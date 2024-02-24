트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 969 1...962963964965966967968969970971972973974975976...3399 새 코멘트 Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:09 #9681 막심 드미트리예프스키 : 논쟁의 여지가 없습니다. 제 취향에 이 편집기는 어떤 색 구성표에서도 못생겼습니다. 언어도 마찬가지입니다. python, vscode IDE 및 jupiter notebook에서 코드를 직접 본 것 같습니다. 논쟁할 필요도, 경멸적인 평가도 필요 없습니다. 누구나 그에게 더 친숙하고, 더 유용하고, 더 쉬운 등을 사용합니다. 나는 다른 접근 방식을 존중하지만 주제에 대한 깊은 지식 없이 무언가를 비난하기 시작하는 것을 좋아하지 않습니다. R 대 Python 대 Java 또는 Windows 대 Linux 중 어느 쪽이 더 나은지 논의를 막다른 길로 이끌 필요가 없습니다. 그것들은 효과가 없으며 단지 신경일 뿐입니다. 행운을 빕니다 [삭제] 2018.06.01 14:23 #9682 블라디미르 페레르벤코 : 어리석음에 어리석음. 1. Python의 패키지/모듈은 pip install / conda install을 사용하여 다운로드할 수 있지만 동일한 이름의 패키지는 내용에서 전혀 일치하지 않을 수 있습니다. 그리고 이 진주는 "배포 키트의 소스는 단 하나입니다 - 파이썬 사이트:)"가 분석에 포함되어야 합니다. 2. IPython이나 anaconda는 MO의 확장이 아닙니다. line-by-line/block-by-block 코드를 실행할 수 있는 최초의 간단한 편집기와 Anaconda는 Python뿐만 아니라 R도 포함하는 패키지 관리 시스템입니다. 당신의 지식을 과시하고 싶다면 그것을 가지십시오. 그렇지 않으면 dilettantism이 나타납니다. 더 겸손합니다. 대체 무슨 투덜거림의 본질을 이해하지 못해서 몇 마디 찢고 쓰레기를 썼어 사진을 원하신다면 3분 만에 새 컴퓨터에 xgb를 설치하고 테스트 예제를 훈련했습니다. P에 대해 논쟁할 다른 사람이 없으면 그 밖에 무엇이 필요합니까? :))) [삭제] 2018.06.01 14:25 #9683 블라디미르 페레르벤코 : 논쟁할 필요도, 경멸적인 평가도 필요 없습니다. 누구나 그에게 더 친숙하고, 더 유용하고, 더 쉬운 등을 사용합니다. 나는 다양한 접근 방식을 존중하지만, 그들이 주제에 대한 깊은 지식 없이 무언가를 비난하기 시작하는 것을 좋아하지 않습니다. R 대 Python 대 Java 또는 Windows 대 Linux 중 어느 쪽이 더 나은지 논의를 막다른 길로 이끌 필요가 없습니다. 그것들은 효과가 없으며 단지 신경일 뿐입니다. 행운을 빕니다 R&R 스튜디오는 못생긴 언어이자 IDE라고 정중히 썼지만 눈물 없이 작업하는 분들 정말 존경스럽습니다. Dr. Trader 2018.06.01 14:32 #9684 원숭이는 노년에 눈이 약해졌습니다. 그리고 그녀는 사람들의 말을 들었다 이 악이 아직 그렇게 큰 손이 아니라는 것을: 안경만 있으면 됩니다. 그녀는 자신을 위해 여섯 개의 안경을 가지고 있습니다. 안경을 이리저리 돌리십시오. 이제 그가 그것들을 왕관에 붙이고 꼬리에 매고 이제 그는 냄새를 맡고 핥습니다. 안경은 전혀 작동하지 않습니다. "아 심연!" 그녀가 말했다. 인간의 모든 거짓말에 귀를 기울이는 사람: 포인트에 대한 모든 것은 저에게 거짓말이었습니다. 그리고 그 속에 있는 머리카락은 아무 소용이 없습니다. 원숭이는 성가심과 슬픔으로 여기에 있습니다 오 돌이면 충분하다. 스프레이만이 번쩍였다. 불행히도 동일한 일이 사람들에게 발생합니다. 아무리 유용한 물건이라도 그 값을 알지 못하면 그녀에 대한 무지는 항상 악화되는 경향이 있습니다. 그리고 무지한 사람이 더 지식이 풍부하다면, 그래서 그는 여전히 그녀를 쫓는다. 확률 추정 - 순수 학위와 관련된 트릭이 있는 [스레드 마감!] EURUSD - [삭제] 2018.06.01 14:33 #9685 나에게 주식 차트를 보여줘, 원숭이 )) Dr. Trader 2018.06.01 14:35 #9686 우화 원숭이와 안경 - 분석 Krylov의 우화 원숭이와 안경은 그 주요 아이디어가 도덕성으로 표현될 뿐만 아니라 주된 아이러니가 텍스트에 있기 때문에 주로 주목할 만합니다. 주의 깊은 독자는 원숭이가 무지한 역할을하고 안경이 과학과 직접적으로 관련되어 있음을 쉽게 이해할 것입니다. 과학에 대해 아무것도 이해하지 못하는 사람 원숭이는 안경과 같이 멀리보고 경계하며 종종 무지로 주위 사람들을 웃게 만들뿐입니다. 무지, 특히 고위 공직자는 주변의 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 그들의 소박함과 편협함을 숨기지 못하는 것이 아이러니하다. [삭제] 2018.06.01 14:40 #9687 주식 차트 표시, 원숭이 )) - 분석 "주식 차트를 보여주십시오, 원숭이 ))"라는 문구는 무엇보다도 그 주요 아이디어가 도덕성뿐만 아니라 주요 아이러니가 선 사이에 표현되기 때문에 주목할 만합니다. 주의 깊은 독자는 원숭이가 무식한 사람의 역할을 하고 "주식 차트 표시"가 거래와 직접적으로 관련되어 있다는 것을 쉽게 이해할 것입니다. 거래에 대해 아무것도 이해하지 못하는 원숭이 사람들은 종종 자신의 무지로 주위 사람들을 웃게 만듭니다. 특히 고위 R 숙련자의 무지는 주변의 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 그들의 소박함과 편협함을 숨기지 못하는 것이 아이러니하다. Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:57 #9688 좋은 소식. jsr 223 패키지 출시 : 프로그래밍 언어 Groovy, JavaScript, JRuby(Ruby), Jython(Python) 및 Kotlin과 함께 R용 Java 플랫폼 통합. 이러한 언어로 작업하는 사람들이 MT에 스크립트를 첨부하는 것이 더 쉬워졌습니다. 행운을 빕니다. Yuriy Asaulenko 2018.06.01 15:03 #9689 블라디미르 페레르벤코 : 좋은 소식. jsr 223 패키지 출시 : 프로그래밍 언어 Groovy, JavaScript, JRuby(Ruby), Jython(Python) 및 Kotlin과 함께 R용 Java 플랫폼 통합. 이러한 언어로 작업하는 사람들이 MT에 스크립트를 첨부하는 것이 더 쉬워졌습니다. 행운을 빕니다. IMHO, 이것은 이미 Python 또는 Java에서 R로, 그리고 거기에서 MT로의 변태입니다. Dr. Trader 2018.06.01 15:03 #9690 막심 드미트리예프스키 : 나는 오래 전에 Forex를 떠났고, 나는 당신에게 조언합니다. 이제 비트코인 미래에 대한 최소 거래량으로 전략을 테스트하고 있습니다. 다시 numeri에 참여하기 시작했습니다 - https://numer.ai/dr_tr 파이썬으로 0.691616과 83.33%를 만드시겠습니까? 이 모든 것이 순수한 표준 R에서 이루어지며 심지어 암호화폐 거래소에서도 거래가 가능합니다. 그리고 삭제한 병합된 데모 신호만 봤는데 스크린샷이 남아 있어서 좋네요 - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707 신호 424027을 다시 공개하십시오. "예를 들어 위 화면과 같이 더 나은 업데이트가 있습니다. 다음 주에 새 업데이트를 업로드하겠습니다." 오류, 버그, 질문 포럼을 어지럽히 지 않도록 랜덤 흐름 이론과 FOREX 1...962963964965966967968969970971972973974975976...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
논쟁의 여지가 없습니다. 제 취향에 이 편집기는 어떤 색 구성표에서도 못생겼습니다. 언어도 마찬가지입니다.
python, vscode IDE 및 jupiter notebook에서 코드를 직접 본 것 같습니다.
논쟁할 필요도, 경멸적인 평가도 필요 없습니다.
누구나 그에게 더 친숙하고, 더 유용하고, 더 쉬운 등을 사용합니다.
나는 다른 접근 방식을 존중하지만 주제에 대한 깊은 지식 없이 무언가를 비난하기 시작하는 것을 좋아하지 않습니다.
R 대 Python 대 Java 또는 Windows 대 Linux 중 어느 쪽이 더 나은지 논의를 막다른 길로 이끌 필요가 없습니다. 그것들은 효과가 없으며 단지 신경일 뿐입니다.
행운을 빕니다
어리석음에 어리석음.
1. Python의 패키지/모듈은 pip install / conda install을 사용하여 다운로드할 수 있지만 동일한 이름의 패키지는 내용에서 전혀 일치하지 않을 수 있습니다. 그리고 이 진주는 "배포 키트의 소스는 단 하나입니다 - 파이썬 사이트:)"가 분석에 포함되어야 합니다.
2. IPython이나 anaconda는 MO의 확장이 아닙니다. line-by-line/block-by-block 코드를 실행할 수 있는 최초의 간단한 편집기와 Anaconda는 Python뿐만 아니라 R도 포함하는 패키지 관리 시스템입니다.
당신의 지식을 과시하고 싶다면 그것을 가지십시오. 그렇지 않으면 dilettantism이 나타납니다.
더 겸손합니다.
대체 무슨 투덜거림의 본질을 이해하지 못해서 몇 마디 찢고 쓰레기를 썼어
사진을 원하신다면 3분 만에 새 컴퓨터에 xgb를 설치하고 테스트 예제를 훈련했습니다. P에 대해 논쟁할 다른 사람이 없으면 그 밖에 무엇이 필요합니까? :)))
논쟁할 필요도, 경멸적인 평가도 필요 없습니다.
누구나 그에게 더 친숙하고, 더 유용하고, 더 쉬운 등을 사용합니다.
나는 다양한 접근 방식을 존중하지만, 그들이 주제에 대한 깊은 지식 없이 무언가를 비난하기 시작하는 것을 좋아하지 않습니다.
R 대 Python 대 Java 또는 Windows 대 Linux 중 어느 쪽이 더 나은지 논의를 막다른 길로 이끌 필요가 없습니다. 그것들은 효과가 없으며 단지 신경일 뿐입니다.
행운을 빕니다
R&R 스튜디오는 못생긴 언어이자 IDE라고 정중히 썼지만 눈물 없이 작업하는 분들 정말 존경스럽습니다.
그리고 그녀는 사람들의 말을 들었다
이 악이 아직 그렇게 큰 손이 아니라는 것을:
안경만 있으면 됩니다.
그녀는 자신을 위해 여섯 개의 안경을 가지고 있습니다.
안경을 이리저리 돌리십시오.
이제 그가 그것들을 왕관에 붙이고 꼬리에 매고
이제 그는 냄새를 맡고 핥습니다.
안경은 전혀 작동하지 않습니다.
"아 심연!" 그녀가 말했다.
인간의 모든 거짓말에 귀를 기울이는 사람:
포인트에 대한 모든 것은 저에게 거짓말이었습니다.
그리고 그 속에 있는 머리카락은 아무 소용이 없습니다.
원숭이는 성가심과 슬픔으로 여기에 있습니다
오 돌이면 충분하다.
스프레이만이 번쩍였다.
불행히도 동일한 일이 사람들에게 발생합니다.
아무리 유용한 물건이라도 그 값을 알지 못하면
그녀에 대한 무지는 항상 악화되는 경향이 있습니다.
그리고 무지한 사람이 더 지식이 풍부하다면,
그래서 그는 여전히 그녀를 쫓는다.
Krylov의 우화 원숭이와 안경은 그 주요 아이디어가 도덕성으로 표현될 뿐만 아니라 주된 아이러니가 텍스트에 있기 때문에 주로 주목할 만합니다. 주의 깊은 독자는 원숭이가 무지한 역할을하고 안경이 과학과 직접적으로 관련되어 있음을 쉽게 이해할 것입니다. 과학에 대해 아무것도 이해하지 못하는 사람 원숭이는 안경과 같이 멀리보고 경계하며 종종 무지로 주위 사람들을 웃게 만들뿐입니다. 무지, 특히 고위 공직자는 주변의 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 그들의 소박함과 편협함을 숨기지 못하는 것이 아이러니하다.
주식 차트 표시, 원숭이 )) - 분석
"주식 차트를 보여주십시오, 원숭이 ))"라는 문구는 무엇보다도 그 주요 아이디어가 도덕성뿐만 아니라 주요 아이러니가 선 사이에 표현되기 때문에 주목할 만합니다. 주의 깊은 독자는 원숭이가 무식한 사람의 역할을 하고 "주식 차트 표시"가 거래와 직접적으로 관련되어 있다는 것을 쉽게 이해할 것입니다. 거래에 대해 아무것도 이해하지 못하는 원숭이 사람들은 종종 자신의 무지로 주위 사람들을 웃게 만듭니다. 특히 고위 R 숙련자의 무지는 주변의 모든 사람에게 영향을 미칩니다. 그들의 소박함과 편협함을 숨기지 못하는 것이 아이러니하다.
좋은 소식. jsr 223 패키지 출시 : 프로그래밍 언어 Groovy, JavaScript, JRuby(Ruby), Jython(Python) 및 Kotlin과 함께 R용 Java 플랫폼 통합.
이러한 언어로 작업하는 사람들이 MT에 스크립트를 첨부하는 것이 더 쉬워졌습니다.
행운을 빕니다.
좋은 소식. jsr 223 패키지 출시 : 프로그래밍 언어 Groovy, JavaScript, JRuby(Ruby), Jython(Python) 및 Kotlin과 함께 R용 Java 플랫폼 통합.
이러한 언어로 작업하는 사람들이 MT에 스크립트를 첨부하는 것이 더 쉬워졌습니다.
행운을 빕니다.
IMHO, 이것은 이미 Python 또는 Java에서 R로, 그리고 거기에서 MT로의 변태입니다.
나는 오래 전에 Forex를 떠났고, 나는 당신에게 조언합니다.
이제 비트코인 미래에 대한 최소 거래량으로 전략을 테스트하고 있습니다.
다시 numeri에 참여하기 시작했습니다 - https://numer.ai/dr_tr
파이썬으로 0.691616과 83.33%를 만드시겠습니까?
이 모든 것이 순수한 표준 R에서 이루어지며 심지어 암호화폐 거래소에서도 거래가 가능합니다.
그리고 삭제한 병합된 데모 신호만 봤는데 스크린샷이 남아 있어서 좋네요 - https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
신호 424027을 다시 공개하십시오. "예를 들어 위 화면과 같이 더 나은 업데이트가 있습니다. 다음 주에 새 업데이트를 업로드하겠습니다."