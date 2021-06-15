구독자 1200명!! - 페이지 64 1...575859606162636465666768697071...230 새 코멘트 [삭제] 2017.04.01 00:13 #631 안드레이 F. 젤린스키 : 오늘도 눈을 감고 "감동의 날"을 보내고 있습니다. 다음 분기에서는 개발자의 작업을 보지 않고 일반적으로 어떤 수준의 글을 쓰는지 전혀 모르는 개발자의 높은 기술과 자격에 감탄합니다. 여기 당신은 존경하지만 아직 무엇을 결정하지 않았습니다. 저에 관해서는 감탄하기 위해 "주방"을 알아야합니다. 따라서 신호에서 - 전략은 이미 우리 모두에게 명확합니다 - 앉아서 추세에 반대하여 "잘못된 방향으로"첫 번째 강력한 움직임에 의해 수명이 미리 결정됩니다. 그러한 전략은 감탄을 유발할 수 없습니다. 새롭지만 평범하지도 않다. 이러한 전략은 신호 등급에서 성공적인 포지셔닝에 기여하는 성장, 균형, 긍정적인 거래의 수 및 기타 신호 매개변수의 매력적인 곡선을 완벽하게 "그립니다". 따라서 신호 서비스 에 대한 전략을 선택하는 측면에서 선택은 성공적이며 공급자는 여기에서 최선을 다했습니다. 그러나 동시에 신호 포지셔닝 측면에서 모든 것이 실제로 무엇이며 어떻게 있는지 모르고, 모른다면 아직 감탄할 것이 없습니다. Andrei, 900개 이상의 완성된 작품을 가지고 있는 연주자에 대한 나의 감탄을 왜 당신이 좋아하지 않았는지 이해하지 못합니다. 또한 내가 왜 내가 (프로젝트로서) 여기에 있는 많은 사람들보다 훨씬 더 ... PS 그건 그렇고, 나도 당신을 존경합니다 ... 그리고 개발자로서 당신은 Nikolay Ivanov 를보기 전까지 내 개인 평가에서 1 위였습니다. 나에게 중요한 기준은 정확히 수행 된 작업 수와 평균 리뷰입니다. 이것은 다방면에서이 예술가의 매력의 결과이기 때문입니다. 실례지만 그가 사슴이라면 예술가에게 가는 사람은 거의 없을 것입니다. .. P 왜 TOP에 대한 주요 불만 사항은 TOP이 주로 양적 지표에 기반을 두고 있다는 것입니다. 프로세스의 참가자가 이해하기 때문입니다. 품질과 수량은 양립할 수 없으며 품질과 TOP은 신경 쓰지 않음 또는 수량과 TOP 중 하나를 선택해야 합니다. 이러한 접근 방식을 취하는 이유는 질적 지표를 공식화하기 어렵기 때문입니다. 그리고 정성적 평가에는 리뷰와 기타 평가가 있습니다. 그러나 불행히도 TOP에는 반영되지 않습니다. 카트리지에 대해 내가 가장 좋아하는 문구에 넣었습니다.)) Forex에는 단일 팀이 있을 수 없습니다. 모든 경쟁자이며 서로를 가장 부러워합니다. 그건 그렇고, Yura, 나는 또한 신호로 거래를 볼 가능성에 대해 알지 못했고 분명히 이것에별로 관심이 없었습니다. 어떤 이유에서인지 EURGBP만 표시됩니다. 나는 일주일 동안 포럼에 없었고 방금 이 게시물에 도달했습니다. 왜 한 쌍만 표시되는지 알아냈습니까? 아시는 분도 답변 부탁드립니다. 내가 알기로는 큰 지연으로 표시되며 최대 트랜잭션이 있었던 쌍은 무엇입니까? 어떻게 할인을 받을 수 있는지 궁금합니다. 규칙을 읽기에는 너무 게으르지만 이전에는 구독 가격만 인상할 수 있었습니다. 그리고 시그널에 대한 개인적인 할인은 전혀 할 방법이 없는 것 같습니다. 아니면 내가 뭔가를 놓쳤나요? 사이트를 통해하지 마십시오. 모든 것이 매우 간단하고 답은 분명합니다. 욕망과 현실 - 모든 것이 항상 양립할 수 없는 것은 아닙니다. 그의 계정에서 거래한 지난 몇 주 동안 여러 가지 분명한 순간이 나타났습니다. -- 그의 거래 전략을 공개했습니다: 추세에 반하는 진입, 초과 체류 -- 그가 평평한 균형과 성장 곡선을 유지하고 긍정적인 거래의 높은 %를 유지할 수 있게 해주는 것은 이 전략입니다. 또 다른 거래 전략 -- 그의 전략의 잠재력은 월 10%의 이익입니다 -- 초과는 빈번하고 급격한 감소의 증가로 가득 차 있습니다. - 10% 손실은 그를 300-400 포인트의 반동 없는 움직임으로 만듭니다. 이는 유로, 파운드 및 유로/파운드(그가 거래하는 쌍)에 문제가 되지 않기 때문입니다. 이 쌍에 대한 시세는 역사적 최저치입니다. 그러한 상황에서 그가 자신의 계정을 병합할 때 머리카락을 찢는 것이 보장된다면 잠재적인 구독자에게만 더 나을 것입니다. 하지만 그는 그렇게 하지 않을 것이고, 불가피하게 계정이 병합될 때 그는 "어. 잘 탔다"라는 말밖에는 하지 않을 것이다. 대중의 경우 "DC가 내 계정을 유출했습니다."와 같은 내용을 생성하고 PAMM 또는 새 계정에 가입할 것을 제안합니다. 따라서 신호에서 - 전략은 이미 우리 모두에게 명확합니다 - 앉아서 추세에 반대하여 "잘못된 방향으로"첫 번째 강력한 움직임에 의해 수명이 미리 결정됩니다. 그러한 전략은 감탄을 유발할 수 없습니다. 새롭지만 평범하지도 않다.
이러한 전략은 신호 등급에서 성공적인 포지셔닝에 기여하는 성장, 균형, 긍정적인 거래의 수 및 기타 신호 매개변수의 매력적인 곡선을 완벽하게 "그립니다".
따라서 신호 서비스 에 대한 전략을 선택하는 측면에서 선택은 성공적이며 공급자는 여기에서 최선을 다했습니다.
그러나 동시에 신호 포지셔닝 측면에서 모든 것이 실제로 무엇이며 어떻게 있는지 모르고, 모른다면 아직 감탄할 것이 없습니다.
Andrei, 900개 이상의 완성된 작품을 가지고 있는 연주자에 대한 나의 감탄을 왜 당신이 좋아하지 않았는지 이해하지 못합니다. 또한 내가 왜 내가 (프로젝트로서) 여기에 있는 많은 사람들보다 훨씬 더 ...
PS 그건 그렇고, 나도 당신을 존경합니다 ... 그리고 개발자로서 당신은 Nikolay Ivanov 를보기 전까지 내 개인 평가에서 1 위였습니다.
나에게 중요한 기준은 정확히 수행 된 작업 수와 평균 리뷰입니다. 이것은 다방면에서이 예술가의 매력의 결과이기 때문입니다. 실례지만 그가 사슴이라면 예술가에게 가는 사람은 거의 없을 것입니다. ..
그리고 "군중 효과"를 생략합시다 ... 모두가 양처럼 모두가있는 곳으로 달리는 것은 아닙니다) 신호에 대해서도 똑같이 말할 것입니다 ...
예, 전부는 아닙니다. 원칙적으로 "80/20"이라는 파레토의 결론을 기초로 삼으면 20%만 실행되지 않습니다.
대다수가 TOP으로 실행되는지 의심되는 경우 신호 서비스가 이러한 분석에 적합합니다.
양은 항상 품질을 이깁니다.
따라서 트레이더로서 신호 제공자의 수준을 평가하려면 항상 그의 전략을 살펴보아야 합니다.
전문 개발자로서 개발자의 수준을 평가하려면 항상 그의 코드를 보고 기능을 분석해야 합니다.
구독자는 이것을 외부 신호로 평가합니다. 리뷰에서 알 수 있습니다. 어제 가격이 잘못된 방향으로 갔고, 얼마나 썩은 상인이었는지 - 오늘 가격이 올바른 방향으로 갔고, 상인은 이미 최고입니다.
고객은 또한 외부 표시로 평가합니다. 고문은 한 시간 만에 만들어졌으며 최고의 개발자입니다. 고객에게 코드의 품질에 대해 물어보십시오. 그는 이것을 이해하지 못하거나 아마도 수준에서 이해할 수 없다고 대답할 것입니다.
P 왜 TOP에 대한 주요 불만 사항은 TOP이 주로 양적 지표에 기반을 두고 있다는 것입니다. 프로세스의 참가자가 이해하기 때문입니다. 품질과 수량은 양립할 수 없으며 품질과 TOP은 신경 쓰지 않음 또는 수량과 TOP 중 하나를 선택해야 합니다. 이러한 접근 방식을 취하는 이유는 질적 지표를 공식화하기 어렵기 때문입니다. 그리고 정성적 평가에는 리뷰와 기타 평가가 있습니다. 그러나 불행히도 TOP에는 반영되지 않습니다.
어리석은 사람들과는 거리가 먼 많은 사람들이 하나의 팀이 될 수 없는 이유는 무엇입니까?
주의를 기울이면 실제로 같은 트렌치에 앉아 있지만 동시에 카트리지에서 서로 쓸 수 있지만 트롤, 그들은 끊임없이 서로를 놀립니다.
그건 그렇고, Yura, 나는 또한 신호로 거래를 볼 가능성에 대해 알지 못했고 분명히 이것에별로 관심이 없었습니다. 어떤 이유에서인지 EURGBP만 표시됩니다. 나는 일주일 동안 포럼에 없었고 방금 이 게시물에 도달했습니다. 왜 한 쌍만 표시되는지 알아냈습니까?
아시는 분도 답변 부탁드립니다. 내가 알기로는 큰 지연으로 표시되며 최대 트랜잭션이 있었던 쌍은 무엇입니까?
의심할 필요도 없습니다. 공급자는 중단으로 인해 프로젝트가 언제든지 종료될 수 있다는 것을 잘 알고 있습니다.
프로젝트가 성공적입니다. 그는 일어났다. 그가 얼마나 오래 살아야 하는지 - 더 이상 어떤 역할도 하지 않습니다.
모든 것이 매우 간단하고 답은 분명합니다. 욕망과 현실 - 모든 것이 항상 양립할 수 없는 것은 아닙니다.
그의 계정에서 거래한 지난 몇 주 동안 여러 가지 분명한 순간이 나타났습니다.
-- 그의 거래 전략을 공개했습니다: 추세에 반하는 진입, 초과 체류 -- 그가 평평한 균형과 성장 곡선을 유지하고 긍정적인 거래의 높은 %를 유지할 수 있게 해주는 것은 이 전략입니다. 또 다른 거래 전략
-- 그의 전략의 잠재력은 월 10%의 이익입니다 -- 초과는 빈번하고 급격한 감소의 증가로 가득 차 있습니다.
- 10% 손실은 그를 300-400 포인트의 반동 없는 움직임으로 만듭니다. 이는 유로, 파운드 및 유로/파운드(그가 거래하는 쌍)에 문제가 되지 않기 때문입니다. 이 쌍에 대한 시세는 역사적 최저치입니다.
그러한 상황에서 그가 자신의 계정을 병합할 때 머리카락을 찢는 것이 보장된다면 잠재적인 구독자에게만 더 나을 것입니다.
하지만 그는 그렇게 하지 않을 것이고, 불가피하게 계정이 병합될 때 그는 "어. 잘 탔다"라는 말밖에는 하지 않을 것이다. 대중의 경우 "DC가 내 계정을 유출했습니다."와 같은 내용을 생성하고 PAMM 또는 새 계정에 가입할 것을 제안합니다.
Market Watch에 다른 기호가 있습니까?
물론 핸디캡의 첫날은 아닙니다. 이 신호에서 거래되는 모든 것이 있습니다. 내가 알기로는 거래가 2주 지연되어 표시됩니다.