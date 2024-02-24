트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 973

막심 드미트리예프스키 :

여기에서는 julia.h가 아니라 julia.mqh를 수행해야 합니다. :)

직접적으로는 아닙니다. IMHO. 대신 DLL 래퍼가 수행되어야 합니다. MQL은 여전히 C++가 아니며 상호 교환할 수 없습니다.

유리 아사울렌코 :

직접적으로는 아닙니다. IMHO. 대신 DLL 래퍼가 수행되어야 합니다. MQL은 여전히 C++가 아니며 상호 교환할 수 없습니다.

여기에서 나는 이별을 하고 그림자 속으로 들어간다. 왜냐하면. 나는 방법을 모른다 :)

 
막심 드미트리예프스키 :

여기에서 나는 이별을 하고 그림자 속으로 들어간다. 왜냐하면. 나는 방법을 모른다 :)

아직 줄리아를 데려갈 것이라고 장담할 수는 없지만 확실히 살펴보겠습니다.)

유리 아사울렌코 :

아직 Julia를 데려갈 것이라고 보장할 수는 없지만 확실히 살펴보겠습니다.)

가장 좋은 방법은 Python 또는 Julia로 완전히 작성하는 것이며 터미널은

물론 좋은 테스터는 없겠지만, hft가 아니면 크리티컬하지 않다. 하지만 모든 MT5 중개인이 내 성배 를 금지하면 다른 거래소와 연결하기가 더 쉽습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

가장 좋은 방법은 Python 또는 Julia로 완전히 작성하는 것이며 터미널은

물론 좋은 테스터는 없겠지만, hft가 아니면 크리티컬하지 않다. 하지만 모든 MT5 중개인이 내 성배를 금지하면 다른 거래소와 연결하기가 더 쉽습니다.

예, 모두 자신의 일에 신경을 써야 합니다. 터미널 - 거래하고 상인은 프로그램을 만들고 그들이 제공하는 것이 아니라 원하는 것을 사용합니다.

6개월, 1년 전에 이미 이야기를 나눈 것 같다.) 이런 결정을 하게 된 것 같다.

저는 2008년부터 이 이념을 따르고 있습니다. 그리고 오랫동안 나는 어떤 터미널인지 상관하지 않습니다. 기본 설정이 없습니다.) 그리고 모든 터미널의 속도는 충분합니다. 스캘핑(주문서 및 테이프 기준)의 경우 여백이 있으면 충분합니다. HFT는 처리하지 않습니다.)

테스터는 사이클일 뿐입니다. 시스템에 아주 작은 종소리와 휘파람 소리가 들리고 틱이 꺼질 수 있습니다.) 필요한 경우.

유리 아사울렌코 :

그건 그렇고, 파이썬의 경우 시각화 및 내장 전략 예제가 있는 테스터가 있습니다.

Julia에게는 그렇지 않은 것 같습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

그건 그렇고, 파이썬의 경우 시각화 및 내장 전략 예제가 있는 테스터가 있습니다.

글쎄요, 저는 파이썬으로 작업하지 않았습니다. 내 말은, 모듈의 경우 아직 작업이 없습니다. 지금까지 모든 것이 입증된 오래된 방법 으로 해결되었습니다.

위협 Julia의 패키지를 살펴보니 그 중 상당 부분이 검증되지 않고 작동하지 않는 경우도 있습니다.(참고로 XGBoost Julia 패키지는 작동하지 않는데 2년 된 것입니다. 일반적으로 날짜, 아무도 그녀, Julia를 체계적으로 다루지 않습니다.

 
독성 :

전적으로 동의합니다. 그래서 제가 6개월 전에 그 대회 참여를 중단했습니다 :(

그러나 이제 그들은 마침내 2017년에 약속한 대로 평판에 기반한 지불을 했습니다. 지난 20개 토너먼트의 슬라이딩 창에서 각 라이브에 대한 점수를 <0.693으로 제공합니다. 포인트 수는 평판, 최대=20입니다. 내 현재 기록은 9입니다. 가장 평판이 좋은 플레이어는 스테이킹 없이도 상금을 받습니다.

간단히 말해서, Forex를 할 줄 아는 사람들은 이미 100% 정확도에 중점을 두지 않고 미래에 모델이 훈련보다 나쁘지 않을 것이라는 사실에 중점을 둔 안정적인 모델을 만드는 방법을 이미 배웠습니다. 이제 이 지식은 그곳에서 수익을 창출할 수 있습니다.

 

여기 누군가가 파이썬을 원합니다. 어떤 식으로든 그는 자신의 위시리스트를 끌어 이 위시리스트를 일종의 진실로 전달합니다.

프로그래밍 언어에는 여러 등급이 있습니다. 여기 제 블로그에서 저는 그러한 등급을 두 번 주었습니다.

가장 권위 있는 TIOBE 중 하나가 여기에 있습니다 .

R 등급과 달리 Python 등급에서는 몇 가지 뉘앙스를 이해해야 합니다.

  • 이 언어에는 여러 버전이 있습니다. 두 가지 주요 버전은 서로 호환되지 않습니다 . stackoverflow.com 검색 쿼리에서는 한 버전을 다른 버전과 분리해야 하며, 또한 이 언어의 추가 버전도 분리해야 합니다. 검색어에   (자이썬, 파이파이, 아이언파이썬 등)
  • 등급을 사용할 때 등급이 표시하는 내용을 이해해야 합니다. Google 검색어, 교육, 구직 등... 가장 중요한 것은 주제 영역입니다. Python은 R보다 다재다능하며 사용자 통계에 대한 외부인의 희생으로 R보다 순위가 높습니다.
  • 통계 및 관련 시각화 분야에서 R의 경쟁자는 SAS로 훨씬 뒤쳐져 있습니다.

Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
  • 2018.01.04
  • Светлана Хачатурян
  • tproger.ru
Старичок Си за прошедшие 12 месяцев успешнее всех пробился к вершинам рейтинга, именно поэтому ему присвоено почетное звание «Язык 2017 года» по версии TIOBE. + 1,69 % за год — не такая уж внушительная цифра для языка года, так что, по мнению аналитиков TIOBE, языку Си удалось победить только за счет отсутствия выдающихся конкурентов. Следом за...
 

https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html

Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis
Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis
  • Gregory Piatetsky
  • www.kdnuggets.com
The 19th annual KDnuggets Software Poll had over 2,300 voters, somewhat less than in 2017, perhaps because only one vendor - RapidMiner - had a very active campaign to vote in KDnuggets poll. On average, a participant selected about 7 different tools used, so votes with just one tool selected stood out. We removed about 260 such "lone" votes...
