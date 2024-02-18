mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 26

fxsaber :

헤지 계정을 위한 편리한 기능...

편의를 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 코드가 아닌 단어.
 
Artyom Trishkin :
편의를 예를 들어 설명해 주시겠습니까? 코드가 아닌 단어.

시가 와 거래량은 순포지션에 해당합니다. 아마도 그 이후로 무언가가 바뀌었을 것입니다.

이제 빠르게 확인할 수 있습니다.

 

안녕하세요 여러분,

입력에서 이름 없이 빈 문자열을 설정할 수 있다는 것을 알았을 때 차트에 플롯할 때 외부 변수에는 정확히 빈 문자열이 있을 것입니다.

매개변수가 너무 많을 때 매개변수를 분리하려면 머리가 회전합니다.

누가 알겠어?

 
블라디슬라프 안드루셴코 :

안녕하세요 여러분,

입력에서 이름 없이 빈 문자열을 설정할 수 있다는 것을 알았을 때 차트에 플롯할 때 외부 변수에는 정확히 빈 문자열이 있을 것입니다.

매개변수가 너무 많을 때 매개변수를 분리하려면 머리가 회전합니다.

누가 알겠어?

비어 있습니까? (어디선가 만났을 때) 열거를 시도할 수 있습니까?

일반적으로 다음과 같이 합니다.

 sinput string   EA_Params = "-- Параметры Работы советника --" ; //======================================
 
Artyom Trishkin :

비어 있습니까? (어디선가 만나서) 열거를 시도할 수 있습니까?

일반적으로 다음과 같이 합니다.


저도 이 일을 하지만 1년 전에 이름과 설명이 없는 빈 문자열인 일종의 특수 코드라는 메시지를 본 적이 있습니다.

나에게 보였다?

이제 빈 문자열

입력 a1=""

하지만 어딘가에는 이름이 없어도 대체로 텅 빈 선이 보였다.....


여기 예가 있습니다


여기는 그냥 한줄

 
블라디슬라프 안드루셴코 :


저도 이 일을 하지만 1년 전에 이름과 설명이 없는 빈 문자열인 일종의 특수 코드라는 메시지를 본 적이 있습니다.

나에게 보였다?

이제 빈 문자열

입력 a1=""

하지만 어딘가에는 이름이 없어도 대체로 텅 빈 선이 보였다.....


여기 예가 있습니다


여기는 그냥 한줄


입력 설정 시도
 
블라디미르 파투샤크 :

입력 설정 시도


고마워, 그게 아니야.

더 나은 그냥 입력 문자열

그냥 생각했던 것 같아요 :-(....
 
로프필드 :

매개변수의 구분 기호:

enum ENUM_NOTHING {
   NOTHING // ===== ===== =====
};

sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====
이러한 매개변수는 사용자가 실수로 변경할 수 없기 때문에 중지 후 테스트 계속에 영향을 미치지 않습니다.

이것?
 
타라스 슬로보디아닉 :
이것?


깨지지 않는 공간을 만드는 방법?

 
블라디슬라프 안드루셴코 :

깨지지 않는 공간을 만드는 방법?

응용 프로그램의 스크립트를 참조하십시오. 숫자 키패드의 Alt + 0160
파일:
Test.mq4  1 kb
