트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2188 1...218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.11.25 07:54 #21871 mytarmailS : 신경망, 최적화, 실제 프로세스 모델 생성 등을 가르치는 기관에서 정규 과정을 수강하고 싶습니다. 하지만 나는 수학에 너무 약하다((( 수학 수업을 듣다 mytarmailS 2020.11.25 07:58 #21872 막심 드미트리예프스키 : 수학 수업을 듣다 네, 그렇게 할 필요가 있습니다. 모을 수 있는 힘이 있어야만 ... [삭제] 2020.11.25 08:22 #21873 mytarmails : 네, 그렇게 할 필요가 있습니다. 모을 수 있는 힘이 있어야만 ... 당신은 막히게 될 것입니다 .. 시계열 만 필요하면 즉시 계량 경제학과 그 자료가 필요합니다. 추세는 노이즈 자기상관과 그 모든 것을 순환합니다. 거기는 비교적 쉽습니다. mytarmailS 2020.11.25 08:38 #21874 막심 드미트리예프스키 : ..... 즉시 계량 경제학과 그 재료. 추세는 노이즈 자기상관과 그 모든 것을 순환합니다. 거기는 쉽습니다. 통합, 상호 상관 등을 잊어 버렸습니다. Max, 나는 계량 경제학을 알고 있습니다. 이것은 "DSP"IMHO의 한심한 유사입니다. 그것에는 거의 의미가 없습니다. 일반적으로 시장이 시계열이 아니라고 확신합니다. 따라서이 모든 쓰레기는 작동하지 않습니다 ... 뭔가 정신이 팔려 하고 싶은 말을 벌써 잊어버렸어 술을 끊어야겠어... mytarmailS 2020.11.25 10:36 #21875 우리는 매우 존경합니다 ...하지만 발을 들여야합니다)) 히히 Valeriy Yastremskiy 2020.11.25 10:42 #21876 mytarmailS : 통합, 상호 상관 등을 잊어 버렸습니다. Max, 나는 계량 경제학을 알고 있습니다. 이것은 "DSP"IMHO의 한심한 유사입니다. 그것에는 거의 의미가 없습니다. 일반적으로 시장이 시계열이 아니라고 확신합니다. 따라서이 모든 쓰레기는 작동하지 않습니다 ... 뭔가 정신이 팔려 하고 싶은 말을 벌써 잊어버렸어 술을 끊어야겠어... 그리고 계량 경제학 이 아닌 디지털(수학적) 신호 처리에 있는 것 . 처음에는 아날로그 신호, 필터의 아날로그 처리가 있었고 디지털 신호 유추의 출현으로 처리가 수학으로 옮겨졌습니다. 그리고 계량 경제학과 신호 처리를 알고 있다면 수학에서 무엇을 모르는가)))) Lobachevsky 및 비합리적 급수는 필요하지 않습니다))))) Farkhat Guzairov 2020.11.25 10:43 #21877 mytarmailS : 우리는 매우 존경합니다 ...하지만 발을 들여야합니다)) 히히 글쎄, 와우,이 빈 단어는 여전히 계정 모니터를 만들었습니다)))). 그의 무역 아이디어가 실제로 어떻게 구현되는지 봅시다. [삭제] 2020.11.25 10:57 #21878 mytarmails : 통합, 상호 상관 등을 잊어 버렸습니다. Max, 나는 계량 경제학을 알고 있습니다. 이것은 "DSP"IMHO의 한심한 유사입니다. 그것에는 거의 의미가 없습니다. 일반적으로 시장이 시계열이 아니라고 확신합니다. 따라서이 모든 쓰레기는 작동하지 않습니다 ... 뭔가 정신이 팔려 하고 싶은 말을 벌써 잊어버렸어 술을 끊어야겠어... 다음은 지연이 최소화된 MA 및 증분의 간단한 "디지털" 필터입니다. 이거 100억 벌 수 있어. 계량경제학의 모든 것 mytarmailS 2020.11.25 11:05 #21879 발레리 야스트렘스키 : 그리고 계량 경제학 이 아닌 디지털(수학적) 신호 처리에 있는 것 . 처음에는 아날로그 신호, 필터의 아날로그 처리가 있었고 디지털 신호 유추의 출현으로 처리가 수학으로 옮겨졌습니다. 그리고 계량 경제학과 신호 처리를 알고 있다면 수학에서 무엇을 모르는가)))) Lobachevsky 및 비합리적 급수는 필요하지 않습니다))))) 계량 경제학에는 다음이 없습니다. 1) DSP의 신호 전처리, 양자화, 데시메이션 등 이러한 기술은 완전하며 모든 것이 이론과 실습으로 입증됩니다. DSP에 있는 것들은 초기 신호 전처리의 전체 섹션을 가지고 있습니다. 2) 필터를 만드는 이론이 없고 기성품 솔루션이 있지만 이것은 전혀 아니며 그 중 몇 가지가 있습니다 ... DSP에는 필터링, 생성 대상, 생성 이유, 생성 방법, 필터 매개변수 찾는 방법, 적응형 "스마트" 필터 구축 방법 등에 대한 전체 섹션이 있습니다. 그리고 모든 것은 이론과 실천으로 증명됩니다. 3) 스펙트럼 분석이나 이론이 없으며 모든 종류의 계절성, 변동, 필터링을 계산할 수 있으며 상관 계수, 자기 상관 계수, 상호 상관 계수를 계산하는 것이 훨씬 더 효율적입니다. 일반적으로 이러한 모든 개념은 DSP에서 가져온 것입니다. 계량 경제학은 DSP에서 정보의 2-4 %를 찢고 .... 이것이 내가 보는 방법입니다. DSP에 없는 것은 없습니다. DSP에는 계량 경제학에 없는 것보다 수천 배 더 많습니다. SIMPLE-MACD-EA : MACD의 2채널을 자동화된 MACD 트레이더 금융 시계열의 "행동" 변화 mytarmailS 2020.11.25 11:10 #21880 막심 드미트리예프스키 : 다음은 지연이 최소화된 MA 및 증분의 간단한 "디지털" 필터입니다. 이거 100만원 벌 수 있어. 계량경제학의 모든 것 필터는 자동차뿐만 아니라 ... TS는 필터입니다. 어떤 문제에 대한 귀하의 결정도 필터입니다. 1...218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
신경망, 최적화, 실제 프로세스 모델 생성 등을 가르치는 기관에서 정규 과정을 수강하고 싶습니다.
하지만 나는 수학에 너무 약하다(((
수학 수업을 듣다
수학 수업을 듣다
네, 그렇게 할 필요가 있습니다. 모을 수 있는 힘이 있어야만 ...
네, 그렇게 할 필요가 있습니다. 모을 수 있는 힘이 있어야만 ...
당신은 막히게 될 것입니다 .. 시계열 만 필요하면 즉시 계량 경제학과 그 자료가 필요합니다. 추세는 노이즈 자기상관과 그 모든 것을 순환합니다. 거기는 비교적 쉽습니다.
..... 즉시 계량 경제학과 그 재료. 추세는 노이즈 자기상관과 그 모든 것을 순환합니다. 거기는 쉽습니다.
통합, 상호 상관 등을 잊어 버렸습니다.
Max, 나는 계량 경제학을 알고 있습니다. 이것은 "DSP"IMHO의 한심한 유사입니다.
그것에는 거의 의미가 없습니다. 일반적으로 시장이 시계열이 아니라고 확신합니다. 따라서이 모든 쓰레기는 작동하지 않습니다 ...
뭔가 정신이 팔려 하고 싶은 말을 벌써 잊어버렸어 술을 끊어야겠어...
우리는 매우 존경합니다 ...하지만 발을 들여야합니다))
히히
통합, 상호 상관 등을 잊어 버렸습니다.
Max, 나는 계량 경제학을 알고 있습니다. 이것은 "DSP"IMHO의 한심한 유사입니다.
그것에는 거의 의미가 없습니다. 일반적으로 시장이 시계열이 아니라고 확신합니다. 따라서이 모든 쓰레기는 작동하지 않습니다 ...
뭔가 정신이 팔려 하고 싶은 말을 벌써 잊어버렸어 술을 끊어야겠어...
그리고 계량 경제학 이 아닌 디지털(수학적) 신호 처리에 있는 것 . 처음에는 아날로그 신호, 필터의 아날로그 처리가 있었고 디지털 신호 유추의 출현으로 처리가 수학으로 옮겨졌습니다. 그리고 계량 경제학과 신호 처리를 알고 있다면 수학에서 무엇을 모르는가)))) Lobachevsky 및 비합리적 급수는 필요하지 않습니다)))))
우리는 매우 존경합니다 ...하지만 발을 들여야합니다))
히히
글쎄, 와우,이 빈 단어는 여전히 계정 모니터를 만들었습니다)))). 그의 무역 아이디어가 실제로 어떻게 구현되는지 봅시다.
통합, 상호 상관 등을 잊어 버렸습니다.
Max, 나는 계량 경제학을 알고 있습니다. 이것은 "DSP"IMHO의 한심한 유사입니다.
그것에는 거의 의미가 없습니다. 일반적으로 시장이 시계열이 아니라고 확신합니다. 따라서이 모든 쓰레기는 작동하지 않습니다 ...
뭔가 정신이 팔려 하고 싶은 말을 벌써 잊어버렸어 술을 끊어야겠어...
다음은 지연이 최소화된 MA 및 증분의 간단한 "디지털" 필터입니다. 이거 100억 벌 수 있어.
계량경제학의 모든 것
그리고 계량 경제학 이 아닌 디지털(수학적) 신호 처리에 있는 것 . 처음에는 아날로그 신호, 필터의 아날로그 처리가 있었고 디지털 신호 유추의 출현으로 처리가 수학으로 옮겨졌습니다. 그리고 계량 경제학과 신호 처리를 알고 있다면 수학에서 무엇을 모르는가)))) Lobachevsky 및 비합리적 급수는 필요하지 않습니다)))))
계량 경제학에는 다음이 없습니다.
1) DSP의 신호 전처리, 양자화, 데시메이션 등 이러한 기술은 완전하며 모든 것이 이론과 실습으로 입증됩니다.
DSP에 있는 것들은 초기 신호 전처리의 전체 섹션을 가지고 있습니다.
2) 필터를 만드는 이론이 없고 기성품 솔루션이 있지만 이것은 전혀 아니며 그 중 몇 가지가 있습니다 ...
DSP에는 필터링, 생성 대상, 생성 이유, 생성 방법, 필터 매개변수 찾는 방법, 적응형 "스마트" 필터 구축 방법 등에 대한 전체 섹션이 있습니다.
그리고 모든 것은 이론과 실천으로 증명됩니다.
3) 스펙트럼 분석이나 이론이 없으며 모든 종류의 계절성, 변동, 필터링을 계산할 수 있으며 상관 계수, 자기 상관 계수, 상호 상관 계수를 계산하는 것이 훨씬 더 효율적입니다. 일반적으로 이러한 모든 개념은 DSP에서 가져온 것입니다.
계량 경제학은 DSP에서 정보의 2-4 %를 찢고 .... 이것이 내가 보는 방법입니다.
DSP에 없는 것은 없습니다. DSP에는 계량 경제학에 없는 것보다 수천 배 더 많습니다.
다음은 지연이 최소화된 MA 및 증분의 간단한 "디지털" 필터입니다. 이거 100만원 벌 수 있어.
계량경제학의 모든 것
필터는 자동차뿐만 아니라 ...
TS는 필터입니다. 어떤 문제에 대한 귀하의 결정도 필터입니다.