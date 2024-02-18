mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...247 새 코멘트 Nikolai Semko 2019.07.11 05:23 #1391 Konstantin : 그렇다면 이미 생산적인 기능이 있다면 왜 자신만의 리사프를 발명할까요? ArrayFill은 하나의 값으로 배열을 채웁니다. 그리고 여기서 우리는 배열을 데이터로 채우는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 링크 - "정적 배열을 채운 다음 ArrayCopy를 통해 동적 배열로 복사"가 " 동적 배열 채우기"보다 빠르게 작동하는 경우 이러한 "lisaped"를 발명하는 것이 합리적입니다. Konstantin 2019.07.11 05:57 #1392 Nikolai Semko : ArrayFill은 하나의 값으로 배열을 채웁니다. 그리고 여기서 우리는 배열을 데이터로 채우는 것에 대해 이야기하고 있습니다. 링크 - "정적 배열을 채운 다음 ArrayCopy를 통해 동적 배열로 복사"가 " 동적 배열 채우기"보다 빠르게 작동하는 경우 이러한 "lisaped"를 발명하는 것이 합리적입니다. 그렇다면 개발자에게 표준 라이브러리의 CCanvas 클래스에서 이 메커니즘을 구현하도록 요청해야 합니다. fxsaber 2019.07.18 15:37 #1393 이 시퀀스에서 사용자 지정 기호 의 볼륨 속성을 설정해야 합니다. SYMBOL_VOLUME_STEP SYMBOL_VOLUME_MAX SYMBOL_VOLUME_MIN fxsaber 2019.07.28 12:23 #1394 두 플랫폼 모두에서 EX 파일은 지표 컨테이너 역할을 할 수 있습니다. 이러한 표시기는 타사 iCustom 및 템플릿에서 호출할 수 있습니다. 이를 위해 EX 컨테이너 자체를 시작할 필요는 없습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 13:37 #1395 fxsaber : 두 플랫폼 모두에서 EX 파일은 지표 컨테이너 역할을 할 수 있습니다. 이러한 표시기는 타사 iCustom 및 템플릿에서 호출할 수 있습니다. 이를 위해 EX-컨테이너 자체를 시작할 필요는 없습니다. 흥미롭네요. 그러한 출시의 예를 보여줄 수 있습니까? Vladislav Andruschenko 2019.07.28 14:00 #1396 Aleksey Vyazmikin : 흥미롭네요. 그러한 출시의 예를 보여줄 수 있습니까? 아마도 이것은: 자체 및 타사 리소스 사용 예를 들어 SampleIndicator.ex5 표시기가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 리소스로 포함되어 있는 경우 사용자 정의 표시기 초기화 함수에서 iCustom() 을 호출할 때 지정된 자체 경로는 "\\Experts\\"와 같습니다. SampleEA.ex5: :Indicators\\SampleIndicator.ex5". 이 경로가 명시적으로 지정되면 사용자 지정 표시기 SampleIndicator.ex5가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 단단히 연결되어 독립적으로 작동하는 기능을 잃게 됩니다. fxsaber 2019.07.28 14:15 #1397 Aleksey Vyazmikin : 흥미롭네요. 그러한 출시의 예를 보여줄 수 있습니까? 준비가 되면 굴릴게요. Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 14:21 #1398 Vladislav Andruschenko : 아마 이것: 자체 및 타사 리소스 사용 예를 들어 SampleIndicator.ex5 표시기가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 리소스로 포함되어 있는 경우 사용자 정의 표시기 초기화 함수에서 iCustom() 을 호출할 때 지정된 자체 경로는 "\\Experts\\"와 같습니다. SampleEA.ex5: :Indicators\\SampleIndicator.ex5". 이 경로가 명시적으로 지정되면 사용자 지정 표시기 SampleIndicator.ex5가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 단단히 연결되어 독립적으로 작동하는 기능을 잃게 됩니다. 나는 당신이 자원으로 있는 곳이 아닌 다른 고문에서 그러한 ex5의 지표를 사용할 수 있다는 것을 깨달았습니다. Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 14:22 #1399 fxsaber : 준비가 되면 굴리겠습니다. 알겠습니다. 기다리겠습니다. fxsaber 2019.07.30 10:04 #1400 MT5 테스터의 특징이지만, 주제와 간접적인 관련이 있기 때문에 이 스레드에 공개하기로 결정했습니다. 보이지 않는 최적화 탭으로 이동하려면 최적화된 매개변수가 없는 상태에서 전체 검색을 선택해야 합니다. no optimized parameter selected, please check input (s) to be optimized and set start, step and stop values 1...133134135136137138139140141142143144145146147...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그렇다면 이미 생산적인 기능이 있다면 왜 자신만의 리사프를 발명할까요?
ArrayFill은 하나의 값으로 배열을 채웁니다. 그리고 여기서 우리는 배열을 데이터로 채우는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
링크 - "정적 배열을 채운 다음 ArrayCopy를 통해 동적 배열로 복사"가 " 동적 배열 채우기"보다 빠르게 작동하는 경우 이러한 "lisaped"를 발명하는 것이 합리적입니다.
ArrayFill은 하나의 값으로 배열을 채웁니다. 그리고 여기서 우리는 배열을 데이터로 채우는 것에 대해 이야기하고 있습니다.
링크 - "정적 배열을 채운 다음 ArrayCopy를 통해 동적 배열로 복사"가 " 동적 배열 채우기"보다 빠르게 작동하는 경우 이러한 "lisaped"를 발명하는 것이 합리적입니다.
그렇다면 개발자에게 표준 라이브러리의 CCanvas 클래스에서 이 메커니즘을 구현하도록 요청해야 합니다.
두 플랫폼 모두에서 EX 파일은 지표 컨테이너 역할을 할 수 있습니다.
이러한 표시기는 타사 iCustom 및 템플릿에서 호출할 수 있습니다. 이를 위해 EX 컨테이너 자체를 시작할 필요는 없습니다.
두 플랫폼 모두에서 EX 파일은 지표 컨테이너 역할을 할 수 있습니다.
이러한 표시기는 타사 iCustom 및 템플릿에서 호출할 수 있습니다. 이를 위해 EX-컨테이너 자체를 시작할 필요는 없습니다.
흥미롭네요. 그러한 출시의 예를 보여줄 수 있습니까?
흥미롭네요. 그러한 출시의 예를 보여줄 수 있습니까?
아마도 이것은:
자체 및 타사 리소스 사용
예를 들어 SampleIndicator.ex5 표시기가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 리소스로 포함되어 있는 경우 사용자 정의 표시기 초기화 함수에서 iCustom() 을 호출할 때 지정된 자체 경로는 "\\Experts\\"와 같습니다. SampleEA.ex5: :Indicators\\SampleIndicator.ex5". 이 경로가 명시적으로 지정되면 사용자 지정 표시기 SampleIndicator.ex5가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 단단히 연결되어 독립적으로 작동하는 기능을 잃게 됩니다.
흥미롭네요. 그러한 출시의 예를 보여줄 수 있습니까?
준비가 되면 굴릴게요.
아마 이것:
자체 및 타사 리소스 사용
예를 들어 SampleIndicator.ex5 표시기가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 리소스로 포함되어 있는 경우 사용자 정의 표시기 초기화 함수에서 iCustom() 을 호출할 때 지정된 자체 경로는 "\\Experts\\"와 같습니다. SampleEA.ex5: :Indicators\\SampleIndicator.ex5". 이 경로가 명시적으로 지정되면 사용자 지정 표시기 SampleIndicator.ex5가 SampleEA.ex5 Expert Advisor에 단단히 연결되어 독립적으로 작동하는 기능을 잃게 됩니다.
나는 당신이 자원으로 있는 곳이 아닌 다른 고문에서 그러한 ex5의 지표를 사용할 수 있다는 것을 깨달았습니다.
준비가 되면 굴리겠습니다.
알겠습니다. 기다리겠습니다.
MT5 테스터의 특징이지만, 주제와 간접적인 관련이 있기 때문에 이 스레드에 공개하기로 결정했습니다.
보이지 않는 최적화 탭으로 이동하려면 최적화된 매개변수가 없는 상태에서 전체 검색을 선택해야 합니다.
no optimized parameter selected, please check input (s) to be optimized and set start, step and stop values