트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2198

mytarmailS 2020.11.27 09:57 #21971

예브게니 추마코프 :

그리고 원인과 결과 사이의 최대 시간 간격은 무엇입니까? 통계가 있습니까?

아직, 이것은 아주 사소한 작업이 아니며, 한 단계 앞서거나 유사한 쓰레기를 예측하는 것보다 수백 배 더 어렵습니다 ...

모든 것이 발명되어야 한다

그러나 나는 반대 질문을 할 것입니다. 거래를 시작하는 것과 중지하는 것 사이에 어떤 차이가 있습니까? 또는 거래를 열고 테이크 아웃?

그리고 stop and take는 지정가 주문, 그것들은 레벨을 생성하는 힘입니다

이제 이 "갭" 개념에 명확한 경계가 없다는 것이 분명합니까?

이것이 바로 elibrarius 가 이해하지 못한 것입니다.

자본 및 대차 대조표

디아블로

Opener의 서버 버전

Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 10:17 #21972

mytarmailS :

아니요, 모든 면에서 시장은 시계열이지만 내부 구조 측면에서는 전혀 ...

시장은 주문, 시장 및 제한에 의해 제어됩니다... 레벨, 채널 등을 생성하는 것은 지정가 주문입니다...

VR로 작업하는 방법은 없지만 Pts. 가격(BP)에 대한 지정가 주문 의 영향을 많이 고려하지 않음

이런 이유로 가격이 한도에 도달하고 반전된다고 생각하십니까?

mytarmailS 2020.11.27 10:24 #21973

알렉세이 비아즈미킨 :

이런 이유로 가격이 한도에 도달하고 반전된다고 생각하십니까?

나는 이것을 확신하지만 이것은 나의 IMHO이지 진실이 아니다

어떤 다른 이유가 있을 수 있습니까? 정말 관심이 갔어요)

Uladzimir Izerski 2020.11.27 10:33 #21974

대형 플레이어의 로봇이 작동하는 방식의 문제를 해결하지 않으면 성공할 수 없습니다.

예, 수준이 있지만 이전 가격에 비해 항상 새롭습니다. 이것은 시장에 대한 오해의 문제입니다.

mytarmailS 2020.11.27 10:40 #21975

울라지미르 이제르스키 :

대형 플레이어의 로봇이 작동하는 방식의 문제를 해결하지 않으면 성공할 수 없습니다.

예, 수준이 있지만 이전 가격에 비해 항상 새롭습니다. 이것은 시장에 대한 오해의 문제입니다.

글쎄 왜...

큰 플레이어는 작은 플레이어를 판매하여 매수를 시작하고 같은 작은 플레이어의 손절매 (구매)로 인해 구매(매도)를 닫습니다...

손절매는 평균적으로 한 곳에서 누적되며 (장로, 게르치크 및 전문가 덕분에) 이 수준을 예측할 수 있습니다.

이론에 의하면....

Uladzimir Izerski 2020.11.27 11:06 #21976

mytarmailS :

글쎄 왜...

큰 플레이어는 작은 플레이어를 판매하여 매수를 시작하고 같은 작은 플레이어의 손절매 (구매)로 인해 구매(매도)를 닫습니다...

손절매는 평균적으로 한 곳에서 누적되며 (장로, 게르치크 및 전문가 덕분에) 이 수준을 예측할 수 있습니다.

이론에 의하면....

큰 사람이 사는 곳에서 작은 사람이 팔리는 이유는 무엇입니까? 이것은 어리석은 생각처럼 보이지 않습니까?

Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 11:08 #21977

mytarmailS :

나는 이것을 확신하지만 이것은 나의 IMHO이지 진실이 아니다

어떤 다른 이유가 있을 수 있습니까? 정말 관심이 갔어요)

그것은 다른 방식으로 발생합니다. 때때로 그들은 실제로 많은 양의 벽을 유리의 두 수준으로 만들고 구매자의 활동이 줄어 듭니다. 자연스러운 이유로 반전이 있습니다.

그러나 더 자주 레벨이 시각적으로 보호됩니다. 볼륨이 급격히 감소하기 시작하고 가격이 반전됩니다.

급하게 레벨에 오르면 유리에 밀도가 고갈되어 성장이 불안정해지고 누구든지 시장에서 나가려는 사람은 유리를 많이 낭비하게 됩니다.

저것들. 여러 가지 이유가 있으며 함께 고려해야 합니다.

추가됨:

오늘은 Si에 대한 저항의 역할에서 회귀 채널의 상한선입니다.

Uladzimir Izerski 2020.11.27 11:14 #21978

알렉세이 비아즈미킨 :

그것은 다른 방식으로 발생합니다. 때때로 그들은 실제로 많은 양의 벽을 유리의 두 수준으로 만들고 구매자의 활동이 줄어 듭니다. 자연스러운 이유로 반전이 있습니다.

그러나 더 자주 레벨이 시각적으로 보호됩니다. 볼륨이 급격히 감소하기 시작하고 가격이 반전됩니다.

급하게 레벨에 오르면 유리에 밀도가 고갈되어 성장이 불안정해지고 누구든지 시장에서 나가려는 사람은 유리를 많이 낭비하게 됩니다.

저것들. 여러 가지 이유가 있으며 함께 고려해야 합니다.

Alexey, 당신은 순전히 투기적인 관점에서만 외환 시장의 환전을 연관시킵니다. 투기적인 부분은 작습니다. 그녀를 탐색하는 것은 어렵습니다.

Aleksey Vyazmikin 2020.11.27 11:17 #21979

울라지미르 이제르스키 :

Alexey, 당신은 순전히 투기적인 관점에서만 외환 시장의 환전을 연관시킵니다. 투기적인 부분은 작습니다. 그녀를 탐색하는 것은 어렵습니다.

나는 Si의 유리를 들여다보고 내가 본 것에서 결론을 내립니다.

유리를 봐.

그리고 은행은 고객의 통화 매매 주문을 실행할 때 추측합니다. 명.

mytarmailS 2020.11.27 11:19 #21980

울라지미르 이제르스키 :

큰 사람이 사는 곳에서 작은 사람이 팔리는 이유는 무엇입니까? 이것은 어리석은 생각처럼 보이지 않습니까?

질문이 잘못되었습니다. 모든 거래는 양면적입니다.

메이저 플레이어가 백만 달러에 사려면 누군가는 백만 달러에 팔 필요가 있습니다 .... 같은 장소, 같은 가격, 같은 밀리초에 ...

큰 플레이어는 작은 플레이어와 마찬가지로 진공 상태에서 구매할 수 없습니다..

그는 단지 유리 속에 서서 작은 플레이어의 활동을 기다리고 작은 플레이어 의 역 거래이기 때문에 모든 것을 수락합니다.

이제 필요한 것은 포지션을 닫기 위해 모든 사람의 발자취를 따르는 것입니다 ... 그들은 "포지션에있는"모든 참가자를 역 거래로 유발합니다.
그리고 원인과 결과 사이의 최대 시간 간격은 무엇입니까? 통계가 있습니까?
아직, 이것은 아주 사소한 작업이 아니며, 한 단계 앞서거나 유사한 쓰레기를 예측하는 것보다 수백 배 더 어렵습니다 ...
모든 것이 발명되어야 한다
그러나 나는 반대 질문을 할 것입니다. 거래를 시작하는 것과 중지하는 것 사이에 어떤 차이가 있습니까? 또는 거래를 열고 테이크 아웃?
그리고 stop and take는 지정가 주문, 그것들은 레벨을 생성하는 힘입니다
이제 이 "갭" 개념에 명확한 경계가 없다는 것이 분명합니까?
이것이 바로 elibrarius 가 이해하지 못한 것입니다.
아니요, 모든 면에서 시장은 시계열이지만 내부 구조 측면에서는 전혀 ...
시장은 주문, 시장 및 제한에 의해 제어됩니다... 레벨, 채널 등을 생성하는 것은 지정가 주문입니다...
VR로 작업하는 방법은 없지만 Pts. 가격(BP)에 대한 지정가 주문 의 영향을 많이 고려하지 않음
나는 이것을 확신하지만 이것은 나의 IMHO이지 진실이 아니다어떤 다른 이유가 있을 수 있습니까? 정말 관심이 갔어요)
대형 플레이어의 로봇이 작동하는 방식의 문제를 해결하지 않으면 성공할 수 없습니다.
예, 수준이 있지만 이전 가격에 비해 항상 새롭습니다. 이것은 시장에 대한 오해의 문제입니다.
큰 플레이어는 작은 플레이어를 판매하여 매수를 시작하고 같은 작은 플레이어의 손절매 (구매)로 인해 구매(매도)를 닫습니다...
손절매는 평균적으로 한 곳에서 누적되며 (장로, 게르치크 및 전문가 덕분에) 이 수준을 예측할 수 있습니다.이론에 의하면....
큰 사람이 사는 곳에서 작은 사람이 팔리는 이유는 무엇입니까? 이것은 어리석은 생각처럼 보이지 않습니까?
그것은 다른 방식으로 발생합니다. 때때로 그들은 실제로 많은 양의 벽을 유리의 두 수준으로 만들고 구매자의 활동이 줄어 듭니다. 자연스러운 이유로 반전이 있습니다.
그러나 더 자주 레벨이 시각적으로 보호됩니다. 볼륨이 급격히 감소하기 시작하고 가격이 반전됩니다.
급하게 레벨에 오르면 유리에 밀도가 고갈되어 성장이 불안정해지고 누구든지 시장에서 나가려는 사람은 유리를 많이 낭비하게 됩니다.
저것들. 여러 가지 이유가 있으며 함께 고려해야 합니다.
추가됨:
오늘은 Si에 대한 저항의 역할에서 회귀 채널의 상한선입니다.
Alexey, 당신은 순전히 투기적인 관점에서만 외환 시장의 환전을 연관시킵니다. 투기적인 부분은 작습니다. 그녀를 탐색하는 것은 어렵습니다.
나는 Si의 유리를 들여다보고 내가 본 것에서 결론을 내립니다.
유리를 봐.
그리고 은행은 고객의 통화 매매 주문을 실행할 때 추측합니다. 명.
질문이 잘못되었습니다. 모든 거래는 양면적입니다.
메이저 플레이어가 백만 달러에 사려면 누군가는 백만 달러에 팔 필요가 있습니다 .... 같은 장소, 같은 가격, 같은 밀리초에 ...
큰 플레이어는 작은 플레이어와 마찬가지로 진공 상태에서 구매할 수 없습니다..
그는 단지 유리 속에 서서 작은 플레이어의 활동을 기다리고 작은 플레이어 의 역 거래이기 때문에 모든 것을 수락합니다.
이제 필요한 것은 포지션을 닫기 위해 모든 사람의 발자취를 따르는 것입니다 ... 그들은 "포지션에있는"모든 참가자를 역 거래로 유발합니다.