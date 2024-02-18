mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 147 1...140141142143144145146147148149150151152153154...247 새 코멘트 [삭제] 2019.10.29 07:03 #1461 Igor Makanu : IsInf() 및 IsNaN()이 작동 중입니다. IsEqual() 및 IsZerro() 의심스러운, 일부 출처에서 "트릭을 위한 트릭"으로 Google 검색 IsNan()은 작동하지만 IsInf()는 작동하지 않습니다. IsInf(DBL_MIN_DENORM) == true 비정규화 된 숫자는 언제부터 무한대가 되었습니까? 음, 엡실론과의 이러한 모든 비교는 피연산자에 비례하여 증가해야 합니다. 그리고 일반적으로 여기에는 보편적인 방법이 없으므로 Point를 엡실론으로 사용합니다(피연산자의 반올림 포함). 차이점을 DBL_EPSILON 과 비교할 필요가 없습니다(필요하지 않음). Igor Makanu 2019.10.29 07:38 #1462 Vict : 음, 엡실론과의 이러한 모든 비교는 피연산자에 비례하여 증가해야 합니다. 그리고 일반적으로 여기에는 보편적인 방법이 없으므로 Point를 엡실론으로 사용합니다(피연산자의 반올림 포함). 차이점을 DBL_EPSILON 과 비교할 필요가 없습니다(필요하지 않음). 어제 TV에서 읽은 기사를 찾았습니다. https://randomascii.wordpress.com/2012/02/25/comparing-floating-point-numbers-2012-edition/ 예, 비교 정확도를 설정할 위치를 사용하려면 다른 예가 필요합니다. 빅트 : IsNan()은 작동하지만 IsInf()는 작동하지 않습니다. 비정규화 된 숫자는 언제부터 무한대가 되었습니까? MQL의 정규화는 최대 8자리인 것 같습니다. IsInf()에 NormalizeDouble()을 추가해도 결과는 여전히 좋지 않습니다. [삭제] 2019.10.29 07:44 #1463 Igor Makanu : MQL의 정규화는 최대 8자리인 것 같습니다. IsInf()에 NormalizeDouble()을 추가해도 결과는 여전히 좋지 않습니다. µl의 정규화는 전혀 아닙니다. 왜 그 함수를 그렇게 불렀는지 모르겠습니다. https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0 %B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0 fxsaber 2019.10.29 22:54 #1464 CTRL+1, CTRL+2, ....를 통해 책갈피를 만들 수 있고 ALT+1, ALT+2, ...를 통해 책갈피를 전환할 수 있다는 것을 ME에서 우연히 발견했습니다. fxsaber 2019.10.31 11:30 #1465 // Количество успешных OrderSend. int GetOrderSendSucceeded() { MqlTradeRequest Request = { 0 }; MqlTradeResult Result; return ( OrderSend (Request, Result) ? 0 : ( int )Result.request_id + 1 ); } (런칭 이후) 터미널에서 성공적으로 전송된 동기 거래 주문 (OrderSend)의 수와 생성된 비동기 거래 주문의 수를 보여줍니다. 나는 테스터(마지막에)에서 주문을 수정한 횟수를 이해하는 데 사용합니다. fxsaber 2019.10.31 23:51 #1466 예를 들어 자체 On-event를 사용하여 TS 클래스를 만드는 방법을 누가 압니까? 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 onTick()이 클래스 인스턴스에서 작동하지 않습니까? fxsaber , 2019.10.31 23:45 class BASE { private : static BASE* Objects[]; public : BASE() { BASE::Objects[:: ArrayResize (BASE::Objects, :: ArraySize (BASE::Objects) + 1 ) - 1 ] = & this ; } ~BASE() { const int Size = :: ArraySize (BASE::Objects); for ( int i = Size - 1 ; i >= 0 ; i--) if (BASE::Objects[i] == & this ) { for ( int j = i; j < Size - 1 ; j++) BASE::Objects[j] = BASE::Objects[j + 1 ]; :: ArrayResize (BASE::Objects, Size - 1 ); break ; } } virtual void OnTick () = 0 ; static void AllTick() { for ( int i = :: ArraySize (BASE::Objects) - 1 ; i >= 0 ; i--) BASE::Objects[i]. OnTick (); } }; static BASE* BASE::Objects[]; class A : BASE { virtual void OnTick () { Print ( __FUNCSIG__ ); } }; class B : BASE { virtual void OnTick () { Print ( __FUNCSIG__ ); } }; A a; B b; void OnTick () { BASE::AllTick(); } BASE에서 상속하면 클래스의 OnTick 메서드가 자동으로 호출됩니다. X 매크로 를 사용하는 예

예를 들어:

vector_fund<upindex_t> seg2;
vector_ref<vector_fund<upindex_t>> seg2_sub;
vector_fund<upindex_t> seg3;
vector_ref<vector_fund<upindex_t>> seg3_sub;
vector_fund<upindex_t> seg4;
vector_ref<vector_fund<upindex_t>> seg4_sub;

for ( uint i = 0 ; i < 5114 ; ++ i)
{
restore_image(seg2, "seg2" );
restore_subimages(seg2_sub, "seg2" );
restore_image(seg3, "seg3" );
restore_subimages(seg3_sub, "seg3" );
restore_image(seg4, "seg4" );
restore_subimages(seg4_sub, "seg4" );

if ( true ) {} // тест №1, использует seg2 и seg2_sub
if ( true ) {} // тест №2, использует seg3 и seg3_sub
if ( true ) {} // тест №3, использует seg4 и seg4_sub
}

1. 일정한 할당을 방지하기 위해 사이클 뒤에 벡터를 정의하는 것이 바람직할 것입니다.

2. 각 테스트는 끌 수 있습니다(사실 많은 테스트가 있습니다).

3. restore_image() 및 restore_subimages(), 무겁고 시간 소모적인 함수(그래프에서 그래프 객체 읽기).

4. 예를 들어 seg2를 사용하는 테스트가 없는 경우 벡터가 정의되지만 주석 처리로 인해 비어 있는 상황을 방지하기 위해 정의와 해당 restore...()를 한 작업에서 모두 제거하려고 합니다. 복원...( ), 잘못된 결과를 제공합니다.

무엇을 할까요?

#define DEFSEG_LIST \
DEFSEG_HELPER(seg2) \
DEFSEG_HELPER(seg3) \
DEFSEG_HELPER(seg4)

#define DEFSEG_HELPER(SEG) vector_fund<upindex_t> SEG; vector_ref<vector_fund<upindex_t>> SEG ##_sub;
DEFSEG_LIST;
#undef DEFSEG_HELPER

for ( uint i = 0 ; i < 5114 ; ++ i)
{
#define DEFSEG_HELPER(SEG) restore_image(SEG, #SEG); restore_subimages(SEG ##_sub, #SEG);
DEFSEG_LIST;
#undef DEFSEG_HELPER
...
}

DEFSEG_LIST에서 불필요한 segx를 주석 처리합니다. 이것은 첫 번째 코드와 동일하게 생성됩니다. 일반적으로 컴파일러가 프로세서 배기(gcc -E의 유사)를 표시할 수 없는 것은 유감입니다.

fxsaber 2019.11.06 16:57 #1468

때로는 유전자 최적화를 통해 처음 몇 천 번의 패스만으로도 결과를 어느 정도 이해하기에 충분합니다.

많은 최적화를 자동으로 실행할 때 모든 것이 더 빨리 해결되기를 원합니다. 따라서 최적화 인터럽트 메커니즘이 필요합니다.

#include <fxsaber\MultiTester\MTTester.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/26132

// Выключает Оптимизацию ( и одиночный проход)
bool OptimizationStop( void )
{
return (!MTTESTER::IsReady() && MTTESTER::ClickStart( false ));
}

애플리케이션.

// Демонстрация прерывания Оптимизации.
sinput int inAmountPasses = 20 ; // Через сколько проходов закончить
input int Range = 0 ; // 0..10000

double OnTester ()
{
int Data[];

return ( FrameAdd ( NULL , 0 , 0 , Data)); // Сгенерировали TesterPass
}

void OnTesterPass ()
{
static int Amount = 0 ;

ulong Pass;
string Name;
long ID;
double Value;
int Data[];

while ( FrameNext (Pass, Name, ID, Value, Data))
if (++Amount > inAmountPasses)
{
OptimizationStop(); // Как достигли нужного количества проходов, выключили оптимизатор.

break ;
}
}

fxsaber 2019.11.06 20:38 #1469

Null 문자가 있는 차트를 여는 방법에 대한 지침입니다.

Market Watch에서 모든 차트를 삭제합니다.

수학적 모드에서 프레임 Expert Advisor(예: this one)의 최적화를 실행합니다.

최적화를 중지하고 Null 기호 차트에서 Expert Advisor 프레임을 제거합니다.

이러한 차트는 자원을 절약하는 데 유용할 수 있습니다.

fxsaber 2019.11.13 11:00 #1470

그러한 기능에 직면했습니다.

class A
{
static int i;
} a; // unresolved static variable 'A::i'

static int A::i = 0 ;

A b; // Надо прописывать после static

정적 필드가 있는 클래스를 정의하는 동안 해당 개체가 즉시 생성되면 컴파일 오류가 발생 합니다. (런칭 이후) 터미널에서 성공적으로 전송된 동기 거래 주문 (OrderSend)의 수와 생성된 비동기 거래 주문의 수를 보여줍니다.
나는 테스터(마지막에)에서 주문을 수정한 횟수를 이해하는 데 사용합니다.
fxsaber , 2019.10.31 23:45
BASE에서 상속하면 클래스의 OnTick 메서드가 자동으로 호출됩니다.
X 매크로 를 사용하는 예
예를 들어:
1. 일정한 할당을 방지하기 위해 사이클 뒤에 벡터를 정의하는 것이 바람직할 것입니다.
2. 각 테스트는 끌 수 있습니다(사실 많은 테스트가 있습니다).
3. restore_image() 및 restore_subimages(), 무겁고 시간 소모적인 함수(그래프에서 그래프 객체 읽기).
4. 예를 들어 seg2를 사용하는 테스트가 없는 경우 벡터가 정의되지만 주석 처리로 인해 비어 있는 상황을 방지하기 위해 정의와 해당 restore...()를 한 작업에서 모두 제거하려고 합니다. 복원...( ), 잘못된 결과를 제공합니다.
무엇을 할까요?
DEFSEG_LIST에서 불필요한 segx를 주석 처리합니다. 이것은 첫 번째 코드와 동일하게 생성됩니다. 일반적으로 컴파일러가 프로세서 배기(gcc -E의 유사)를 표시할 수 없는 것은 유감입니다.
때로는 유전자 최적화를 통해 처음 몇 천 번의 패스만으로도 결과를 어느 정도 이해하기에 충분합니다.
많은 최적화를 자동으로 실행할 때 모든 것이 더 빨리 해결되기를 원합니다. 따라서 최적화 인터럽트 메커니즘이 필요합니다.
애플리케이션.
Null 문자가 있는 차트를 여는 방법에 대한 지침입니다.
정적 필드가 있는 클래스를 정의하는 동안 해당 개체가 즉시 생성되면 컴파일 오류가 발생 합니다.