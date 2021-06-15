구독자 1200명!! - 페이지 60 1...535455565758596061626364656667...230 새 코멘트 Yuriy Zaytsev 2017.03.30 08:23 #591 좋은 스레드, 매우 흥미롭습니다! Sergey Basov 2017.03.30 12:03 #592 유리 자이체프 : 좋은 스레드, 매우 흥미롭습니다! 예, 좋은 사람들을 부러워해야합니다)) 그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다. Yuriy Zaytsev 2017.03.30 12:26 #593 세르게이 바소프 : 예, 좋은 사람들을 부러워해야합니다)) 그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다. 아마도 다음 생에는 그렇게 행복하고 부유한 고양이가 되는 것을 반대하지 않을 것입니다. 결국 사진으로 판단하면 음식과 돈을 집으로 가져 오는 사람들이 아니라 삶의 주인 인 고양이들입니다. 그렇습니다. Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 12:26 #594 세르게이 바소프 : 그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다. 고양이와 여우만 가능합니다. 고전에서처럼 고양이 바실리오와 여우 앨리스입니다. Khazanov는 유머러스한 글 중 하나에서 다음과 같이 말했습니다. "정족수는 손상되지 않았습니다. 점박이 늑대는 양 우리의 문에 볼트를 밀면서 말했습니다." Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:02 #595 알렉산드르 브리즈갈로프 : 한 가지 이해가 되지 않습니다. 신호가 손실을 가져오는 경우 신호를 기다리는 이유는 무엇입니까? 또는 1000명의 바보가 있거나, 또는 모두 같은 경우 이 천 명이 이익을 얻습니다. 그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 : 이번 달 손실액 -430$ -30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스 이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다... -430$ 이번 달 손실 -30$ 핑계 이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다... -- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다. Alexandr Bryzgalov 2017.03.30 13:06 #596 안드레이 F. 젤린스키 : 그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 : 이번 달 손실액 -430$ -30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스 이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다... -430$ 이번 달 손실 -30$ 핑계 이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다... -- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다. 그래서 여전히 1000 바보입니다) Alexandr Saprykin 2017.03.30 13:06 #597 안드레이 F. 젤린스키 : 그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 : 이번 달 손실액 -430$ -30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스 이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다... -430$ 이번 달 손실 -30$ 핑계 이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다... -- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다. 새 스레드가 필요하십니까? "가입자를 잃지 않고 예금을 병합하는 방법은 무엇입니까?")))) Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:09 #598 알렉산드르 브리즈갈로프 : 그러니 모두 똑같은 1000명의 멍청이들) 그건 그렇고, 하나 이상의 유사한 리뷰가 있습니다 - 그것은 단지 마지막으로 게시된 것입니다 Andrey F. Zelinsky 2017.03.30 13:15 #599 세르게이 바소프 : 분명히 누군가는 어린 시절에 기적이 일어나지 않는다고 가르치지 않았으며 호박은 일반적으로 자정에 마차로 바뀌지 않습니다)) 정반대 - 자정에 마차가 호박으로 변했습니다. 생각한다. 많은 사람들이 다음을 반복하여 시청함으로써 많은 즐거움을 얻을 수 있습니다. Andrey Khatimlianskii 2017.03.30 13:28 #600 안드레이 F. 젤린스키 : -- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다. 무역심리학 1학년. 모두가 하락장에서 벗어나 회복을 희망합니다. 프로는 바보같이 이런 신호에 가입하지 않습니다. 1...535455565758596061626364656667...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 스레드, 매우 흥미롭습니다!
예, 좋은 사람들을 부러워해야합니다))
그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다.
아마도 다음 생에는 그렇게 행복하고 부유한 고양이가 되는 것을 반대하지 않을 것입니다.
결국 사진으로 판단하면 음식과 돈을 집으로 가져 오는 사람들이 아니라 삶의 주인 인 고양이들입니다. 그렇습니다.
고양이와 여우만 가능합니다. 고전에서처럼 고양이 바실리오와 여우 앨리스입니다.
Khazanov는 유머러스한 글 중 하나에서 다음과 같이 말했습니다. "정족수는 손상되지 않았습니다. 점박이 늑대는 양 우리의 문에 볼트를 밀면서 말했습니다."
한 가지 이해가 되지 않습니다. 신호가 손실을 가져오는 경우 신호를 기다리는 이유는 무엇입니까?
또는 1000명의 바보가 있거나, 또는 모두 같은 경우 이 천 명이 이익을 얻습니다.
그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 :
이번 달 손실액 -430$
-30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...
-430$ 이번 달 손실
-30$ 핑계
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...
새 스레드가 필요하십니까? "가입자를 잃지 않고 예금을 병합하는 방법은 무엇입니까?"))))
그러니 모두 똑같은 1000명의 멍청이들)
그건 그렇고, 하나 이상의 유사한 리뷰가 있습니다 - 그것은 단지 마지막으로 게시된 것입니다
분명히 누군가는 어린 시절에 기적이 일어나지 않는다고 가르치지 않았으며 호박은 일반적으로 자정에 마차로 바뀌지 않습니다))
정반대 - 자정에 마차가 호박으로 변했습니다.
생각한다. 많은 사람들이 다음을 반복하여 시청함으로써 많은 즐거움을 얻을 수 있습니다.
-- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다.
무역심리학 1학년.
모두가 하락장에서 벗어나 회복을 희망합니다.
프로는 바보같이 이런 신호에 가입하지 않습니다.