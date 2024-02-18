mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...247 새 코멘트 Gudgeon 2020.11.05 14:34 #1931 안녕하세요! 전문가에게 도움을 요청하세요! 문서에서 전역 변수 "전역 변수는 클라이언트 단말기의 메모리에 프로그램을 로드한 후 Init 이벤트의 첫 번째 처리 전에 한 번 초기화됩니다. 클래스 개체인 전역 변수의 경우 초기화 중에 해당 생성자가 호출됩니다." 그런데 사실 차트 주기를 변경할 때 지표에서 전역 객체 클래스의 생성자를 호출합니다. 표시기가 시작된 후 생성자가 한 번 호출되도록 하려면 어떻게 해야 합니까? fxsaber 2020.11.05 14:36 #1932 Gudgeon : 그런데 사실 차트 주기를 변경할 때 지표에서 객체 클래스의 생성자를 호출합니다. 표시기가 시작된 후 생성자가 한 번 호출되도록 하려면 어떻게 해야 합니까? 표시기의 TF 변경 - 프로그램의 새 복사본 시작. Gudgeon 2020.11.05 14:55 #1933 fxsaber : 표시기의 TF 변경 - 프로그램의 새 복사본 시작. 고맙습니다! 예기치 않게 설명서가 이해되지 않습니다. 전문가들은 괜찮습니다. fxsaber 2020.11.14 08:08 #1934 다음과 같이 프로그램을 컴파일하는 데 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다. LastModifyEX5() - __DATETIME__ Alexey Viktorov 2020.11.14 08:11 #1935 fxsaber : 다음과 같이 프로그램을 컴파일하는 데 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다. 그리고 이것은 LastModifyEX5() 무엇입니까? 사이트에서 찾을 수 없습니다. fxsaber 2020.11.14 08:55 #1936 Alexey Viktorov : 그리고 이것은 LastModifyEX5() 무엇입니까? 사이트에서 찾을 수 없습니다. 대부분 WinAPI를 통해 작성해야 합니다. 구현은 여기에서 부차적입니다. Yuriy Zaytsev 2020.11.27 04:20 #1937 친구, 취미 동료! 특정 기간에 특정 지표에 대한 가시성을 프로그래밍 방식으로 설정하는 방법, 다른 TF에 5개의 지표가 더 있을 수 있다는 사실을 고려합니다. 설명을 뒤져보니 매우 간단합니다. help in search 하지만 설명의 검색은 이것이 해결될 수 있는 메커니즘에 대한 결과를 제공하지 않습니다. 사물의 가시성을 설정할 수 있습니다. fxsaber 2020.11.28 00:40 #1938 리미터는 ORDER_TIME_SETUP_MSC 를 변경할 수 있습니다. 부분 실행의 경우 이 속성은 첫 번째(마지막에서 두 번째) 부분 실행 시간과 동일해집니다. fxsaber 2020.12.05 17:12 #1939 이 조건은 테스터에서 항상 작동합니다. int OnInit () { MqlTick Tick; return ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick) && ( TimeCurrent () != Tick.time) ); } 이것이 테스터 버그인지 기능인지 말하기 어렵습니다. fxsaber 2020.12.11 12:01 #1940 옛날 옛적에 서버 시간의 GMT 오프셋을 결정하는 방법이 제안 되었습니다. 항상 정확하게 작동하지는 않습니다. 아래는 올바른 버전입니다. // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset int TimeServerGMTOffset( void ) { MqlCalendarValue Value[ 1 ]; CalendarValueHistoryByEvent ( 840030016 , Value, D'2020.12.03' , D'2020.12.06' ); return (( 13 - ((Value[ 0 ].time / 3600 ) % 24 )) * 3600 ); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt datetime TimeServerGMT( void ) { return ( TimeTradeServer () + TimeServerGMTOffset()); } 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 mql4 언어의 기능, 미묘함 및 작업 방법 fxsaber , 2018.03.29 14:32 애플리케이션 #define PRINT(A) Print ( #A + " = " + ( string )(A)) void OnStart () { PRINT( TimeGMT ()); PRINT(TimeServerGMT()); } 1...187188189190191192193194195196197198199200201...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요! 전문가에게 도움을 요청하세요!
문서에서전역 변수
"전역 변수는 클라이언트 단말기의 메모리에 프로그램을 로드한 후 Init 이벤트의 첫 번째 처리 전에 한 번 초기화됩니다. 클래스 개체인 전역 변수의 경우 초기화 중에 해당 생성자가 호출됩니다."
그런데 사실 차트 주기를 변경할 때 지표에서 전역 객체 클래스의 생성자를 호출합니다.
표시기가 시작된 후 생성자가 한 번 호출되도록 하려면 어떻게 해야 합니까?
표시기의 TF 변경 - 프로그램의 새 복사본 시작.
고맙습니다!
예기치 않게 설명서가 이해되지 않습니다.
전문가들은 괜찮습니다.
LastModifyEX5() - __DATETIME__
다음과 같이 프로그램을 컴파일하는 데 걸리는 시간을 확인할 수 있습니다.
그리고 이것은 LastModifyEX5() 무엇입니까? 사이트에서 찾을 수 없습니다.
대부분 WinAPI를 통해 작성해야 합니다. 구현은 여기에서 부차적입니다.
친구, 취미 동료!
특정 기간에 특정 지표에 대한 가시성을 프로그래밍 방식으로 설정하는 방법,
다른 TF에 5개의 지표가 더 있을 수 있다는 사실을 고려합니다.
설명을 뒤져보니 매우 간단합니다. help in search 하지만 설명의 검색은 이것이 해결될 수 있는 메커니즘에 대한 결과를 제공하지 않습니다.
사물의 가시성을 설정할 수 있습니다.
옛날 옛적에 서버 시간의 GMT 오프셋을 결정하는 방법이 제안 되었습니다. 항상 정확하게 작동하지는 않습니다.
아래는 올바른 버전입니다.
