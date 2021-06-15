구독자 1200명!! - 페이지 145 1...138139140141142143144145146147148149150151152...230 새 코멘트 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 12:32 #1441 Vladimir Baskakov : 현재 6개의 신호가 있습니다. 자연스럽게 "하나만 살아남을 것"입니다. 최고의 결과를 보여주고 있습니다. 그래서 저자 자신은 아직 그것이 더 나은 곳을 모릅니다. 햄스터는 죽지 않았습니다 - 작동합니다. 예, 100% 미만의 손실이 있지만 이것이 그녀가 일어나서 더 이상 거래하는 것을 막지는 못했습니다. 구독자가 더 많습니다. 그래서 여기에서는 모든 것이 다릅니다. 엘레나에게는 "하나만 살아남는다"는 접근 방식이 없다는 점에서. 이것은 fxopen.real2 서버의 센트 계정에 대한 아랍인의 관행입니다. 그들은 그들이 교활하게 퍼뜨리는 많은 숨겨진 신호를 가지고 있는 것 같습니다. 그리고 나서 그들은 생존자들을 대중에게 공개합니다 ... 그래서 적어도 보입니다. [삭제] 2019.05.24 12:44 #1442 Yevhenii Levchenko : 햄스터는 죽지 않았습니다 - 작동합니다. 예, 100% 미만의 손실이 있지만 이것이 그녀가 일어나서 더 이상 거래하는 것을 막지는 못했습니다. 구독자가 더 많습니다. 그래서 여기에서는 모든 것이 다릅니다. 엘레나에게는 "하나만 살아남는다"는 접근 방식이 없다는 점에서. 이것은 fxopen.real2 서버의 센트 계정에 대한 아랍인의 관행입니다. 그들은 그들이 교활하게 퍼뜨리는 많은 숨겨진 신호를 가지고 있는 것 같습니다. 그리고 나서 그들은 생존자들을 대중에게 공개합니다 ... 그래서 적어도 보입니다. 역사는 반복될 뿐입니다. 그러나 Mashko, 예, 그는 말할 줄 압니다 :) 그는 나에게 대답하지 않았습니다. Yevhenii Levchenko 2019.05.24 12:48 #1443 Vladimir Baskakov : 역사는 반복될 뿐입니다. 그러나 Mashko, 예, 그는 말할 줄 압니다 :) 그는 나에게 대답하지 않았습니다. 그것이 바로 ... 오늘 그를 많이 흔들어 놓는 것이 ... [삭제] 2019.05.24 13:03 #1444 Yevhenii Levchenko : 그것이 바로 ... 오늘 그를 많이 흔들어 놓는 것이 ... 간단해 트렌드가 바뀌었다 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:09 #1445 Vladimir Baskakov : 간단해 트렌드가 바뀌었다 그는 파운드와 유로만 거래합니다. 그는 뭔가를 팔았다. 그리고 "위험"섹션에서 그가 바로 토마토를 비축했음을 보여줍니다. 파운드라고 생각합니다. 100 포인트와 신호 가방 ... 아마도 오늘조차도 (종료되지 않거나 쌍이 "원하는 곳"으로 가지 않는 경우) [삭제] 2019.05.24 18:11 #1446 Yevhenii Levchenko : 그는 파운드와 유로만 거래합니다. 그는 뭔가를 팔았다. 그리고 "위험"섹션에서 그가 바로 토마토를 비축했음이 표시됩니다. 파운드라고 생각합니다. 100 포인트와 신호 백 ... 아마도 오늘조차도 (닫지 않거나 쌍이 "원하는 곳"으로 가지 않는 경우) 글쎄, 우리가 말하는 것은 달러가 성장에 지쳤고 5월이 가고 파운드가 상승했다는 것입니다. 그리고 그는 더 내려가야 한다고 생각했습니다. 이제 앉을 것이다 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:20 #1447 Vladimir Baskakov : 글쎄, 우리가 말하는 것은 달러가 성장에 지쳤고 5월이 가고 파운드가 상승했다는 것입니다. 그리고 그는 더 내려가야 한다고 생각했습니다. 이제 앉을 것이다 100 포인트 - 파운드에 앉기 위한 작은 마진) 그렇다면 곧 사기꾼이 만든 완벽한 거래 스토리가 있는 또 다른 선례가 있을 것입니다. 아마도 그들은 모니터링이 시작되기 전에 거래 내역을 고려하지 않기로 결정할 것입니다 ... [삭제] 2019.05.24 18:39 #1448 Yevhenii Levchenko : 100 포인트 - 파운드에 앉기 위한 작은 마진) 그렇다면 곧 사기꾼이 만든 완벽한 거래 스토리가 있는 또 다른 선례가 있을 것입니다. 아마도 그들은 모니터링이 시작되기 전에 거래 내역을 고려하지 않기로 결정할 것입니다 ... 그의 댓글에서 내가 이해한 한 그는 창고의 20%를 청구했습니다. 이것은 강력하지만 300포인트면 버티기에 충분합니다. Yevhenii Levchenko 2019.05.24 18:45 #1449 Vladimir Baskakov : 그의 댓글에서 내가 이해한 한 그는 디포의 20%를 청구했습니다. 이것은 강력하지만 300포인트로 버티기에 충분합니다. 어깨 1d100 [삭제] 2019.05.24 18:50 #1450 Yevhenii Levchenko : 어깨 1d100 와, 품절, 거기에 하드마틴을 적극적으로 사용하고 있는 걸로 압니다. 제비뽑기가 인상적이기 때문에 1...138139140141142143144145146147148149150151152...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
현재 6개의 신호가 있습니다. 자연스럽게 "하나만 살아남을 것"입니다. 최고의 결과를 보여주고 있습니다. 그래서 저자 자신은 아직 그것이 더 나은 곳을 모릅니다.
그래서 여기에서는 모든 것이 다릅니다. 엘레나에게는 "하나만 살아남는다"는 접근 방식이 없다는 점에서. 이것은 fxopen.real2 서버의 센트 계정에 대한 아랍인의 관행입니다. 그들은 그들이 교활하게 퍼뜨리는 많은 숨겨진 신호를 가지고 있는 것 같습니다. 그리고 나서 그들은 생존자들을 대중에게 공개합니다 ... 그래서 적어도 보입니다.
햄스터는 죽지 않았습니다 - 작동합니다. 예, 100% 미만의 손실이 있지만 이것이 그녀가 일어나서 더 이상 거래하는 것을 막지는 못했습니다. 구독자가 더 많습니다.
역사는 반복될 뿐입니다. 그러나 Mashko, 예, 그는 말할 줄 압니다 :) 그는 나에게 대답하지 않았습니다.
그것이 바로 ... 오늘 그를 많이 흔들어 놓는 것이 ...
간단해 트렌드가 바뀌었다
그는 파운드와 유로만 거래합니다. 그는 뭔가를 팔았다. 그리고 "위험"섹션에서 그가 바로 토마토를 비축했음이 표시됩니다. 파운드라고 생각합니다. 100 포인트와 신호 백 ... 아마도 오늘조차도 (닫지 않거나 쌍이 "원하는 곳"으로 가지 않는 경우)
글쎄, 우리가 말하는 것은 달러가 성장에 지쳤고 5월이 가고 파운드가 상승했다는 것입니다. 그리고 그는 더 내려가야 한다고 생각했습니다. 이제 앉을 것이다
그렇다면 곧 사기꾼이 만든 완벽한 거래 스토리가 있는 또 다른 선례가 있을 것입니다. 아마도 그들은 모니터링이 시작되기 전에 거래 내역을 고려하지 않기로 결정할 것입니다 ...
100 포인트 - 파운드에 앉기 위한 작은 마진)
그의 댓글에서 내가 이해한 한 그는 디포의 20%를 청구했습니다. 이것은 강력하지만 300포인트로 버티기에 충분합니다.
어깨 1d100