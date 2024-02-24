트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 769 1...762763764765766767768769770771772773774775776...3399 새 코멘트 Mihail Marchukajtes 2018.03.25 20:24 #7681 최고 R^2 점수: 0.007975925 내가 아는 한, 이것은 정확히 당신이 DR.Trader에게 물어본 결과입니까? 그리고 지금 가장 흥미로운. 이 데이터 세트의 도움으로 모델을 훈련하고 실제에 적용했습니다. 귀하의 접근 방식에 따르면 품질이 그다지 좋지 않은 것으로 이해합니다. 그러나 모델이 점수를 올릴 수 있는지 봅시다. 그렇다면 Reshetov 최적화 방법은 정의에 따라 제공하는 모든 것보다 훨씬 더 좋습니다. 다음주말에는 R에서 DR.Trider가 구축한 모델에 대한 테스트를 진행하고 오차 계수를 확인하고 Reshetov 옵티마이저가 구축한 모델이 이 기간 동안 어떻게 거래되는지도 살펴보겠습니다. 누가 더 힘든지 보자... 나는 조용히 Reshetov의 코드를 파헤치고 있습니다. 그 사람은 프로그래밍에서 정말 ACC였습니다. 그리고 나는 데이터 매트릭스에서 패턴을 잡는 그의 방법이 모든 사람이 검색하는 일반적인 방법이 아니라는 것을 깨달았습니다. 열을 먼저 정렬한 다음 행을 정렬하는 식입니다. Reshetov의 패턴 검색 방법은 혼란스럽습니다. 나는 그것을 "사각형 소켓"이라고 부르며 인쇄 회로 기판의 구성을 더듬어 보는 사람은 이해할 것입니다. 여기서 비결은 검색이 열에서 열로 선형적으로 진행되지 않고 정사각형 방식으로 진행된다는 것입니다. 지금은 정말 공식화 할 수조차 없습니다 ..... 아마도 나중에 자세히 설명하려고 노력할 것입니다 ... FXAnt EA 신경망. 전문가를 위한 질문입니다. 나는 유익한 고문을 사겠다! Dr. Trader 2018.03.25 20:45 #7682 마이클 마르쿠카이테스 : 최고 R^2 점수: 0.007975925 내가 아는 한, 이것은 정확히 당신이 DR.Trader에게 물어본 결과입니까? 네. 이것은 다소 약한 결과이며 Forex에서 함께 가려고 할 수 없습니다. 이 추정치가 더 높아지도록 예측자 세트(제거/추가)를 개선하려는 시도가 필요합니다. 예를 들어, 해당 텍스트 파일에서 첫 번째 열은 줄 번호입니다. 반드시 제거해야 합니다. Mihail Marchukajtes 2018.03.25 20:53 #7683 박사 상인 : 네. 이것은 다소 약한 결과이며 Forex에서 함께 가려고 할 수 없습니다. 이 추정치가 더 높아지도록 예측자 세트(제거/추가)를 개선하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 해당 텍스트 파일에서 첫 번째 열은 줄 번호입니다. 반드시 제거해야 합니다. 글쎄, 나는 그것을 제거했다. 그건 그렇고, vtreat가 나에게 조언한 이 훈련 세트와 Reshet의 최적화 프로그램은 모델을 만들 때 특정 열을 선택했습니다. Reshetov가 선택한 기둥만 실행하면 어떻게 될까요? 내일 자려고... [삭제] 2018.03.26 02:40 #7684 마이클 마르쿠카이테스 : 최고 R^2 점수: 0.007975925 내가 아는 한, 이것은 정확히 당신이 DR.Trader에게 물어본 결과입니까? 그리고 지금 가장 흥미로운. 이 데이터 세트의 도움으로 모델을 훈련하고 실제에 적용했습니다. 귀하의 접근 방식에 따르면 품질이 그다지 좋지 않은 것으로 이해합니다. 그러나 모델이 점수를 올릴 수 있는지 봅시다. 그렇다면 Reshetov 최적화 방법은 정의에 따라 제공하는 모든 것보다 훨씬 더 좋습니다. 다음주말에는 R에서 DR.Trider가 구축한 모델에 대한 테스트를 진행하고 오차 계수를 확인하고 Reshetov 옵티마이저가 구축한 모델이 이 기간 동안 어떻게 거래되는지도 살펴보겠습니다. 누가 더 힘든지 보자... 나는 조용히 Reshetov의 코드를 파헤치고 있습니다. 그 사람은 프로그래밍에서 정말 ACC였습니다. 그리고 나는 데이터 매트릭스에서 패턴을 잡는 그의 방법이 모든 사람이 검색하는 일반적인 방법이 아니라는 것을 깨달았습니다. 열을 먼저 정렬한 다음 행을 정렬하는 식입니다. Reshetov의 패턴 검색 방법은 혼란스럽습니다. 나는 그것을 "사각형 소켓"이라고 부르며 인쇄 회로 기판의 구성을 더듬어 보는 사람은 이해할 것입니다. 여기서 비결은 검색이 열에서 열로 선형적으로 진행되지 않고 정사각형 방식으로 진행된다는 것입니다. 지금은 정말 공식화 할 수조차 없습니다 ..... 아마도 나중에 자세히 설명하려고 노력할 것입니다 ... 눈치채셨다면, 그는 그곳에서 커널 트릭을 사용합니다. 하나의 기능이라도 여러 번 사용할 수 있지만 다르게 변형됩니다. 뉴런의 소스 코드를 mql에 업로드하면 거기에 표시됩니다. mb 이것이 계산의 성공과 느림의 열쇠입니다 사실, 입구에서 그에게 무엇을 먹일지 거의 차이가 없습니다. 그는 여전히 모든 표지판을 스스로 생각해 낼 것입니다. :) [삭제] 2018.03.26 09:43 #7685 마법사_ : Nikuya 당신은 여기에서 재미있습니다))) 예, 오랫동안 나와 함께 모든 것이 명확합니다. 글쎄, 나에게 스레드에서 몇 주 보여 "forex 예측은 다음을 따릅니다" 수동 장중 거래. 말그대로 수업시연... 여기 MO 주제에 대해 지금은 설명서를 논의하는 데 관심이 없습니다. 예를 들어 RL에 적합한 코드와 같이 일반 코드를 mql로 변경하는 것이 좋습니다. 완료할 때쯤이면 수영 시즌이 이미 시작될 것이기 때문입니다. 내가 감독하는 파이프에서 흔들리고 있기 때문에 СанСаныч Фоменко 2018.03.26 09:47 #7686 Polovtsian 춤이 필요합니까? 어쩌면 더 빨리 ? 15 Types of Regression you should know ListenDatawww.r-bloggers.com Regression techniques are one of the most popular statistical techniques used for predictive modeling and data mining tasks. On average, analytics professionals know only 2-3 types of regression which are commonly used in real world. They are linear and logistic regression. But the fact is there are more than 10 types of regression algorithms... [삭제] 2018.03.26 09:52 #7687 산산이치 포멘코 : Polovtsian 춤이 필요합니까? 어쩌면 더 빨리 ? Temko Yusuf는 썼습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2 내가 그에게 그랬어.. 다른 도구를 사용하여 무언가를 분석하는 것은 확실히 넌센스 그러나 슬라이딩 창에서 LR 계수(자기회귀)의 역학 분석에 대해 이에 대한 연구가 있습니까? 그것은 AKF와 같은 것입니다. 저것들. 자동 회귀뿐만 아니라 해당 계수도 모델에 적용하면 Индикатор разворота цены PRIS (Price Reversal Indicator by Sultonov) 2018.03.23www.mql5.com Уважаемые участники форума... СанСаныч Фоменко 2018.03.26 11:13 #7688 막심 드미트리예프스키 : Temko Yusuf가 썼습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2 내가 그에게 그랬어.. 다른 도구를 사용하여 무언가를 분석하는 것은 확실히 넌센스 그러나 슬라이딩 창에서 LR 계수(자기회귀)의 역학 분석에 대해 이에 대한 연구가 있습니까? 그것은 AKF와 같은 것입니다. 저것들. 자동 회귀뿐만 아니라 해당 계수도 모델에 적용하면 Sultanov는 이 포럼에서 별개의 독특한 현상입니다. 그러나 모든 모델의 매개변수를 예측 변수로 사용하기 위해 저는 오랫동안 이 아이디어를 가지고 있었습니다. 그러나 문제는 여전히 동일합니다. 그러한 예측 변수와 대상 변수 사이의 공개된 관계는 변경되어서는 안 되며 변경되면 천천히 변경됩니다. 그리고 이것이 그렇지 않다면, 미래의 예측 가능성, 심지어 다음 막대를 배제하는 고정성이 아닙니다. forexman77 2018.03.26 15:10 #7689 막심 드미트리예프스키 : Temko Yusuf는 썼습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2 내가 그에게 그랬어.. 다른 도구를 사용하여 무언가를 분석하는 것은 확실히 넌센스 그러나 슬라이딩 창에서 LR 계수(자기회귀)의 역학 분석에 대해 이에 대한 연구가 있습니까? 그것은 AKF와 같은 것입니다. 저것들. 자동 회귀뿐만 아니라 해당 계수도 모델에 적용하면 자기회귀와 자기상관 함수는 다르다는 결론에 이르렀다. 예를 들어, 여기에는 추세 영역의 cf가 있습니다. 왼쪽 가장자리에서 Akf는 부드럽게 내려가며 제로 라인의 다중 교차가 없습니다. 그리고 여기 평평한 부분이 있습니다. 얼굴 차이. 나는 테스터에서 이 디자인을 운전했고 어떤 개선도 얻지 못했다. Forex의 추세가 작동하지 않는다는 증거. 그러나 평면도. 추세는 종종 단순히 계속되지 않으며 플랫은 추세로 대체됩니다. 그것이 점을 찍는 모든 연구입니다 ... [삭제] 2018.03.26 15:26 #7690 forexman77 : 자기회귀와 자기상관함수는 다르다는 결론에 이르렀다. 예를 들어, 여기에는 추세 영역의 cf가 있습니다. 왼쪽 가장자리에서 Akf는 부드럽게 내려가며 제로 라인의 다중 교차가 없습니다. 그리고 여기가 평지입니다. 얼굴 차이. 나는 테스터에서 이 디자인을 운전했고 어떤 개선도 얻지 못했다. Forex의 추세가 작동하지 않는다는 증거. 그러나 평면도. 추세는 종종 단순히 계속되지 않으며 플랫은 추세로 대체됩니다. 그것이 점을 찍는 모든 연구입니다 ... 계수 1차 자기회귀는 자기수정 계수와 일치합니다. 1차 주문하고 일치하지 않는 것 같습니다. 글쎄, 당신은 왼쪽의 그림에서 볼 수 있습니다. 어떤 이유로 차트 자체가 다릅니다. 아 여기 저기 akf야 알겠어 그런 순간이 있습니다. 고정되지 않은 차트에서 akf를 사용하는 것은 쓸모가 없습니다. 시간을 변환해야 합니다. 이것은 SanSanych를 위한 것입니다. 그는 평생과 akf에 대해 설명할 것입니다)) 1...762763764765766767768769770771772773774775776...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최고 R^2 점수: 0.007975925
내가 아는 한, 이것은 정확히 당신이 DR.Trader에게 물어본 결과입니까?
그리고 지금 가장 흥미로운. 이 데이터 세트의 도움으로 모델을 훈련하고 실제에 적용했습니다. 귀하의 접근 방식에 따르면 품질이 그다지 좋지 않은 것으로 이해합니다. 그러나 모델이 점수를 올릴 수 있는지 봅시다. 그렇다면 Reshetov 최적화 방법은 정의에 따라 제공하는 모든 것보다 훨씬 더 좋습니다.
다음주말에는 R에서 DR.Trider가 구축한 모델에 대한 테스트를 진행하고 오차 계수를 확인하고 Reshetov 옵티마이저가 구축한 모델이 이 기간 동안 어떻게 거래되는지도 살펴보겠습니다. 누가 더 힘든지 보자...
나는 조용히 Reshetov의 코드를 파헤치고 있습니다. 그 사람은 프로그래밍에서 정말 ACC였습니다. 그리고 나는 데이터 매트릭스에서 패턴을 잡는 그의 방법이 모든 사람이 검색하는 일반적인 방법이 아니라는 것을 깨달았습니다. 열을 먼저 정렬한 다음 행을 정렬하는 식입니다.
Reshetov의 패턴 검색 방법은 혼란스럽습니다. 나는 그것을 "사각형 소켓"이라고 부르며 인쇄 회로 기판의 구성을 더듬어 보는 사람은 이해할 것입니다.
여기서 비결은 검색이 열에서 열로 선형적으로 진행되지 않고 정사각형 방식으로 진행된다는 것입니다. 지금은 정말 공식화 할 수조차 없습니다 ..... 아마도 나중에 자세히 설명하려고 노력할 것입니다 ...
최고 R^2 점수: 0.007975925
내가 아는 한, 이것은 정확히 당신이 DR.Trader에게 물어본 결과입니까?
네. 이것은 다소 약한 결과이며 Forex에서 함께 가려고 할 수 없습니다. 이 추정치가 더 높아지도록 예측자 세트(제거/추가)를 개선하려는 시도가 필요합니다.
예를 들어, 해당 텍스트 파일에서 첫 번째 열은 줄 번호입니다. 반드시 제거해야 합니다.
네. 이것은 다소 약한 결과이며 Forex에서 함께 가려고 할 수 없습니다. 이 추정치가 더 높아지도록 예측자 세트(제거/추가)를 개선하는 것이 필요합니다.
예를 들어, 해당 텍스트 파일에서 첫 번째 열은 줄 번호입니다. 반드시 제거해야 합니다.
글쎄, 나는 그것을 제거했다. 그건 그렇고, vtreat가 나에게 조언한 이 훈련 세트와 Reshet의 최적화 프로그램은 모델을 만들 때 특정 열을 선택했습니다. Reshetov가 선택한 기둥만 실행하면 어떻게 될까요? 내일 자려고...
최고 R^2 점수: 0.007975925
내가 아는 한, 이것은 정확히 당신이 DR.Trader에게 물어본 결과입니까?
그리고 지금 가장 흥미로운. 이 데이터 세트의 도움으로 모델을 훈련하고 실제에 적용했습니다. 귀하의 접근 방식에 따르면 품질이 그다지 좋지 않은 것으로 이해합니다. 그러나 모델이 점수를 올릴 수 있는지 봅시다. 그렇다면 Reshetov 최적화 방법은 정의에 따라 제공하는 모든 것보다 훨씬 더 좋습니다.
다음주말에는 R에서 DR.Trider가 구축한 모델에 대한 테스트를 진행하고 오차 계수를 확인하고 Reshetov 옵티마이저가 구축한 모델이 이 기간 동안 어떻게 거래되는지도 살펴보겠습니다. 누가 더 힘든지 보자...
나는 조용히 Reshetov의 코드를 파헤치고 있습니다. 그 사람은 프로그래밍에서 정말 ACC였습니다. 그리고 나는 데이터 매트릭스에서 패턴을 잡는 그의 방법이 모든 사람이 검색하는 일반적인 방법이 아니라는 것을 깨달았습니다. 열을 먼저 정렬한 다음 행을 정렬하는 식입니다.
Reshetov의 패턴 검색 방법은 혼란스럽습니다. 나는 그것을 "사각형 소켓"이라고 부르며 인쇄 회로 기판의 구성을 더듬어 보는 사람은 이해할 것입니다.
여기서 비결은 검색이 열에서 열로 선형적으로 진행되지 않고 정사각형 방식으로 진행된다는 것입니다. 지금은 정말 공식화 할 수조차 없습니다 ..... 아마도 나중에 자세히 설명하려고 노력할 것입니다 ...
눈치채셨다면, 그는 그곳에서 커널 트릭을 사용합니다. 하나의 기능이라도 여러 번 사용할 수 있지만 다르게 변형됩니다.
뉴런의 소스 코드를 mql에 업로드하면 거기에 표시됩니다. mb 이것이 계산의 성공과 느림의 열쇠입니다
사실, 입구에서 그에게 무엇을 먹일지 거의 차이가 없습니다. 그는 여전히 모든 표지판을 스스로 생각해 낼 것입니다. :)
Nikuya 당신은 여기에서 재미있습니다))) 예, 오랫동안 나와 함께 모든 것이 명확합니다. 글쎄, 나에게 스레드에서 몇 주 보여
"forex 예측은 다음을 따릅니다" 수동 장중 거래. 말그대로 수업시연...
여기 MO 주제에 대해 지금은 설명서를 논의하는 데 관심이 없습니다.
예를 들어 RL에 적합한 코드와 같이 일반 코드를 mql로 변경하는 것이 좋습니다. 완료할 때쯤이면 수영 시즌이 이미 시작될 것이기 때문입니다.
내가 감독하는 파이프에서 흔들리고 있기 때문에
Polovtsian 춤이 필요합니까? 어쩌면 더 빨리 ?
Temko Yusuf는 썼습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
내가 그에게 그랬어.. 다른 도구를 사용하여 무언가를 분석하는 것은 확실히 넌센스
그러나 슬라이딩 창에서 LR 계수(자기회귀)의 역학 분석에 대해 이에 대한 연구가 있습니까?
그것은 AKF와 같은 것입니다.
저것들. 자동 회귀뿐만 아니라 해당 계수도 모델에 적용하면
Temko Yusuf가 썼습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
내가 그에게 그랬어.. 다른 도구를 사용하여 무언가를 분석하는 것은 확실히 넌센스
그러나 슬라이딩 창에서 LR 계수(자기회귀)의 역학 분석에 대해 이에 대한 연구가 있습니까?
그것은 AKF와 같은 것입니다.
저것들. 자동 회귀뿐만 아니라 해당 계수도 모델에 적용하면
Sultanov는 이 포럼에서 별개의 독특한 현상입니다.
그러나 모든 모델의 매개변수를 예측 변수로 사용하기 위해 저는 오랫동안 이 아이디어를 가지고 있었습니다. 그러나 문제는 여전히 동일합니다. 그러한 예측 변수와 대상 변수 사이의 공개된 관계는 변경되어서는 안 되며 변경되면 천천히 변경됩니다. 그리고 이것이 그렇지 않다면, 미래의 예측 가능성, 심지어 다음 막대를 배제하는 고정성이 아닙니다.
Temko Yusuf는 썼습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/228879/page2
내가 그에게 그랬어.. 다른 도구를 사용하여 무언가를 분석하는 것은 확실히 넌센스
그러나 슬라이딩 창에서 LR 계수(자기회귀)의 역학 분석에 대해 이에 대한 연구가 있습니까?
그것은 AKF와 같은 것입니다.
저것들. 자동 회귀뿐만 아니라 해당 계수도 모델에 적용하면
자기회귀와 자기상관 함수는 다르다는 결론에 이르렀다.
예를 들어, 여기에는 추세 영역의 cf가 있습니다. 왼쪽 가장자리에서 Akf는 부드럽게 내려가며 제로 라인의 다중 교차가 없습니다.
그리고 여기 평평한 부분이 있습니다. 얼굴 차이. 나는 테스터에서 이 디자인을 운전했고 어떤 개선도 얻지 못했다. Forex의 추세가 작동하지 않는다는 증거. 그러나 평면도.
추세는 종종 단순히 계속되지 않으며 플랫은 추세로 대체됩니다. 그것이 점을 찍는 모든 연구입니다 ...
자기회귀와 자기상관함수는 다르다는 결론에 이르렀다.
예를 들어, 여기에는 추세 영역의 cf가 있습니다. 왼쪽 가장자리에서 Akf는 부드럽게 내려가며 제로 라인의 다중 교차가 없습니다.
그리고 여기가 평지입니다. 얼굴 차이. 나는 테스터에서 이 디자인을 운전했고 어떤 개선도 얻지 못했다. Forex의 추세가 작동하지 않는다는 증거. 그러나 평면도.
추세는 종종 단순히 계속되지 않으며 플랫은 추세로 대체됩니다. 그것이 점을 찍는 모든 연구입니다 ...
계수 1차 자기회귀는 자기수정 계수와 일치합니다. 1차 주문하고 일치하지 않는 것 같습니다.
글쎄, 당신은 왼쪽의 그림에서 볼 수 있습니다. 어떤 이유로 차트 자체가 다릅니다.
아 여기 저기 akf야 알겠어
그런 순간이 있습니다. 고정되지 않은 차트에서 akf를 사용하는 것은 쓸모가 없습니다. 시간을 변환해야 합니다.
이것은 SanSanych를 위한 것입니다. 그는 평생과 akf에 대해 설명할 것입니다))