트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 970 1...963964965966967968969970971972973974975976977...3399 새 코멘트 Vladimir Perervenko 2018.06.01 15:13 #9691 유리 아사울렌코 : IMHO, 이것은 이미 Python 또는 Java에서 R로, 그리고 거기에서 MT로의 변태입니다. 문장을 잘못 구성했기 때문입니다. 실제로 우리는 Python, Java 및 기타를 R로 실행하고 R과 MT는 오랫동안 친구였습니다(왜곡 없음!). 행운을 빕니다 [삭제] 2018.06.01 15:16 #9692 박사 상인 : 나는 오래 전에 Forex를 떠났고, 나는 당신에게 조언합니다. 이제 비트코인 미래에 대한 최소 거래량으로 전략을 테스트하고 있습니다. 다시 numeri에 참여하기 시작했습니다 - https://numer.ai/dr_tr 파이썬으로 0.691616과 83.33%를 만드시겠습니까? 이 모든 것이 순수한 표준 R에서 이루어지며 심지어 암호화폐 거래소에서도 거래가 가능합니다. 그리고 삭제한 병합된 데모 신호만 봤는데 스크린샷이 남아 있어서 좋네요 - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707 신호 424027을 다시 공개하십시오. "예를 들어 위 화면과 같이 더 나은 업데이트가 있습니다. 다음 주에 새 업데이트를 업로드하겠습니다." 주식 차트를 4-trade 기호와 혼동하지 않습니까? 콘테스트에서 0.0001 btc를 하고 있다는 사실은 전혀 의미가 없습니다. DC 콘테스트의 제 친구는 한 달 동안 더 많은 돈을 벌었습니다. 그리고 오늘의 나 정상적인 안정적인 흰살 생선이 필요합니다 할게요 아직 안끝났어요 Dr. Trader 2018.06.01 15:30 #9693 막심 드미트리예프스키 : 주식 차트를 4-trade 기호와 혼동하지 않습니까? 거래 및 자본이 없으며 금액은 하루의 이익 금액입니다. 막심 드미트리예프스키 : 0.0001 BTC 현재 요율로 달러로 된 수입의 상단에 기록됩니다. 현재보다 3배 빠른 속도로 nmr을 변경했으므로 3을 곱합니다. 그리고 스스로에게 물어보십시오. 왜 아직 대회에 참가하지 않습니까? 돈은 말 그대로 더미로 나누어져 있으니 원하는 만큼 가져가세요. 막심 드미트리예프스키 : 할게요 아직 안끝났어요 공개적으로 합시다. 그런 다음 나는 그러한 행위자를 알고 있습니다. 이제 당신은 간단한 자동차와 수십 개의 숨겨진 신호를 거래하고 있으며 그 중 하나는 무료로 수익성이 있으며 공개하고 Python 방송을 시작할 것입니다. 우리는 이것을 전에 본 적이 있습니다. 이제 진지하게 살펴보겠습니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.01 15:31 #9694 블라디미르 페레르벤코 : 문장을 잘못 구성했기 때문입니다. 실제로 우리는 Python, Java 및 기타를 R로 실행하고 R과 MT는 오랫동안 친구였습니다(왜곡 없음!). 행운을 빕니다 자바는 잘 모르지만 파이썬에서 MT로 직접 어댑터는 어렵지 않아 보입니다. 여전히 Python - R -MT의 이러한 힙업은 좋지 않거나 정당한 솔루션으로 보이지 않습니다. [삭제] 2018.06.01 15:50 #9695 박사 상인 : 거래 및 자본이 없으며 금액은 하루의 이익 금액입니다. 현재 요율로 달러로 된 수입의 상단에 기록됩니다. 현재보다 3배 빠른 속도로 nmr을 변경했으므로 3을 곱합니다. 그리고 스스로에게 물어보십시오. 왜 아직 대회에 참가하지 않습니까? 돈은 말 그대로 더미로 나누어져 있으니 원하는 만큼 가져가세요. 공개적으로 합시다. 그런 다음 나는 그러한 행위자를 알고 있습니다. 이제 당신은 간단한 자동차와 수십 개의 숨겨진 신호를 거래하고 있으며 그 중 하나는 무료로 수익성이 있으며 공개하고 Python 방송을 시작할 것입니다. 우리는 이것을 전에 본 적이 있습니다. 이제 진지하게 살펴보겠습니다. 오 글쎄, 멋지다. 그러나 나는 R의 칭찬이 아니라 (모두로부터) 형평성과 더 정상적인 전략을 요구했다. 1500비트코인? 부자 예, 저는 나중에 파이썬 방송을 시작할 수 있도록 지금 특별히 자동차 거래를 하고 있습니다. Roffild 2018.06.01 21:41 #9696 Python과 Java는 미국 학교에서 프로그래밍을 가르치는 표준입니다. R은 구문이 끔찍합니다. 많은 것들이 목발의 형태로 붙어있었습니다. 예를 들어 data.frame으로 작업하는 것은 표준 유형과 구문적으로 다릅니다. https://matplotlib.org/ 는 플로팅하기가 훨씬 쉽고 난독화된 R에 비해 더 많은 옵션이 있습니다. Matplotlib: Python plotting — Matplotlib 2.2.2 documentation matplotlib.org Matplotlib is a Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms. Matplotlib can be used in Python scripts, the Python and IPython shells, the Jupyter notebook, web application servers, and four graphical user interface toolkits. Matplotlib tries... СанСаныч Фоменко 2018.06.02 11:19 #9697 로프필드 : Python과 Java는 미국 학교에서 프로그래밍을 가르치는 표준입니다. 여기 내 질문이 있습니다. 여전히 냄비에 앉아있는 시민들은 어떤 프로그래밍 언어를 공부합니까? R은 통계학의 언어입니다. 통계에 익숙하지 않은 사람에게는 이 언어가 필요하지 않기 때문에 R은 전문 통계학자의 언어입니다. 실제 전문 거래에서 통계가 차지하는 위치를 고려하면 오늘날 R에 대한 지식이 없다는 것은 거래자의 전문성에 의문을 제기합니다. 내가 처음에 놀랐던 것은 바로 이 상황, 통계를 무시하고 거래에서 통계를 사용하기를 원하지 않거나 사용할 수 없는 상황에서 R의 거부를 설명하는 것입니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.02 13:24 #9698 중간 자료를 게시하기로 결정했습니다. 분류에 따른 거래 시스템. 교사 = 증분 닫기. 시스템은 테스트입니다. 나는 히스토리에서 종가의 증분을 계산합니다. 히스토리에 수신된 증분을 신호로 가장 단순한 어드바이저에게 보내기 시작합니다. 이 어드바이저에서는 주문만 하고, BUY - SELL, 즉 역 시스템. 저것들. 거래 시스템은 항상 미래를 내다봅니다. 분류 측면에서 이 접근 방식은 100% 예측을 제공합니다. 테스터의 결과가 완전히 다르기 때문에 확인했습니다. 다음은 테스터의 결과입니다. 균형의 선은 매우 균일하지 않습니다. 그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49% 롱패딩과 숏패딩이 뒤따르는 사진입니다. 여기 여기에서 널리 광고되는 명백한 교사가 있습니다! 추신. 나는 보여진 롱의 손실을 스프레드로만 설명할 수 없다는 점에 주목한다. 추적 중 눈사태 눈사태 6.2 Renat Akhtyamov 2018.06.02 14:08 #9699 산산이치 포멘코 : 중간 자료를 게시하기로 결정했습니다. 분류에 따른 거래 시스템. 교사 = 증분 닫기. 시스템은 테스트입니다. 나는 히스토리에서 종가의 증분을 계산합니다. 히스토리에 수신된 증분을 신호로 가장 단순한 어드바이저에게 보내기 시작합니다. 이 어드바이저에서는 주문만 하고 증분 단위로 수신합니다. BUY - SELL, 즉. 역 시스템. 저것들. 거래 시스템은 항상 미래를 내다봅니다. 분류 측면에서 이 접근 방식은 100% 예측을 제공합니다. 테스터의 결과가 완전히 다르기 때문에 확인했습니다. 다음은 테스터의 결과입니다. 균형의 선은 매우 균일하지 않습니다. 그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49% 롱패딩과 숏패딩이 뒤따르는 사진입니다. 여기에 널리 광고되는 명백한 교사가 있습니다! 추신. 나는 보여진 롱의 손실을 스프레드로만 설명할 수 없다는 점에 주목한다. 산이치, 18일 결과는? Aleksei Kuznetsov 2018.06.02 14:55 #9700 산산이치 포멘코 : 그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49% 모델 자체도 최대 35.5%의 오류를 학습했습니까? NN이 막대에서만 훈련될 수 있다면 모든 틱을 사용하는 것은 의미가 없는 것 같습니다. 공개 가격 테스트가 더 빨라질 것입니다. 1...963964965966967968969970971972973974975976977...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
IMHO, 이것은 이미 Python 또는 Java에서 R로, 그리고 거기에서 MT로의 변태입니다.
문장을 잘못 구성했기 때문입니다. 실제로 우리는 Python, Java 및 기타를 R로 실행하고 R과 MT는 오랫동안 친구였습니다(왜곡 없음!).
행운을 빕니다
나는 오래 전에 Forex를 떠났고, 나는 당신에게 조언합니다.
이제 비트코인 미래에 대한 최소 거래량으로 전략을 테스트하고 있습니다.
다시 numeri에 참여하기 시작했습니다 - https://numer.ai/dr_tr
파이썬으로 0.691616과 83.33%를 만드시겠습니까?
이 모든 것이 순수한 표준 R에서 이루어지며 심지어 암호화폐 거래소에서도 거래가 가능합니다.
그리고 삭제한 병합된 데모 신호만 봤는데 스크린샷이 남아 있어서 좋네요 - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
신호 424027을 다시 공개하십시오. "예를 들어 위 화면과 같이 더 나은 업데이트가 있습니다. 다음 주에 새 업데이트를 업로드하겠습니다."
주식 차트를 4-trade 기호와 혼동하지 않습니까? 콘테스트에서 0.0001 btc를 하고 있다는 사실은 전혀 의미가 없습니다. DC 콘테스트의 제 친구는 한 달 동안 더 많은 돈을 벌었습니다. 그리고 오늘의 나
정상적인 안정적인 흰살 생선이 필요합니다
할게요 아직 안끝났어요
주식 차트를 4-trade 기호와 혼동하지 않습니까?
거래 및 자본이 없으며 금액은 하루의 이익 금액입니다.
0.0001 BTC
현재 요율로 달러로 된 수입의 상단에 기록됩니다. 현재보다 3배 빠른 속도로 nmr을 변경했으므로 3을 곱합니다. 그리고 스스로에게 물어보십시오. 왜 아직 대회에 참가하지 않습니까? 돈은 말 그대로 더미로 나누어져 있으니 원하는 만큼 가져가세요.
할게요 아직 안끝났어요
공개적으로 합시다. 그런 다음 나는 그러한 행위자를 알고 있습니다. 이제 당신은 간단한 자동차와 수십 개의 숨겨진 신호를 거래하고 있으며 그 중 하나는 무료로 수익성이 있으며 공개하고 Python 방송을 시작할 것입니다.
우리는 이것을 전에 본 적이 있습니다. 이제 진지하게 살펴보겠습니다.
문장을 잘못 구성했기 때문입니다. 실제로 우리는 Python, Java 및 기타를 R로 실행하고 R과 MT는 오랫동안 친구였습니다(왜곡 없음!).
행운을 빕니다
자바는 잘 모르지만 파이썬에서 MT로 직접 어댑터는 어렵지 않아 보입니다. 여전히 Python - R -MT의 이러한 힙업은 좋지 않거나 정당한 솔루션으로 보이지 않습니다.
거래 및 자본이 없으며 금액은 하루의 이익 금액입니다.
현재 요율로 달러로 된 수입의 상단에 기록됩니다. 현재보다 3배 빠른 속도로 nmr을 변경했으므로 3을 곱합니다. 그리고 스스로에게 물어보십시오. 왜 아직 대회에 참가하지 않습니까? 돈은 말 그대로 더미로 나누어져 있으니 원하는 만큼 가져가세요.
공개적으로 합시다. 그런 다음 나는 그러한 행위자를 알고 있습니다. 이제 당신은 간단한 자동차와 수십 개의 숨겨진 신호를 거래하고 있으며 그 중 하나는 무료로 수익성이 있으며 공개하고 Python 방송을 시작할 것입니다.
우리는 이것을 전에 본 적이 있습니다. 이제 진지하게 살펴보겠습니다.
오 글쎄, 멋지다. 그러나 나는 R의 칭찬이 아니라 (모두로부터) 형평성과 더 정상적인 전략을 요구했다. 1500비트코인? 부자
예, 저는 나중에 파이썬 방송을 시작할 수 있도록 지금 특별히 자동차 거래를 하고 있습니다.
Python과 Java는 미국 학교에서 프로그래밍을 가르치는 표준입니다.
R은 구문이 끔찍합니다. 많은 것들이 목발의 형태로 붙어있었습니다. 예를 들어 data.frame으로 작업하는 것은 표준 유형과 구문적으로 다릅니다.
https://matplotlib.org/ 는 플로팅하기가 훨씬 쉽고 난독화된 R에 비해 더 많은 옵션이 있습니다.
Python과 Java는 미국 학교에서 프로그래밍을 가르치는 표준입니다.
여기 내 질문이 있습니다. 여전히 냄비에 앉아있는 시민들은 어떤 프로그래밍 언어를 공부합니까?
R은 통계학의 언어입니다. 통계에 익숙하지 않은 사람에게는 이 언어가 필요하지 않기 때문에 R은 전문 통계학자의 언어입니다. 실제 전문 거래에서 통계가 차지하는 위치를 고려하면 오늘날 R에 대한 지식이 없다는 것은 거래자의 전문성에 의문을 제기합니다.
내가 처음에 놀랐던 것은 바로 이 상황, 통계를 무시하고 거래에서 통계를 사용하기를 원하지 않거나 사용할 수 없는 상황에서 R의 거부를 설명하는 것입니다.
중간 자료를 게시하기로 결정했습니다.
분류에 따른 거래 시스템.
교사 = 증분 닫기.
시스템은 테스트입니다. 나는 히스토리에서 종가의 증분을 계산합니다. 히스토리에 수신된 증분을 신호로 가장 단순한 어드바이저에게 보내기 시작합니다. 이 어드바이저에서는 주문만 하고, BUY - SELL, 즉 역 시스템.
저것들. 거래 시스템은 항상 미래를 내다봅니다. 분류 측면에서 이 접근 방식은 100% 예측을 제공합니다. 테스터의 결과가 완전히 다르기 때문에 확인했습니다.
다음은 테스터의 결과입니다.
균형의 선은 매우 균일하지 않습니다.
그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49%
롱패딩과 숏패딩이 뒤따르는 사진입니다.
여기 여기에서 널리 광고되는 명백한 교사가 있습니다!
추신. 나는 보여진 롱의 손실을 스프레드로만 설명할 수 없다는 점에 주목한다.
중간 자료를 게시하기로 결정했습니다.
분류에 따른 거래 시스템.
교사 = 증분 닫기.
시스템은 테스트입니다. 나는 히스토리에서 종가의 증분을 계산합니다. 히스토리에 수신된 증분을 신호로 가장 단순한 어드바이저에게 보내기 시작합니다. 이 어드바이저에서는 주문만 하고 증분 단위로 수신합니다. BUY - SELL, 즉. 역 시스템.
저것들. 거래 시스템은 항상 미래를 내다봅니다. 분류 측면에서 이 접근 방식은 100% 예측을 제공합니다. 테스터의 결과가 완전히 다르기 때문에 확인했습니다.
다음은 테스터의 결과입니다.
균형의 선은 매우 균일하지 않습니다.
그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49%
롱패딩과 숏패딩이 뒤따르는 사진입니다.
여기에 널리 광고되는 명백한 교사가 있습니다!
추신. 나는 보여진 롱의 손실을 스프레드로만 설명할 수 없다는 점에 주목한다.
그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49%
NN이 막대에서만 훈련될 수 있다면 모든 틱을 사용하는 것은 의미가 없는 것 같습니다. 공개 가격 테스트가 더 빨라질 것입니다.