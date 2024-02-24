트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 968 1...961962963964965966967968969970971972973974975...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2018.06.01 10:23 #9671 산산이치 포멘코 : 프로그래밍에서 그들은 더 편리한 것, 또는 더 유용하고 기능적인 것을 선택하는 경우가 매우 많지만 극히 모호한 선택을 하기 위해 물을 줄 필요는 없습니다. 예, 여기에서 얼마나 편리합니까? Rattle - 모델 테스트를 위해 파일 읽기를 다시 거부했지만 모델이 빌드된 파일(별도로 로드하는 경우)을 읽지만 유사한 파일은 읽지 않습니다. - 무엇이 문제인지 이해하지 못할 것입니다. 글쎄요, 여전히 멀티스레딩에 문제가 있습니다. 메모리 부족이 심각합니다. 거기에서 변환하는 방법에 대한 기사 를 찾았지만 여전히 올바르게 사용하는 방법을 이해하지 못했습니다 .... СанСаныч Фоменко 2018.06.01 10:30 #9672 막심 드미트리예프스키 : SanSanych, 배포 소스는 하나뿐입니다. 바로 Python 사이트입니다. :) 통계 및 기계 학습용 IPython 및 anaconda 확장. 러시아어를 구사하는 opendatascience 커뮤니티로 이동하거나 Yandex에서 비디오를 시청하십시오. 그들은 R에 대해 전혀 듣지 못했습니다. 그래서 기준이 뭔가요? 파이썬을 사용하여 자신의 의견을 만들고 비교하십시오. 또한 이미 말했듯이 파이썬에 대한 지식은 통계뿐만 아니라 필요한 경우 다른 작업도 수행할 수 있게 해줍니다. 언어 사용 통계를 결정하기 위한 더 권위 있는 다른 출처가 있습니다. 나는 정기적으로 이러한 출처의 정보를 인용합니다. 통계에 대한 뉴스 피드 가 여러 개 있습니다. 파이썬은 어디에도 없으므로 이를 연구할 동기가 없습니다. 그러나 R의 텍스트는 규칙적입니다. 여기 사이트에서 R의 팬이라는 오해가 있습니다. 저는 프로그래밍 언어, 특히 R의 팬이 아닙니다. 저에게 프로그래밍 언어는 도구입니다. 그러나 나는 이 사이트에서 통계에 대한 전문적인 거래자 모임을 조직하는 데 매우 관심이 있으며 "그래픽 및 통계 시스템"으로서의 R은 이러한 관심에서 비롯됩니다. 그리고 저는 통계에 관한 사이트에서 시간을 보냈고 R은 이 분야에 대한 생각의 절대적으로 정확한 표현입니다. 그 이상은 아닙니다. [삭제] 2018.06.01 10:45 #9673 산산이치 포멘코 : 언어 사용 통계를 결정하기 위한 더 권위 있는 다른 출처가 있습니다. 나는 정기적으로 이러한 출처의 정보를 인용합니다. 통계에 대한 뉴스 피드가 여러 개 있습니다. 파이썬은 어디에도 없으므로 이를 연구할 동기가 없습니다. 그러나 R의 텍스트는 규칙적입니다. 여기 사이트에서 R의 팬이라는 오해가 있습니다. 저는 프로그래밍 언어, 특히 R의 팬이 아닙니다. 저에게 프로그래밍 언어는 도구입니다. 그러나 나는 이 사이트에서 통계에 대한 전문적인 거래자 모임을 조직하는 데 매우 관심이 있으며 "그래픽 및 통계 시스템"으로서의 R은 이러한 관심에서 비롯됩니다. 그리고 저는 통계에 관한 사이트에서 시간을 보냈고 R은 이 분야에 대한 생각의 절대적으로 정확한 표현입니다. 그 이상은 아닙니다. 아니, 의견이 없다 그냥 내가 더 좋아하는 감정에 따라 글을 씁니다. 나는 프로그래머가 아니며 순전히 나 자신에 대해 퇴색하고 있습니다. 그래서 나는 내가 굴렀다고 말한다. 귀하와 유사한 커넥터를 원합니다. 계속하면 mb도 주문해야 합니다. 그러나 사실, 지금은 상관하지 마십시오. 왜냐하면. non-stationarity는 우리가 이미 여기에서 발견한 것처럼 통계적 방법에 의해 죽임을 당하는 것이 아니라 하나님의 섭리와 차익 거래 또는 야간 거래와 같은 고도로 전문화된 전략에 의해서만 죽임을 당합니다. СанСаныч Фоменко 2018.06.01 10:45 #9674 알렉세이 비아즈미킨 : 예, 여기에서 얼마나 편리합니까? 멀티스레딩은 여기서부터입니다. 모든 코어와 주변 컴퓨터를 로드할 수 있습니다. 베이지안 회귀 Vladimir Perervenko 2018.06.01 13:30 #9678 막심 드미트리예프스키 : 다시 한 번, 나는 R이 내 것이 아니라는 것을 확인했습니다. :) 구문이 거의 강조 표시되지 않고 코드를 읽을 수 없으며 오류가 실제로 강조 표시되지 않습니다. 코드 자체와 언어가 미학적으로 유쾌하지 않습니다. 여기에 당신의 반론이있을 수 있습니다 예, 파이썬에서 5줄 대신 3줄로 알고리즘을 훈련할 수 있습니다. 그게 전부입니다. 이 경우 python의 가독성이 향상됩니다. MO가 있는 패키지에는 어떤 이점도 없습니다. 모든 것이 동일합니다. 예를 보여주세요. 나는 이것을 Rstudio에 가지고 있습니다 / 모든 것이 강조 표시되고 사용자의 기본 설정에 맞게 구성됩니다. #--function------------------------- evalq({ import_fun( "InformationValue" , optimalCutoff, CutOff) import_fun( "InformationValue" , youdensIndex, th_youdens) GetThreshold <- function(X, Y, type){ switch (type, half = 0.5 , med = median(X), mce = CutOff(Y, X, "misclasserror" ), both = CutOff(Y, X, "Both" ), ones = CutOff(Y, X, "Ones" ), zeros = CutOff(Y, X, "Zeros" ) ) } }, env) 그리고 오류는 즉시 표시됩니다. 이미 한 번 이상 물어본 적이 있는데, 좀 더 겸손하게 작성하고 사용법을 모르는 것에 대해서는 평가를 하지 않습니다. 재료를 배우십시오. 행운을 빕니다 [삭제] 2018.06.01 13:37 #9679 블라디미르 페레르벤코 : 예를 보여주세요. 나는 이것을 Rstudio에 가지고 있습니다 / 모든 것이 강조 표시되고 사용자의 기본 설정에 맞게 구성됩니다. 그리고 오류는 즉시 표시됩니다. 이미 2번 이상 물어보고, 좀 더 겸손하게 작성하고, 사용법을 모르는 것에 대해서는 평가하지 않습니다. 재료를 배우십시오. 행운을 빕니다 논쟁의 여지가 없습니다. 제 취향에 이 편집기는 어떤 색 구성표에서도 못생겼습니다. 언어도 마찬가지입니다. python, vscode IDE 및 jupiter notebook에서 코드를 직접 본 것 같습니다. Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:00 #9680 막심 드미트리예프스키 : SanSanych, 단 하나의 배포 소스가 있습니다 - 파이썬 사이트:) 통계 및 기계 학습용 IPython 및 anaconda 확장. 러시아어를 구사하는 opendatascience 커뮤니티로 이동하거나 Yandex에서 비디오를 시청하십시오. 그들은 R에 대해 전혀 듣지 못했습니다. 그래서 기준이 뭔가요? 파이썬을 사용하여 자신의 의견을 만들고 비교합니다. 또한 이미 말했듯이 파이썬에 대한 지식은 통계뿐만 아니라 필요한 경우 다른 작업도 수행할 수 있게 해줍니다. 이것은 또한 해석된 언어이지만 스크립트, + 코드 접기, 메모장 및 다양한 기능을 실행한 후뿐만 아니라 완벽하게 강조 표시되고 즉석에서 구문을 확인합니다. 어리석음에 어리석음. 1. Python의 패키지/모듈은 pip install / conda install을 사용하여 다운로드할 수 있지만 동일한 이름의 패키지는 내용에서 전혀 일치하지 않을 수 있습니다. 그리고 이 진주는 "배포 키트의 소스는 단 하나입니다 - 파이썬 사이트:)"가 분석에 포함되어야 합니다. 2. IPython이나 anaconda는 MO의 확장이 아닙니다. line-by-line/block-by-block 코드를 실행할 수 있는 최초의 간단한 편집기와 Anaconda는 Python뿐만 아니라 R도 포함하는 패키지 관리 시스템입니다. 당신의 지식을 과시하고 싶다면 그것을 가지십시오. 그렇지 않으면 dilettantism이 나타납니다. 더 겸손합니다. 프로그래밍에서 그들은 더 편리한 것, 또는 더 유용하고 기능적인 것을 선택하는 경우가 매우 많지만 극히 모호한 선택을 하기 위해 물을 줄 필요는 없습니다.
예, 여기에서 얼마나 편리합니까? Rattle - 모델 테스트를 위해 파일 읽기를 다시 거부했지만 모델이 빌드된 파일(별도로 로드하는 경우)을 읽지만 유사한 파일은 읽지 않습니다. - 무엇이 문제인지 이해하지 못할 것입니다.
글쎄요, 여전히 멀티스레딩에 문제가 있습니다. 메모리 부족이 심각합니다. 거기에서 변환하는 방법에 대한 기사 를 찾았지만 여전히 올바르게 사용하는 방법을 이해하지 못했습니다 ....
SanSanych, 배포 소스는 하나뿐입니다. 바로 Python 사이트입니다. :)
통계 및 기계 학습용 IPython 및 anaconda 확장. 러시아어를 구사하는 opendatascience 커뮤니티로 이동하거나 Yandex에서 비디오를 시청하십시오. 그들은 R에 대해 전혀 듣지 못했습니다. 그래서 기준이 뭔가요? 파이썬을 사용하여 자신의 의견을 만들고 비교하십시오. 또한 이미 말했듯이 파이썬에 대한 지식은 통계뿐만 아니라 필요한 경우 다른 작업도 수행할 수 있게 해줍니다.
여기 사이트에서 R의 팬이라는 오해가 있습니다. 저는 프로그래밍 언어, 특히 R의 팬이 아닙니다. 저에게 프로그래밍 언어는 도구입니다. 그러나 나는 이 사이트에서 통계에 대한 전문적인 거래자 모임을 조직하는 데 매우 관심이 있으며 "그래픽 및 통계 시스템"으로서의 R은 이러한 관심에서 비롯됩니다. 그리고 저는 통계에 관한 사이트에서 시간을 보냈고 R은 이 분야에 대한 생각의 절대적으로 정확한 표현입니다. 그 이상은 아닙니다.
그냥 내가 더 좋아하는 감정에 따라 글을 씁니다. 나는 프로그래머가 아니며 순전히 나 자신에 대해 퇴색하고 있습니다. 그래서 나는 내가 굴렀다고 말한다.
귀하와 유사한 커넥터를 원합니다. 계속하면 mb도 주문해야 합니다. 그러나 사실, 지금은 상관하지 마십시오. 왜냐하면. non-stationarity는 우리가 이미 여기에서 발견한 것처럼 통계적 방법에 의해 죽임을 당하는 것이 아니라 하나님의 섭리와 차익 거래 또는 야간 거래와 같은 고도로 전문화된 전략에 의해서만 죽임을 당합니다.
예, 여기에서 얼마나 편리합니까? Rattle - 모델 테스트를 위해 파일 읽기를 다시 거부했지만 모델이 빌드된 파일(별도로 로드하는 경우)을 읽지만 유사한 파일은 읽지 않습니다. - 무엇이 문제인지 이해하지 못할 것입니다.
글쎄요, 여전히 멀티스레딩에 문제가 있습니다. 메모리 부족이 심각합니다. 거기에서 변환하는 방법에 대한 기사 를 찾았지만 여전히 올바르게 사용하는 방법을 이해하지 못했습니다 ....
최근 몇 달 동안 나는 계속해서 딸랑이를 사용하고 있습니다. 생각을 확인하고 문제가 없는지 확인하는 것이 매우 편리합니다. 가장 편리한 방법은 예측자의 초기 준비를 위한 R 스크립트를 작성하고 .RData에 저장한 다음 이 .RData 파일을 래틀에 로드하는 것입니다.
멀티스레딩은 여기서부터입니다. 모든 코어와 주변 컴퓨터를 로드할 수 있습니다.
영어 학습을 위한 조언. 자기 훈련과 문법에 대한 기본 지식을 바탕으로 바보짓을 간단하게 배웁니다.
0. 4*5cm 정도의 종이를 준비
1. 텍스트의 단락을 가져와 번역합니다. 각각의 새로운 단어를 별도의 종이에 씁니다. 한편으로는 영어로, 다른 한편으로는 러시아어로 작성합니다.
2. 하루에 여러 번 이 종이 조각을 양면에서 살펴봅니다. 한 번은 영어 쪽에서, 다른 한 쪽은 러시아어 쪽에서 봅니다.
3. 정기적으로 하세요
4. 몇 주 안에 당신은 하루에 50단어까지 외울 것입니다.
5. 영어로 무료 읽기에 필요한 것은 수천 단어입니다.
몇 달 안에 영어에는 문제가 없을 것이고 심지어 러시아어, 심지어 영어로도 단어의 의미에 문제가 생길 것입니다.
, 왜냐하면 non-stationarity는 우리가 이미 여기에서 발견한 것처럼 통계적 방법에 의해 죽임을 당하는 것이 아니라 하나님의 섭리와 차익 거래 또는 야간 거래와 같은 고도로 전문화된 전략에 의해서만 죽임을 당합니다.
비정상성에 관한 것이라면 엄청난 수의 출판물이 주류를 이루는 것이 GARCH입니다. 트위터에서 낮까지 모든 곳에서.
비정상성에 관한 것이라면 엄청난 수의 출판물이 주류를 이루는 것이 GARCH입니다. 트위터에서 낮까지 모든 곳에서.
글만 봤는데 그래픽은 실물이 아니네요 :)
글만 봤는데 그래픽은 실물이 아니네요 :)
글쎄, 당신은 무엇입니까.... 어떻게 든 나는 S&P500에 포함된 모든 주식에 대한 GARCH 옵션의 선택에 관한 기사를 보았습니다.
이상적인 TS는 GARCH+MO라고 생각합니다. GARCH에서 특히 관심이 가는 모델 - 이 모델은 격차를 충족합니다.
다시 한 번, 나는 R이 내 것이 아니라는 것을 확인했습니다. :) 구문이 거의 강조 표시되지 않고 코드를 읽을 수 없으며 오류가 실제로 강조 표시되지 않습니다. 코드 자체와 언어가 미학적으로 유쾌하지 않습니다.
예, 파이썬에서 5줄 대신 3줄로 알고리즘을 훈련할 수 있습니다. 그게 전부입니다. 이 경우 python의 가독성이 향상됩니다. MO가 있는 패키지에는 어떤 이점도 없습니다. 모든 것이 동일합니다.
예를 보여주세요. 나는 이것을 Rstudio에 가지고 있습니다 / 모든 것이 강조 표시되고 사용자의 기본 설정에 맞게 구성됩니다.
그리고 오류는 즉시 표시됩니다.
이미 한 번 이상 물어본 적이 있는데, 좀 더 겸손하게 작성하고 사용법을 모르는 것에 대해서는 평가를 하지 않습니다.
재료를 배우십시오.
논쟁의 여지가 없습니다. 제 취향에 이 편집기는 어떤 색 구성표에서도 못생겼습니다. 언어도 마찬가지입니다.
python, vscode IDE 및 jupiter notebook에서 코드를 직접 본 것 같습니다.
SanSanych, 단 하나의 배포 소스가 있습니다 - 파이썬 사이트:)
통계 및 기계 학습용 IPython 및 anaconda 확장. 러시아어를 구사하는 opendatascience 커뮤니티로 이동하거나 Yandex에서 비디오를 시청하십시오. 그들은 R에 대해 전혀 듣지 못했습니다. 그래서 기준이 뭔가요? 파이썬을 사용하여 자신의 의견을 만들고 비교합니다. 또한 이미 말했듯이 파이썬에 대한 지식은 통계뿐만 아니라 필요한 경우 다른 작업도 수행할 수 있게 해줍니다.
이것은 또한 해석된 언어이지만 스크립트, + 코드 접기, 메모장 및 다양한 기능을 실행한 후뿐만 아니라 완벽하게 강조 표시되고 즉석에서 구문을 확인합니다.
어리석음에 어리석음.
1. Python의 패키지/모듈은 pip install / conda install을 사용하여 다운로드할 수 있지만 동일한 이름의 패키지는 내용에서 전혀 일치하지 않을 수 있습니다. 그리고 이 진주는 "배포 키트의 소스는 단 하나입니다 - 파이썬 사이트:)"가 분석에 포함되어야 합니다.
2. IPython이나 anaconda는 MO의 확장이 아닙니다. line-by-line/block-by-block 코드를 실행할 수 있는 최초의 간단한 편집기와 Anaconda는 Python뿐만 아니라 R도 포함하는 패키지 관리 시스템입니다.
당신의 지식을 과시하고 싶다면 그것을 가지십시오. 그렇지 않으면 dilettantism이 나타납니다.
더 겸손합니다.