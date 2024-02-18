mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 25 1...181920212223242526272829303132...247 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2017.03.15 13:59 #241 알렉세이 빅토로프 : 관례가 아닌 경우 다음과 같이 작성할 수 있습니다. DC의 변덕에 관계없이 계약 변수를 OrderSend() 함수 로 보냅니다. 당신은 10,000 계약이 있다고 썼습니다. 그리고 cent 계정은 MT5로 이동하므로 1000이 될 수 있습니다. 표준 MQL5 변수를 통해 보편성을 원합니다. Alexey Viktorov 2017.03.15 15:30 #242 바실리 푸쉬카요프 : 당신은 10,000 계약이 있다고 썼습니다. 그리고 cent 계정은 MT5로 이동하므로 1000이 될 수 있습니다. 표준 MQL5 변수를 통해 보편성을 원합니다. 이것은 일반적인 로트로 이전하기 위한 보편적인 공식입니다. 모든 일반의 경우 표준 로트는 100000이고 로트는 항상 그것에서 계산되었습니다. 로트 0.1 = 10000 기본 통화 단위. SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000이면 100000/10000(10이 됨)을 얻고 로트 0.1을 곱하면 1, 즉 10000 기본 통화 단위가 됩니다. Vasiliy Pushkaryov 2017.03.15 16:50 #243 알렉세이 빅토로프 : 이것은 일반적인 로트로 이전하기 위한 보편적인 공식입니다. 모든 일반의 경우 표준 로트는 100000이고 로트는 항상 그것에서 계산되었습니다. 로트 0.1 = 10000 기본 통화 단위. SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000이면 100000/10000(10이 됨)을 얻고 로트 0.1을 곱하면 1, 즉 10000 기본 통화 단위가 됩니다. 나는 물건의 가치에 더 관심이 있다. 나는 쿼드에서 이 값이 표준 및 센트 계정에서 다르다는 것을 기억하지 못합니다(즉, 계약 크기가 다른 경우). 바라건대 이 Just2Trade는 매우 다릅니다. 그러나 이제 새로운 중개인이나 새로운 유형의 계정에서 항상 이 속성을 확인해야 합니다. Alexey Viktorov 2017.03.15 17:03 #244 바실리 푸쉬카요프 : 나는 물건의 가치에 더 관심이 있다. 나는 쿼드에서 이 값이 표준 및 센트 계정에서 다르다는 것을 기억하지 못합니다(즉, 계약 크기가 다른 경우). 바라건대 이 Just2Trade는 매우 다릅니다. 그러나 이제 새로운 중개인이나 새로운 유형의 계정에서 항상 이 속성을 확인해야 합니다. 음, mql 은 브로커(DC)가 설정한 1 표준 랏당 핍 값을 고려합니다. 거래를 시작하기 전에 알아야 할 브로커가 설정한 표준 로트의 크기입니다. 이것은 표준이었고 ALL에는 100,000이 있었지만 시대가 바뀌었습니다. 표준 및 센트 계정의 경우 차액은 DC 서버에서 설정되며 이는 MT에서 변경되지 않습니다. 모든 것이 가능하지만 나는 변태를 만난 적이 없습니다. Vitaly Muzichenko 2017.03.15 17:37 #245 알렉세이 빅토로프 : 음, mql 은 브로커(DC)가 설정한 1 표준 랏당 핍 값을 고려합니다. 거래를 시작하기 전에 알아야 할 브로커가 설정한 표준 로트의 크기입니다. 예전에는 ALL이 100,000이었으나 시대가 바뀌었습니다. 표준 및 센트 계정의 경우 차액은 DC 서버에서 설정되며 이는 MT에서 변경되지 않습니다. 모든 것이 가능하지만 나는 변태를 만난 적이 없습니다. "마이크로" 유형의 계정이 있습니다. 여기서 계약의 크기는 동일한 볼륨으로 100배 더 작습니다. Alexey Viktorov 2017.03.15 17:43 #246 비탈리 무지첸코 : 계약 규모가 100배 작고 동일한 거래량을 갖는 "마이크로" 유형의 계정이 있습니다. DC가 표준 계약의 크기를 기준 통화 의 100,000단위로 설정하고 센트로 변환하는 계수를 적용한 경우 mql에는 차이가 없습니다. pip의 가치는 브로커(DC)가 설정한 표준 계약에 대해 계산됩니다. 이러한 고려 사항 대신 모든 계정의 브로커(DC)를 확인하는 것이 좋습니다. Maksym Mudrakov 2017.03.24 12:20 #247 각 거래가 표시되는 Depth of Market 의 왼쪽에서 데이터를 가져오는 방법을 알려주세요. MarketBookGet () 함수는 거래량이 집계된 Depth of Market의 오른쪽에서 데이터를 가져옵니다. 파일: c26385_ihht3t_lk_2017-03-24_13-08-02.png 138 kb fxsaber 2017.03.24 15:17 #248 막심 무드라코프 : 각 거래가 표시되는 Depth of Market 의 왼쪽에서 데이터를 가져오는 방법을 알려주세요. MarketBookGet () 함수는 거래량이 집계된 Depth of Market의 오른쪽에서 데이터를 가져옵니다. https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Maksym Mudrakov 2017.03.24 15:49 #249 감사합니다. 그게 바로 당신이 필요로 하는 것입니다. fxsaber 2017.03.27 21:44 #250 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 메타에디터 빌드 1470 fxsaber , 2016.11.12 15:05 헤지 계정을 위한 편리한 기능입니다. PositionSelect 는 순 위치에 대한 정보를 생성합니다. 동시에 PositionGetInteger(POSITION_TICKET) 는 최종적으로 net position (PositionGetInteger(POSITION_TYPE))의 방향을 형성한 오프닝 시간의 관점에서 첫 번째 위치의 티켓을 반환합니다. 이 경우 TP와 SL은 순 위치의 방향과 일치하는 시간에 열린 마지막 위치에 해당합니다. 오류, 버그, 질문 Features of the mql5 MQL4 및 MQL5에서 Digits()를 1...181920212223242526272829303132...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
관례가 아닌 경우 다음과 같이 작성할 수 있습니다.DC의 변덕에 관계없이 계약 변수를 OrderSend() 함수 로 보냅니다.
당신은 10,000 계약이 있다고 썼습니다. 그리고 cent 계정은 MT5로 이동하므로 1000이 될 수 있습니다. 표준 MQL5 변수를 통해 보편성을 원합니다.
이것은 일반적인 로트로 이전하기 위한 보편적인 공식입니다. 모든 일반의 경우 표준 로트는 100000이고 로트는 항상 그것에서 계산되었습니다. 로트 0.1 = 10000 기본 통화 단위.
SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000이면 100000/10000(10이 됨)을 얻고 로트 0.1을 곱하면 1, 즉 10000 기본 통화 단위가 됩니다.
이것은 일반적인 로트로 이전하기 위한 보편적인 공식입니다. 모든 일반의 경우 표준 로트는 100000이고 로트는 항상 그것에서 계산되었습니다. 로트 0.1 = 10000 기본 통화 단위.
SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000이면 100000/10000(10이 됨)을 얻고 로트 0.1을 곱하면 1, 즉 10000 기본 통화 단위가 됩니다.
나는 물건의 가치에 더 관심이 있다. 나는 쿼드에서 이 값이 표준 및 센트 계정에서 다르다는 것을 기억하지 못합니다(즉, 계약 크기가 다른 경우). 바라건대 이 Just2Trade는 매우 다릅니다. 그러나 이제 새로운 중개인이나 새로운 유형의 계정에서 항상 이 속성을 확인해야 합니다.
음, mql 은 브로커(DC)가 설정한 1 표준 랏당 핍 값을 고려합니다. 거래를 시작하기 전에 알아야 할 브로커가 설정한 표준 로트의 크기입니다. 이것은 표준이었고 ALL에는 100,000이 있었지만 시대가 바뀌었습니다.
표준 및 센트 계정의 경우 차액은 DC 서버에서 설정되며 이는 MT에서 변경되지 않습니다. 모든 것이 가능하지만 나는 변태를 만난 적이 없습니다.
음, mql 은 브로커(DC)가 설정한 1 표준 랏당 핍 값을 고려합니다. 거래를 시작하기 전에 알아야 할 브로커가 설정한 표준 로트의 크기입니다. 예전에는 ALL이 100,000이었으나 시대가 바뀌었습니다.
표준 및 센트 계정의 경우 차액은 DC 서버에서 설정되며 이는 MT에서 변경되지 않습니다. 모든 것이 가능하지만 나는 변태를 만난 적이 없습니다.
계약 규모가 100배 작고 동일한 거래량을 갖는 "마이크로" 유형의 계정이 있습니다.
각 거래가 표시되는 Depth of Market 의 왼쪽에서 데이터를 가져오는 방법을 알려주세요. MarketBookGet () 함수는 거래량이 집계된 Depth of Market의 오른쪽에서 데이터를 가져옵니다.
각 거래가 표시되는 Depth of Market 의 왼쪽에서 데이터를 가져오는 방법을 알려주세요. MarketBookGet () 함수는 거래량이 집계된 Depth of Market의 오른쪽에서 데이터를 가져옵니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
메타에디터 빌드 1470
fxsaber , 2016.11.12 15:05
헤지 계정을 위한 편리한 기능입니다.
PositionSelect 는 순 위치에 대한 정보를 생성합니다.
동시에 PositionGetInteger(POSITION_TICKET) 는 최종적으로 net position (PositionGetInteger(POSITION_TYPE))의 방향을 형성한 오프닝 시간의 관점에서 첫 번째 위치의 티켓을 반환합니다.
이 경우 TP와 SL은 순 위치의 방향과 일치하는 시간에 열린 마지막 위치에 해당합니다.