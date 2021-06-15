구독자 1200명!! - 페이지 148 1...141142143144145146147148149150151152153154155...230 새 코멘트 Vladimir Tkach 2019.07.23 15:04 #1471 Roman Shiredchenko : 예, 나 자신은 지금 같은 것을 가지고 놀고 있습니다 ... 그림이 친숙하므로 ... :-) 그리고 거기에 RSI가 묶여 있고 ... 볼륨 증가에 대한 평균이 있습니다. MADIV에서도 같은 방식으로 작동합니다. 레벨 아래에 있을 때 특정 단계를 거쳐 매수에 들어가고 반대편 입구에서 닫힙니다... 이런 저런 저런... 원하는 경우 알고리즘을 구체적으로 설명할 수 있습니다. 나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다. Roman Shiredchenko 2019.07.23 15:11 #1472 Vladimir Tkach : 나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다. 네 ... 사진에서 알 수 있습니다. Igor Makanu 2019.07.23 15:40 #1473 Vladimir Tkach : 나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다. 나는 지난 달에 그러한 고문을 만들었습니다. 거기에 TS는 다음과 같습니다. 1. 동일한 볼륨(잠금)의 반대 방향으로 2개의 시장 주문을 열고 위/아래에서 보류 중인 주문을 배치했습니다. 2. 1차 Pending Order가 발동되면, 촉발되지 않은 2차 Pending Order는 삭제된다. 3. 트리거된 방향으로 새로운 보류 주문을 넣습니다. 우리는 평균 4. 가상 테이크(Take) 또는 예치(Depo) 화폐로 주문 수익금에 의한 청산 5. 그런 다음 수정, 대기 중인 주문 대신 배치 - 주문을 위한 서로 다른 방향의 대기 중인 주문 및 설정 및 대기 중인 주문에 대한 2개의 로트 증가 요인 TS 일반적으로 놀랍게도 꽤 끈기 있음 보류 중인 주문 EA [아카이브!] 어떤 전문가나 지표도 [아카이브!] 어드바이저를 무료로 써드립니다 Vladislav Andruschenko 2019.07.23 15:59 #1474 Igor Makanu : 나는 지난 달에 그러한 고문을 만들었습니다. 거기에 TS는 다음과 같습니다. 1. 동일한 볼륨(잠금)의 반대 방향으로 2개의 시장 주문을 열고 위/아래에서 보류 중인 주문을 배치했습니다. 2. 1차 Pending Order가 발동되면, 촉발되지 않은 2차 Pending Order는 삭제된다. 3. 트리거된 방향으로 새로운 보류 주문을 넣습니다. 우리는 평균 4. 가상 테이크(Take) 또는 예치(Depo) 화폐로 주문 수익금에 의한 청산 5. 그런 다음 수정, 대기 중인 주문 대신 배치 - 주문을 위한 서로 다른 방향의 대기 중인 주문 및 설정 및 대기 중인 주문에 대한 2개의 로트 증가 요인 TS 일반적으로 놀랍게도 꽤 끈기 있음 기본적으로 표준 진자입니다. Roman Shiredchenko 2019.07.23 16:05 #1475 Igor Makanu : 나는 지난 달에 그러한 고문을 만들었습니다. 거기에 TS는 다음과 같습니다. 1. 동일한 볼륨(잠금)의 반대 방향으로 2개의 시장 주문을 열고 위/아래에서 보류 중인 주문을 배치했습니다. 2. 1차 Pending Order가 발동되면, 촉발되지 않은 2차 Pending Order는 삭제된다. 3. 트리거된 방향으로 새로운 보류 주문을 넣습니다. 우리는 평균 4. 가상 테이크 또는 입금 통화로 주문의 이익 금액에 의한 청산 5. 그런 다음 수정, 대기 중인 주문 대신 배치 - 주문을 위한 서로 다른 방향의 대기 중인 주문 및 설정 및 대기 중인 주문에 대한 2개의 로트 증가 요인 TS 일반적으로 놀랍게도 꽤 끈기 있음 거기에서 동시성의 개념이 그림에서 분명합니다. 이것은 시장에서 구매와 판매 모두에 동시성이 존재함을 의미합니다. 예를 들어, 광범위한 평균 매수(가격 하락)에는 여러 소액 매도가 있습니다... 사실, 예를 들어 매도는 평균 매수 내에서 자연스럽게 여러 소규모 수익성 있는 판매입니다. Roman Shiredchenko 2019.07.23 16:24 #1476 Vladimir Tkach : 나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다. 원하는 경우 내부 구매 판매 또는 내부 구매 내부 판매를 포함하여 내 버전을 작성할 수 있습니다. 이 TS는 아직 저에 의해 마무리되고 있지만 기초는 이미 작성되었습니다. 모든 것이 기본입니다. Ivan Butko 2019.07.23 16:45 #1477 유대인의 마지막 해는 아파트입니다. 물론 모든 그리드가 작동합니다. Vladimir Tkach 2019.07.23 19:50 #1478 해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다. 동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오. mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까? Vasiliy Pushkaryov 2019.07.23 21:29 #1479 Vladimir Tkach : 해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다. 동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오. mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까? 이론적으로 그렇습니다. 비슷한 게시물 이 있었는데 , 제가 틀리지 않았다면 Mashko의 신호에... 비슷한 이야기가 있는지 @Sergey Golubev 에게 물어봐야 설명에서 광고도 제거할 수 있습니다. Sergey Golubev 2019.07.24 09:59 #1480 Vladimir Tkach : 해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다. 동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오. mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까? 신호의 URL을 개인으로 보내 주시면 서비스 데스크로 전송하겠습니다 (그들의 고려를 위해). 1...141142143144145146147148149150151152153154155...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 나 자신은 지금 같은 것을 가지고 놀고 있습니다 ... 그림이 친숙하므로 ... :-)
그리고 거기에 RSI가 묶여 있고 ... 볼륨 증가에 대한 평균이 있습니다.
MADIV에서도 같은 방식으로 작동합니다. 레벨 아래에 있을 때 특정 단계를 거쳐 매수에 들어가고 반대편 입구에서 닫힙니다... 이런 저런 저런...
원하는 경우 알고리즘을 구체적으로 설명할 수 있습니다.
나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다.
나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다.
네 ... 사진에서 알 수 있습니다.
나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다.
나는 지난 달에 그러한 고문을 만들었습니다. 거기에 TS는 다음과 같습니다.
1. 동일한 볼륨(잠금)의 반대 방향으로 2개의 시장 주문을 열고 위/아래에서 보류 중인 주문을 배치했습니다.
2. 1차 Pending Order가 발동되면, 촉발되지 않은 2차 Pending Order는 삭제된다.
3. 트리거된 방향으로 새로운 보류 주문을 넣습니다. 우리는 평균
4. 가상 테이크(Take) 또는 예치(Depo) 화폐로 주문 수익금에 의한 청산
5. 그런 다음 수정, 대기 중인 주문 대신 배치 - 주문을 위한 서로 다른 방향의 대기 중인 주문 및 설정 및 대기 중인 주문에 대한 2개의 로트 증가 요인
TS 일반적으로 놀랍게도 꽤 끈기 있음
나는 지난 달에 그러한 고문을 만들었습니다. 거기에 TS는 다음과 같습니다.
1. 동일한 볼륨(잠금)의 반대 방향으로 2개의 시장 주문을 열고 위/아래에서 보류 중인 주문을 배치했습니다.
2. 1차 Pending Order가 발동되면, 촉발되지 않은 2차 Pending Order는 삭제된다.
3. 트리거된 방향으로 새로운 보류 주문을 넣습니다. 우리는 평균
4. 가상 테이크(Take) 또는 예치(Depo) 화폐로 주문 수익금에 의한 청산
5. 그런 다음 수정, 대기 중인 주문 대신 배치 - 주문을 위한 서로 다른 방향의 대기 중인 주문 및 설정 및 대기 중인 주문에 대한 2개의 로트 증가 요인
TS 일반적으로 놀랍게도 꽤 끈기 있음
나는 지난 달에 그러한 고문을 만들었습니다. 거기에 TS는 다음과 같습니다.
1. 동일한 볼륨(잠금)의 반대 방향으로 2개의 시장 주문을 열고 위/아래에서 보류 중인 주문을 배치했습니다.
2. 1차 Pending Order가 발동되면, 촉발되지 않은 2차 Pending Order는 삭제된다.
3. 트리거된 방향으로 새로운 보류 주문을 넣습니다. 우리는 평균
4. 가상 테이크 또는 입금 통화로 주문의 이익 금액에 의한 청산
5. 그런 다음 수정, 대기 중인 주문 대신 배치 - 주문을 위한 서로 다른 방향의 대기 중인 주문 및 설정 및 대기 중인 주문에 대한 2개의 로트 증가 요인
TS 일반적으로 놀랍게도 꽤 끈기 있음
거기에서 동시성의 개념이 그림에서 분명합니다. 이것은 시장에서 구매와 판매 모두에 동시성이 존재함을 의미합니다.
예를 들어, 광범위한 평균 매수(가격 하락)에는 여러 소액 매도가 있습니다... 사실, 예를 들어 매도는 평균 매수 내에서 자연스럽게 여러 소규모 수익성 있는 판매입니다.
나는 그에게서 동시에 양방향으로 여러 개의 입구를 발견했습니다. 그런 다음 거의 동시에 양방향으로 추가됩니다. 그런 다음 그는 작은 이익을 닫습니다.
원하는 경우 내부 구매 판매 또는 내부 구매 내부 판매를 포함하여 내 버전을 작성할 수 있습니다. 이 TS는 아직 저에 의해 마무리되고 있지만 기초는 이미 작성되었습니다. 모든 것이 기본입니다.
해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다.
동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오.
mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까?
해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다.
동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오.
mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까?
이론적으로 그렇습니다.
비슷한 게시물 이 있었는데 , 제가 틀리지 않았다면 Mashko의 신호에... 비슷한 이야기가 있는지 @Sergey Golubev 에게 물어봐야 설명에서 광고도 제거할 수 있습니다.
해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다.
동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오.
mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까?
신호의 URL을 개인으로 보내 주시면 서비스 데스크로 전송하겠습니다 (그들의 고려를 위해).