구독자 1200명!! - 페이지 60

새 코멘트
 
좋은 스레드, 매우 흥미롭습니다!
 
유리 자이체프 :
좋은 스레드, 매우 흥미롭습니다!

예, 좋은 사람들을 부러워해야합니다))

그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다.


 
세르게이 바소프 :

예, 좋은 사람들을 부러워해야합니다))

그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다.

아마도 다음 생에는 그렇게 행복하고 부유한 고양이가 되는 것을 반대하지 않을 것입니다.

결국 사진으로 판단하면 음식과 돈을 집으로 가져 오는 사람들이 아니라 삶의 주인 인 고양이들입니다. 그렇습니다.

 
세르게이 바소프 :

그리고 매우 유용한 스레드인 고양이를 게시할 수 있습니다.


고양이와 여우만 가능합니다. 고전에서처럼 고양이 바실리오와 여우 앨리스입니다.

Khazanov는 유머러스한 글 중 하나에서 다음과 같이 말했습니다. "정족수는 손상되지 않았습니다. 점박이 늑대는 양 우리의 문에 볼트를 밀면서 말했습니다."


 
알렉산드르 브리즈갈로프 :

한 가지 이해가 되지 않습니다. 신호가 손실을 가져오는 경우 신호를 기다리는 이유는 무엇입니까?

또는 1000명의 바보가 있거나, 또는 모두 같은 경우 이 천 명이 이익을 얻습니다.


그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 :

이번 달 손실액 -430$
-30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...

-430$ 이번 달 손실
-30$ 핑계
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...

-- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다.
 
안드레이 F. 젤린스키 :


그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 :

이번 달 손실액 -430$
-30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...

-430$ 이번 달 손실
-30$ 핑계
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...

-- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다.
그래서 여전히 1000 바보입니다)
 
안드레이 F. 젤린스키 :


그리고 이것에 뭔가가 있습니다 - 리뷰 중 하나 :

이번 달 손실액 -430$
-30$의 많은 변명과 예고되지 않은 전략 테스트 신호 서비스
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...

-430$ 이번 달 손실
-30$ 핑계
이번 달 실적이 좋지 않아 4월 할인을 받을 자격이 있습니다...

-- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다.

새 스레드가 필요하십니까? "가입자를 잃지 않고 예금을 병합하는 방법은 무엇입니까?"))))
 
알렉산드르 브리즈갈로프 :
그러니 모두 똑같은 1000명의 멍청이들)

그건 그렇고, 하나 이상의 유사한 리뷰가 있습니다 - 그것은 단지 마지막으로 게시된 것입니다
 
세르게이 바소프 :

분명히 누군가는 어린 시절에 기적이 일어나지 않는다고 가르치지 않았으며 호박은 일반적으로 자정에 마차로 바뀌지 않습니다))

정반대 - 자정에 마차가 호박으로 변했습니다.

생각한다. 많은 사람들이 다음을 반복하여 시청함으로써 많은 즐거움을 얻을 수 있습니다.


 
안드레이 F. 젤린스키 :

-- 손실을 보고 신호에 만족하지 않지만 다음 달에 대한 할인을 요청합니다.

무역심리학 1학년.

모두가 하락장에서 벗어나 회복을 희망합니다.

프로는 바보같이 이런 신호에 가입하지 않습니다.

1...535455565758596061626364656667...230
새 코멘트