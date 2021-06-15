구독자 1200명!! - 페이지 156 1...149150151152153154155156157158159160161162163...230 새 코멘트 Yevhenii Levchenko 2019.08.21 13:20 #1551 Andrey F. Zelinsky : 말도 안되는 소리 그만하고 멍청한 놈처럼 보이십시오 - 나는 Yegor Vlasov가 누구인지 전혀 알지 못합니다 - 또는 이 주제에 대해 적어도 하나의 인용문을 제공하십시오 그녀는 편리하게 제거되었습니다. Yevhenii Levchenko 2019.08.21 13:22 #1552 하나의 신호에 대한 리뷰 및 균형이 포함된 몇 개의 스크린샷(영어에서 번역됨, 들어가서 확인할 수 있음): Yevhenii Levchenko 2019.08.21 14:22 #1553 아마도 파운드로 비축되어있을 것입니다 ... 파운드가 계속 떨어지면 나쁠 것입니다-많은 사람들이 거기에 있습니다 ... 그는 최대한으로갔습니다. 파일: 1.jpg 73 kb Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 14:49 #1554 Andrey F. Zelinsky : 왜 여기 사람들을 눈보라가 몰아치는 곳으로 보내나요? 기사에서 " 이것이 '그린' 그래프임에는 의심의 여지가 없다. "라는 문구는 근거 없는 눈보라다. 글쎄, "사기 브로커"라는 문구는 무엇입니까? 추신: 나는 "사기꾼" 스타일의 지역(때로는 웃긴) 도당을 읽는 데 신경 쓰지 않습니다. 하지만 발표의 근거를 알고 싶습니다. 그리고 그것은 하나의 공허한 이야기입니다. 나는 그 기사에 많은 주관적이고 증거가 없다는 데 동의합니다. 그러나 이 상인에 대해 여전히 많은 질문이 있습니다. 예를 들어, 17년차에 1000명 이상의 구독자를 얻었을 때(그는 또한 Taras와 경쟁함) 합병했습니다. 그러나 동일한 브로커에서 이미 2017년인 현재 신호는 배수가 아니라 수익성이 있습니다. 좋아요, 이 계정이 다른 계정이라고 가정해 보겠습니다. 하나는 그가 일어나지 않은 다른 하나는 그가 얻은 것입니다. 더 나아가. 다음은 그의 현재 신호에 대한 설명의 시작입니다. "내 자신의 개발 전략에 따르면 10년 이상의 거래 경험입니다. 나는 외환 시장에 온 것이 아니라 돈을 벌기 위해 왔습니다." 10년 동안 스타일은 이미 개발되어야 하고 다소 안정적이어야 하며 모니터링하기 전에 표시되는 것처럼 보입니다. 2016년 2017년 2018년 2019년 저것들. 10년의 경험, 모니터링 후 어디론가 사라진다. 일부 훌륭한 코더와 거래 논의 와드 №6 Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 14:52 #1555 위는 "기술적 오류"인 0달러 손실에 대한 리뷰가 있는 스크린샷입니다. 그때까지 그는 이미 600명 이상의 구독자를 확보했고 여기 있습니다. 우리는 여러 3월 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 3월 12일 및 13일 주문에 대한 거래 내역을 살펴보고 Alpari 양초에 대해 아래에서 단 하나의 주문만 제공합니다. 수직선은 Mashkovtsev 의 시작 및 마감 주문 수준입니다. 이 사건 이후 가입자 증가세가 멈추고 유출이 시작됐다. 더구나 최근 모니터링을 하며 쌓아온 모든 것을 한 번에 적자에 닫는 일이 벌어지고 있다. 숙련된 거래자는 다음과 같이 작성합니다. " 죄송합니다. 죄송합니다. 오늘 28%에 달하는 손실을 입었기 때문에 여전히 흑자 상태입니다. 이 계정은 수정 후 이번주에 삭제됩니다. 대부분의 경우 새 계정은 잔고에 엄격한 제한이 있는 계정으로 모니터링되거나 다른 브로커에서 사용할 수 있는 자체 계정을 개설할 것입니다." 그가 모니터링을 시작한 지점으로 돌아간 경우에만 검은색에 있는 사람입니다. 구독에서 UPU에서 길을 잃는 사람들. 그리고 나중에 가입한 사람은 빨간색으로 표시됩니다. 그에게는 이해할 수 없는 일입니까? 그러나 그는 경험이 풍부하며 다음과 같이 덧붙였습니다. "GBP/USD의 경우 거래는 장기적으로 열려 있으며 위험은 대차 대조표입니다. 이에 대한 준비가 되지 않은 사람은 구독을 취소하십시오!" 물론이 모든 것이 간접적이라고 할 수 있으며 누구에게나 일어날 수 있습니다. 그러나 이미 위에서 언급했듯이 600명이 넘는 사람들이 그의 3년 사전 모니터링 이력에 서명했습니다. 현재로서는 20명을 모집하기 힘든 상황이었다. 따라서 그는 이미 아름다운 역사를 가진 새 계정을 가지고 있습니다. 그러나 그는 역사상 처음처럼 거래에 실패합니다. 나는 그것을 부정직하다고 생각한다. [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 또 다른 최신 Expert 변동성 품질 지수 DZubova 2019.08.21 14:57 #1556 어떻게 든 기술적인 이유로 거래를 마감하는 데 문제가 있었고 전체 계정이 중단되었습니다. 나는 그 안에 썼다. 브로커(dts)에게 지원을 요청했고 그들은 사과하고 모든 거래를 되돌려 주었고 배수는 결코 일어나지 않은 것 같았습니다. 이게 가능하다는 사실에 충격을 받았습니다. 로그에 아무것도 없습니다! 즉, 브로커는 몇 번의 클릭 등으로 주문을 변경하거나 반환할 수 있습니다. 이것이 바로 이야기입니다. Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 15:00 #1557 Andrey F. Zelinsky : 말도 안되는 소리 그만하고 멍청한 놈처럼 보이십시오 - 나는 Yegor Vlasov가 누구인지 전혀 알지 못합니다 - 또는 이 주제에 대해 적어도 하나의 인용문을 제공하십시오 블로그 중 하나에서 Vlasov 의 신호의 역사에서 사진을 찾았습니다. 그건 그렇고, 블로그 자체도 흥미롭습니다. Kirill Badaev에 관한 것이지만 그 당시 그들은 Vlasov와 쌍둥이 형제 같았습니다. 그러면 이 브로커로 작업한 사람들은 로컬 서버에 연결할 수 없습니다. 분명히 행정부는 조치를 취했습니다. Yevhenii Levchenko 2019.08.21 15:06 #1558 Vasiliy Pushkaryov : 여기 블로그 중 하나에서 Vlasov의 신호의 역사에서 사진을 찾았습니다. 그건 그렇고, 블로그 자체도 흥미롭습니다. Kirill Badaev에 관한 것이지만 그 당시 그들은 Vlasov와 쌍둥이 형제 같았습니다. 그러면 이 브로커로 작업한 사람들은 로컬 서버에 연결할 수 없습니다. 분명히 행정부는 조치를 취했습니다. 그. 이전 스크린샷에 관해서는... 나는 전에 그의 (Mashkovtsev의) 신호를 본 적이 없었습니다. 그러한 선별된 신호가 많이 있습니까(구체적으로 그 사람이 아니라 일반적으로)? 전체 아카이브입니다... Boris Gulikov 2019.08.21 15:13 #1559 Andrey F. Zelinsky : 정당화와 힘에만 무게가 있기 때문에 그들은 침묵합니다. 아무도 힘이없고 정당화를 제공하지 않습니다. 하나의 근거가 없습니다. "사기꾼"의 외침은 멜빵에 어린 아이의 콧물처럼 보입니다. 한숨))) 머리 뒤에 눈이 있습니까? 각종 사기로 소문난 똥키친에 신호가 뜨는거 안보여?))). 신호가 Peppers, Teak, ICM 또는 Alps에서 열리면 사기에 대해 전혀 생각하지 않을 것입니다. 그러나 거래자는 일반 중개인에게 이러한 이력을 제공할 수 없습니다. 어떤 이유로 그는 그들과 병합합니다))) Vasiliy Pushkaryov 2019.08.21 15:14 #1560 Yevhenii Levchenko : 그. 이전 스크린샷에 관해서는... 나는 전에 그의 (Mashkovtsev의) 신호를 본 적이 없었습니다. 그러한 선별된 신호가 많이 있습니까(구체적으로 그 사람이 아니라 일반적으로)? 전체 아카이브입니다... 이 블로그의 댓글에서 화면을 보았는데 전에는 없었습니다( Yuliya Vinnitskaya에게 감사드립니다). NewYork Capital City 시그널이 생각나긴 하지만 포스트 중 하나에 매매가 우수하다는 리뷰도 썼는데 오늘은 Mashkovtsev라는 것만 기억하고 주의를 기울였습니다. 1...149150151152153154155156157158159160161162163...230 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
하나의 신호에 대한 리뷰 및 균형이 포함된 몇 개의 스크린샷(영어에서 번역됨, 들어가서 확인할 수 있음):
왜 여기 사람들을 눈보라가 몰아치는 곳으로 보내나요?
기사에서 " 이것이 '그린' 그래프임에는 의심의 여지가 없다. "라는 문구는 근거 없는 눈보라다.
글쎄, "사기 브로커"라는 문구는 무엇입니까?
추신: 나는 "사기꾼" 스타일의 지역(때로는 웃긴) 도당을 읽는 데 신경 쓰지 않습니다. 하지만 발표의 근거를 알고 싶습니다.
그리고 그것은 하나의 공허한 이야기입니다.
나는 그 기사에 많은 주관적이고 증거가 없다는 데 동의합니다.
그러나 이 상인에 대해 여전히 많은 질문이 있습니다. 예를 들어, 17년차에 1000명 이상의 구독자를 얻었을 때(그는 또한 Taras와 경쟁함) 합병했습니다.
그러나 동일한 브로커에서 이미 2017년인 현재 신호는 배수가 아니라 수익성이 있습니다.
좋아요, 이 계정이 다른 계정이라고 가정해 보겠습니다. 하나는 그가 일어나지 않은 다른 하나는 그가 얻은 것입니다.
더 나아가.
다음은 그의 현재 신호에 대한 설명의 시작입니다. "내 자신의 개발 전략에 따르면 10년 이상의 거래 경험입니다. 나는 외환 시장에 온 것이 아니라 돈을 벌기 위해 왔습니다."
10년 동안 스타일은 이미 개발되어야 하고 다소 안정적이어야 하며 모니터링하기 전에 표시되는 것처럼 보입니다.
2016년
2017년
2018년
2019년
저것들. 10년의 경험, 모니터링 후 어디론가 사라진다.
위는 "기술적 오류"인 0달러 손실에 대한 리뷰가 있는 스크린샷입니다. 그때까지 그는 이미 600명 이상의 구독자를 확보했고 여기 있습니다. 우리는 여러 3월 거래에 대해 이야기하고 있습니다. 3월 12일 및 13일 주문에 대한 거래 내역을 살펴보고 Alpari 양초에 대해 아래에서 단 하나의 주문만 제공합니다. 수직선은 Mashkovtsev 의 시작 및 마감 주문 수준입니다.
이 사건 이후 가입자 증가세가 멈추고 유출이 시작됐다.
더구나 최근 모니터링을 하며 쌓아온 모든 것을 한 번에 적자에 닫는 일이 벌어지고 있다.
숙련된 거래자는 다음과 같이 작성합니다. " 죄송합니다. 죄송합니다. 오늘 28%에 달하는 손실을 입었기 때문에 여전히 흑자 상태입니다. 이 계정은 수정 후 이번주에 삭제됩니다. 대부분의 경우 새 계정은 잔고에 엄격한 제한이 있는 계정으로 모니터링되거나 다른 브로커에서 사용할 수 있는 자체 계정을 개설할 것입니다."
그가 모니터링을 시작한 지점으로 돌아간 경우에만 검은색에 있는 사람입니다. 구독에서 UPU에서 길을 잃는 사람들. 그리고 나중에 가입한 사람은 빨간색으로 표시됩니다. 그에게는 이해할 수 없는 일입니까?
그러나 그는 경험이 풍부하며 다음과 같이 덧붙였습니다. "GBP/USD의 경우 거래는 장기적으로 열려 있으며 위험은 대차 대조표입니다. 이에 대한 준비가 되지 않은 사람은 구독을 취소하십시오!"
물론이 모든 것이 간접적이라고 할 수 있으며 누구에게나 일어날 수 있습니다. 그러나 이미 위에서 언급했듯이 600명이 넘는 사람들이 그의 3년 사전 모니터링 이력에 서명했습니다. 현재로서는 20명을 모집하기 힘든 상황이었다.
따라서 그는 이미 아름다운 역사를 가진 새 계정을 가지고 있습니다. 그러나 그는 역사상 처음처럼 거래에 실패합니다. 나는 그것을 부정직하다고 생각한다.
어떻게 든 기술적인 이유로 거래를 마감하는 데 문제가 있었고 전체 계정이 중단되었습니다. 나는 그 안에 썼다. 브로커(dts)에게 지원을 요청했고 그들은 사과하고 모든 거래를 되돌려 주었고 배수는 결코 일어나지 않은 것 같았습니다. 이게 가능하다는 사실에 충격을 받았습니다. 로그에 아무것도 없습니다! 즉, 브로커는 몇 번의 클릭 등으로 주문을 변경하거나 반환할 수 있습니다. 이것이 바로 이야기입니다.
그러면 이 브로커로 작업한 사람들은 로컬 서버에 연결할 수 없습니다. 분명히 행정부는 조치를 취했습니다.
여기 블로그 중 하나에서 Vlasov의 신호의 역사에서 사진을 찾았습니다. 그건 그렇고, 블로그 자체도 흥미롭습니다. Kirill Badaev에 관한 것이지만 그 당시 그들은 Vlasov와 쌍둥이 형제 같았습니다.
정당화와 힘에만 무게가 있기 때문에 그들은 침묵합니다. 아무도 힘이없고 정당화를 제공하지 않습니다. 하나의 근거가 없습니다. "사기꾼"의 외침은 멜빵에 어린 아이의 콧물처럼 보입니다.
한숨)))
머리 뒤에 눈이 있습니까?
각종 사기로 소문난 똥키친에 신호가 뜨는거 안보여?))).
신호가 Peppers, Teak, ICM 또는 Alps에서 열리면 사기에 대해 전혀 생각하지 않을 것입니다.
그러나 거래자는 일반 중개인에게 이러한 이력을 제공할 수 없습니다. 어떤 이유로 그는 그들과 병합합니다)))
그. 이전 스크린샷에 관해서는... 나는 전에 그의 (Mashkovtsev의) 신호를 본 적이 없었습니다. 그러한 선별된 신호가 많이 있습니까(구체적으로 그 사람이 아니라 일반적으로)? 전체 아카이브입니다...