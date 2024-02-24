트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 971 1...964965966967968969970971972973974975976977978...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.06.02 16:44 #9701 레나트 아크티아모프 : 산이치, 18일 결과는? 이해하지 못했다 СанСаныч Фоменко 2018.06.02 16:44 #9702 도서관 : 모델 자체도 최대 35.5%의 오류를 학습했습니까? NN이 막대에서만 훈련될 수 있다면 모든 틱을 사용하는 것은 의미가 없는 것 같습니다. 공개 가격 테스트가 더 빨라질 것입니다. 모델은 그것과 전혀 관련이 없습니다. 이것은 그러한 교사입니다. revers45 2018.06.02 16:57 #9703 산산이치 포멘코 : 중간 자료를 게시하기로 결정했습니다. 분류에 따른 거래 시스템. 교사 = 증분 닫기. 시스템은 테스트입니다. 나는 히스토리에서 종가의 증분을 계산합니다. 히스토리에 수신된 증분을 신호로 가장 단순한 어드바이저에게 보내기 시작합니다. 이 어드바이저에서는 주문만 하고, BUY - SELL, 즉 역 시스템. 저것들. 거래 시스템은 항상 미래를 내다봅니다. 분류 측면에서 이 접근 방식은 100% 예측을 제공합니다. 테스터의 결과가 완전히 다르기 때문에 확인했습니다. 다음은 테스터의 결과입니다. 균형의 선은 매우 균일하지 않습니다. 그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49% 롱패딩과 숏패딩이 뒤따르는 사진입니다. 여기에서 널리 광고되는 명백한 교사가 있습니다! 추신. 나는 보여진 롱의 손실을 스프레드로만 설명할 수 없다는 점에 주목한다. 글쎄, 교사가 마감으로 계산되면 수요일을 고려하지 않고도 오랫동안 열리지 않고 열리지 않고 그에 따라 주문을 열어야합니다 .. toxic 2018.06.02 17:13 #9704 박사 상인 : 다시 numeri에 참여하기 시작했습니다 - https://numer.ai/dr_tr 파이썬으로 0.691616과 83.33%를 만드시겠습니까? 테스트 데이터 세트가 있고 숫자를 그리는 데 특별한 문제가 없으며 소프트웨어는 취향의 문제입니다. 이전에는 테스트에서 로그 손실을 0.5 미만으로 만드는 것이 가능했지만 이제는 실제로 어떻게든 필터링합니다. 다른 방식으로, 현재 0.67 미만에서는 작동하지 않을 것이지만 numerai의 삶은 오랫동안 그들이 보낸 예측의 성능이 아니라 "스테이킹"의 형태로 코인의 "소각 증명"에 참여했습니다. 매우 터무니없는 조건에서 바보들은 보너스를 태우거나 신은 거래소에서 구매 한 동전을 금지합니다 ((((그래서 상점은 약 1 년 동안 문을 닫았습니다. NMR 비율은 거의 선형으로 항상 떨어지고 있습니다. 그들의 충동은 상당히 합리적이고 흥미로웠지만 어떻게든 모든 것이 조용히 시들었고, 그들은 어떻게든 펀드의 수익성을 NMR 토큰과 연결하거나, 적어도 그들의 예측과 지옥의 순수한 분류에 베팅하기 위한 합리적인 조건을 만들고 싶지 않았습니다. 실제로 실제 알고리즘 거래에서 그다지 가치가 없다는 것을 알고 있습니다. 슈퍼 전문가 팀의 작업과 거의 % 차이가 나는 거의 완벽한 분류를 만들기 위해 몇 년 동안 MO에 대해 더 깊이 파고들면 충분합니다. , 시장에서 그다지 중요하지 않은 시장은 cagle이 아닙니다. 10포인트 3.mq4 변동성 품질 지수 트레이더스 클럽? СанСаныч Фоменко 2018.06.02 17:54 #9705 리버스45 : 글쎄, 교사가 마감으로 계산되면 수요일을 고려하지 않고도 오랫동안 열리지 않고 열리지 않고 그에 따라 주문을 열어야합니다 .. 수정했습니다. 오픈 선생님. 더 나아졌지만 여전히 우울합니다. 스프레드의 경우 손에 차트가 없고 M1에서 중요한 역할을 하며 순조로운 손실로 보입니다. Aleksey Vyazmikin 2018.06.02 19:18 #9706 산산이치 포멘코 : 최근 몇 달 동안 나는 계속해서 딸랑이를 사용하고 있습니다. 생각을 확인하고 문제가 없는지 확인하는 것이 매우 편리합니다. 가장 편리한 방법은 예측자의 초기 준비를 위한 R 스크립트를 작성하고 .RData에 저장한 다음 이 .RData 파일을 래틀에 로드하는 것입니다. 멀티스레딩은 여기서부터입니다. 모든 코어와 주변 컴퓨터를 로드할 수 있습니다. 추신. 영어 학습을 위한 조언. 자기 훈련과 문법에 대한 기본 지식을 바탕으로 바보짓을 간단하게 배웁니다. 몇 달 안에 영어에는 문제가 없을 것이고 심지어 러시아어, 심지어 영어로도 단어의 의미에 문제가 생길 것입니다. Rattle 정보 - 프로그램은 기본적으로 올바르게 작동해야 합니다. 그 동안 나는 그녀 주위에서 춤을 출 필요가 있음을 알았습니다. 아직 스크립트를 작성하는 방법을 몰라서 .Rdate 형식으로 작업할 때의 편리함을 평가할 수 없습니다. 여기에 게시할 수 있는 스크립트가 있습니까? 글쎄, CSV 파일을 대상을 나타내는 .Rdate로 변환하는 것이 가능합니다. 멀티스레딩 정보 - 링크 감사합니다. 옵션을 평가할 수는 없지만 옵션이 있다는 점을 고려할 것입니다. 다시 말하지만, 내가 이해한 대로 모든 것이 작동하기 시작하도록 코드를 변경해야 합니다. 다른 언어를 배우는 것에 대한 조언을 주셔서 감사합니다. 그러나 러시아어도 저에게는 어렵습니다. 이것이 어떤 언어 공부도 방해하는 제 특성인 것 같습니다. 일반적으로 나는 문법의 어리석은 규칙, 근거가없고 불안정하기 때문에 언어를 좋아하지 않습니다. 절대율 조언을 구합니다 - 지표를 루프 뒤 또는 루프 Roffild 2018.06.02 21:00 #9707 산산이치 포멘코 : 여기 내 질문이 있습니다. 여전히 냄비에 앉아있는 시민들은 어떤 프로그래밍 언어를 공부합니까? https://ru.wikipedia.org/wiki/Scratch_(프로그래밍_언어) 산산이치 포멘코 : R은 통계학의 언어입니다. 통계에 익숙하지 않은 사람에게는 이 언어가 필요하지 않기 때문에 R은 전문 통계학자의 언어입니다. 실제 전문 거래에서 통계가 차지하는 위치를 고려하면 오늘날 R에 대한 지식이 없다는 것은 거래자의 전문성에 의문을 제기합니다. 내가 처음에 놀랐던 것은 바로 이 상황, 통계를 무시하고 거래에서 통계를 사용하기를 원하지 않거나 사용할 수 없는 상황에서 R의 거부를 설명하는 것입니다. 이 메시지는 프로그래밍 언어의 역사에 대한 무지를 보여줍니다. 옛날 옛적에 Fortran은 은행 부문의 표준이었습니다. R 언어는 Matlab의 오픈 소스 대체품으로 1993년에 만들어졌습니다. 이제 Python은 R을 완전히 대체하는 것으로 발전했습니다. R은 통계 언어이지만 이 영역에서 더 이상 표준이 아닙니다. Perl도 그 당시에 유행했지만 이제는 정규식만 남았습니다... Renat Akhtyamov 2018.06.02 21:01 #9708 산산이치 포멘코 : 이해하지 못했다 당신은 17 년의 상태를 가지고 있습니다 18일도 기준인가요? [삭제] 2018.06.02 23:36 #9709 Julia 를 살펴보고 JVM에서 빠르다고 씁니다. 정보를 찾을 때까지 MT5와의 통합 가능성에 관심 그리고 일반적으로 이러한 "통계의 언어"는 이미 측정되지 않은 숫자가 있으며 R은 모든 지표에서 선호되는 것과는 거리가 멀고 속도면에서 가장 느립니다. 다음은 Renato의 통합을 위해 제안할 수 있는 언어입니다. 그는 브레이크가 좋지 않아 MT5를 R과 통합하고 싶지 않았습니다. The Julia Language Jeff Bezanson, Stefan Karpinski, Viral Shah, Alan Edelman, et al.julialang.org Julia programs are organized around multiple dispatch, which allows built-in and user-defined functions to be overloaded for different combinations of argument types. For a more in-depth discussion of the rationale and advantages of Julia over other systems, see the following highlights or read the introduction in the online manual. JuliaCon... Yuriy Asaulenko 2018.06.02 23:41 #9710 막심 드미트리예프스키 : Julia 를 살펴보고 JVM에서 빠르다고 씁니다. 정보를 찾을 때까지 MT5와의 통합 가능성에 관심 그리고 일반적으로 이러한 "통계의 언어"는 이제 측정되지 않은 숫자이며 R은 어떤면에서 선호되는 것과는 거리가 멉니다. 당신은 합류하기 위해 MT와 함께이 JVM에 의해 고통 받고 있습니다. 그리고 먼저 Julia에서, 그리고 MT를 위해 다시 작성합니다. 이것은 왕실 사업이 아닙니다. 파이썬은 결국 그렇게 어렵지 않습니다. 1...964965966967968969970971972973974975976977978...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
산이치, 18일 결과는?
이해하지 못했다
모델 자체도 최대 35.5%의 오류를 학습했습니까?
NN이 막대에서만 훈련될 수 있다면 모든 틱을 사용하는 것은 의미가 없는 것 같습니다. 공개 가격 테스트가 더 빨라질 것입니다.
모델은 그것과 전혀 관련이 없습니다. 이것은 그러한 교사입니다.
중간 자료를 게시하기로 결정했습니다.
분류에 따른 거래 시스템.
교사 = 증분 닫기.
시스템은 테스트입니다. 나는 히스토리에서 종가의 증분을 계산합니다. 히스토리에 수신된 증분을 신호로 가장 단순한 어드바이저에게 보내기 시작합니다. 이 어드바이저에서는 주문만 하고, BUY - SELL, 즉 역 시스템.
저것들. 거래 시스템은 항상 미래를 내다봅니다. 분류 측면에서 이 접근 방식은 100% 예측을 제공합니다. 테스터의 결과가 완전히 다르기 때문에 확인했습니다.
다음은 테스터의 결과입니다.
균형의 선은 매우 균일하지 않습니다.
그러나 절대적으로 놀라운 거래의 승패 = 64.51% x 35.49%
롱패딩과 숏패딩이 뒤따르는 사진입니다.
여기에서 널리 광고되는 명백한 교사가 있습니다!
추신. 나는 보여진 롱의 손실을 스프레드로만 설명할 수 없다는 점에 주목한다.
글쎄, 교사가 마감으로 계산되면 수요일을 고려하지 않고도 오랫동안 열리지 않고 열리지 않고 그에 따라 주문을 열어야합니다 ..
다시 numeri에 참여하기 시작했습니다 - https://numer.ai/dr_tr
파이썬으로 0.691616과 83.33%를 만드시겠습니까?
테스트 데이터 세트가 있고 숫자를 그리는 데 특별한 문제가 없으며 소프트웨어는 취향의 문제입니다. 이전에는 테스트에서 로그 손실을 0.5 미만으로 만드는 것이 가능했지만 이제는 실제로 어떻게든 필터링합니다. 다른 방식으로, 현재 0.67 미만에서는 작동하지 않을 것이지만 numerai의 삶은 오랫동안 그들이 보낸 예측의 성능이 아니라 "스테이킹"의 형태로 코인의 "소각 증명"에 참여했습니다. 매우 터무니없는 조건에서 바보들은 보너스를 태우거나 신은 거래소에서 구매 한 동전을 금지합니다 ((((그래서 상점은 약 1 년 동안 문을 닫았습니다. NMR 비율은 거의 선형으로 항상 떨어지고 있습니다.
그들의 충동은 상당히 합리적이고 흥미로웠지만 어떻게든 모든 것이 조용히 시들었고, 그들은 어떻게든 펀드의 수익성을 NMR 토큰과 연결하거나, 적어도 그들의 예측과 지옥의 순수한 분류에 베팅하기 위한 합리적인 조건을 만들고 싶지 않았습니다. 실제로 실제 알고리즘 거래에서 그다지 가치가 없다는 것을 알고 있습니다. 슈퍼 전문가 팀의 작업과 거의 % 차이가 나는 거의 완벽한 분류를 만들기 위해 몇 년 동안 MO에 대해 더 깊이 파고들면 충분합니다. , 시장에서 그다지 중요하지 않은 시장은 cagle이 아닙니다.
글쎄, 교사가 마감으로 계산되면 수요일을 고려하지 않고도 오랫동안 열리지 않고 열리지 않고 그에 따라 주문을 열어야합니다 ..
수정했습니다. 오픈 선생님. 더 나아졌지만 여전히 우울합니다.
스프레드의 경우 손에 차트가 없고 M1에서 중요한 역할을 하며 순조로운 손실로 보입니다.
최근 몇 달 동안 나는 계속해서 딸랑이를 사용하고 있습니다. 생각을 확인하고 문제가 없는지 확인하는 것이 매우 편리합니다. 가장 편리한 방법은 예측자의 초기 준비를 위한 R 스크립트를 작성하고 .RData에 저장한 다음 이 .RData 파일을 래틀에 로드하는 것입니다.
멀티스레딩은 여기서부터입니다. 모든 코어와 주변 컴퓨터를 로드할 수 있습니다.
추신.
영어 학습을 위한 조언. 자기 훈련과 문법에 대한 기본 지식을 바탕으로 바보짓을 간단하게 배웁니다.
몇 달 안에 영어에는 문제가 없을 것이고 심지어 러시아어, 심지어 영어로도 단어의 의미에 문제가 생길 것입니다.
Rattle 정보 - 프로그램은 기본적으로 올바르게 작동해야 합니다. 그 동안 나는 그녀 주위에서 춤을 출 필요가 있음을 알았습니다. 아직 스크립트를 작성하는 방법을 몰라서 .Rdate 형식으로 작업할 때의 편리함을 평가할 수 없습니다. 여기에 게시할 수 있는 스크립트가 있습니까? 글쎄, CSV 파일을 대상을 나타내는 .Rdate로 변환하는 것이 가능합니다.
멀티스레딩 정보 - 링크 감사합니다. 옵션을 평가할 수는 없지만 옵션이 있다는 점을 고려할 것입니다. 다시 말하지만, 내가 이해한 대로 모든 것이 작동하기 시작하도록 코드를 변경해야 합니다.
다른 언어를 배우는 것에 대한 조언을 주셔서 감사합니다. 그러나 러시아어도 저에게는 어렵습니다. 이것이 어떤 언어 공부도 방해하는 제 특성인 것 같습니다. 일반적으로 나는 문법의 어리석은 규칙, 근거가없고 불안정하기 때문에 언어를 좋아하지 않습니다.
여기 내 질문이 있습니다. 여전히 냄비에 앉아있는 시민들은 어떤 프로그래밍 언어를 공부합니까?
산산이치 포멘코 :
R은 통계학의 언어입니다. 통계에 익숙하지 않은 사람에게는 이 언어가 필요하지 않기 때문에 R은 전문 통계학자의 언어입니다. 실제 전문 거래에서 통계가 차지하는 위치를 고려하면 오늘날 R에 대한 지식이 없다는 것은 거래자의 전문성에 의문을 제기합니다.
내가 처음에 놀랐던 것은 바로 이 상황, 통계를 무시하고 거래에서 통계를 사용하기를 원하지 않거나 사용할 수 없는 상황에서 R의 거부를 설명하는 것입니다.
이 메시지는 프로그래밍 언어의 역사에 대한 무지를 보여줍니다. 옛날 옛적에 Fortran은 은행 부문의 표준이었습니다. R 언어는 Matlab의 오픈 소스 대체품으로 1993년에 만들어졌습니다. 이제 Python은 R을 완전히 대체하는 것으로 발전했습니다. R은 통계 언어이지만 이 영역에서 더 이상 표준이 아닙니다.
Perl도 그 당시에 유행했지만 이제는 정규식만 남았습니다...
이해하지 못했다
당신은 17 년의 상태를 가지고 있습니다
18일도 기준인가요?
Julia 를 살펴보고 JVM에서 빠르다고 씁니다. 정보를 찾을 때까지 MT5와의 통합 가능성에 관심
그리고 일반적으로 이러한 "통계의 언어"는 이미 측정되지 않은 숫자가 있으며 R은 모든 지표에서 선호되는 것과는 거리가 멀고 속도면에서 가장 느립니다.
다음은 Renato의 통합을 위해 제안할 수 있는 언어입니다. 그는 브레이크가 좋지 않아 MT5를 R과 통합하고 싶지 않았습니다.
Julia 를 살펴보고 JVM에서 빠르다고 씁니다. 정보를 찾을 때까지 MT5와의 통합 가능성에 관심
그리고 일반적으로 이러한 "통계의 언어"는 이제 측정되지 않은 숫자이며 R은 어떤면에서 선호되는 것과는 거리가 멉니다.
당신은 합류하기 위해 MT와 함께이 JVM에 의해 고통 받고 있습니다. 그리고 먼저 Julia에서, 그리고 MT를 위해 다시 작성합니다. 이것은 왕실 사업이 아닙니다.
파이썬은 결국 그렇게 어렵지 않습니다.