구독자 1200명!! - 페이지 59 1...525354555657585960616263646566...230 새 코멘트 Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:23 #581 알렉산드르 브리즈갈로프 : Forex를 보면 많은 사람들에게 수익성이 없습니다. 하지만 자신의 운을 시험해 보고 싶은 사람은 줄어들지 않고 흐름은 끝이 없습니다. 많은 사람들이 Forex를 게임으로 인식하고 아시다시피 카지노에 더 적은 수의 플레이어가 없기 때문에) Andrey Dik 2017.03.29 22:40 #582 사람들이 Forex와 금융 시장을 일반적으로 게임으로 인식한다는 것은 분명합니다. 그러나 당신이 어떻게 든 나에게이 항아리를 현금화 할 수 있다는 바로 그 생각조차도. 글쎄, 그것은 다른 사람의 슬픔에 돈을 쓰는 점쟁이와 같습니다. Vitalie Postolache 2017.03.29 22:42 #583 안드레이 딕 : 사람들이 Forex와 금융 시장을 일반적으로 게임으로 인식한다는 것은 분명합니다. 그러나 당신이 어떻게 든 나에게이 항아리를 현금화 할 수 있다는 바로 그 생각조차도. 글쎄, 그것은 다른 사람의 슬픔에 돈을 지불하는 점쟁이와 같습니다. 어떤 산에서? 사람들은 지출을 싫어하지 않는 여분의 돈을 가지고 있습니까? 슬픔입니까? 그들은 당신의 주머니에서 돈을 꺼내지 않죠? 판단할 것이 없습니다. Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:44 #584 비탈리 포스톨라케 : 어떤 산에서? 사람들은 지출을 싫어하지 않는 여분의 돈을 가지고 있습니까? 슬픔입니까? 마지막 돈을 이것에 투자하는 사람들에게 화가 있습니다. 그들을 만났다. Vitalie Postolache 2017.03.29 22:46 #585 알렉산드르 사프리킨 : 마지막 돈을 이것에 투자하는 사람들에게 화가 있습니다. 그들을 만났다. 그리고 마음이 없으면 돈은 어디서 얻습니까? 계승? 스톨? 신용 거래? 나는 그들에게 미안하지 않습니다))) Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:48 #586 비탈리 포스톨라케 : 그리고 마음이 없으면 돈은 어디서 얻습니까? 계승? 스톨? 신용 거래? 나는 그들에게 미안하지 않습니다))) 적립) 아쉽다? Vitalie Postolache 2017.03.29 22:51 #587 알렉산드르 사프리킨 : 적립) 아쉽다? 아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(: Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:53 #588 비탈리 포스톨라케 : 아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(: 그리고 더 많은 것을 잃을 것입니다) 일부는 잃고 일부는 발견) Andrey Dik 2017.03.29 22:53 #589 비탈리 포스톨라케 : 아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(: 당신은 역겨워. 어. Alexandr Saprykin 2017.03.29 22:56 #590 안드레이 딕 : 당신은 역겨워. 어. 나는 그림을 좋아했다 당신에게 그렇지 않다면) 1...525354555657585960616263646566...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Forex를 보면 많은 사람들에게 수익성이 없습니다.
하지만 자신의 운을 시험해 보고 싶은 사람은 줄어들지 않고 흐름은 끝이 없습니다.
많은 사람들이 Forex를 게임으로 인식하고 아시다시피 카지노에 더 적은 수의 플레이어가 없기 때문에)
사람들이 Forex와 금융 시장을 일반적으로 게임으로 인식한다는 것은 분명합니다. 그러나 당신이 어떻게 든 나에게이 항아리를 현금화 할 수 있다는 바로 그 생각조차도. 글쎄, 그것은 다른 사람의 슬픔에 돈을 지불하는 점쟁이와 같습니다.
어떤 산에서? 사람들은 지출을 싫어하지 않는 여분의 돈을 가지고 있습니까? 슬픔입니까? 그들은 당신의 주머니에서 돈을 꺼내지 않죠? 판단할 것이 없습니다.
어떤 산에서? 사람들은 지출을 싫어하지 않는 여분의 돈을 가지고 있습니까? 슬픔입니까?
마지막 돈을 이것에 투자하는 사람들에게 화가 있습니다. 그들을 만났다.
마지막 돈을 이것에 투자하는 사람들에게 화가 있습니다. 그들을 만났다.
그리고 마음이 없으면 돈은 어디서 얻습니까? 계승? 스톨? 신용 거래? 나는 그들에게 미안하지 않습니다)))
그리고 마음이 없으면 돈은 어디서 얻습니까? 계승? 스톨? 신용 거래? 나는 그들에게 미안하지 않습니다)))
적립) 아쉽다?
적립) 아쉽다?
아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(:
아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(:
그리고 더 많은 것을 잃을 것입니다)
일부는 잃고 일부는 발견)
아니요, 유감스러운 일이 아닙니다. 더 많이 벌 것입니다(:
당신은 역겨워. 어.
나는 그림을 좋아했다
당신에게 그렇지 않다면)