트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 901

2018.05.13 15:25 #9001

글쎄, 이것은 TCP를 통한 정보 전송이며 응용 프로그램의 양쪽 모두가 실행 중이어야 한다는 것이 밝혀졌습니다.

하지만 MT5가 Python 또는 R 명령을 인터프리터에 직접 보내기를 원합니다. 결과적으로 다음과 같이 됩니다.

1. 방금 설치한 파이썬 환경

2. MT5 전문가의 본문에서 작업하고 Python 셸에서와 같이 스크립트를 실행합니다. R도 마찬가지입니다.

그러면 사람들은 주제를 개발하기 위해 넘어질 것입니다. 왜냐하면 그것이 편리할 것이기 때문입니다.

Renat Akhtyamov
2018.05.13 15:49 #9002

산산이치 포멘코 :

다른 언어와의 mql4 통신의 모든 문제가 해결되고 있는 것 같습니다. R에 대한 코드도 있습니다. 다음은 다이어그램입니다.

세 부분으로 된 모든 설명:

https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/

https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/

https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/

승인됨:

왜 ZeroMQ인가?

하나. 프로그래머가 다양한 방법으로 모든 코드를 다른 코드에 연결할 수 있습니다.

2. 제거 메타 트레이더 MetaTrader가 지원하는 기술(기능, 지표, 언어 구성, 라이브러리 등)에 대한 사용자의 의존도

삼. 거래자는 C/C#/C++, Python, R 및 Java(몇 가지 예)로 지표와 전략을 개발하고 MetaTrader 4를 통해 시장에 배포할 수 있습니다.

4. 영향력 기계 학습 복잡한 데이터 분석 및 전략 개발을 위한 Python 및 R의 툴킷과 거래 실행 및 관리를 위한 MetaTrader 4와의 인터페이스.

5. ZeroMQ는 MQL에서 구현하기 어려운 정교한 분산 거래 시스템에서 고성능 전송 계층으로 사용할 수 있습니다.

6. 필요한 경우 다양한 전략 구성 요소를 다양한 언어로 구축할 수 있으며 TCP, 프로세스 내, 프로세스 간 또는 멀티캐스트 프로토콜을 통해 서로 원활하게 대화할 수 있습니다.

7. 다중 통신 패턴 및 연결이 끊긴 작업.

그리고 여기 코드 가 있습니다

Sanych, 주요 코끼리는 어디에 있습니까?

#include <Zmq/Zmq.mqh>

СанСаныч Фоменко
2018.05.13 15:51 #9003

레나트 아크티아모프 :

Sanych, 주요 코끼리는 어디에 있습니까?

링크에 없는 것은?

그리고 여기 ?

일반적으로 적용 경험은 흥미로울 것입니다.

Renat Akhtyamov
2018.05.13 15:55 #9004

산산이치 포멘코 :

링크에 없는 것은?

그리고 여기 ?

일반적으로 적용 경험은 흥미로울 것입니다.

있다

나도 거기서 구글링

경험에 대해 - 제가 직접 했습니다. TCP를 통한 교환이 가장 좋습니다.

컬렉션에 대한 2개의 링크에서 나온 이 로션은 지금까지 흔들렸습니다.

고마워!

СанСаныч Фоменко
2018.05.13 15:55 #9005

막심 드미트리예프스키 :

이것은 R을 위한 것 입니다. 그리고 파이썬이 견딜 수 없다면 R에서 빠져 나옵니다.

하지만 내가 샀던 너의 링크만으로는 충분하지 않았어

[삭제]
2018.05.13 15:57 #9006

산산이치 포멘코 :

이것은 R을 위한 것 입니다. 그리고 파이썬이 견딜 수 없다면 R에서 빠져 나옵니다.

젠장, 봇을 VPS로 옮기는 것은 참을성이 없습니다. 문제가 너무 많습니다.

Yuriy Asaulenko
2018.05.13 16:18 #9008

레나트 아크티아모프 :

여기서 코끼리는 필요하지 않습니다. 여기서 키워드는 Socket입니다.

MSDN 열기 - https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd335942.aspx . 또한 C ++ / C # 및 엄격한 상호 작용에 대한 세부 사항도 찾고 있습니다.

SanSanych, IMHO의 예에서는 모든 것이 매우 좋습니다. 지나치게 복잡하다. 세부 사항에 따라하면 모든 것이 훨씬 쉬워집니다.

그러나 일반적으로 파일과 RAM 디스크를 통해 교환하는 것이 훨씬 쉽습니다. 환율은 실질적으로 나쁘지 않지만 DLL이 필요하지 않습니다.

Renat Akhtyamov
2018.05.13 16:22 #9010

유리 아사울렌코 :

코스에서 이미 C#으로 완료

현재 DLL-coy와 함께 인터넷을 통해 정보를 교환하기 위해 메타캠으로 밝혀졌습니다.

그리고 여기 Sanych의 MQL은 깨끗합니다. 아주 좋습니다.
글쎄, 이것은 TCP를 통한 정보 전송이며 응용 프로그램의 양쪽 모두가 실행 중이어야 한다는 것이 밝혀졌습니다.
하지만 MT5가 Python 또는 R 명령을 인터프리터에 직접 보내기를 원합니다. 결과적으로 다음과 같이 됩니다.
1. 방금 설치한 파이썬 환경
2. MT5 전문가의 본문에서 작업하고 Python 셸에서와 같이 스크립트를 실행합니다. R도 마찬가지입니다.그러면 사람들은 주제를 개발하기 위해 넘어질 것입니다. 왜냐하면 그것이 편리할 것이기 때문입니다.
다른 언어와의 mql4 통신의 모든 문제가 해결되고 있는 것 같습니다. R에 대한 코드도 있습니다. 다음은 다이어그램입니다.
세 부분으로 된 모든 설명:
https://blog.darwinex.com/zeromq-interface-python-r-metatrader4/
https://blog.darwinex.com/zeromq-trade-execution-metatrader-zmq2/
https://blog.darwinex.com/zeromq-transaction-reporting-metatrader-zmq3/
승인됨:
왜 ZeroMQ인가?
하나. 프로그래머가 다양한 방법으로 모든 코드를 다른 코드에 연결할 수 있습니다.
2. 제거 메타 트레이더 MetaTrader가 지원하는 기술(기능, 지표, 언어 구성, 라이브러리 등)에 대한 사용자의 의존도
삼. 거래자는 C/C#/C++, Python, R 및 Java(몇 가지 예)로 지표와 전략을 개발하고 MetaTrader 4를 통해 시장에 배포할 수 있습니다.
4. 영향력 기계 학습 복잡한 데이터 분석 및 전략 개발을 위한 Python 및 R의 툴킷과 거래 실행 및 관리를 위한 MetaTrader 4와의 인터페이스.
5. ZeroMQ는 MQL에서 구현하기 어려운 정교한 분산 거래 시스템에서 고성능 전송 계층으로 사용할 수 있습니다.
6. 필요한 경우 다양한 전략 구성 요소를 다양한 언어로 구축할 수 있으며 TCP, 프로세스 내, 프로세스 간 또는 멀티캐스트 프로토콜을 통해 서로 원활하게 대화할 수 있습니다.
7. 다중 통신 패턴 및 연결이 끊긴 작업.
그리고 여기 코드 가 있습니다
Sanych, 주요 코끼리는 어디에 있습니까?
#include <Zmq/Zmq.mqh>
있다
나도 거기서 구글링
경험에 대해 - 제가 직접 했습니다. TCP를 통한 교환이 가장 좋습니다.
컬렉션에 대한 2개의 링크에서 나온 이 로션은 지금까지 흔들렸습니다.고마워!
이것은 R을 위한 것 입니다. 그리고 파이썬이 견딜 수 없다면 R에서 빠져 나옵니다.
하지만 내가 샀던 너의 링크만으로는 충분하지 않았어
젠장, 봇을 VPS로 옮기는 것은 참을성이 없습니다. 문제가 너무 많습니다.
코스에서 이미 C#으로 완료
현재 DLL-coy와 함께 인터넷을 통해 정보를 교환하기 위해 메타캠으로 밝혀졌습니다.
그리고 여기 Sanych의 MQL은 깨끗합니다. 아주 좋습니다.