mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 126 1...119120121122123124125126127128129130131132133...247 새 코멘트 Artyom Trishkin 2019.02.14 14:23 #1251 fxsaber : FileIsExists는 일부(*.bat 등) 파일을 볼 수 없지만 FileFindNext는 파일을 찾습니다. 기능이 아니라 버그일까요? 관련 스레드에서 물어보셨나요? 나는 그런 질문을 본 적이 없다. Aleksey Vyazmikin 2019.02.14 14:26 #1252 fxsaber : FileIsExists는 일부(*.bat 등) 파일을 볼 수 없지만 FileFindNext는 파일을 찾습니다. 그리고 *.bat와 같은 파일에 정보를 쓸 수 없습니다. 이것은 보안 문제라고 생각하지만 모든 파일을 검색하도록 하는 것이 유용합니다. fxsaber 2019.02.14 14:44 #1253 Artyom Trishkin : 기능이 아니라 버그일까요? 관련 스레드에서 물어보셨나요? 나는 그런 질문을 본 적이 없다. 실행 파일은 알고 있는 줄 알았습니다. 이것은 버그가 아닙니다. 그리고 특이점은 여전히 FileFindNext 를 통해 볼 수 있다는 것입니다. Artyom Trishkin 2019.02.14 14:46 #1254 fxsaber : 실행 파일은 알고 있는 줄 알았습니다. 이것은 버그가 아닙니다. 그리고 특이 사항은 여전히 FileFindNext를 통해 볼 수 있다는 것입니다. 좋은 Ilya Malev 2019.02.19 20:09 #1255 이것은 OHLC 모드에서 거래자가 받아야 하는 결과와 테스터가 실제 최대 스프레드가 아닌 어드바이저에게 공급한다는 사실의 결과로 받는 결과의 테스터에서 얻을 수 있는 차이입니다. 분당 바 그리고 이 문제를 해결할 수 있는 두 개의 간단한 아마추어 스크립트. 첫 번째는 현재 차트의 기호를 기존 차트 대신 각 막대에 최대 스프레드가 있는 OHLC M1을 사용하여 사용자 지정 기호로 변환하고, 두 번째는 "시장 감시"에서 선택한 모든 기호를 변환합니다. 그들은 부피가 큰 라이브러리와 불필요한 종소리와 휘파람 없이 비교적 빠르게 작동합니다(100% 정확하다고 보장하지는 않지만). 아마도 다른 사람에게 유용할 것입니다. 파일: MakeTickerForTester.mq5 5 kb MakeAllTickerForTester.mq5 5 kb 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 오류, 버그, 질문 이 미스터리를 풀도록 도와주세요!! fxsaber 2019.02.19 20:21 #1256 Ilya Malev : 현재 차트의 기호 를 사용 가능한 대신 최대 스프레드가 있는 OHLC M1이 있는 사용자 지정 기호로 변환합니다. 바 내부에서 Bid 가격 하락의 첨탑으로 인해 스프레드가 동시에 증가했다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 술집에서 그런 퍼짐을 쓰는 것은 무엇입니까? Ilya Malev 2019.02.19 20:22 #1257 fxsaber : 바 내부에서 Bid 가격 하락의 첨탑으로 인해 스프레드가 동시에 증가했다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 술집에서 그런 퍼짐을 쓰는 것은 무엇입니까? 이것은 롤오버에서만 발생하며 가까운 중지로 주문을 실제로 꺼낼 수 있습니다. 또한 이에 대한 준비가 필요합니다. 이러한 스파이크가 롤오버 외부의 따옴표에 있는 경우 따옴표의 출처를 변경하는 것에 대해 생각해야 할 가능성이 더 큽니다. 이것은 유동적인 Forex를 위한 도구이며, 비 유동적인 자산에는 실제 틱만 적합합니다. Ilya Malev 2019.02.19 20:26 #1258 fxsaber : 바 내부에서 Bid 가격 하락의 첨탑으로 인해 스프레드가 동시에 증가했다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 술집에서 그런 퍼짐을 쓰는 것은 무엇입니까? 글쎄, 일반적으로 실제 생활에서 이것을 거래하여 전체를 긁어 모으기 위해 스파이크가있는 인용문으로 필터링하고 최대 1 분 스프레드를 낮추는 것이 더 낫다고 생각한다면 근본적으로 동의하지 않습니다 fxsaber 2019.02.19 20:35 #1259 Ilya Malev : 글쎄, 일반적으로 실제 생활에서 이것을 거래하여 전체를 긁어 모으기 위해 스파이크가있는 인용문으로 필터링하고 최대 1 분 스프레드를 낮추는 것이 더 낫다고 생각한다면 근본적으로 동의하지 않습니다 초보처럼 생각하고... 무엇이든 첨탑 아래에 있을 수 있습니다. 예를 들어, 스프레드는 평균의 두 배입니다. 최대 스프레드를 설정하여 많은 TS의 수익성을 죽였습니다. 작업은 간단하게 공식화됩니다. "막대별" 테스트가 "실제 눈금별"에 최대한 근접하도록 이러한 스프레드를 막대로 작성하는 것입니다. 이것은 당신이 술집에서 열 기회를 줄 필요가 있음을 의미합니다. 그러나 현실의 가격보다 나쁘지는 않습니다. 따라서 "막대별" 테스터 모델에서 Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real인지 확인해야 합니다. 그리고 당신은 최대 스프레드로 현실의 가격으로 개장을 허용하지 않습니다. ZY 동물원 전체가 이 주제에 대해 이야기했습니다. 이 막대는 사용자 지정 눈금에 액세스할 수 있기 때문에 오래 전에 폐기되었을 것입니다. Ilya Malev 2019.02.19 20:39 #1260 fxsaber : 초보처럼 생각하고... 무엇이든 첨탑 아래에 있을 수 있습니다. 예를 들어, 스프레드는 평균의 두 배입니다. 최대 스프레드를 설정하여 많은 TS의 수익성을 죽였습니다. 작업은 간단하게 공식화됩니다. "막대별" 테스트가 "실제 눈금별"에 최대한 근접하도록 이러한 스프레드를 막대로 작성하는 것입니다. 이것은 당신이 술집에서 열 기회를 줄 필요가 있음을 의미합니다. 그러나 현실의 가격보다 나쁘지는 않습니다. 따라서 "막대별" 테스터 모델에서 Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real인지 확인해야 합니다. 그리고 당신은 최대 스프레드로 현실의 가격으로 개장을 허용하지 않습니다. 초보자로서 주장하는 것은 당신입니다. 왜냐하면 실제 생활에서는 가능한 한 역사에 가까운 테스터보다 모든 것이 더 나쁠 것이기 때문입니다. 이것은 경험과 함께 거의 불가피합니다. 이것이 바로 내 접근 방식이 작동하는 방식입니다. 그 결과는 실제 틱의 결과보다 약간 나쁩니다. 그러나 시스템을 깨뜨리는 독립적인 요소라고 말할 수 있을 정도는 아닙니다. 숙련된 거래자는 이 접근 방식을 높이 평가할 것입니다. 1...119120121122123124125126127128129130131132133...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
FileIsExists는 일부(*.bat 등) 파일을 볼 수 없지만 FileFindNext는 파일을 찾습니다.
기능이 아니라 버그일까요? 관련 스레드에서 물어보셨나요? 나는 그런 질문을 본 적이 없다.
FileIsExists는 일부(*.bat 등) 파일을 볼 수 없지만 FileFindNext는 파일을 찾습니다.
그리고 *.bat와 같은 파일에 정보를 쓸 수 없습니다. 이것은 보안 문제라고 생각하지만 모든 파일을 검색하도록 하는 것이 유용합니다.
기능이 아니라 버그일까요? 관련 스레드에서 물어보셨나요? 나는 그런 질문을 본 적이 없다.
실행 파일은 알고 있는 줄 알았습니다. 이것은 버그가 아닙니다. 그리고 특이점은 여전히 FileFindNext 를 통해 볼 수 있다는 것입니다.
실행 파일은 알고 있는 줄 알았습니다. 이것은 버그가 아닙니다. 그리고 특이 사항은 여전히 FileFindNext를 통해 볼 수 있다는 것입니다.
좋은
이것은 OHLC 모드에서 거래자가 받아야 하는 결과와 테스터가 실제 최대 스프레드가 아닌 어드바이저에게 공급한다는 사실의 결과로 받는 결과의 테스터에서 얻을 수 있는 차이입니다. 분당 바
그리고 이 문제를 해결할 수 있는 두 개의 간단한 아마추어 스크립트. 첫 번째는 현재 차트의 기호를 기존 차트 대신 각 막대에 최대 스프레드가 있는 OHLC M1을 사용하여 사용자 지정 기호로 변환하고, 두 번째는 "시장 감시"에서 선택한 모든 기호를 변환합니다. 그들은 부피가 큰 라이브러리와 불필요한 종소리와 휘파람 없이 비교적 빠르게 작동합니다(100% 정확하다고 보장하지는 않지만). 아마도 다른 사람에게 유용할 것입니다.
현재 차트의 기호 를 사용 가능한 대신 최대 스프레드가 있는 OHLC M1이 있는 사용자 지정 기호로 변환합니다.
바 내부에서 Bid 가격 하락의 첨탑으로 인해 스프레드가 동시에 증가했다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 술집에서 그런 퍼짐을 쓰는 것은 무엇입니까?
바 내부에서 Bid 가격 하락의 첨탑으로 인해 스프레드가 동시에 증가했다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 술집에서 그런 퍼짐을 쓰는 것은 무엇입니까?
이것은 롤오버에서만 발생하며 가까운 중지로 주문을 실제로 꺼낼 수 있습니다. 또한 이에 대한 준비가 필요합니다. 이러한 스파이크가 롤오버 외부의 따옴표에 있는 경우 따옴표의 출처를 변경하는 것에 대해 생각해야 할 가능성이 더 큽니다. 이것은 유동적인 Forex를 위한 도구이며, 비 유동적인 자산에는 실제 틱만 적합합니다.
바 내부에서 Bid 가격 하락의 첨탑으로 인해 스프레드가 동시에 증가했다고 가정 해 봅시다. 글쎄, 술집에서 그런 퍼짐을 쓰는 것은 무엇입니까?
글쎄, 일반적으로 실제 생활에서 이것을 거래하여 전체를 긁어 모으기 위해 스파이크가있는 인용문으로 필터링하고 최대 1 분 스프레드를 낮추는 것이 더 낫다고 생각한다면 근본적으로 동의하지 않습니다
글쎄, 일반적으로 실제 생활에서 이것을 거래하여 전체를 긁어 모으기 위해 스파이크가있는 인용문으로 필터링하고 최대 1 분 스프레드를 낮추는 것이 더 낫다고 생각한다면 근본적으로 동의하지 않습니다
초보처럼 생각하고...
무엇이든 첨탑 아래에 있을 수 있습니다. 예를 들어, 스프레드는 평균의 두 배입니다. 최대 스프레드를 설정하여 많은 TS의 수익성을 죽였습니다.
작업은 간단하게 공식화됩니다. "막대별" 테스트가 "실제 눈금별"에 최대한 근접하도록 이러한 스프레드를 막대로 작성하는 것입니다. 이것은 당신이 술집에서 열 기회를 줄 필요가 있음을 의미합니다. 그러나 현실의 가격보다 나쁘지는 않습니다.
따라서 "막대별" 테스터 모델에서 Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real인지 확인해야 합니다. 그리고 당신은 최대 스프레드로 현실의 가격으로 개장을 허용하지 않습니다.
ZY 동물원 전체가 이 주제에 대해 이야기했습니다. 이 막대는 사용자 지정 눈금에 액세스할 수 있기 때문에 오래 전에 폐기되었을 것입니다.
초보처럼 생각하고...
무엇이든 첨탑 아래에 있을 수 있습니다. 예를 들어, 스프레드는 평균의 두 배입니다. 최대 스프레드를 설정하여 많은 TS의 수익성을 죽였습니다.
작업은 간단하게 공식화됩니다. "막대별" 테스트가 "실제 눈금별"에 최대한 근접하도록 이러한 스프레드를 막대로 작성하는 것입니다. 이것은 당신이 술집에서 열 기회를 줄 필요가 있음을 의미합니다. 그러나 현실의 가격보다 나쁘지는 않습니다.
따라서 "막대별" 테스터 모델에서 Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real인지 확인해야 합니다. 그리고 당신은 최대 스프레드로 현실의 가격으로 개장을 허용하지 않습니다.
초보자로서 주장하는 것은 당신입니다. 왜냐하면 실제 생활에서는 가능한 한 역사에 가까운 테스터보다 모든 것이 더 나쁠 것이기 때문입니다. 이것은 경험과 함께 거의 불가피합니다. 이것이 바로 내 접근 방식이 작동하는 방식입니다. 그 결과는 실제 틱의 결과보다 약간 나쁩니다. 그러나 시스템을 깨뜨리는 독립적인 요소라고 말할 수 있을 정도는 아닙니다. 숙련된 거래자는 이 접근 방식을 높이 평가할 것입니다.