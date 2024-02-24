트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 903 1...896897898899900901902903904905906907908909910...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.05.13 17:01 #9021 더엑스퍼트 : shellexecute + 파이썬에서 데이터 전송 블록을 추가합니다. 매핑, 소켓 등을 통해. 원하는 경우 다른 프로젝트에 여러 가상 환경이 있는 경우 가상 환경을 사용할 수도 있습니다. 이 모든 것이 프로젝터이지만 여기에서는 사용할 준비가 된 것 같습니다. 단점은 무엇입니까? 기존 도서관과 비교했을 때 어떤 장점이 있나요? 분명한 장점은 다국어 사용입니다. 다른 무엇? СанСаныч Фоменко 2018.05.13 17:05 #9022 막심 드미트리예프스키 : 젠장, 봇을 VPS로 옮기는 것은 참을성이 없습니다. 문제가 너무 많으니 하나를 다른 하나에 매달아 두십시오. 글쎄요, 만약 센트 계정이라면... 그렇습니다, 그것은 문제입니다! 그리고 정상적인 비즈니스가 100kg 미만의 실제라면 VPS는 무엇입니까? forexman77 2018.05.13 17:27 #9023 훈련 및 테스트 세트. 흰색은 잘못 예측하고 어두운 것은 올바른 예측입니다. 너무 장미빛.) [삭제] 2018.05.13 17:56 #9024 더엑스퍼트 : shellexecute + 파이썬에서 데이터 전송 블록을 추가합니다. 매핑, 소켓 등을 통해. 원하는 경우 다른 프로젝트에 여러 가상 환경이 있는 경우 가상 환경을 사용할 수도 있습니다. 명령줄에 데이터를 보내시겠습니까? [삭제] 2018.05.13 17:57 #9025 산산이치 포멘코 : 글쎄, 센트 계정에 ... 그렇다면 문제가 있습니다! 그리고 정상적인 비즈니스가 100kg 미만의 실제라면 VPS는 무엇입니까? 어떤 vps의 의미에서? 일반 일반, 예를 들어 Google 모두가 오랫동안 클라우드 기술로 전환했습니다. 누가 했는지 궁금할 뿐입니다. 내가 할 일 - 프로그래머가 아닌 것이 문제가 아니라는 것은 의심의 여지가 없습니다. Yuriy Asaulenko 2018.05.13 18:04 #9026 막심 드미트리예프스키 : 어떤 vps의 의미에서? 일반 일반, 예를 들어 Google 최근에 나는 찾고 있었습니다 - 하나의 코어, 1-2GB의 메모리 및 디스크(얼마인지는 기억나지 않지만 모든 것에 충분함)가 300r/월의 비용이 드는 Windows 시스템. 일반적으로 카이프. 자유롭고 영원한 것도 있지만 한계가 있고 얼마나 적합한지 도무지 이해가 되지 않았다. Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:06 #9027 내 로봇은 한 달에 500루블을 위해 오랫동안 VPS 에 있었습니다. 나름 만족.... 글쎄, 나는 거기에 두 개의 코어와 10GB의 하드를 가지고 있습니다 .... 사실, Mtshka는 지표에 그것이 너무 느리고 blah blah blah라고 맹세합니다. 자원이 좀 부족한거 같은데... [삭제] 2018.05.13 18:07 #9028 유리 아사울렌코 : 최근에 나는 찾고 있었습니다 - 하나의 코어, 1-2GB의 메모리 및 디스크(얼마인지는 기억나지 않지만 모든 것에 충분함)가 300r/월의 비용이 드는 Windows 시스템. 일반적으로 카이프. 자유롭고 영원한 것도 있지만 한계가 있고 얼마나 적합한지 도무지 이해가 되지 않았다. Google에서 처음으로 1년에 300달러를 주고 월 30-50달러의 구성으로 VPS를 만들고 1년 동안 무료로 사용합니다. 그런 다음 amazon으로 이동하여 목록 아래로 더 내려가십시오. Mihail Marchukajtes 2018.05.13 18:08 #9029 막심 드미트리예프스키 : 나는 한 달에 300달러 VPS를 가지고 있다 글쎄, 우리가 같은 분야에서 일한다면 누가 더 효율적일까요? 나는 500루블로 수백만 달러를 벌고, 당신은 300달러로... Yuriy Asaulenko 2018.05.13 18:14 #9030 막심 드미트리예프스키 : 나는 한 달에 300달러 VPS를 가지고 있다 글쎄, 그것은 사업이다. 한 달에 10~15달러면 가능성은 이미 천정부지로 치솟고 있습니다. 나는 그것이 친구들과 어떻게 작동하는지 보았지만 나 자신은 단지 생각하고 있습니다. 그래도 이러한 경우에 대한 시스템을 작성해야 합니다. 그냥 넣을 수는 없습니다. 글쎄, 이것은 그가 와서 본 것처럼 집에 있지 않습니다. 1...896897898899900901902903904905906907908909910...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
shellexecute + 파이썬에서 데이터 전송 블록을 추가합니다. 매핑, 소켓 등을 통해.
원하는 경우 다른 프로젝트에 여러 가상 환경이 있는 경우 가상 환경을 사용할 수도 있습니다.
이 모든 것이 프로젝터이지만 여기에서는 사용할 준비가 된 것 같습니다.
단점은 무엇입니까?
기존 도서관과 비교했을 때 어떤 장점이 있나요? 분명한 장점은 다국어 사용입니다. 다른 무엇?
젠장, 봇을 VPS로 옮기는 것은 참을성이 없습니다. 문제가 너무 많으니 하나를 다른 하나에 매달아 두십시오.
글쎄요, 만약 센트 계정이라면... 그렇습니다, 그것은 문제입니다!
그리고 정상적인 비즈니스가 100kg 미만의 실제라면 VPS는 무엇입니까?
훈련 및 테스트 세트. 흰색은 잘못 예측하고 어두운 것은 올바른 예측입니다. 너무 장미빛.)
명령줄에 데이터를 보내시겠습니까?
어떤 vps의 의미에서? 일반 일반, 예를 들어 Google
모두가 오랫동안 클라우드 기술로 전환했습니다.
누가 했는지 궁금할 뿐입니다. 내가 할 일 - 프로그래머가 아닌 것이 문제가 아니라는 것은 의심의 여지가 없습니다.
최근에 나는 찾고 있었습니다 - 하나의 코어, 1-2GB의 메모리 및 디스크(얼마인지는 기억나지 않지만 모든 것에 충분함)가 300r/월의 비용이 드는 Windows 시스템. 일반적으로 카이프.
자유롭고 영원한 것도 있지만 한계가 있고 얼마나 적합한지 도무지 이해가 되지 않았다.
내 로봇은 한 달에 500루블을 위해 오랫동안 VPS 에 있었습니다. 나름 만족....
글쎄, 나는 거기에 두 개의 코어와 10GB의 하드를 가지고 있습니다 .... 사실, Mtshka는 지표에 그것이 너무 느리고 blah blah blah라고 맹세합니다. 자원이 좀 부족한거 같은데...
Google에서 처음으로 1년에 300달러를 주고 월 30-50달러의 구성으로 VPS를 만들고 1년 동안 무료로 사용합니다.
그런 다음 amazon으로 이동하여 목록 아래로 더 내려가십시오.
글쎄, 우리가 같은 분야에서 일한다면 누가 더 효율적일까요? 나는 500루블로 수백만 달러를 벌고, 당신은 300달러로...
글쎄, 그것은 사업이다. 한 달에 10~15달러면 가능성은 이미 천정부지로 치솟고 있습니다. 나는 그것이 친구들과 어떻게 작동하는지 보았지만 나 자신은 단지 생각하고 있습니다. 그래도 이러한 경우에 대한 시스템을 작성해야 합니다. 그냥 넣을 수는 없습니다. 글쎄, 이것은 그가 와서 본 것처럼 집에 있지 않습니다.