신호와 시장 모두에서 많은 똑똑한 사용자가 많은 가입자 또는 구매자를 속이고 유인하여 정상에 도달하는 방법을 배웠다는 규칙이 있습니다.
그리고 우리가 가면갈수록 그들의 수는 점점 더 많아집니다. 그러나 어떤 이유로 그것에 대해 아무 것도 하지 않고 있습니다.
왜 메타 인용문은 그러한 사람들을 금지하지 않습니까? 결국, 이야기는 명확하게 그려집니다. 3년 동안 월 10%에서 20% 사이의 수익이 발생합니다. 그 이상도 이하도 아닌.
작년에 Natalia Mashkovtseva도 모니터링을 하기 전 약 2년 동안 이렇게 아름다운 이야기를 했습니다. 모니터링 후 그런 거래는 없었고 6개월 후 완전히 배수되었습니다. 분명히 뭔가 잘못되었습니다.
이제 구독자 600명 1위는 1년 전 슈가와 같다. 초기 거래 기간은 월 1~2개의 포지션으로 50% 이상의 수익을 냅니다. 나에 관해서는, 이것은 센트 계정과 무작위로 반대 거래를 여는 것을 통해 달성되고, 용광로에 병합된 계정, 생존자들은 계속해서 매력에 참여합니다.
이러한 사기를 배제하기 위해 서비스에 연결하는 순간부터 거래 내역을 제공하지 않는 이유는 명확하지 않습니다.
탑업과 수익성 없는 포지션으로 포지션이 더 길어졌습니다. 이것은 실제 거래입니다. 앉아서 평균을 구하는 것입니다.
어떤 이유에서인지 많은 사람들은 과대평가와 평균화가 나쁘다고 생각합니다. 그리고 가격이 잘못된 방향으로 갔다면 어떻게 해야 합니까? 포지션을 닫으십시오 .
이 작업을 자주 수행하면 이러한 손실이 모든 이익을 먹어치울 것입니다. 따라서 우리는 즉시 닫히지 않고 적절한 순간을 기다려야 합니다.
지금까지 그러한 수치는 거의 없으며 MetaQuots에 도움이 됩니다. 숫자가 적기 때문에 평판을 망치지 않으며 정기적으로 구독자를 유치합니다. 결과적으로 MetaQuotes는 안정적인 gesheft를 받습니다.
그들은 통계를 뽑은 사람들의 수가 MetaQuots 자체의 평판에 영향을 미치기 시작할 때만 금지를 시작하지만 그러한 이벤트의 가능성은 낮다고 생각합니다.
그들은 뻔뻔스러워지면 손으로 그린 신호를 일괄적으로 게시하는 것을 확실히 금지합니다. 인디언(또는 "인디언")이 최근에 한 것처럼...
오랜 사전 모니터링의 우수한 역사와 함께 먼지로 합병 된 경우 이미 반복되는 전례가 있지만 ... "외톨이". 그리고 여러 번 그들은 왜 이런 일이 일어나고 있는지 분노했습니다. 얼마나 많은 가입자에. 나는 리뷰를 직접 썼습니다. "그리기, 무언가를하십시오"등 ..
더욱 흥미로운 점은 이것이 MT5에서는 보이지 않는다는 것입니다.
더 흥미로운 것은 최근에 Alekharank에게 팁을 줬고 통계에 따르면 사이트가 천천히 등급이 하락하고 있다는 것입니다. 그래서 사람들이 교활하게 떠나고 있는지도 모릅니다. 다른 복사 서비스가 있습니다 ...
제시된 근거를 보고 싶습니다.
그리고 그것은 하나의 공허한 이야기입니다.
반복되는 판례는 "전문가"가 몇 년 동안 수익성 있게 거래하고 강한 하락 없이 이 모든 것이 모니터링을 시작한 후 고장난 것을 의미하지 않습니까? 가장 어리석은 시나리오에 따르면, 친구들은 단순히 드로다운을 견디지 못하고 최대한의 승리를 위해 노력합니다. 그래서 일대일. 언뜻보기에는 같은 Mashkovets가 실제로 냉혈한 프로 인 것처럼 보였습니다. 그는 하락하고 진정되어 기다리고있었습니다. 그러나 아니요, 그는 프로가 아닙니다. 그는 어제 시작한 것처럼 파산했습니다.
예, 하지만 다른 브로커에 있습니다. 나는 그들이 중개인과 공모하지 않는다고 생각하지만 어떻게 든 MT4에서 그것을하는 방법을 배웠습니다.