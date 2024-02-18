mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 197

새 코멘트
 
fxsaber :

이것은 차트에서 Alt+D입니다.

와우... 하지만 문서 색인에는 표시되지 않습니다


 

이유와 해결 방법, 슬래시가 있는 경로가 필요합니다.

 #define   path       "/metatrader"


 
Vitaly Muzichenko :

이유와 해결 방법, 슬래시가 있는 경로가 필요합니다.



// //
 
Vladislav Andruschenko :

// //

 #define   path       "//metatrader"


 
Vitaly Muzichenko :


추측해 볼께요...

///

 
Vladimir Karputov :

추측해 볼께요...

///

니체사)

고맙습니다!

 
Vitaly Muzichenko :

니체사)

고맙습니다!

체 리얼 3 ///
 
Valeriy Yastremskiy :
체 리얼 3 ///

실제로는 컴파일되었지만 출력에 3개의 슬래시가 있지만 하나는 필요합니다. 나는 다른 방식으로 문제를 해결했습니다.

 

누가 하드웨어 ID, 가급적이면 프로세서 또는 하드 드라이브를 얻는 방법을 알려줄 것입니다.

이 코드는 무언가를 얻었지만 무엇인지 명확하지 않습니다.

 #property strict

struct SYSTEM_INFO {
   uint               dwOemId;
   uint               dwPageSize;
   long               lpMinimumApplicationAddress;
   long               lpMaximumApplicationAddress;
   ulong              dwActiveProcessorMask;
   uint               dwNumberOfProcessors;
   uint               dwProcessorType;
   uint               dwAllocationGranularity;
   ushort             wProcessorLevel;
   ushort             wProcessorRevision;
};
SYSTEM_INFO sys;
#import "kernel32.dll"
   void GetNativeSystemInfo(SYSTEM_INFO &system_info);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
  GetNativeSystemInfo(sys);
   Print (sys.dwOemId);
   Print (sys.dwPageSize);
   Print (sys.dwActiveProcessorMask);
   Print (sys.dwNumberOfProcessors);
   Print (sys.dwProcessorType);
   Print (sys.dwAllocationGranularity);
   Print (sys.wProcessorLevel);
   Print (sys.wProcessorRevision);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

mt4

 0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 9
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 4096
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 281474976719320
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 705101830
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0
0        18 : 35 : 40.363     P EURCAD,M30: 0

mt5 

FF       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   9
PR       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   4096
CO       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   15
EG       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   4
QQ       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   8664
FM       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   65536
EH       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   6
MS       0        18 : 34 : 33.778     P (EURCAD,M30)   10759

---

네트워크에서 정보를 찾지 못했지만 다른 .dll이 이에 대한 책임이 있다고 가정합니다.

 
Vitaly Muzichenko :

누가 하드웨어 ID, 가급적이면 프로세서 또는 하드 드라이브를 얻는 방법을 알려줄 것입니다.

이 코드는 무언가를 얻었지만 무엇인지 명확하지 않습니다.

mt4

mt5

---

네트워크에서 정보를 찾지 못했지만 다른 .dll이 이에 대한 책임이 있다고 가정합니다.

 #ifdef __MQL5__
   #define LPVOID long
#else
   #define LPVOID int
#endif
#define DWORD_PTR LPVOID

struct SYSTEM_INFO {
   uint               dwOemId;
   uint               dwPageSize;
   LPVOID            lpMinimumApplicationAddress;
   LPVOID            lpMaximumApplicationAddress;
   DWORD_PTR         dwActiveProcessorMask;
   uint               dwNumberOfProcessors;
   uint               dwProcessorType;
   uint               dwAllocationGranularity;
   ushort             wProcessorLevel;
   ushort             wProcessorRevision;
};
업데이트: x86 아키텍처에서 - cpuid 프로세서 명령. msvs에는 __cpuid(int[4],int) 및 __cpuidex(int[4],int,int)가 있습니다. 인터넷에 예제가 있습니다.
1...190191192193194195196197198199200201202203204...247
새 코멘트