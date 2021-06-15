구독자 1200명!! - 페이지 62 1...555657585960616263646566676869...230 새 코멘트 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 18:53 #611 오늘날 신호 서비스는 다음과 같습니다. Ivan Butko 2017.03.30 19:00 #612 안드레이 F. 젤린스키 : 오늘날 신호 서비스는 다음과 같습니다. 흥미로운 비유입니다. 무슨 뜻인가요? (무식한 사람들을 위해) stepinev 2017.03.30 19:22 #613 안드레이 F. 젤린스키 : 귀하의 게시물은 진지하고 흥미롭습니다. 당신이 제기한 질문에 어리석게도 대답은 없습니다. "세상은 완벽하지 않습니다"와 "반짝이는 것이 모두 금은 아닙니다." 요점까지 선택한 격언))) 외환은 카지노의 100%이고 성공한 트레이더의 5%는 운이 좋은 것일 뿐이라고 들었습니다))) 그러나 수학, 심리학 및 모든 것이 얽혀 있는 이 SCIENCE에 더 몰두할수록 보수적인 작업을 하는 숙련된 트레이더는 500달러 계정에서 월 5-10%의 수익을 지속적으로 보여주면서 구독자 수만 달러를 벌 수 있다고 생각합니다. . 그렇지 않습니까? 문제가 무엇인지 설명하십시오. 그건 그렇고, 가입자와의 커뮤니케이션은 고객을 신호로 유인하는 데 매우 중요한 역할을합니다. 사람들이 여기에 그런 돈을 쏟아 붓는다. New York City Capital (지금까지 1위)은 대략 1,000명의 가입자와 5,000,000백만 달러의 가입자 자금을 가지고 있었고, 병원당 평균 $5,000, 아마도 $500에 절반 이상일 것입니다. , 그래서 그들이 연결하는 사람들과 10,000에서 나도 모르는 ... 예를 들어 $ 50,000의 신호를 믿는 사람은 나무 같은 것이 될 수 없습니다. 일하는 고문 누가 외환에 가장 많은 잘 작동하는 거래 시스템! Ivan Butko 2017.03.30 19:29 #614 고점의 거래로 판단하면 이번 달은 '매드마트'라고 할 수 있다. 또는.. 미친 행진 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 19:35 #615 스테티네프 : ... 보수적인 작업을 하는 숙련된 트레이더는 500달러 계정에서 월 5-10%의 수익성을 지속적으로 보여주면서 구독자 수만 달러를 벌 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않습니까? 문제가 무엇인지 설명하십시오. ... 대답은 매우 간단합니다. 그리고 그것은 등급과 TOP에 있습니다. 예를 들어 신호 서비스 에 계정이 있으며 매월 10% 이상 지속적으로 제공하며 10-30% 감소합니다. 6개월 동안 "성장"은 90%에 불과합니다. 이러한 신호는 TOP의 처음 5다스에도 들어갈 기회가 없습니다. 그리고 구독한 신호를 보십시오. ECN에서 $100부터 시작하여 스캘핑으로 보증금을 오버클럭하여 4000% 이상을 얻습니다. 또는 이전 리더 - 센트 계정에 $1로 시작하여 보증금을 오버클럭합니다. 등등 - 계획은 매우 간단합니다. 구독자가 아닌 자신의 계정에 관심이 있는 거래자는 TOP에 들어가 구독자를 얻을 기회가 없습니다. ps. 지극히 개인적인 생각입니다. 골드워리어02b 백테스트에서 훌륭한 EA! [아카이브!] FOREX - 동향, Petros Shatakhtsyan 2017.03.30 19:41 #616 이반 부코 : 흥미로운 비유입니다. 무슨 뜻인가요? (무식한 사람들을 위해) 이것은 가짜 고양이입니다. 신호를 구독 하고 자고 있습니다. Ivan Butko 2017.03.30 19:46 #617 페트로스 샤탁셴 : 이것은 가짜 고양이입니다. 신호를 구독 하고 자고 있습니다. 그리고 나는 이 고양이가 신호를 열고 올빼미를 띄우고 잠을 자는 공급자라고 생각했습니다. Petros Shatakhtsyan 2017.03.30 19:54 #618 이반 부코 : 그리고 나는 이 고양이가 신호를 열고 올빼미를 띄우고 잠을 자는 공급자라고 생각했습니다. 그들은 잠을 자지 않기 때문에 확실히 공급자가 아닙니다. 분명히 당신은 경험이 없으며 동전의 한쪽 면만 보입니다. Ivan Butko 2017.03.30 20:01 #619 페트로스 샤탁셴 : 그들은 잠을 자지 않기 때문에 확실히 공급자가 아닙니다. 분명히 당신은 경험이 없으며 동전의 한쪽 면만 보입니다. 손으로만 매매하는 사람) 혹은 책임감이나 큰 이익에 대한 설렘으로 잠을 못자는 사람 Petros Shatakhtsyan 2017.03.30 20:26 #620 이반 부코 : 손으로만 매매하는 사람) 혹은 책임감이나 큰 이익에 대한 설렘으로 잠을 못자는 사람 누군가가 신호에서 로봇을 거래하는 것은 매우 드뭅니다. 그리고 이것은 신호의 역사에서 알 수 있습니다. 이 위치가 수동 또는 전문가에 의해 설정되는 신호에서 볼 때 로봇과 거래하는 사람은 거의 없음을 알 수 있습니다. 하지만 문제는 여기에 있는 것이 아니라 많은 구독자들이 어리석은 질문을 많이 한다는 사실에 있습니다. 예를 들어, 그들 중 하나는 한 번 분개하여 다음과 같이 썼습니다. "이것이 당신의 신호가 그러한 지연으로 전송되는 이유입니다. 당신의 주문은 항상 플러스로 마감되고 내 것은 마이너스로 마감됩니다." 아니면 누군가가 매일 글을 쓰고 나에게 수익성을 높이라고 간청합니다. 또는 누군가 당신이 날카롭고 사기꾼이라고 씁니다. 그리고 매일 점점 더 많은 신규 가입자가 찾아온다고 상상해 보십시오. MT4를 위한 빠르고 무료 FOREX - 동향, 예측 월마 1...555657585960616263646566676869...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미로운 비유입니다.
무슨 뜻인가요? (무식한 사람들을 위해)
귀하의 게시물은 진지하고 흥미롭습니다.
당신이 제기한 질문에 어리석게도 대답은 없습니다. "세상은 완벽하지 않습니다"와 "반짝이는 것이 모두 금은 아닙니다."
요점까지 선택한 격언))) 외환은 카지노의 100%이고 성공한 트레이더의 5%는 운이 좋은 것일 뿐이라고 들었습니다)))
그러나 수학, 심리학 및 모든 것이 얽혀 있는 이 SCIENCE에 더 몰두할수록 보수적인 작업을 하는 숙련된 트레이더는 500달러 계정에서 월 5-10%의 수익을 지속적으로 보여주면서 구독자 수만 달러를 벌 수 있다고 생각합니다. . 그렇지 않습니까? 문제가 무엇인지 설명하십시오.
그건 그렇고, 가입자와의 커뮤니케이션은 고객을 신호로 유인하는 데 매우 중요한 역할을합니다.
사람들이 여기에 그런 돈을 쏟아 붓는다. New York City Capital (지금까지 1위)은 대략 1,000명의 가입자와 5,000,000백만 달러의 가입자 자금을 가지고 있었고, 병원당 평균 $5,000, 아마도 $500에 절반 이상일 것입니다. , 그래서 그들이 연결하는 사람들과 10,000에서 나도 모르는 ... 예를 들어 $ 50,000의 신호를 믿는 사람은 나무 같은 것이 될 수 없습니다.
미친 행진
... 보수적인 작업을 하는 숙련된 트레이더는 500달러 계정에서 월 5-10%의 수익성을 지속적으로 보여주면서 구독자 수만 달러를 벌 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않습니까? 문제가 무엇인지 설명하십시오. ...
대답은 매우 간단합니다. 그리고 그것은 등급과 TOP에 있습니다.
예를 들어 신호 서비스 에 계정이 있으며 매월 10% 이상 지속적으로 제공하며 10-30% 감소합니다. 6개월 동안 "성장"은 90%에 불과합니다.
이러한 신호는 TOP의 처음 5다스에도 들어갈 기회가 없습니다.
그리고 구독한 신호를 보십시오. ECN에서 $100부터 시작하여 스캘핑으로 보증금을 오버클럭하여 4000% 이상을 얻습니다.
또는 이전 리더 - 센트 계정에 $1로 시작하여 보증금을 오버클럭합니다.
등등 - 계획은 매우 간단합니다.
구독자가 아닌 자신의 계정에 관심이 있는 거래자는 TOP에 들어가 구독자를 얻을 기회가 없습니다.
ps. 지극히 개인적인 생각입니다.
이것은 가짜 고양이입니다. 신호를 구독 하고 자고 있습니다.
그리고 나는 이 고양이가 신호를 열고 올빼미를 띄우고 잠을 자는 공급자라고 생각했습니다.
그들은 잠을 자지 않기 때문에 확실히 공급자가 아닙니다. 분명히 당신은 경험이 없으며 동전의 한쪽 면만 보입니다.
손으로만 매매하는 사람) 혹은 책임감이나 큰 이익에 대한 설렘으로 잠을 못자는 사람
누군가가 신호에서 로봇을 거래하는 것은 매우 드뭅니다. 그리고 이것은 신호의 역사에서 알 수 있습니다.
이 위치가 수동 또는 전문가에 의해 설정되는 신호에서 볼 때 로봇과 거래하는 사람은 거의 없음을 알 수 있습니다.
하지만 문제는 여기에 있는 것이 아니라 많은 구독자들이 어리석은 질문을 많이 한다는 사실에 있습니다.
예를 들어, 그들 중 하나는 한 번 분개하여 다음과 같이 썼습니다. "이것이 당신의 신호가 그러한 지연으로 전송되는 이유입니다. 당신의 주문은 항상 플러스로 마감되고 내 것은 마이너스로 마감됩니다."
아니면 누군가가 매일 글을 쓰고 나에게 수익성을 높이라고 간청합니다. 또는 누군가 당신이 날카롭고 사기꾼이라고 씁니다.
그리고 매일 점점 더 많은 신규 가입자가 찾아온다고 상상해 보십시오.