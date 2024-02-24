트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 964 1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399 새 코멘트 Yuriy Asaulenko 2018.05.29 16:30 #9631 막심 드미트리예프스키 : 다른 흥미로운 이야기가 있습니까? 그런 다음 눈물을 흘릴 것이 없었 습니다. Alglib 자체는 다른 것을 볼 수 없습니다. 이것은 당신을 제외하고 모두가 오랫동안 알고 있는 것입니다. Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:37 #9632 막심 드미트리예프스키 : 모든 것이 이미 나를 위해 작동합니다. 아무도 더 나은 차트를 보여주지 않았습니다. 나는 내 자신의 프레임워크를 작성하고 그것으로 작업한다 내가 r이나 python을 위해 무엇을 생각한다면 나는 그것을 할 것입니다. 오, 조심해, Maksimka, 투자자들의 돈을 가져가라. 당신은 아주 개소리 같은 사진을 가지고 있습니다. 그 돈을 위해 이런 사진이 필요한데 감히 사진을 찍을 수가 없습니다. 그냥 친절한 조언... 위험을 무릅쓰지 마십시오. 통계가 좋지 않습니다. 차량이 합류하기 시작할 시점은 확실하지 않으며 이 순간이 중요한 것 중 하나입니다. 적자에 있다고 생각하시면 되지만, 오랫동안 고갈되고 있습니다.....큰돈. 그럼 당신은 그들에게 DOOOOLGO를 줄 것입니다 ..... 내 동상을 가지고 이제는 감히 그것을 가져갈 수조차 없습니다. 스스로 거래량을 늘리고 정상적으로 수익을 내는 것이 좋습니다. 로트가 동적 예금인 경우 기하학적으로 빠르게 성장할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 실수가 없다는 것입니다 ... 통화에 의한 볼륨의 실제 iClose/iOpen 시계열 등에 대한 초보자의 질문 MQL5 MT5 [삭제] 2018.05.29 19:43 #9633 마이클 마르쿠카이테스 : 예, 당신의 동상과 함께라면 나도 감히하지 않았을 것입니다)) 파이썬화하고 더 나은 모델, 더 짧고, 가능성이 높아야 합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 정상입니다. 스캐폴딩 대신 xgboost 사용 Vasily Perepelkin 2018.05.29 19:49 #9634 막심 드미트리예프스키 : 내부 지식과 연결 없이는 시장에서 불가능합니다. 자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오. [삭제] 2018.05.29 19:50 #9635 바실리 페레펠킨 : 자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오. ohohohoh 신랑 부화)))) Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:54 #9636 바실리 페레펠킨 : 자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오. 그러니 내게 올바른 길을 보여줘 당신의 통계는 어디에??? 그리고 우리는 이야기 할 것입니다 ... Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:56 #9637 막심 드미트리예프스키 : 예, 당신의 동상과 함께라면 나도 감히하지 않았을 것입니다)) 파이썬화하고 더 나은 모델을 더 짧게 가져와야 할 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 정상입니다. 스캐폴딩 대신 xgboost 사용 왜 그녀를 좋아하지 않았습니까? 마지막 화면의 특징. 거래는 적지만 품질은 굉장합니다....원칙적으로 결손금이 없습니다. 너 같지 않아... 그렇지??? [삭제] 2018.05.29 20:00 #9638 마이클 마르쿠카이테스 : 왜 그녀를 좋아하지 않았습니까? 마지막 화면의 특징. 거래는 적지만 품질은 굉장합니다....원칙적으로 결손금이 없습니다. 너 같지 않아... 그렇지??? 부족해 이미 천억배.. 나도 할 수 있어 내 스크린샷에는 4개월의 교육과 거의 1년의 OOS가 있습니다. 그건 그렇고, 내 덱은 병합되지 않았습니다. 이것은 모델 테스트입니다. 나중에 다시 모니터링하겠습니다. 모델을 처리해야 하는데 개선할 수 있는지 없는지 아직 이해할 수 없습니다. 결국 python으로 옮기고 거기서도 뽑을게.. R에서 먼저 하고 싶었지만, 그때 생각나서 화를 냈다. Mihail Marchukajtes 2018.05.29 20:03 #9639 막심 드미트리예프스키 : 부족해 이미 천억배.. 나도 할 수 있어 내 스크린샷에는 4개월의 교육과 거의 1년의 OOS가 있습니다. 그건 그렇고, 내 덱은 병합되지 않았습니다. 이것은 모델 테스트입니다. 나중에 다시 모니터링하겠습니다. 모델을 처리해야 하는데 개선이 가능한지 아직 이해가 안 갑니다. 그렇더라도 남의 돈은 가져가지 마세요. 나중에 kukan을 넣어. 알게 될 것입니다.... :-))) Igor Makanu 2018.05.29 20:04 #9640 도서관 : 그렇다면 왜 실패하고 시끄러운 예를 걸러내려고 합니까? 또는 선택하고 "모름"으로 다시 분할하고 네트워크를 다시 교육하시겠습니까? 질문은 정확하고 대답은 진부합니다. 부적절한 입력의 수학적 모델에 적합합니다. 데이터 추신: 나는 몇 년 동안 비슷한 주제를 읽었고 지속적으로 소음에 대한 문구를 보았습니다. 소음은 가격대에서 어디에서 왔습니까? - 모든 OHLC는 정당화됩니다! Open and Close 부분에서 - 글쎄, TF의 시간이 끝났고, 가격이 현재 고정되어 있고, 높음 및 낮음 부분에서 - 글쎄, 누군가가 "피프"자체에 주문을 한 운이 좋았습니다. (또는 운이 좋지 않을 수도 있음) - 소음이 무엇입니까? 각 가격 풀은 시장 참가자의 실제 행동이며 가격 움직임을 부드럽게(틱 필터링)하는 DC조차도 시장 참가자입니다. ZYZY: 입력 데이터를 필터링하고, 큰 기간을 사용할 수 있습니다. - 필터가 합리적이고 논리적이며, 변동성이 높고 낮은 영역을 필터링합니다. - 필터가 합리적이고 논리적이며, 거래 시간을 필터링합니다. - 필터가 논리적이고 합리적입니다.... 입력 데이터는 노이즈이기 때문에 버리십시오. 음, 아마도 옵션이기도 합니다. 그것이 얼마나 정당한가요? - 오, 그래, 매트. 모델은 테스터의 그래프가 아름답도록 이것을 요구합니다)))) Metatrader 5로 시작하는 방법 흥미로운 것 입찰 및 요청 및 1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다른 흥미로운 이야기가 있습니까?
그런 다음 눈물을 흘릴 것이 없었 습니다. Alglib 자체는 다른 것을 볼 수 없습니다. 이것은 당신을 제외하고 모두가 오랫동안 알고 있는 것입니다.
모든 것이 이미 나를 위해 작동합니다. 아무도 더 나은 차트를 보여주지 않았습니다.
나는 내 자신의 프레임워크를 작성하고 그것으로 작업한다
내가 r이나 python을 위해 무엇을 생각한다면 나는 그것을 할 것입니다.
오, 조심해, Maksimka, 투자자들의 돈을 가져가라. 당신은 아주 개소리 같은 사진을 가지고 있습니다. 그 돈을 위해 이런 사진이 필요한데 감히 사진을 찍을 수가 없습니다. 그냥 친절한 조언... 위험을 무릅쓰지 마십시오. 통계가 좋지 않습니다. 차량이 합류하기 시작할 시점은 확실하지 않으며 이 순간이 중요한 것 중 하나입니다. 적자에 있다고 생각하시면 되지만, 오랫동안 고갈되고 있습니다.....큰돈. 그럼 당신은 그들에게 DOOOOLGO를 줄 것입니다 .....
내 동상을 가지고 이제는 감히 그것을 가져갈 수조차 없습니다. 스스로 거래량을 늘리고 정상적으로 수익을 내는 것이 좋습니다. 로트가 동적 예금인 경우 기하학적으로 빠르게 성장할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 실수가 없다는 것입니다 ...
예, 당신의 동상과 함께라면 나도 감히하지 않았을 것입니다))
파이썬화하고 더 나은 모델, 더 짧고, 가능성이 높아야 합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 정상입니다.
스캐폴딩 대신 xgboost 사용
내부 지식과 연결 없이는 시장에서 불가능합니다.
자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오.
ohohohoh 신랑 부화))))
그러니 내게 올바른 길을 보여줘 당신의 통계는 어디에??? 그리고 우리는 이야기 할 것입니다 ...
왜 그녀를 좋아하지 않았습니까? 마지막 화면의 특징. 거래는 적지만 품질은 굉장합니다....원칙적으로 결손금이 없습니다. 너 같지 않아... 그렇지???
부족해 이미 천억배.. 나도 할 수 있어
내 스크린샷에는 4개월의 교육과 거의 1년의 OOS가 있습니다.
그건 그렇고, 내 덱은 병합되지 않았습니다. 이것은 모델 테스트입니다. 나중에 다시 모니터링하겠습니다. 모델을 처리해야 하는데 개선할 수 있는지 없는지 아직 이해할 수 없습니다. 결국 python으로 옮기고 거기서도 뽑을게.. R에서 먼저 하고 싶었지만, 그때 생각나서 화를 냈다.
그렇더라도 남의 돈은 가져가지 마세요. 나중에 kukan을 넣어. 알게 될 것입니다.... :-)))
그렇다면 왜 실패하고 시끄러운 예를 걸러내려고 합니까? 또는 선택하고 "모름"으로 다시 분할하고 네트워크를 다시 교육하시겠습니까?
질문은 정확하고 대답은 진부합니다. 부적절한 입력의 수학적 모델에 적합합니다. 데이터
추신: 나는 몇 년 동안 비슷한 주제를 읽었고 지속적으로 소음에 대한 문구를 보았습니다. 소음은 가격대에서 어디에서 왔습니까? - 모든 OHLC는 정당화됩니다! Open and Close 부분에서 - 글쎄, TF의 시간이 끝났고, 가격이 현재 고정되어 있고, 높음 및 낮음 부분에서 - 글쎄, 누군가가 "피프"자체에 주문을 한 운이 좋았습니다. (또는 운이 좋지 않을 수도 있음) - 소음이 무엇입니까? 각 가격 풀은 시장 참가자의 실제 행동이며 가격 움직임을 부드럽게(틱 필터링)하는 DC조차도 시장 참가자입니다.
ZYZY: 입력 데이터를 필터링하고, 큰 기간을 사용할 수 있습니다. - 필터가 합리적이고 논리적이며, 변동성이 높고 낮은 영역을 필터링합니다. - 필터가 합리적이고 논리적이며, 거래 시간을 필터링합니다. - 필터가 논리적이고 합리적입니다.... 입력 데이터는 노이즈이기 때문에 버리십시오. 음, 아마도 옵션이기도 합니다. 그것이 얼마나 정당한가요? - 오, 그래, 매트. 모델은 테스터의 그래프가 아름답도록 이것을 요구합니다))))