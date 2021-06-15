구독자 1200명!! - 페이지 149 1...142143144145146147148149150151152153154155156...230 새 코멘트 Sergey Golubev 2019.07.24 11:17 #1481 감사합니다( @Vladislav Andruschenko 가 28개의 URL을 보냈습니다). 모두 열렸고, 일부 상품은 이미 삭제되었고, 내가 본 것은 대부분 브로커 중 한 곳의 제휴 링크이지만 설명에 타사 사이트와 이메일과 같은 어려운 경우도 있습니다. 등. 모든 것을 서비스로 옮겼습니다(이 스레드의 마지막 몇 페이지에 대한 링크 포함). 나는 결과를 모른다(그들은 나에게 결과를 말하지 않을 수도 있다), 단지 관리자를 고려하기 위함이다. 정보를 위해. 성배가 아니라 그냥 평범한 스칼프넷 지그재그 트레이딩 시스템 개발 Sergey Golubev 2019.07.24 11:37 #1482 Vladimir Tkach : 해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다. 동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오. mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까? 감사를 받았습니다. 나는 그것을 서비스에 보냈습니다(신호 설명의 스크린샷, 이 스레드의 페이지 및 귀하의 게시물에 대한 링크 포함). fxsaber 2019.08.06 01:15 #1483 이 서비스의 상황에주의하십시오. 왜 이런 일이 일어나는지 잘 이해가 되지 않습니다. 상단에는 거래 서버가있는 신호 (가입자 수 기준)가 있으며 DC에는 자체 웹 사이트조차 없습니다. 필터처럼 서버를 클릭하면 grail 신호만 표시됩니다. 터미널을 통해 데모 계정을 열면 이러한 스프레드가 있습니다. 데모에서 그러한 스프레드(롤오버 시간이 아님 - GMT 오프셋이 다릅니다)에 대해 제정신이 아닌 사람은 이 DC에서 실제 계정 을 개설하지 않을 것입니다. 계획은 다음과 같습니다. 왼쪽 사무실이 열립니다. MT4가 채굴됩니다. Signals를 위해 특별히 여러 계정이 생성됩니다. 크림이 벗겨집니다. 긍정적인 리뷰 및 MT4 거부에 대한 비용입니다. 명시적 사기꾼, DC에 웹사이트가 없고 모든 계정이 성배일 때 데모는 최악의 거래 조건을 갖습니다. 위협 사이트가 발견되었습니다. 벌써 2년이 된 이 사기. 신호 때문에 지금 생존하십시오. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 오류, 버그, 질문 에마 크로스! multiplicator 2019.08.06 01:49 #1484 fxsaber : 이 서비스의 상황에 주의하십시오. 왜 이런 일이 일어나는지 잘 이해가 되지 않습니다. 상단에는 거래 서버가있는 신호 (가입자 수 기준)가 있으며 DC에는 자체 웹 사이트조차 없습니다. 필터처럼 서버를 클릭하면 grail 신호만 표시됩니다. 터미널을 통해 데모 계정을 열면 이러한 스프레드가 있습니다. 데모에서 그러한 스프레드(롤오버 시간이 아님 - GMT 오프셋이 다릅니다)에 대해 제정신이 아닌 사람은 이 DC에서 실제 계정 을 개설하지 않을 것입니다. 계획은 다음과 같습니다. 왼쪽 사무실이 열립니다. MT4가 채굴됩니다. Signals를 위해 특별히 여러 계정이 생성됩니다. 크림이 벗겨집니다. 긍정적인 리뷰 및 MT4 거부에 대한 비용입니다. 명시적 사기꾼, DC에 웹사이트가 없고 모든 계정이 성배일 때 데모는 최악의 거래 조건을 갖습니다. 위협 사이트가 발견되었습니다. 벌써 2년이 된 이 사기. 신호 때문에 지금 생존하십시오. 그것은 이미 많은 사람들에게 알려져 있습니다 프론트 브로커가 있다는 것. 신호(또는 고문 판매)로 수익을 올리는 사람. 따라서 신호를 선택할 때 브로커 이름에도주의를 기울여야합니다. fxsaber 2019.08.06 02:13 #1485 multiplicator : 따라서 신호를 선택할 때 브로커 이름에도주의를 기울여야합니다. 수백 명의 현재 가입자에게 이것은 너무 어렵습니다. Yevhenii Levchenko 2019.08.06 06:57 #1486 fxsaber : 이 서비스의 상황에 주의하십시오. 황금 누구? Kosarev.rus92 2019.08.06 08:32 #1487 안녕하세요, 표준 프랙탈 표시기 에 소리 알림을 추가할 수 있는지 알려주실 수 있나요? Vladimir Kononenko 2019.08.06 09:20 #1488 탑캐스터 신호는 어떻게 되었는지 궁금합니다. fxsaber 2019.08.06 11:13 #1489 Yevhenii Levchenko : 황금 누구? 네. Ivan Butko 2019.08.06 11:32 #1490 Vladimir Kononenko : 탑캐스터 신호에 무슨 일이 일어났는지 궁금합니다. 그는 구독자 3000명에 도달했고, 평생을 벌었고 점차 구독자에 대한 느리고 고통스러운 평균화로 신호를 병합했습니다. 1...142143144145146147148149150151152153154155156...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모두 열렸고, 일부 상품은 이미 삭제되었고, 내가 본 것은 대부분 브로커 중 한 곳의 제휴 링크이지만 설명에 타사 사이트와 이메일과 같은 어려운 경우도 있습니다. 등.
모든 것을 서비스로 옮겼습니다(이 스레드의 마지막 몇 페이지에 대한 링크 포함). 나는 결과를 모른다(그들은 나에게 결과를 말하지 않을 수도 있다), 단지 관리자를 고려하기 위함이다.
정보를 위해.
해당 신호에 대한 설명에는 무료로 다운로드할 수 있는 다양한 리소스에 대한 링크가 있습니다.
동료들에게 정보를 전달했는데 사기 요소가 있는 코드가 있다고 합니다. 따라서 거기에서 아무 것도 다운로드하지 마십시오.
mql5 관리가 이를 확인하고 확인된 경우 이를 금지할 기회가 있습니까?
감사를 받았습니다.
나는 그것을 서비스에 보냈습니다(신호 설명의 스크린샷, 이 스레드의 페이지 및 귀하의 게시물에 대한 링크 포함).
이 서비스의 상황에주의하십시오.
왜 이런 일이 일어나는지 잘 이해가 되지 않습니다.
계획은 다음과 같습니다.
명시적 사기꾼, DC에 웹사이트가 없고 모든 계정이 성배일 때 데모는 최악의 거래 조건을 갖습니다.
이 서비스의 상황에 주의하십시오.
왜 이런 일이 일어나는지 잘 이해가 되지 않습니다.
계획은 다음과 같습니다.
명시적 사기꾼, DC에 웹사이트가 없고 모든 계정이 성배일 때 데모는 최악의 거래 조건을 갖습니다.
프론트 브로커가 있다는 것.
신호(또는 고문 판매)로 수익을 올리는 사람.
따라서 신호를 선택할 때 브로커 이름에도주의를 기울여야합니다.
따라서 신호를 선택할 때 브로커 이름에도주의를 기울여야합니다.
수백 명의 현재 가입자에게 이것은 너무 어렵습니다.
이 서비스의 상황에 주의하십시오.
황금 누구?
황금 누구?
네.
탑캐스터 신호에 무슨 일이 일어났는지 궁금합니다.