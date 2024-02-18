mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 197 1...190191192193194195196197198199200201202203204...247 새 코멘트 Alexey Viktorov 2021.02.19 13:56 #1961 fxsaber : 이것은 차트에서 Alt+D입니다. 와우... 하지만 문서 색인에는 표시되지 않습니다 Vitaly Muzichenko 2021.02.25 14:55 #1962 이유와 해결 방법, 슬래시가 있는 경로가 필요합니다. #define path "/metatrader" Vladislav Andruschenko 2021.02.25 15:01 #1963 Vitaly Muzichenko : 이유와 해결 방법, 슬래시가 있는 경로가 필요합니다. // // Vitaly Muzichenko 2021.02.25 15:07 #1964 Vladislav Andruschenko : // // #define path "//metatrader" Vladimir Karputov 2021.02.25 15:21 #1965 Vitaly Muzichenko : 추측해 볼께요... /// Vitaly Muzichenko 2021.02.25 15:32 #1966 Vladimir Karputov : 추측해 볼께요... /// 니체사) 고맙습니다! Valeriy Yastremskiy 2021.02.25 17:19 #1967 Vitaly Muzichenko : 니체사) 고맙습니다! 체 리얼 3 /// Vitaly Muzichenko 2021.02.25 17:41 #1968 Valeriy Yastremskiy : 체 리얼 3 /// 실제로는 컴파일되었지만 출력에 3개의 슬래시가 있지만 하나는 필요합니다. 나는 다른 방식으로 문제를 해결했습니다. Vitaly Muzichenko 2021.02.25 17:47 #1969 누가 하드웨어 ID, 가급적이면 프로세서 또는 하드 드라이브를 얻는 방법을 알려줄 것입니다. 이 코드는 무언가를 얻었지만 무엇인지 명확하지 않습니다. #property strict struct SYSTEM_INFO { uint dwOemId; uint dwPageSize; long lpMinimumApplicationAddress; long lpMaximumApplicationAddress; ulong dwActiveProcessorMask; uint dwNumberOfProcessors; uint dwProcessorType; uint dwAllocationGranularity; ushort wProcessorLevel; ushort wProcessorRevision; }; SYSTEM_INFO sys; #import "kernel32.dll" void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info); #import //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { GetNativeSystemInfo(sys); Print (sys.dwOemId); Print (sys.dwPageSize); Print (sys.dwActiveProcessorMask); Print (sys.dwNumberOfProcessors); Print (sys.dwProcessorType); Print (sys.dwAllocationGranularity); Print (sys.wProcessorLevel); Print (sys.wProcessorRevision); //--- } //+------------------------------------------------------------------+ mt4 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 9 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 4096 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 281474976719320 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 705101830 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 0 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 0 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 0 0 18 : 35 : 40.363 P EURCAD,M30: 0 mt5 FF 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 9 PR 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 4096 CO 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 15 EG 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 4 QQ 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 8664 FM 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 65536 EH 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 6 MS 0 18 : 34 : 33.778 P (EURCAD,M30) 10759 --- 네트워크에서 정보를 찾지 못했지만 다른 .dll이 이에 대한 책임이 있다고 가정합니다. Vladimir Simakov 2021.02.25 18:30 #1970 Vitaly Muzichenko : 누가 하드웨어 ID, 가급적이면 프로세서 또는 하드 드라이브를 얻는 방법을 알려줄 것입니다. 이 코드는 무언가를 얻었지만 무엇인지 명확하지 않습니다. mt4 mt5 --- 네트워크에서 정보를 찾지 못했지만 다른 .dll이 이에 대한 책임이 있다고 가정합니다. #ifdef __MQL5__ #define LPVOID long #else #define LPVOID int #endif #define DWORD_PTR LPVOID struct SYSTEM_INFO { uint dwOemId; uint dwPageSize; LPVOID lpMinimumApplicationAddress; LPVOID lpMaximumApplicationAddress; DWORD_PTR dwActiveProcessorMask; uint dwNumberOfProcessors; uint dwProcessorType; uint dwAllocationGranularity; ushort wProcessorLevel; ushort wProcessorRevision; }; 업데이트: x86 아키텍처에서 - cpuid 프로세서 명령. msvs에는 __cpuid(int[4],int) 및 __cpuidex(int[4],int,int)가 있습니다. 인터넷에 예제가 있습니다. 1...190191192193194195196197198199200201202203204...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
