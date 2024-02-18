mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 26 1...192021222324252627282930313233...247 새 코멘트 Artyom Trishkin 2017.03.27 21:46 #251 fxsaber : 헤지 계정을 위한 편리한 기능... 편의를 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 코드가 아닌 단어. fxsaber 2017.03.27 21:48 #252 Artyom Trishkin : 편의를 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 코드가 아닌 단어. 시가 와 거래량은 순포지션에 해당합니다. 아마도 그 이후로 무언가가 바뀌었을 것입니다. 이제 빠르게 확인할 수 있습니다. Vladislav Andruschenko 2017.03.28 08:27 #253 안녕하세요 여러분, 입력에서 이름 없이 빈 문자열을 설정할 수 있다는 것을 알았을 때 차트에 플롯할 때 외부 변수에는 정확히 빈 문자열이 있을 것입니다. 매개변수가 너무 많을 때 매개변수를 분리하려면 머리가 회전합니다. 누가 알겠어? Artyom Trishkin 2017.03.28 08:34 #254 블라디슬라프 안드루셴코 : 안녕하세요 여러분, 입력에서 이름 없이 빈 문자열을 설정할 수 있다는 것을 알았을 때 차트에 플롯할 때 외부 변수에는 정확히 빈 문자열이 있을 것입니다. 매개변수가 너무 많을 때 매개변수를 분리하려면 머리가 회전합니다. 누가 알겠어? 비어 있습니까? (어디선가 만났을 때) 열거를 시도할 수 있습니까? 일반적으로 다음과 같이 합니다. sinput string EA_Params = "-- Параметры Работы советника --" ; //====================================== Vladislav Andruschenko 2017.03.28 08:49 #255 Artyom Trishkin : 비어 있습니까? (어디선가 만나서) 열거를 시도할 수 있습니까? 일반적으로 다음과 같이 합니다. 저도 이 일을 하지만 1년 전에 이름과 설명이 없는 빈 문자열인 일종의 특수 코드라는 메시지를 본 적이 있습니다. 나에게 보였다? 이제 빈 문자열 입력 a1="" 하지만 어딘가에는 이름이 없어도 대체로 텅 빈 선이 보였다..... 여기 예가 있습니다 여기는 그냥 한줄 Vladimir Pastushak 2017.03.28 11:04 #256 블라디슬라프 안드루셴코 : 저도 이 일을 하지만 1년 전에 이름과 설명이 없는 빈 문자열인 일종의 특수 코드라는 메시지를 본 적이 있습니다. 나에게 보였다? 이제 빈 문자열 입력 a1="" 하지만 어딘가에는 이름이 없어도 대체로 텅 빈 선이 보였다..... 여기 예가 있습니다 여기는 그냥 한줄 입력 설정 시도 Vladislav Andruschenko 2017.03.28 11:12 #257 블라디미르 파투샤크 : 입력 설정 시도 고마워, 그게 아니야. 더 나은 그냥 입력 문자열 그냥 생각했던 것 같아요 :-(.... Taras Slobodyanik 2017.03.28 12:06 #258 로프필드 : 매개변수의 구분 기호: enum ENUM_NOTHING { NOTHING // ===== ===== ===== }; sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание ===== 이러한 매개변수는 사용자가 실수로 변경할 수 없기 때문에 중지 후 테스트 계속에 영향을 미치지 않습니다. 이것? Vladislav Andruschenko 2017.03.28 12:11 #259 타라스 슬로보디아닉 : 이것? 깨지지 않는 공간을 만드는 방법? Alexander Puzanov 2017.03.28 17:46 #260 블라디슬라프 안드루셴코 : 깨지지 않는 공간을 만드는 방법? 응용 프로그램의 스크립트를 참조하십시오. 숫자 키패드의 Alt + 0160 파일: Test.mq4 1 kb 1...192021222324252627282930313233...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
fxsaber :
헤지 계정을 위한 편리한 기능...
편의를 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 코드가 아닌 단어.
시가 와 거래량은 순포지션에 해당합니다. 아마도 그 이후로 무언가가 바뀌었을 것입니다.
이제 빠르게 확인할 수 있습니다.
안녕하세요 여러분,
입력에서 이름 없이 빈 문자열을 설정할 수 있다는 것을 알았을 때 차트에 플롯할 때 외부 변수에는 정확히 빈 문자열이 있을 것입니다.
매개변수가 너무 많을 때 매개변수를 분리하려면 머리가 회전합니다.
누가 알겠어?
비어 있습니까? (어디선가 만났을 때) 열거를 시도할 수 있습니까?
일반적으로 다음과 같이 합니다.
저도 이 일을 하지만 1년 전에 이름과 설명이 없는 빈 문자열인 일종의 특수 코드라는 메시지를 본 적이 있습니다.
나에게 보였다?
이제 빈 문자열
입력 a1=""
하지만 어딘가에는 이름이 없어도 대체로 텅 빈 선이 보였다.....
여기 예가 있습니다
여기는 그냥 한줄
입력 설정 시도
고마워, 그게 아니야.
더 나은 그냥 입력 문자열그냥 생각했던 것 같아요 :-(....
매개변수의 구분 기호:
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
이것?
깨지지 않는 공간을 만드는 방법?
