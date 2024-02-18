mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 25

새 코멘트
 
알렉세이 빅토로프 :

관례가 아닌 경우 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

DC의 변덕에 관계없이 계약 변수를 OrderSend() 함수 로 보냅니다.

당신은 10,000 계약이 있다고 썼습니다. 그리고 cent 계정은 MT5로 이동하므로 1000이 될 수 있습니다. 표준 MQL5 변수를 통해 보편성을 원합니다.
 
바실리 푸쉬카요프 :
당신은 10,000 계약이 있다고 썼습니다. 그리고 cent 계정은 MT5로 이동하므로 1000이 될 수 있습니다. 표준 MQL5 변수를 통해 보편성을 원합니다.

이것은 일반적인 로트로 이전하기 위한 보편적인 공식입니다. 모든 일반의 경우 표준 로트는 100000이고 로트는 항상 그것에서 계산되었습니다. 로트 0.1 = 10000 기본 통화 단위.

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000이면 100000/10000(10이 됨)을 얻고 로트 0.1을 곱하면 1, 즉 10000 기본 통화 단위가 됩니다.

 
알렉세이 빅토로프 :

이것은 일반적인 로트로 이전하기 위한 보편적인 공식입니다. 모든 일반의 경우 표준 로트는 100000이고 로트는 항상 그것에서 계산되었습니다. 로트 0.1 = 10000 기본 통화 단위.

SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) == 10000이면 100000/10000(10이 됨)을 얻고 로트 0.1을 곱하면 1, 즉 10000 기본 통화 단위가 됩니다.

나는 물건의 가치에 더 관심이 있다. 나는 쿼드에서 이 값이 표준 및 센트 계정에서 다르다는 것을 기억하지 못합니다(즉, 계약 크기가 다른 경우). 바라건대 이 Just2Trade는 매우 다릅니다. 그러나 이제 새로운 중개인이나 새로운 유형의 계정에서 항상 이 속성을 확인해야 합니다.
 
바실리 푸쉬카요프 :
나는 물건의 가치에 더 관심이 있다. 나는 쿼드에서 이 값이 표준 및 센트 계정에서 다르다는 것을 기억하지 못합니다(즉, 계약 크기가 다른 경우). 바라건대 이 Just2Trade는 매우 다릅니다. 그러나 이제 새로운 중개인이나 새로운 유형의 계정에서 항상 이 속성을 확인해야 합니다.

음, mql 은 브로커(DC)가 설정한 1 표준 랏당 핍 값을 고려합니다. 거래를 시작하기 전에 알아야 할 브로커가 설정한 표준 로트의 크기입니다. 이것은 표준이었고 ALL에는 100,000이 있었지만 시대가 바뀌었습니다.

표준 및 센트 계정의 경우 차액은 DC 서버에서 설정되며 이는 MT에서 변경되지 않습니다. 모든 것이 가능하지만 나는 변태를 만난 적이 없습니다.

 
알렉세이 빅토로프 :

음, mql 은 브로커(DC)가 설정한 1 표준 랏당 핍 값을 고려합니다. 거래를 시작하기 전에 알아야 할 브로커가 설정한 표준 로트의 크기입니다. 예전에는 ALL이 100,000이었으나 시대가 바뀌었습니다.

표준 및 센트 계정의 경우 차액은 DC 서버에서 설정되며 이는 MT에서 변경되지 않습니다. 모든 것이 가능하지만 나는 변태를 만난 적이 없습니다.

"마이크로" 유형의 계정이 있습니다. 여기서 계약의 크기는 동일한 볼륨으로 100배 더 작습니다.
 
비탈리 무지첸코 :
계약 규모가 100배 작고 동일한 거래량을 갖는 "마이크로" 유형의 계정이 있습니다.
DC가 표준 계약의 크기를 기준 통화 의 100,000단위로 설정하고 센트로 변환하는 계수를 적용한 경우 mql에는 차이가 없습니다. pip의 가치는 브로커(DC)가 설정한 표준 계약에 대해 계산됩니다. 이러한 고려 사항 대신 모든 계정의 브로커(DC)를 확인하는 것이 좋습니다.
 

각 거래가 표시되는 Depth of Market 의 왼쪽에서 데이터를 가져오는 방법을 알려주세요. MarketBookGet () 함수는 거래량이 집계된 Depth of Market의 오른쪽에서 데이터를 가져옵니다.


시장의 깊이

 
막심 무드라코프 :

각 거래가 표시되는 Depth of Market 의 왼쪽에서 데이터를 가져오는 방법을 알려주세요. MarketBookGet () 함수는 거래량이 집계된 Depth of Market의 오른쪽에서 데이터를 가져옵니다.


https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
감사합니다. 그게 바로 당신이 필요로 하는 것입니다.
 

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

메타에디터 빌드 1470

fxsaber , 2016.11.12 15:05

헤지 계정을 위한 편리한 기능입니다.

PositionSelect 는 순 위치에 대한 정보를 생성합니다.

동시에 PositionGetInteger(POSITION_TICKET) 는 최종적으로 net position (PositionGetInteger(POSITION_TYPE))의 방향을 형성한 오프닝 시간의 관점에서 첫 번째 위치의 티켓을 반환합니다.

이 경우 TP와 SL은 순 위치의 방향과 일치하는 시간에 열린 마지막 위치에 해당합니다.

1...181920212223242526272829303132...247
새 코멘트