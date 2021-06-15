구독자 1200명!! - 페이지 143 1...136137138139140141142143144145146147148149150...230 새 코멘트 Renat Akhtyamov 2019.05.14 19:43 #1421 Vladimir Baskakov : 글쎄, 상태를 복원하려는 한심한 시도가 있습니다. 그러한 지표는 신용이 좋지 않은 것입니다. 어느 쪽인지 궁금합니다. [삭제] 2019.05.14 19:44 #1422 Renat Akhtyamov : 어느 쪽인지 궁금합니다. Rsi multiplicator 2019.05.15 14:46 #1423 Vladimir Baskakov : 일부 서비스에서는 신호에 우선 순위가 부여되며 주요 기준은 획득한 포인트입니다. 얼마나 좋은지 나쁜지는 아직 불분명 이제 ECN 계정의 대다수가 거래합니다. 그리고 커미션이 있습니다. 상인은 포인트로 이익을 표시할 수 있지만 포인트로 버는 것보다 커미션에 더 많이 지출합니다. 플러스 포인트가 표시되며 현재 계정은 빨간색입니다. [삭제] 2019.05.15 14:58 #1424 multiplicator : 이제 ECN 계정의 대다수가 거래합니다. 그리고 커미션이 있습니다. 상인은 포인트로 이익을 표시할 수 있지만 포인트로 버는 것보다 커미션에 더 많이 지출합니다. 플러스 포인트가 표시되며 현재 계정은 빨간색입니다. 저도 몰라요, ECN도 있고 커미션도 있어요. 포지션이 종료된 후 이 모든 금액이 차감되고 순이익이 남습니다. 다른 분들도 아마 비슷할거에요 multiplicator 2019.05.15 15:14 #1425 Vladimir Baskakov : 저도 몰라요, ECN도 있고 커미션도 있어요. 포지션이 종료된 후 이 모든 금액이 차감되고 순이익이 남습니다. 다른 분들도 아마 비슷할거에요 그러나 수수료는 달러 입니다! 거래의 이익을 포인트로 계산하면 포인트만 고려됩니다. 시가부터 종가까지. 터미널에서 달러로 간주됩니다. 포인트 수익 * 포인트 비용 - 거래당 수수료(달러). Yevhenii Levchenko 2019.05.16 10:35 #1426 두 번째 힌두교도는 계속 떨어지고 있습니다. 가장 숙련된 트레이더가 20%를 초과했습니다(잔고 22k) Anatolii Zainchkovskii 2019.05.16 11:23 #1427 Yevhenii Levchenko : 두 번째 힌두교도는 계속 떨어지고 있습니다. 가장 숙련된 트레이더가 20%를 초과했습니다(잔고 22k) 떨어지게 두십시오. 동시에 그와 그의 신호, 그의 DC 및 그의 가입자가 가짜임을 확인하십시오. 그러나 신호에 따르면 나는 큰 증가가 위험하다는 데 근본적으로 동의하지 않습니다. 공약이 10%이고 많은 포인트를 가져갔다면 위험은 무엇과 관련이 있습니까? 좋아요, 저장소 전체에 대해 2핍이 스캘핑되는 경우를 이해합니다... 그냥 부끄럽습니다. Yury Lemeshev 2019.05.16 14:33 #1428 적을 직접 알아야 하고, 당신처럼 나를 화나게 하여도 몰아내지 않는 군의 방침을 지지합니다. 예를 들어, Bashkovtsev 동지가 지금 신호를 닫으면 3개월 안에 12번째로 매우 이상적이고 매우 수익성이 높은 신호를 시작할 것입니다. 이 신호는 예비 소급 데이트에 있지만 아직 알 수 없습니다. 그는 왜 마틴게일 없이 그런 좋은 신호를 발표했을까요? [삭제] 2019.05.16 15:20 #1429 Yury Lemeshev : 적을 직접 알아야 하고, 당신처럼 나를 화나게 하여도 몰아내지 않는 군의 방침을 지지합니다. 예를 들어, Bashkovtsev 동지가 지금 신호를 닫으면 3개월 안에 12개의 매우 이상적이고 매우 수익성 있는 신호를 시작할 것입니다. 그가 예비 소급 데이트에 가지고 있는 이 신호는 아직 알 수 없습니다. 그는 왜 마틴게일 없이 그런 좋은 신호를 발표했을까요? 따라서 좋은 신호, 그들의 전략 및 mm을 연구하는 것이 더 나을 수 있습니다. Yevhenii Levchenko 2019.05.24 09:33 #1430 무역의 위대한 거장인 두 번째 힌두교도의 신호가 사라졌습니다... 아마도 큰 손실일 것입니다. 또는 병합. 사기꾼은 이러한 경우에 다음과 같이 말합니다. 1...136137138139140141142143144145146147148149150...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 상태를 복원하려는 한심한 시도가 있습니다. 그러한 지표는 신용이 좋지 않은 것입니다.
어느 쪽인지 궁금합니다.
일부 서비스에서는 신호에 우선 순위가 부여되며 주요 기준은 획득한 포인트입니다. 얼마나 좋은지 나쁜지는 아직 불분명
상인은 포인트로 이익을 표시할 수 있지만 포인트로 버는 것보다 커미션에 더 많이 지출합니다. 플러스 포인트가 표시되며 현재 계정은 빨간색입니다.
이제 ECN 계정의 대다수가 거래합니다. 그리고 커미션이 있습니다.
상인은 포인트로 이익을 표시할 수 있지만 포인트로 버는 것보다 커미션에 더 많이 지출합니다. 플러스 포인트가 표시되며 현재 계정은 빨간색입니다.
저도 몰라요, ECN도 있고 커미션도 있어요. 포지션이 종료된 후 이 모든 금액이 차감되고 순이익이 남습니다. 다른 분들도 아마 비슷할거에요
저도 몰라요, ECN도 있고 커미션도 있어요. 포지션이 종료된 후 이 모든 금액이 차감되고 순이익이 남습니다. 다른 분들도 아마 비슷할거에요
거래의 이익을 포인트로 계산하면 포인트만 고려됩니다. 시가부터 종가까지.
터미널에서 달러로 간주됩니다. 포인트 수익 * 포인트 비용 - 거래당 수수료(달러).
두 번째 힌두교도는 계속 떨어지고 있습니다. 가장 숙련된 트레이더가 20%를 초과했습니다(잔고 22k)
적을 직접 알아야 하고, 당신처럼 나를 화나게 하여도 몰아내지 않는 군의 방침을 지지합니다. 예를 들어, Bashkovtsev 동지가 지금 신호를 닫으면 3개월 안에 12개의 매우 이상적이고 매우 수익성 있는 신호를 시작할 것입니다. 그가 예비 소급 데이트에 가지고 있는 이 신호는 아직 알 수 없습니다. 그는 왜 마틴게일 없이 그런 좋은 신호를 발표했을까요?