레드보다 약간 높을 때 발생하지 않음)에서 순환하는 것을 의미합니다.
좋아, 더 논의할 필요가 없습니다. 제 의견을 말하겠습니다. TS "기본 원리"는 시장을 설명하고 트렌드의 기원, 삶과 죽음을 보여줍니다. 또한, 신호의 신뢰도는 50~50이고, 대략 70~30 정도 더 올릴 수도 있지만 물리적으로 어렵다. 항상 같은 로트(위험)로 일련의 손실 거래가 있습니다. 다시 이기려면 플랫 이후 추세가 시작될 때까지 기다려야 하지만 시간이 걸리지만 다른 기간(더 작은)을 사용하는 경우 , 그러면 추세는 항상, 그들의 유일한 길이는 훨씬 더 짧을 것입니다 ... 그리고 만회하고 동시에 돈을 벌려면 Martingale을 사용해야합니다 ... 배수 위험이 증가하지만 거기 거의 항상 수익을 낼 수 있는 기회가 될 것입니다. "어떤 날씨에도" 말하는 법.
그러나 거의 항상 이익을 얻을 수 있는 기회가 있을 것입니다. "어떤 날씨에도" 말하는 법.
그리고 시장은 항상 상인을 엿먹일 기회를 가질 것입니다)
그래도 2년 상대적 플랫과 일부 "장기" 신호의 성공 사이에는 연관성이 있다고 생각합니다...
그래도 2년 상대적 플랫과 일부 "장기" 신호의 성공 사이에는 연관성이 있다고 생각합니다...
각각 평균 1~2년 정도
나는 호주에서 거래되는 정상을 따라갔고, 그는 어딘가로 사라졌다.
마지막 순간에 그는 85%의 손실을 입었습니다.
500명의 가입자가 0도 아래서, 총 150만 달러의 적자에 앉아 있었다. 그리고 Soros가 다시 시장을 끌어내면 괜찮겠지만, 이것은 가장 단순한 평균입니다. 사람들이 이상.
나는 호주에서 거래되는 정상을 따라갔고, 그는 어딘가로 사라졌다.
마지막 순간에 그는 85%의 손실을 입었습니다.
500명의 가입자가 0도 아래서, 총 150만 달러의 적자에 앉아 있었다. 그리고 Soros가 다시 시장을 끌어내면 괜찮겠지만, 이것은 가장 단순한 평균입니다. 사람들이 이상.
가장 단순한 올바르지 않은 평균. 단순히 평균을 낼 수도 있고 머리로 생각하고 신중하게 할 수도 있습니다. 이것은 두 가지 엄청난 차이입니다.
구독자 1300명, 디포가 모두 제공되지 않았으면 합니다.
관심을 추구합니다.
굿바이 탑