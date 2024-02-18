mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 133

왜요?
이미 시도
 
이미 시도

하지만 여기는

mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법

니콜라이 셈코 , 2019.04.03 22:33

네, 알렉스 감사합니다. 이 기능을 잊어버렸습니다. 전에 본 적이 있지만 한 번도 사용하지 않았습니다.

시험을 마친. 문제가 발생하고 있습니다. 삭제하면 삭제되지만 제거 후에는 모든 것이 중지됩니다.

다음 매개변수를 사용 하여 표시기를 계산 하기 전에 DrawSetup() 함수에 한 줄의 코드를 추가했습니다.

 IndicatorRelease (handle);
handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per1, 0 ,MaMethod,PriceBase);
for ( int i= 0 ;i<N;i++) handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per2, 0 ,MaMethod,handle);

표시기가 단순히 작동을 멈추고 아직 이유를 이해할 수 없습니다.

나는 당신과 절대적으로 동의합니다. 그냥 쓸모없는 장난감일 뿐입니다.


별말씀을요.
 
하지만 여기는


별말씀을요.
전에 시도했습니다. 코드 자체가 실패로 삭제되었습니다.
 
가장 깊이 묻힌 핸들부터 시작하여 체인의 모든 핸들을 해제할 수도 있습니다.
 
가장 깊이 묻힌 핸들부터 시작하여 체인의 모든 핸들을 해제할 수도 있습니다.

글쎄요, 그건 퓨리칫이 아닙니다. 또는 깜박이면 일종의 브레이크가 켜집니다.

 void BuildMaFromMa()
  {
   static int h[];
   for ( int i= 0 ;i< ArraySize (h);i++) IndicatorRelease (h[i]);
   handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per1, 0 ,MaMethod,PriceBase);
   ArrayResize (h,N);
   if (N> 0 ) h[ 0 ]=handle; 
   for ( int i= 0 ;i<N;i++)
     {
      handle= iMA ( _Symbol , _Period ,per2, 0 ,MaMethod,handle);
      h[i]=handle;
     }
  }

IndicatorRelease 라인을 문서화하면 모든 것이 잘 작동하지만 일부 브레이크가 켜지고 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못합니다.

MaFromMaVisual3.mq5  8 kb
 

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

지표: MaFromMa

니콜라이 셈코 , 2019.04.04 01:00

재귀와 반복의 속도를 비교하고 싶었습니다.

재귀가 두 배 이상 빠르다는 것이 밝혀졌습니다 ...

아마도 스택이 더 빠르기 때문일 것입니다 ...

근처에서 놀랍습니다. 나는 반대의 효과를 예상했다. ))

 #define size 1000000
uint sum1= 0 ,sum2= 0 ;
int i;
int X[];
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   ArrayResize (X,size);
   for (i= 0 ;i<size;i++) X[i]= rand ();

   ulong t= GetMicrosecondCount ();
   i= 0 ;
   while (i<size) { sum1+=X[i]; i++;}
//Recursion();
   ulong t1= GetMicrosecondCount ()-t;

   t= GetMicrosecondCount ();
   i= 0 ;
//while(i<size) { sum1+=X[i]; i++;}
   Recursion();
   ulong t2= GetMicrosecondCount ()-t;
   Print ( "время выполнения цикла    = " + string (t1)+ " , контрольная сумма = " + string (sum1));
   Print ( "время выполнения рекурсии = " + string (t2)+ " , контрольная сумма = " + string (sum2));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void Recursion()
  {
   sum2+=X[i];
   i++;
   if (i<size) Recursion();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 2019.04 . 03 19 : 06 : 40.776 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1667 , контрольная сумма = 3510404212
2019.04 . 03 19 : 06 : 40.776 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 697 , контрольная сумма = 3510404212
2019.04 . 03 19 : 06 : 41.697 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1653 , контрольная сумма = 3492310620
2019.04 . 03 19 : 06 : 41.697 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 699 , контрольная сумма = 3492310620
2019.04 . 03 19 : 06 : 42.549 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1529 , контрольная сумма = 3510953577
2019.04 . 03 19 : 06 : 42.549 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 696 , контрольная сумма = 3510953577
2019.04 . 03 19 : 06 : 43.332 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1559 , контрольная сумма = 3512212419
2019.04 . 03 19 : 06 : 43.332 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 698 , контрольная сумма = 3512212419
2019.04 . 03 19 : 06 : 44.098 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1707 , контрольная сумма = 3497178596
2019.04 . 03 19 : 06 : 44.098 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 472 , контрольная сумма = 3497178596
2019.04 . 03 19 : 06 : 44.839 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 2088 , контрольная сумма = 3485051380
2019.04 . 03 19 : 06 : 44.839 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 482 , контрольная сумма = 3485051380
2019.04 . 03 19 : 06 : 45.538 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1612 , контрольная сумма = 3487817581
2019.04 . 03 19 : 06 : 45.538 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 448 , контрольная сумма = 3487817581
2019.04 . 03 19 : 06 : 46.397 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1742 , контрольная сумма = 3475121003
2019.04 . 03 19 : 06 : 46.397 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 497 , контрольная сумма = 3475121003
2019.04 . 03 19 : 06 : 47.262 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла    = 1701 , контрольная сумма = 3485556615
2019.04 . 03 19 : 06 : 47.262 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 701 , контрольная сумма = 3485556615

 

얘들 아, 정지 손실 없이 MT 5의 보증금 비율로 로트를 계산하는 입증되고 신뢰할 수있는 기능이 있습니까?

공유하다...

 
최적화하는 동안 테스터 로그에 이 메시지가 표시될 수 있습니다. 
Tester   OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.


이 메시지에 따르면 이유를 이해하는 것은 거의 불가능합니다. 왜냐하면. 터미널 로그에 대한 참조가 완전히 부족합니다. 거기에서 원인을 찾아야 합니다.


그러한 조언자의 예

 input int Range = 0 ; // 1..9

int Tmp = 1 / Range;

void OnTesterDeinit () {}

double OnTester ()
{
   return (Tmp);
}


Expert Advisor는 Range가 0에 도달하지 않는 범위에서 최적화됩니다. 그러나 최적화에 실패합니다.

그 이유는 Expert Advisors의 프레임 모드는 항상 EX5에 하드 코딩된 입력 매개변수로 시작되기 때문입니다. 이 경우 프레임 모드에서는 0 으로 나눕니다.

OnTesterDeinitdummy 가 소스 코드에서 제거되면 최적화는 문제 없이 진행됩니다.


이러한 상황에서 테스터 로그에 터미널 로그에 대한 참조가 있으면 좋을 것입니다. 그렇지 않으면 무슨 일이 일어나고 있는지 항상 이해할 수 있는 것은 아닙니다(최적화 중에는 디버그를 사용할 수 없음).

 

차트에서 Expert Advisors가 실행되지 않는 상황이 발생할 수 있습니다.

왼쪽 - Expert Advisor를 차트로 끌 때 일반 커서입니다. 오른쪽은 우리의 경우입니다.


로그에 항목이 없습니다. 일반적으로 비활성화 커서는 이러한 차트의 유일한 시각적 식별자입니다.


tpl 템플릿을 저장하면 이 차트가 한 줄로 구분됩니다. 

tester= 1

이것은 차트 유형을 결정하는 유일한 소프트웨어 옵션일 것입니다. 이것은 프레임 차트입니다.


따라서 자동 거래로부터 자신을 보호하려면 그러한 차트로만 작업할 수 있습니다.

 

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

오류, 버그, 질문

Nikolai Semko :

합성 도구 공식에서 기호 이름이 점으로 시작(또는 포함)되면 "알 수 없는 구문 분석 오류" 오류가 발생합니다.

슬라바 , 2019.04.19 06:08

기호 이름 에 점, 대시 또는 다른 것이 포함되어 있으면("RTS-12.19"는 어떻습니까?) 이 이름은 아포스트로피로 묶어야 합니다.

