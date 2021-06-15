구독자 1200명!! - 페이지 59

알렉산드르 브리즈갈로프 :

Forex를 보면 많은 사람들에게 수익성이 없습니다.

하지만 자신의 운을 시험해 보고 싶은 사람은 줄어들지 않고 흐름은 끝이 없습니다.



많은 사람들이 Forex를 게임으로 인식하고 아시다시피 카지노에 더 적은 수의 플레이어가 없기 때문에)
 
사람들이 Forex와 금융 시장을 일반적으로 게임으로 인식한다는 것은 분명합니다. 그러나 당신이 어떻게 든 나에게이 항아리를 현금화 할 수 있다는 바로 그 생각조차도. 글쎄, 그것은 다른 사람의 슬픔에 돈을 쓰는 점쟁이와 같습니다.
 
안드레이 딕 :
어떤 산에서? 사람들은 지출을 싫어하지 않는 여분의 돈을 가지고 있습니까? 슬픔입니까? 그들은 당신의 주머니에서 돈을 꺼내지 않죠? 판단할 것이 없습니다.
 
비탈리 포스톨라케 :

마지막 돈을 이것에 투자하는 사람들에게 화가 있습니다. 그들을 만났다.
 
알렉산드르 사프리킨 :

그리고 마음이 없으면 돈은 어디서 얻습니까? 계승? 스톨? 신용 거래? 나는 그들에게 미안하지 않습니다)))
 
비탈리 포스톨라케 :

적립) 아쉽다?
 
알렉산드르 사프리킨 :

아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(:
 
비탈리 포스톨라케 :

그리고 더 많은 것을 잃을 것입니다)

일부는 잃고 일부는 발견)

 
비탈리 포스톨라케 :

당신은 역겨워. 어.
 
안드레이 딕 :
당신은 역겨워. 어.


당신에게 화이팅

나는 그림을 좋아했다

당신에게 그렇지 않다면)

