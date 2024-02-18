mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...247 새 코멘트 Nikolai Semko 2019.04.03 23:37 #1321 Alexey Viktorov : 왜요? 이미 시도 Alexey Viktorov 2019.04.03 23:41 #1322 Nikolai Semko : 이미 시도 하지만 여기는 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 니콜라이 셈코 , 2019.04.03 22:33 네, 알렉스 감사합니다. 이 기능을 잊어버렸습니다. 전에 본 적이 있지만 한 번도 사용하지 않았습니다. 시험을 마친. 문제가 발생하고 있습니다. 삭제하면 삭제되지만 제거 후에는 모든 것이 중지됩니다. 다음 매개변수를 사용 하여 표시기를 계산 하기 전에 DrawSetup() 함수에 한 줄의 코드를 추가했습니다. IndicatorRelease (handle); handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per1, 0 ,MaMethod,PriceBase); for ( int i= 0 ;i<N;i++) handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per2, 0 ,MaMethod,handle); 표시기가 단순히 작동을 멈추고 아직 이유를 이해할 수 없습니다. 나는 당신과 절대적으로 동의합니다. 그냥 쓸모없는 장난감일 뿐입니다. 별말씀을요. 오류, 버그, 질문 mql4 언어의 기능, 미묘함 OrderSend를 사용하여 MT5에서 올바르게 Nikolai Semko 2019.04.03 23:43 #1323 Alexey Viktorov : 하지만 여기는 별말씀을요. 전에 시도했습니다. 코드 자체가 실패로 삭제되었습니다. Andrey Khatimlianskii 2019.04.03 23:57 #1324 가장 깊이 묻힌 핸들부터 시작하여 체인의 모든 핸들을 해제할 수도 있습니다. Nikolai Semko 2019.04.04 00:32 #1325 Andrey Khatimlianskii : 가장 깊이 묻힌 핸들부터 시작하여 체인의 모든 핸들을 해제할 수도 있습니다. 글쎄요, 그건 퓨리칫이 아닙니다. 또는 깜박이면 일종의 브레이크가 켜집니다. void BuildMaFromMa() { static int h[]; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (h);i++) IndicatorRelease (h[i]); handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per1, 0 ,MaMethod,PriceBase); ArrayResize (h,N); if (N> 0 ) h[ 0 ]=handle; for ( int i= 0 ;i<N;i++) { handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per2, 0 ,MaMethod,handle); h[i]=handle; } } IndicatorRelease 로 라인을 문서화하면 모든 것이 잘 작동하지만 일부 브레이크가 켜지고 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다. 파일: MaFromMaVisual3.mq5 8 kb Nikolai Semko 2019.04.04 01:16 #1326 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 지표: MaFromMa 니콜라이 셈코 , 2019.04.04 01:00 재귀와 반복의 속도를 비교하고 싶었습니다. 재귀가 두 배 이상 빠르다는 것이 밝혀졌습니다 ... 아마도 스택이 더 빠르기 때문일 것입니다 ... 근처에서 놀랍습니다. 나는 반대의 효과를 예상했다. )) #define size 1000000 uint sum1= 0 ,sum2= 0 ; int i; int X[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { ArrayResize (X,size); for (i= 0 ;i<size;i++) X[i]= rand (); ulong t= GetMicrosecondCount (); i= 0 ; while (i<size) { sum1+=X[i]; i++;} //Recursion(); ulong t1= GetMicrosecondCount ()-t; t= GetMicrosecondCount (); i= 0 ; //while(i<size) { sum1+=X[i]; i++;} Recursion(); ulong t2= GetMicrosecondCount ()-t; Print ( "время выполнения цикла = " + string (t1)+ " , контрольная сумма = " + string (sum1)); Print ( "время выполнения рекурсии = " + string (t2)+ " , контрольная сумма = " + string (sum2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Recursion() { sum2+=X[i]; i++; if (i<size) Recursion(); } //+------------------------------------------------------------------+ 2019.04 . 03 19 : 06 : 40.776 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1667 , контрольная сумма = 3510404212 2019.04 . 03 19 : 06 : 40.776 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 697 , контрольная сумма = 3510404212 2019.04 . 03 19 : 06 : 41.697 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1653 , контрольная сумма = 3492310620 2019.04 . 03 19 : 06 : 41.697 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 699 , контрольная сумма = 3492310620 2019.04 . 03 19 : 06 : 42.549 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1529 , контрольная сумма = 3510953577 2019.04 . 03 19 : 06 : 42.549 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 696 , контрольная сумма = 3510953577 2019.04 . 03 19 : 06 : 43.332 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1559 , контрольная сумма = 3512212419 2019.04 . 03 19 : 06 : 43.332 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 698 , контрольная сумма = 3512212419 2019.04 . 03 19 : 06 : 44.098 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1707 , контрольная сумма = 3497178596 2019.04 . 03 19 : 06 : 44.098 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 472 , контрольная сумма = 3497178596 2019.04 . 03 19 : 06 : 44.839 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 2088 , контрольная сумма = 3485051380 2019.04 . 03 19 : 06 : 44.839 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 482 , контрольная сумма = 3485051380 2019.04 . 03 19 : 06 : 45.538 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1612 , контрольная сумма = 3487817581 2019.04 . 03 19 : 06 : 45.538 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 448 , контрольная сумма = 3487817581 2019.04 . 03 19 : 06 : 46.397 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1742 , контрольная сумма = 3475121003 2019.04 . 03 19 : 06 : 46.397 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 497 , контрольная сумма = 3475121003 2019.04 . 03 19 : 06 : 47.262 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1701 , контрольная сумма = 3485556615 2019.04 . 03 19 : 06 : 47.262 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 701 , контрольная сумма = 3485556615 Vladimir Pastushak 2019.04.05 19:09 #1327 얘들 아, 정지 손실 없이 MT 5의 보증금 비율로 로트를 계산하는 입증되고 신뢰할 수있는 기능이 있습니까? 공유하다... fxsaber 2019.04.12 10:24 #1328 최적화하는 동안 테스터 로그에 이 메시지가 표시될 수 있습니다. Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started. 이 메시지에 따르면 이유를 이해하는 것은 거의 불가능합니다. 왜냐하면. 터미널 로그에 대한 참조가 완전히 부족합니다. 거기에서 원인을 찾아야 합니다. 그러한 조언자의 예 input int Range = 0 ; // 1..9 int Tmp = 1 / Range; void OnTesterDeinit () {} double OnTester () { return (Tmp); } Expert Advisor는 Range가 0에 도달하지 않는 범위에서 최적화됩니다. 그러나 최적화에 실패합니다. 그 이유는 Expert Advisors의 프레임 모드는 항상 EX5에 하드 코딩된 입력 매개변수로 시작되기 때문입니다. 이 경우 프레임 모드에서는 0 으로 나눕니다. OnTesterDeinitdummy 가 소스 코드에서 제거되면 최적화는 문제 없이 진행됩니다. 이러한 상황에서 테스터 로그에 터미널 로그에 대한 참조가 있으면 좋을 것입니다. 그렇지 않으면 무슨 일이 일어나고 있는지 항상 이해할 수 있는 것은 아닙니다(최적화 중에는 디버그를 사용할 수 없음). [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 초보자의 질문 MQL5 MT5 기고글 토론 "MetaTrader 5에서 fxsaber 2019.04.12 11:44 #1329 차트에서 Expert Advisors가 실행되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 왼쪽 - Expert Advisor를 차트로 끌 때 일반 커서입니다. 오른쪽은 우리의 경우입니다. 로그에 항목이 없습니다. 일반적으로 비활성화 커서는 이러한 차트의 유일한 시각적 식별자입니다. tpl 템플릿을 저장하면 이 차트가 한 줄로 구분됩니다. tester= 1 이것은 차트 유형을 결정하는 유일한 소프트웨어 옵션일 것입니다. 이것은 프레임 차트입니다. 따라서 자동 거래로부터 자신을 보호하려면 그러한 차트로만 작업할 수 있습니다. Artyom Trishkin 2019.04.19 18:54 #1330

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

오류, 버그, 질문

Nikolai Semko :

합성 도구 공식에서 기호 이름이 점으로 시작(또는 포함)되면 "알 수 없는 구문 분석 오류" 오류가 발생합니다.

슬라바 , 2019.04.19 06:08

기호 이름 에 점, 대시 또는 다른 것이 포함되어 있으면("RTS-12.19"는 어떻습니까?) 이 이름은 아포스트로피로 묶어야 합니다.
