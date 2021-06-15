구독자 1200명!! - 페이지 157 1...150151152153154155156157158159160161162163164...230 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 15:27 #1561 Yevhenii Levchenko : 그. 이전 스크린샷에 관해서는... 나는 전에 그의 (Mashkovtsev의) 신호를 본 적이 없었습니다. 그러한 선별된 신호가 많이 있습니까(구체적으로 그 사람이 아니라 일반적으로)? 전체 아카이브입니다... 예를 들어, 다음은 2017년 3월의 주요 신호입니다. Vladimir Tkach 2019.08.21 15:36 #1562 확실히, metaquotes는 신호에서 이러한 트립을 제거하기 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 사람들은 자원을 쓰레기로 취급할 것입니다. multiplicator 2019.08.21 15:40 #1563 Vasiliy Pushkaryov : 그리고 모니터링 전 이렇게 아름다운 이야기도 있었다. 그리고 모니터링 직후 주식 차트의 유형이 변경되었습니다. multiplicator 2019.08.21 15:47 #1564 Vasiliy Pushkaryov : 더구나 최근 모니터링을 하며 쌓아온 모든 것을 한 번에 적자에 닫는 일이 벌어지고 있다. 성장선은 모니터링 시점에서 출발했던 지점으로 되돌아갔다. 모든 가입자는 빨간색입니다. 모니터링 포인트보다 조금 높은 곳에 가입한 사람이 있고, 다른 사람이 더 높거나, 다른 사람이 더 높기 때문입니다. 결국 모든 것이 이제 빨간색입니다. Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 15:51 #1565 2018년 7월. 순위의 1위는 10-20%의 양호한 2년 사전 모니터링 기록으로 인해 Natalia Mashkovtseva의 신호이며 월 3-7%의 신중한 거래입니다. multiplicator 2019.08.21 15:56 #1566 Vladimir Tkach : 확실히, 메타쿼타는 신호에서 이 문제를 제거하기 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 사람들은 자원을 쓰레기로 취급할 것입니다. 그들은 브로커의 기분을 상하게 하지 않기 위해 그것을 하는 방법을 알아낼 필요가 있습니다. 그들은 "이 브로커는 사기로 의심됩니다"라는 경고를 쓰지 않을 것입니다) 이 문제를 해결하기 위한 방법은 무엇이라고 보십니까? Yury Lemeshev 2019.08.21 16:01 #1567 multiplicator : 그들은 브로커의 기분을 상하게 하지 않기 위해 그것을 하는 방법을 알아낼 필요가 있습니다. 그들은 "이 브로커는 사기로 의심됩니다"라는 경고를 쓰지 않을 것입니다) 이 문제를 해결하기 위한 방법은 무엇이라고 보십니까? 가장 좋은 방법은 서비스가 과거 이력을 보지 않는 것입니다. 모든 문제가 사라질 것입니다! 그러면 시장만이 판단하고 실제 경험이 보여줄 것입니다 ... 그리고 이 서비스는 오늘 바로 이러한 변화를 만들 수 있으며 긴장 수준은 잠시 후 내려갈 것입니다. Vladimir Tkach 2019.08.21 16:17 #1568 multiplicator : 그들은 브로커의 기분을 상하게 하지 않기 위해 그것을 하는 방법을 알아낼 필요가 있습니다. 그들은 "이 브로커는 사기로 의심됩니다"라는 경고를 쓰지 않을 것입니다) 이 문제를 해결하기 위한 방법은 무엇이라고 보십니까? 역사를 잘라라. 다시 그리기를 방지하기 위해 거래되는 것은 저장해야 합니다. Yevhenii Levchenko 2019.08.21 16:34 #1569 Vasiliy Pushkaryov : 2018년 7월. 순위의 1위는 10-20%의 양호한 2년 사전 모니터링 기록으로 인해 Natalia Mashkovtseva의 신호이며 월 3-7%의 신중한 거래입니다. 이 스크린샷은 개인 기록 보관소에서 가져온 것입니까 아니면 여기 사이트 어딘가에 있습니까? Yury Lemeshev 2019.08.21 16:38 #1570 지금 어딘가에서 100개의 잠재적인 20000%+ 신호가 어딘가에서 준비되고 있다고 상상해 봅시다. 실제로 누군가는 어떤 방법을 사용하든 시도하고 있으며 내일 그는 사람들에게 놀라운 신호를 게시할 준비가 되어 있습니다. 그리고 반년 전, 1년, 아마도 2년 전에 발표된 신호가 100개 더 있습니다. 그러나 200-300%의 수익률이 있습니다. 누가 초콜릿에 있습니까? 그리고 사전 모니터링 이야기에 응하지 않으면 누가 초콜릿에 빠지게 될까요? 장사 잘하시는 분들. 잘 거래하고 일찍 출시한 사람들. 이것은 사실입니다. 그리고 지금은 공정하지 않습니다. 1...150151152153154155156157158159160161162163164...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그. 이전 스크린샷에 관해서는... 나는 전에 그의 (Mashkovtsev의) 신호를 본 적이 없었습니다. 그러한 선별된 신호가 많이 있습니까(구체적으로 그 사람이 아니라 일반적으로)? 전체 아카이브입니다...
예를 들어, 다음은 2017년 3월의 주요 신호입니다.
그리고 모니터링 전 이렇게 아름다운 이야기도 있었다.
그리고 모니터링 직후 주식 차트의 유형이 변경되었습니다.
더구나 최근 모니터링을 하며 쌓아온 모든 것을 한 번에 적자에 닫는 일이 벌어지고 있다.
성장선은 모니터링 시점에서 출발했던 지점으로 되돌아갔다.
모든 가입자는 빨간색입니다.
모니터링 포인트보다 조금 높은 곳에 가입한 사람이 있고, 다른 사람이 더 높거나, 다른 사람이 더 높기 때문입니다. 결국 모든 것이 이제 빨간색입니다.
2018년 7월. 순위의 1위는 10-20%의 양호한 2년 사전 모니터링 기록으로 인해 Natalia Mashkovtseva의 신호이며 월 3-7%의 신중한 거래입니다.
확실히, 메타쿼타는 신호에서 이 문제를 제거하기 시작해야 합니다. 그렇지 않으면 사람들은 자원을 쓰레기로 취급할 것입니다.
이 문제를 해결하기 위한 방법은 무엇이라고 보십니까?
가장 좋은 방법은 서비스가 과거 이력을 보지 않는 것입니다. 모든 문제가 사라질 것입니다! 그러면 시장만이 판단하고 실제 경험이 보여줄 것입니다 ...그리고 이 서비스는 오늘 바로 이러한 변화를 만들 수 있으며 긴장 수준은 잠시 후 내려갈 것입니다.
지금 어딘가에서 100개의 잠재적인 20000%+ 신호가 어딘가에서 준비되고 있다고 상상해 봅시다. 실제로 누군가는 어떤 방법을 사용하든 시도하고 있으며 내일 그는 사람들에게 놀라운 신호를 게시할 준비가 되어 있습니다. 그리고 반년 전, 1년, 아마도 2년 전에 발표된 신호가 100개 더 있습니다. 그러나 200-300%의 수익률이 있습니다.
누가 초콜릿에 있습니까?
그리고 사전 모니터링 이야기에 응하지 않으면 누가 초콜릿에 빠지게 될까요? 장사 잘하시는 분들. 잘 거래하고 일찍 출시한 사람들. 이것은 사실입니다. 그리고 지금은 공정하지 않습니다.