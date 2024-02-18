mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 9 12345678910111213141516...247 새 코멘트 Alexey Volchanskiy 2017.02.27 17:20 #81 fxsaber : 결정은 곧바로 내려졌다. // Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку double GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; return ( SymbolInfoTick (Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_POINT ) / ( SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 ); } 이것은 FOREX에 대한 계산입니다. 나머지는 유추입니다. 좋아, 예금 통화 로 마진을 가져와야하기 때문에 남아 있습니다. 예를 들어 USD 예금 통화가 있는 AUDCAD의 경우 담보는 USD로 표시되어야 합니다. fxsaber 2017.02.27 17:31 #82 알렉세이 볼찬스키 : 좋아, 예금 통화 로 마진을 가져와야하기 때문에 남아 있습니다. 예를 들어, 보증금 통화 USD가 있는 AUDCAD의 경우 담보는 USD로 표시되어야 합니다. 이것이 완료된 것입니다. Maxim Kuznetsov 2017.02.27 17:34 #83 알렉세이 볼찬스키 : 좋아, 예금 통화 로 마진을 가져와야하기 때문에 남아 있습니다. 예를 들어 USD 예금 통화가 있는 AUDCAD의 경우 담보는 USD로 표시되어야 합니다. 함수에서 SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) 과 같은 일종의 ... pip-lot을 디포 통화로 변환 Vitaly Muzichenko 2017.02.27 17:45 #84 fxsaber : 이것이 완료된 것입니다. Forex에서는 모든 것이 잘 작동하지만 마지막 질문이 남아 있습니다. "왜 절반으로 줄어들고 어떻게 수정합니까?" fxsaber 2017.02.27 18:17 #85 비탈리 무지첸코 : Forex에서는 모든 것이 잘 작동하지만 마지막 질문이 남아 있습니다. "왜 두 배나 낮고 어떻게 수정합니까?" 나는 SGDJPY에서 마진이 FIBOGroup-MT5 서버와 MetaQuotes-Demo 서버에서 여러 번 다르다는 사실을 발견했습니다. 이는 MT5 자체가 오차가 있는 마진을 계산 한다는 것을 의미합니다. 글쎄, 그렇다면 단순히 비교를위한 표준이 없습니다. 따라서 이것이 내 구현 또는 개발자의 실수인지 말하기는 확실히 불가능합니다. 여기 저기에 오류가 있는 것 같아요. 문제는 정확한 정보가 없다는 것입니다. Vitaly Muzichenko 2017.02.27 18:18 #86 fxsaber : 나는 SGDJPY에서 마진이 FIBOGroup-MT5 서버와 MetaQuotes-Demo 서버에서 여러 번 다르다는 사실을 발견했습니다. 이는 MT5 자체가 오차가 있는 마진을 계산 한다는 것을 의미합니다. 글쎄, 그렇다면 단순히 비교를위한 표준이 없습니다. 따라서 이것이 내 구현 또는 개발자의 실수인지 말하기는 확실히 불가능합니다. 여기 저기에 오류가 있는 것 같아요. 문제는 정확한 정보가 없다는 것입니다. 빨간색으로 강조 표시된 한 가지 예외를 제외하고 두 대의 서버가 올바르게 표시됩니다. 빨간색으로 강조 표시된 속성을 찾는 방법은 무엇입니까? 고맙습니다! fxsaber 2017.02.27 18:40 #87 비탈리 무지첸코 : 빨간색으로 강조 표시된 한 가지 예외를 제외하고 두 대의 서버가 올바르게 표시됩니다. 빨간색으로 강조 표시된 속성을 찾는 방법은 무엇입니까? 팁 고마워! 야생에서 이것은 SymbolInfoMarginRate 입니다. 그래서 지금은 // Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку double GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; double MarginInit, MarginMain; return (( SymbolInfoTick (Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate (Symb, ORDER_TYPE_BUY , MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) / ( SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 );} MT5에서는 다른 방향에서 완전히 다른 마진 요구 사항이 있을 수 있음을 분명히 이해해야 합니다. 저것들. 단일 MT4 옵션은 롤링되지 않을 수 있습니다. Forex는 물론 이런 일이 발생하지 않습니다. 하지만 기억해야 합니다. 따라서 일반적으로 다음과 같이 작성해야 합니다. // Альтернатива OrderCalcMargin bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin ){ double MarginInit, MarginMain; const bool Res = SymbolInfoMarginRate (symbol, action, MarginInit, MarginMain); margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) / ( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 ; return (Res); } Features of the mql5 how to convert MarketInfo(Symbol(), Errors, bugs, questions Alexey Volchanskiy 2017.02.27 18:46 #88 fxsaber : 이것이 완료된 것입니다. 그래 맞아, 흥분했어 fxsaber 2017.02.27 18:53 #89 FIBOGroup-MT5 서버의 재미있는 MT5 SGDJPY 이 상황에서 MyOrderCalcMargin은 올바르게 계산하지만 표준 OrderCalcMargin은 계산하지 않습니다! Alexey Volchanskiy 2017.02.27 19:03 #90 fxsaber : FIBOGroup-MT5 서버의 재미있는 MT5 SGDJPY 이 상황에서 MyOrderCalcMargin은 올바르게 계산하지만 표준 OrderCalcMargin은 계산하지 않습니다! 헤지 마진은 어떻게 계산할 수 있습니까? 12345678910111213141516...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
결정은 곧바로 내려졌다.
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return ( SymbolInfoTick (Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) * SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ) *
SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_POINT ) / ( SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 );
}
이것이 완료된 것입니다.
Forex에서는 모든 것이 잘 작동하지만 마지막 질문이 남아 있습니다. "왜 두 배나 낮고 어떻게 수정합니까?"
나는 SGDJPY에서 마진이 FIBOGroup-MT5 서버와 MetaQuotes-Demo 서버에서 여러 번 다르다는 사실을 발견했습니다. 이는 MT5 자체가 오차가 있는 마진을 계산 한다는 것을 의미합니다. 글쎄, 그렇다면 단순히 비교를위한 표준이 없습니다. 따라서 이것이 내 구현 또는 개발자의 실수인지 말하기는 확실히 불가능합니다. 여기 저기에 오류가 있는 것 같아요. 문제는 정확한 정보가 없다는 것입니다.
고맙습니다!
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return (( SymbolInfoTick (Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate (Symb, ORDER_TYPE_BUY , MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) / ( SymbolInfoDouble (Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 );
}
MT5에서는 다른 방향에서 완전히 다른 마진 요구 사항이 있을 수 있음을 분명히 이해해야 합니다. 저것들. 단일 MT4 옵션은 롤링되지 않을 수 있습니다. Forex는 물론 이런 일이 발생하지 않습니다. 하지만 기억해야 합니다. 따라서 일반적으로 다음과 같이 작성해야 합니다.
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate (symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) /
( SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ) * AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )) : 0 ;
return (Res);
}
이 상황에서 MyOrderCalcMargin은 올바르게 계산하지만 표준 OrderCalcMargin은 계산하지 않습니다!
이 상황에서 MyOrderCalcMargin은 올바르게 계산하지만 표준 OrderCalcMargin은 계산하지 않습니다!