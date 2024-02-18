mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 137 1...130131132133134135136137138139140141142143144...247 새 코멘트 Nikolai Semko 2019.06.09 16:16 #1361 Alexey Navoykov : 산술 연산 에 관한 것이 아닌 것 같습니다. 거기에 없기 때문에 모든 값은 컴파일 단계에서 계산됩니다. 그 이유는 반복 횟수를 알 수 없는 주기가 있기 때문입니다(이러한 반복 횟수는 평균 2회 미만이지만). 따라서 코드는 알려진 수의 rand() 호출에 의해 어떻게 든 최적화됩니다. https://www.mql5.com/en/forum/308881/page3#comment_11222192 Nikolai Semko 2019.06.09 16:49 #1362 Vict : 프로세서 개발자는 어떻습니까? 생성기 - 소프트웨어가 구현되었습니다. 당연히 아니지. 이 생성기는 하드웨어로 구현됩니다. 프로그래밍 방식으로 이 속도는 달성할 수 없습니다. 이것은 명백합니다. [삭제] 2019.06.09 17:06 #1363 Nikolai Semko : 당연히 아니지. 이 생성기는 하드웨어로 구현됩니다. 프로그래밍 방식으로 이 속도는 달성할 수 없습니다. 이것은 명백합니다. 음, 실제로, 그들은 하드웨어에서 RANDOM 생성기를 구현하고, rand()는 의사-랜덤 생성기입니다. 참고서에 이에 대해 설명되어 있습니다. 매스랜드 0에서 32767 사이의 의사 난수 정수를 반환합니다. 나는 하드웨어에 익숙하지 않지만 아마도 실망할 것입니다. 매우 빠르게 작동하지 않는 것 같으며 의사 난수를 위한 시드로서만 좋습니다. Nikolai Semko 2019.06.09 17:22 #1364 Vict : 음, 실제로, 그들은 하드웨어에서 RANDOM 생성기를 구현하고, rand()는 의사-랜덤 생성기입니다. 참고서에 이에 대해 설명되어 있습니다. 나는 하드웨어에 익숙하지 않지만 아마도 실망할 것입니다. 매우 빠르게 작동하지 않는 것 같으며 의사 난수를 위한 시드로서만 좋습니다. 재 그루터기 - 의사. 임의의 것들은 훨씬 느립니다( https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand ) [삭제] 2019.06.09 17:42 #1365 Nikolai Semko : 재 그루터기 - 의사. 임의의 것들은 훨씬 느립니다( https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand ) 글쎄, 그들은 의사를 넣었습니다. 하지만 rand()는 프로그래밍 방식으로 구현됩니다. 아마도 지나가는 "선배"동지 중 한 명이 이것을 확인할 것입니다. Nikolai Semko 2019.06.09 20:32 #1366 Vict : 글쎄, 그들은 의사를 넣었습니다. 하지만 rand()는 프로그래밍 방식으로 구현됩니다. 아마도 지나가는 "선배"동지 중 한 명이 이것을 확인할 것입니다. 나는 당신이 옳을 수도 있다는 것을 배제하지 않습니다. 무료 시간이있을 것입니다. 비슷한 것을 구현하려고 시도해야합니다. 나노초 이내로 유지할 수 있을지는 의문이지만, 사이클에서 벗어날 수 있다면 5를 만날 수 있을 거라 생각합니다. Nikolai Semko 2019.06.10 05:55 #1367 Vict : 하지만 rand()는 프로그래밍 방식으로 구현됩니다. 아마도 지나가는 "선배"동지 중 한 명이 이것을 확인할 것입니다. 예, 아마도 당신이 옳을 것입니다. 사전 난수를 생성하기 위한 이 버전의 rand16() 함수는 원래 함수보다 2배 미만 느리고 0에서 65535 사이의 난수를 생성합니다. ushort rand16() { return ((( ushort )rand8()<< 8 )|( ushort )rand8());} uchar rand8() { static ushort s[ 10 ] = { 0x52 , 0x8e , 0xdc , 0x61 , 0x35 , 0xbc , 0x5c , 0xb6 }; static ushort c = 0xa6 ; static int i = 0 ; ushort t; uchar x; x = ( uchar )s[i]; t = ( ushort )x + c; c = t >> 8 ; c += x; x = ( uchar )t & 255 ; s[i] = x; i++; i=i& 7 ; return x; } 저것들. 2나노초 미만. 2019.06 . 09 23 : 52 : 15.855 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 9068 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand () 2019.06 . 09 23 : 52 : 17.892 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 16562 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand16() 2019.06 . 09 23 : 52 : 19.940 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 22299 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел get_rand() 2019.06 . 09 23 : 52 : 21.986 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 20094 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUlong() 2019.06 . 09 23 : 52 : 24.020 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 14660 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUint() 2019.06 . 09 23 : 52 : 26.053 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 12543 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randShort() 2019.06 . 09 23 : 52 : 28.095 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 20883 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел RandomLong() 파일: TestSpeedRand.mq5 16 kb fxsaber 2019.07.07 13:09 #1368 // Некоторые возможности структур, которых нет у классов. // #define struct class // Смотрим ошибки, которые возникают при замене структур на классы. struct A { public : int i; uint Save( const int handle) { return ( FileWriteStruct (handle, this )); } // Запись себя uint Load( const int handle) { return ( FileReadStruct (handle, this )); } // Чтение себя }; // Использование в объединениях union UNION { uchar b1[ sizeof (A)]; A b2; }; // Выравнивание struct pack( sizeof (A)) B : public A { short j; }; // Структура со скрытым полем struct C : private A { public : void Set( const int Num ) { this .i = Num; } int Get( void ) const { return ( this .i); } }; // Структура с неизменяемым полем. struct D { public : const A a; }; template < typename T1, typename T2> void FromTo( const T1 &ValueFrom, T2 &ValueTo ) { uchar Bytes[]; StructToCharArray (ValueFrom, Bytes); // В массив байтов CharArrayToStruct (ValueTo, Bytes); // Из массива байтов } void OnStart () { A a[ 1 ] = { 0 }; FileReadArray ( 0 , a); // Чтение массива FileWriteArray ( 0 , a); // Запись массива ArrayCopy (a, a); // Копирование массивов ZeroMemory (a); // Обнуление массивов C c; // Структура со скрытым полем c.Set( 7 ); FromTo(c, a[ 0 ]); Print (a[ 0 ].i); // Достали значение приватного поля из C. D d; // Структура с неизменяемым полем. a[ 0 ].i = 5 ; FromTo(a[ 0 ], d); Print (d.a.i); // Изменили const-поле. FromTo(a[ 0 ], c); Print (c.Get()); // Изменили private-поле. } 또한 클래스 객체 는 동일한 POD 구조의 객체보다 16바이트 더 큽니다. 저것들. 구조의 배열은 훨씬 더 경제적입니다. Nikolai Semko 2019.07.07 14:15 #1369 fxsaber : 또한 클래스 객체 는 동일한 POD 구조의 객체보다 16바이트 더 큽니다. 저것들. 구조의 배열은 훨씬 더 경제적입니다. 수업! fxsaber 2019.07.07 14:52 #1370 인용된 주제의 제목에 있는 질문에 대한 답변 중 하나 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 Symbol()과 _Symbol의 차이점 fxsaber , 2019.07.07 14:47 void Func( const string & ) {} void OnStart () { Func( Symbol ()); // ERROR: 'Symbol' - parameter passed as reference, variable expected Func( _Symbol ); // OK } Symbol()이 :: 없이 클래스/구조체 내부에서 호출되면 미리 정의된 변수보다 더 편리할 수 있습니다. 같은 이름의 메서드를 선언하여 빠르게 대체할 수 있습니다. 1...130131132133134135136137138139140141142143144...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
산술 연산 에 관한 것이 아닌 것 같습니다. 거기에 없기 때문에 모든 값은 컴파일 단계에서 계산됩니다. 그 이유는 반복 횟수를 알 수 없는 주기가 있기 때문입니다(이러한 반복 횟수는 평균 2회 미만이지만). 따라서 코드는 알려진 수의 rand() 호출에 의해 어떻게 든 최적화됩니다.
https://www.mql5.com/en/forum/308881/page3#comment_11222192
프로세서 개발자는 어떻습니까? 생성기 - 소프트웨어가 구현되었습니다.
당연히 아니지. 이 생성기는 하드웨어로 구현됩니다. 프로그래밍 방식으로 이 속도는 달성할 수 없습니다. 이것은 명백합니다.
당연히 아니지. 이 생성기는 하드웨어로 구현됩니다. 프로그래밍 방식으로 이 속도는 달성할 수 없습니다. 이것은 명백합니다.
음, 실제로, 그들은 하드웨어에서 RANDOM 생성기를 구현하고, rand()는 의사-랜덤 생성기입니다. 참고서에 이에 대해 설명되어 있습니다.
매스랜드
0에서 32767 사이의 의사 난수 정수를 반환합니다.
음, 실제로, 그들은 하드웨어에서 RANDOM 생성기를 구현하고, rand()는 의사-랜덤 생성기입니다. 참고서에 이에 대해 설명되어 있습니다.나는 하드웨어에 익숙하지 않지만 아마도 실망할 것입니다. 매우 빠르게 작동하지 않는 것 같으며 의사 난수를 위한 시드로서만 좋습니다.
재 그루터기 - 의사.
임의의 것들은 훨씬 느립니다( https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand )
재 그루터기 - 의사.
임의의 것들은 훨씬 느립니다( https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand )
글쎄, 그들은 의사를 넣었습니다. 하지만 rand()는 프로그래밍 방식으로 구현됩니다. 아마도 지나가는 "선배"동지 중 한 명이 이것을 확인할 것입니다.
글쎄, 그들은 의사를 넣었습니다. 하지만 rand()는 프로그래밍 방식으로 구현됩니다. 아마도 지나가는 "선배"동지 중 한 명이 이것을 확인할 것입니다.
하지만 rand()는 프로그래밍 방식으로 구현됩니다. 아마도 지나가는 "선배"동지 중 한 명이 이것을 확인할 것입니다.
예, 아마도 당신이 옳을 것입니다.
사전 난수를 생성하기 위한 이 버전의 rand16() 함수는 원래 함수보다 2배 미만 느리고 0에서 65535 사이의 난수를 생성합니다.
저것들. 2나노초 미만.
또한 클래스 객체 는 동일한 POD 구조의 객체보다 16바이트 더 큽니다. 저것들. 구조의 배열은 훨씬 더 경제적입니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
Symbol()과 _Symbol의 차이점
fxsaber , 2019.07.07 14:47
Symbol()이 :: 없이 클래스/구조체 내부에서 호출되면 미리 정의된 변수보다 더 편리할 수 있습니다. 같은 이름의 메서드를 선언하여 빠르게 대체할 수 있습니다.