트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 964

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

다른 흥미로운 이야기가 있습니까?

그런 다음 눈물을 흘릴 것이 없었 습니다. Alglib 자체는 다른 것을 볼 수 없습니다. 이것은 당신을 제외하고 모두가 오랫동안 알고 있는 것입니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

모든 것이 이미 나를 위해 작동합니다. 아무도 더 나은 차트를 보여주지 않았습니다.

나는 내 자신의 프레임워크를 작성하고 그것으로 작업한다

내가 r이나 python을 위해 무엇을 생각한다면 나는 그것을 할 것입니다.

오, 조심해, Maksimka, 투자자들의 돈을 가져가라. 당신은 아주 개소리 같은 사진을 가지고 있습니다. 그 돈을 위해 이런 사진이 필요한데 감히 사진을 찍을 수가 없습니다. 그냥 친절한 조언... 위험을 무릅쓰지 마십시오. 통계가 좋지 않습니다. 차량이 합류하기 시작할 시점은 확실하지 않으며 이 순간이 중요한 것 중 하나입니다. 적자에 있다고 생각하시면 되지만, 오랫동안 고갈되고 있습니다.....큰돈. 그럼 당신은 그들에게 DOOOOLGO를 줄 것입니다 .....

내 동상을 가지고 이제는 감히 그것을 가져갈 수조차 없습니다. 스스로 거래량을 늘리고 정상적으로 수익을 내는 것이 좋습니다. 로트가 동적 예금인 경우 기하학적으로 빠르게 성장할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 실수가 없다는 것입니다 ...

[삭제]  
마이클 마르쿠카이테스 :

예, 당신의 동상과 함께라면 나도 감히하지 않았을 것입니다))

파이썬화하고 더 나은 모델, 더 짧고, 가능성이 높아야 합니다. 그렇지 않으면 모든 것이 정상입니다.

스캐폴딩 대신 xgboost 사용

 
막심 드미트리예프스키 :

내부 지식과 연결 없이는 시장에서 불가능합니다.

자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오.

[삭제]  
바실리 페레펠킨 :

자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오.

ohohohoh 신랑 부화))))

 
바실리 페레펠킨 :

자, 드디어 도착했습니다! 1년 전에 이것을 가르쳤습니다. 그리고 여러분은 모두 신경망, matlab, python입니다... 글쎄요, 결국 누가 옳았습니까? 내 말을 듣고 먼저 올바르게 하는 방법을 배운 다음 실험해 보십시오.

그러니 내게 올바른 길을 보여줘 당신의 통계는 어디에??? 그리고 우리는 이야기 할 것입니다 ...

 
막심 드미트리예프스키 :

예, 당신의 동상과 함께라면 나도 감히하지 않았을 것입니다))

파이썬화하고 더 나은 모델을 더 짧게 가져와야 할 것입니다. 그렇지 않으면 모든 것이 정상입니다.

스캐폴딩 대신 xgboost 사용

왜 그녀를 좋아하지 않았습니까? 마지막 화면의 특징. 거래는 적지만 품질은 굉장합니다....원칙적으로 결손금이 없습니다. 너 같지 않아... 그렇지???

[삭제]  
마이클 마르쿠카이테스 :

왜 그녀를 좋아하지 않았습니까? 마지막 화면의 특징. 거래는 적지만 품질은 굉장합니다....원칙적으로 결손금이 없습니다. 너 같지 않아... 그렇지???

부족해 이미 천억배.. 나도 할 수 있어

내 스크린샷에는 4개월의 교육과 거의 1년의 OOS가 있습니다.

그건 그렇고, 내 덱은 병합되지 않았습니다. 이것은 모델 테스트입니다. 나중에 다시 모니터링하겠습니다. 모델을 처리해야 하는데 개선할 수 있는지 없는지 아직 이해할 수 없습니다. 결국 python으로 옮기고 거기서도 뽑을게.. R에서 먼저 하고 싶었지만, 그때 생각나서 화를 냈다.

 
막심 드미트리예프스키 :

부족해 이미 천억배.. 나도 할 수 있어

내 스크린샷에는 4개월의 교육과 거의 1년의 OOS가 있습니다.

그건 그렇고, 내 덱은 병합되지 않았습니다. 이것은 모델 테스트입니다. 나중에 다시 모니터링하겠습니다. 모델을 처리해야 하는데 개선이 가능한지 아직 이해가 안 갑니다.

그렇더라도 남의 돈은 가져가지 마세요. 나중에 kukan을 넣어. 알게 될 것입니다.... :-)))

 
도서관 :
그렇다면 왜 실패하고 시끄러운 예를 걸러내려고 합니까? 또는 선택하고 "모름"으로 다시 분할하고 네트워크를 다시 교육하시겠습니까?

질문은 정확하고 대답은 진부합니다. 부적절한 입력의 수학적 모델에 적합합니다. 데이터

추신: 나는 몇 년 동안 비슷한 주제를 읽었고 지속적으로 소음에 대한 문구를 보았습니다. 소음은 가격대에서 어디에서 왔습니까? - 모든 OHLC는 정당화됩니다! Open and Close 부분에서 - 글쎄, TF의 시간이 끝났고, 가격이 현재 고정되어 있고, 높음 및 낮음 부분에서 - 글쎄, 누군가가 "피프"자체에 주문을 한 운이 좋았습니다. (또는 운이 좋지 않을 수도 있음) - 소음이 무엇입니까? 각 가격 풀은 시장 참가자의 실제 행동이며 가격 움직임을 부드럽게(틱 필터링)하는 DC조차도 시장 참가자입니다.

ZYZY: 입력 데이터를 필터링하고, 큰 기간을 사용할 수 있습니다. - 필터가 합리적이고 논리적이며, 변동성이 높고 낮은 영역을 필터링합니다. - 필터가 합리적이고 논리적이며, 거래 시간을 필터링합니다. - 필터가 논리적이고 합리적입니다.... 입력 데이터는 노이즈이기 때문에 버리십시오. 음, 아마도 옵션이기도 합니다. 그것이 얼마나 정당한가요? - 오, 그래, 매트. 모델은 테스터의 그래프가 아름답도록 이것을 요구합니다))))

1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399
새 코멘트