구독자 1200명!! - 페이지 62

안드레이 F. 젤린스키 :

오늘날 신호 서비스는 다음과 같습니다.


흥미로운 비유입니다.
무슨 뜻인가요? (무식한 사람들을 위해)

 
안드레이 F. 젤린스키 :


귀하의 게시물은 진지하고 흥미롭습니다.

당신이 제기한 질문에 어리석게도 대답은 없습니다. "세상은 완벽하지 않습니다"와 "반짝이는 것이 모두 금은 아닙니다."


요점까지 선택한 격언))) 외환은 카지노의 100%이고 성공한 트레이더의 5%는 운이 좋은 것일 뿐이라고 들었습니다)))

그러나 수학, 심리학 및 모든 것이 얽혀 있는 이 SCIENCE에 더 몰두할수록 보수적인 작업을 하는 숙련된 트레이더는 500달러 계정에서 월 5-10%의 수익을 지속적으로 보여주면서 구독자 수만 달러를 벌 수 있다고 생각합니다. . 그렇지 않습니까? 문제가 무엇인지 설명하십시오.

그건 그렇고, 가입자와의 커뮤니케이션은 고객을 신호로 유인하는 데 매우 중요한 역할을합니다.

사람들이 여기에 그런 돈을 쏟아 붓는다. New York City Capital (지금까지 1위)은 대략 1,000명의 가입자와 5,000,000백만 달러의 가입자 자금을 가지고 있었고, 병원당 평균 $5,000, 아마도 $500에 절반 이상일 것입니다. , 그래서 그들이 연결하는 사람들과 10,000에서 나도 모르는 ... 예를 들어 $ 50,000의 신호를 믿는 사람은 나무 같은 것이 될 수 없습니다.

 
고점의 거래로 판단하면 이번 달은 '매드마트'라고 할 수 있다. 또는..

미친 행진
 
스테티네프 :

... 보수적인 작업을 하는 숙련된 트레이더는 500달러 계정에서 월 5-10%의 수익성을 지속적으로 보여주면서 구독자 수만 달러를 벌 수 있다고 생각합니다. 그렇지 않습니까? 문제가 무엇인지 설명하십시오. ...

대답은 매우 간단합니다. 그리고 그것은 등급과 TOP에 있습니다.

예를 들어 신호 서비스 에 계정이 있으며 매월 10% 이상 지속적으로 제공하며 10-30% 감소합니다. 6개월 동안 "성장"은 90%에 불과합니다.

이러한 신호는 TOP의 처음 5다스에도 들어갈 기회가 없습니다.

그리고 구독한 신호를 보십시오. ECN에서 $100부터 시작하여 스캘핑으로 보증금을 오버클럭하여 4000% 이상을 얻습니다.

또는 이전 리더 - 센트 계정에 $1로 시작하여 보증금을 오버클럭합니다.

등등 - 계획은 매우 간단합니다.

구독자가 아닌 자신의 계정에 관심이 있는 거래자는 TOP에 들어가 구독자를 얻을 기회가 없습니다.

ps. 지극히 개인적인 생각입니다.

 
이반 부코 :

흥미로운 비유입니다.
무슨 뜻인가요? (무식한 사람들을 위해)


이것은 가짜 고양이입니다. 신호를 구독 하고 자고 있습니다.
 
페트로스 샤탁셴 :

이것은 가짜 고양이입니다. 신호를 구독 하고 자고 있습니다.
그리고 나는 이 고양이가 신호를 열고 올빼미를 띄우고 잠을 자는 공급자라고 생각했습니다.
 
이반 부코 :
그리고 나는 이 고양이가 신호를 열고 올빼미를 띄우고 잠을 자는 공급자라고 생각했습니다.

그들은 잠을 자지 않기 때문에 확실히 공급자가 아닙니다. 분명히 당신은 경험이 없으며 동전의 한쪽 면만 보입니다.
 
페트로스 샤탁셴 :

그들은 잠을 자지 않기 때문에 확실히 공급자가 아닙니다. 분명히 당신은 경험이 없으며 동전의 한쪽 면만 보입니다.
손으로만 매매하는 사람) 혹은 책임감이나 큰 이익에 대한 설렘으로 잠을 못자는 사람
 
이반 부코 :
손으로만 매매하는 사람) 혹은 책임감이나 큰 이익에 대한 설렘으로 잠을 못자는 사람


누군가가 신호에서 로봇을 거래하는 것은 매우 드뭅니다. 그리고 이것은 신호의 역사에서 알 수 있습니다.

이 위치가 수동 또는 전문가에 의해 설정되는 신호에서 볼 때 로봇과 거래하는 사람은 거의 없음을 알 수 있습니다.

하지만 문제는 여기에 있는 것이 아니라 많은 구독자들이 어리석은 질문을 많이 한다는 사실에 있습니다.

예를 들어, 그들 중 하나는 한 번 분개하여 다음과 같이 썼습니다. "이것이 당신의 신호가 그러한 지연으로 전송되는 이유입니다. 당신의 주문은 항상 플러스로 마감되고 내 것은 마이너스로 마감됩니다."

아니면 누군가가 매일 글을 쓰고 나에게 수익성을 높이라고 간청합니다. 또는 누군가 당신이 날카롭고 사기꾼이라고 씁니다.

그리고 매일 점점 더 많은 신규 가입자가 찾아온다고 상상해 보십시오.

