트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 973

Yuriy Asaulenko 2018.06.03 00:22 #9721

막심 드미트리예프스키 :

여기에서는 julia.h가 아니라 julia.mqh를 수행해야 합니다. :)

직접적으로는 아닙니다. IMHO. 대신 DLL 래퍼가 수행되어야 합니다. MQL은 여전히 C++가 아니며 상호 교환할 수 없습니다.

[삭제] 2018.06.03 00:23 #9722

유리 아사울렌코 :

직접적으로는 아닙니다. IMHO. 대신 DLL 래퍼가 수행되어야 합니다. MQL은 여전히 C++가 아니며 상호 교환할 수 없습니다.

여기에서 나는 이별을 하고 그림자 속으로 들어간다. 왜냐하면. 나는 방법을 모른다 :)

Yuriy Asaulenko 2018.06.03 00:26 #9723

막심 드미트리예프스키 :

여기에서 나는 이별을 하고 그림자 속으로 들어간다. 왜냐하면. 나는 방법을 모른다 :)

아직 줄리아를 데려갈 것이라고 장담할 수는 없지만 확실히 살펴보겠습니다.)

[삭제] 2018.06.03 01:04 #9724

유리 아사울렌코 :

아직 Julia를 데려갈 것이라고 보장할 수는 없지만 확실히 살펴보겠습니다.)

가장 좋은 방법은 Python 또는 Julia로 완전히 작성하는 것이며 터미널은 물론 좋은 테스터는 없겠지만, hft가 아니면 크리티컬하지 않다. 하지만 모든 MT5 중개인이 내 성배 를 금지하면 다른 거래소와 연결하기가 더 쉽습니다.

Yuriy Asaulenko 2018.06.03 01:20 #9725

막심 드미트리예프스키 :

가장 좋은 방법은 Python 또는 Julia로 완전히 작성하는 것이며 터미널은 물론 좋은 테스터는 없겠지만, hft가 아니면 크리티컬하지 않다. 하지만 모든 MT5 중개인이 내 성배를 금지하면 다른 거래소와 연결하기가 더 쉽습니다.

예, 모두 자신의 일에 신경을 써야 합니다. 터미널 - 거래하고 상인은 프로그램을 만들고 그들이 제공하는 것이 아니라 원하는 것을 사용합니다.

6개월, 1년 전에 이미 이야기를 나눈 것 같다.) 이런 결정을 하게 된 것 같다.

저는 2008년부터 이 이념을 따르고 있습니다. 그리고 오랫동안 나는 어떤 터미널인지 상관하지 않습니다. 기본 설정이 없습니다.) 그리고 모든 터미널의 속도는 충분합니다. 스캘핑(주문서 및 테이프 기준)의 경우 여백이 있으면 충분합니다. HFT는 처리하지 않습니다.)

테스터는 사이클일 뿐입니다. 시스템에 아주 작은 종소리와 휘파람 소리가 들리고 틱이 꺼질 수 있습니다.) 필요한 경우.

흥미롭고 유머러스한 전략이 필요한 사람은 누구입니까? 백테스트에서 훌륭한 EA!

[삭제] 2018.06.03 01:26 #9726

유리 아사울렌코 :

그건 그렇고, 파이썬의 경우 시각화 및 내장 전략 예제가 있는 테스터가 있습니다. Julia에게는 그렇지 않은 것 같습니다.

Yuriy Asaulenko 2018.06.03 01:30 #9727

막심 드미트리예프스키 :

그건 그렇고, 파이썬의 경우 시각화 및 내장 전략 예제가 있는 테스터가 있습니다.

글쎄요, 저는 파이썬으로 작업하지 않았습니다. 내 말은, 모듈의 경우 아직 작업이 없습니다. 지금까지 모든 것이 입증된 오래된 방법 으로 해결되었습니다.

위협 Julia의 패키지를 살펴보니 그 중 상당 부분이 검증되지 않고 작동하지 않는 경우도 있습니다.(참고로 XGBoost Julia 패키지는 작동하지 않는데 2년 된 것입니다. 일반적으로 날짜, 아무도 그녀, Julia를 체계적으로 다루지 않습니다.

Dr. Trader 2018.06.03 03:52 #9728

독성 :

전적으로 동의합니다. 그래서 제가 6개월 전에 그 대회 참여를 중단했습니다 :(

그러나 이제 그들은 마침내 2017년에 약속한 대로 평판에 기반한 지불을 했습니다. 지난 20개 토너먼트의 슬라이딩 창에서 각 라이브에 대한 점수를 <0.693으로 제공합니다. 포인트 수는 평판, 최대=20입니다. 내 현재 기록은 9입니다. 가장 평판이 좋은 플레이어는 스테이킹 없이도 상금을 받습니다.

간단히 말해서, Forex를 할 줄 아는 사람들은 이미 100% 정확도에 중점을 두지 않고 미래에 모델이 훈련보다 나쁘지 않을 것이라는 사실에 중점을 둔 안정적인 모델을 만드는 방법을 이미 배웠습니다. 이제 이 지식은 그곳에서 수익을 창출할 수 있습니다.

[아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 신호의 쇼케이스 핍당 가격

СанСаныч Фоменко 2018.06.03 11:52 #9729

여기 누군가가 파이썬을 원합니다. 어떤 식으로든 그는 자신의 위시리스트를 끌어 이 위시리스트를 일종의 진실로 전달합니다.

프로그래밍 언어에는 여러 등급이 있습니다. 여기 제 블로그에서 저는 그러한 등급을 두 번 주었습니다.

가장 권위 있는 TIOBE 중 하나가 여기에 있습니다 .

R 등급과 달리 Python 등급에서는 몇 가지 뉘앙스를 이해해야 합니다.

이 언어에는 여러 버전이 있습니다. 두 가지 주요 버전은 서로 호환되지 않습니다 . stackoverflow.com 검색 쿼리에서는 한 버전을 다른 버전과 분리해야 하며, 또한 이 언어의 추가 버전도 분리해야 합니다. 검색어에 (자이썬, 파이파이, 아이언파이썬 등)

등급을 사용할 때 등급이 표시하는 내용을 이해해야 합니다. Google 검색어, 교육, 구직 등... 가장 중요한 것은 주제 영역입니다. Python은 R보다 다재다능하며 사용자 통계에 대한 외부인의 희생으로 R보다 순위가 높습니다. 통계 및 관련 시각화 분야에서 R의 경쟁자는 SAS로 훨씬 뒤쳐져 있습니다.

Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
2018.01.04Светлана Хачатурянtproger.ru
Старичок Си за прошедшие 12 месяцев успешнее всех пробился к вершинам рейтинга, именно поэтому ему присвоено почетное звание «Язык 2017 года» по версии TIOBE. + 1,69 % за год — не такая уж внушительная цифра для языка года, так что, по мнению аналитиков TIOBE, языку Си удалось победить только за счет отсутствия выдающихся конкурентов. Следом за...

계량 경제학: 참고 문헌
MT5에 대한 소원
베이지안 회귀 - 이

Vladimir Perervenko 2018.06.03 13:22 #9730

토론 금지 추가
여기에서는 julia.h가 아니라 julia.mqh를 수행해야 합니다. :)
직접적으로는 아닙니다. IMHO. 대신 DLL 래퍼가 수행되어야 합니다. MQL은 여전히 C++가 아니며 상호 교환할 수 없습니다.
직접적으로는 아닙니다. IMHO. 대신 DLL 래퍼가 수행되어야 합니다. MQL은 여전히 C++가 아니며 상호 교환할 수 없습니다.
여기에서 나는 이별을 하고 그림자 속으로 들어간다. 왜냐하면. 나는 방법을 모른다 :)
여기에서 나는 이별을 하고 그림자 속으로 들어간다. 왜냐하면. 나는 방법을 모른다 :)
아직 줄리아를 데려갈 것이라고 장담할 수는 없지만 확실히 살펴보겠습니다.)
아직 Julia를 데려갈 것이라고 보장할 수는 없지만 확실히 살펴보겠습니다.)
가장 좋은 방법은 Python 또는 Julia로 완전히 작성하는 것이며 터미널은
물론 좋은 테스터는 없겠지만, hft가 아니면 크리티컬하지 않다. 하지만 모든 MT5 중개인이 내 성배 를 금지하면 다른 거래소와 연결하기가 더 쉽습니다.
가장 좋은 방법은 Python 또는 Julia로 완전히 작성하는 것이며 터미널은
물론 좋은 테스터는 없겠지만, hft가 아니면 크리티컬하지 않다. 하지만 모든 MT5 중개인이 내 성배를 금지하면 다른 거래소와 연결하기가 더 쉽습니다.
예, 모두 자신의 일에 신경을 써야 합니다. 터미널 - 거래하고 상인은 프로그램을 만들고 그들이 제공하는 것이 아니라 원하는 것을 사용합니다.
6개월, 1년 전에 이미 이야기를 나눈 것 같다.) 이런 결정을 하게 된 것 같다.
저는 2008년부터 이 이념을 따르고 있습니다. 그리고 오랫동안 나는 어떤 터미널인지 상관하지 않습니다. 기본 설정이 없습니다.) 그리고 모든 터미널의 속도는 충분합니다. 스캘핑(주문서 및 테이프 기준)의 경우 여백이 있으면 충분합니다. HFT는 처리하지 않습니다.)
테스터는 사이클일 뿐입니다. 시스템에 아주 작은 종소리와 휘파람 소리가 들리고 틱이 꺼질 수 있습니다.) 필요한 경우.
그건 그렇고, 파이썬의 경우 시각화 및 내장 전략 예제가 있는 테스터가 있습니다.
Julia에게는 그렇지 않은 것 같습니다.
그건 그렇고, 파이썬의 경우 시각화 및 내장 전략 예제가 있는 테스터가 있습니다.
글쎄요, 저는 파이썬으로 작업하지 않았습니다. 내 말은, 모듈의 경우 아직 작업이 없습니다. 지금까지 모든 것이 입증된 오래된 방법 으로 해결되었습니다.
위협 Julia의 패키지를 살펴보니 그 중 상당 부분이 검증되지 않고 작동하지 않는 경우도 있습니다.(참고로 XGBoost Julia 패키지는 작동하지 않는데 2년 된 것입니다. 일반적으로 날짜, 아무도 그녀, Julia를 체계적으로 다루지 않습니다.
전적으로 동의합니다. 그래서 제가 6개월 전에 그 대회 참여를 중단했습니다 :(
그러나 이제 그들은 마침내 2017년에 약속한 대로 평판에 기반한 지불을 했습니다. 지난 20개 토너먼트의 슬라이딩 창에서 각 라이브에 대한 점수를 <0.693으로 제공합니다. 포인트 수는 평판, 최대=20입니다. 내 현재 기록은 9입니다. 가장 평판이 좋은 플레이어는 스테이킹 없이도 상금을 받습니다.
간단히 말해서, Forex를 할 줄 아는 사람들은 이미 100% 정확도에 중점을 두지 않고 미래에 모델이 훈련보다 나쁘지 않을 것이라는 사실에 중점을 둔 안정적인 모델을 만드는 방법을 이미 배웠습니다. 이제 이 지식은 그곳에서 수익을 창출할 수 있습니다.
여기 누군가가 파이썬을 원합니다. 어떤 식으로든 그는 자신의 위시리스트를 끌어 이 위시리스트를 일종의 진실로 전달합니다.
프로그래밍 언어에는 여러 등급이 있습니다. 여기 제 블로그에서 저는 그러한 등급을 두 번 주었습니다.
가장 권위 있는 TIOBE 중 하나가 여기에 있습니다 .
R 등급과 달리 Python 등급에서는 몇 가지 뉘앙스를 이해해야 합니다.
토론 금지 추가
