트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 766

СанСаныч Фоменко 2018.03.24 13:00 #7651

막심 드미트리예프스키 :

나에게 새로운 것인 계량경제학 모델에 대해 읽기:

지난 수십 년 동안 RS(Regime Switching)와 같은 모델은 계량 경제학에서 인기를 얻었습니다. 예를 들어, TAR(Threshold autoregressive) 모델[15]과 부드러운 전환을 허용하는 STAR(smooth transition autoregressive) 모델[3]은 사람들의 관심을 끌고 있습니다. RS 모델에 대한 관심이 높아졌지만 RS에 대한 대부분의 논문은 모델 개발에 중점을 두었으며 금융 거래 분야에서 인공 지능과 관련된 RS 모델의 응용 프로그램은 소수에 불과합니다.

이 중 하나를 시도 했습니까?

노력도 많이 했다. 패키지는 tsDyn이라고 하며 여러 임계값 기능이 있습니다. 저는 Bollinger 대신 SETAR를 사용했습니다. 나는 증분을 사용할 때 매우 효과적인 것을 추천합니다. 하지만 실제 계정 으로 가져오지 않았고, 이유는 기억나지 않습니다. 약 3년 전이었습니다.

[삭제] 2018.03.24 13:03 #7652

산산이치 포멘코 :

노력도 많이 했다. 패키지는 tsDyn이라고 하며 여러 임계값 기능이 있습니다. 저는 Bollinger 대신 SETAR를 사용했습니다. 나는 증분을 사용할 때 매우 효과적인 것을 추천합니다. 하지만 실제 계정 으로 가져오지 않았고, 이유는 기억나지 않습니다. 약 3년 전이었습니다.

기사를 버릴 수 있습니다. garch를 입력으로 사용하고 유틸리티 기능의 지속적인 최적화를 위해 신경망을 사용합니다.

СанСаныч Фоменко 2018.03.24 13:13 #7653

막심 드미트리예프스키 :

기사를 버릴 수 있습니다. garch를 입력으로 사용하고 유틸리티 기능의 지속적인 최적화를 위해 신경망을 사용합니다.

힘들게 하지 않는다면

Anatolii Zainchkovskii 2018.03.24 14:35 #7654

입력에 다항식을 제출하려고 한 사람이 있는지 궁금합니다.

СанСаныч Фоменко 2018.03.24 15:01 #7655

막심 드미트리예프스키 :

일반적으로 시장과 관련하여 전체 연구 라인이 있습니다. 이 주제에 대한 많은 기사가 있습니다

감사합니다! 하지만 제가 하는 일이 주제에서 벗어나 있어서, 시사가 다 끝날 때까지 자세한 이야기는 하지 않겠습니다.

forexman77 2018.03.24 16:14 #7656

자기 상관 지표를 만들었습니다. 거래에 어떻게 적용할 수 있습니까?

Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:20 #7657

꾸밈이 없는 그리자처럼. 표시된 곳에서 선물의 변화가 있었고, TS는 오버트레이닝을 하지 않고 그의 손으로 트레이드했다. 첫째, 그것은 내가 여전히 내 손으로 그 열성적인 사람이라는 것을 증명합니다. 둘째, 그것은 작업 이론을 더욱 확증하게 될 것입니다. 두 번째 다섯 번에서 네 번 움직일 수 있을까요???? 이제 본격적으로 모델을 만들고 있습니다. 미래를 붙인 탓에 별로 안 나오긴 하지만 쉽게 결과를 되풀이할 수 있을 거라 장담할 만 하다..... 그냥 느끼기만 하다... 오늘은 데이터 처리의 반을 하고 나왔기 때문에 업무에 도움이 되는 또 다른 편리한 소식으로. 동일한 수의 0과 1에 대한 출력의 균형을 맞추기 위해(출력의 0과 1의 수가 동일한 것이 매우 중요함) 과거 데이터에서 순열을 수행해야 했습니다. 이제 이것을 피하는 방법을 찾았습니다. 1의 합으로 슬라이딩 창을 만들고 1의 수가 선택한 창 크기의 정확히 절반인 출력을 선택합니다. 이 경우 순열이 만들어지지 않기 때문에 데이터 간의 직렬 연결이 손실되지 않지만 출력이 이미 균형을 이루는 필요한 시간 간격 동안 창이 선택됩니다. 일반적으로 내가 할 수 있는 한 ... 설명했습니다. 누가 이해하지 못했는지, 나는 비난하지 않습니다 :-)

추가 단어, 추가 문구가 없습니다. 친구 우리는 당신을 환영합니다!!!!!

서비스 데스크:

게으름, 자폐증

선체 이동 평균 최적화 결과는 단일 테스트와

Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:21 #7658

뭐, 빌어먹을 선물의 변천사.. 덧붙여서 연준의 금리변동 같은 중요한 뉴스에도.... 우연의 일치.... 내가 터미널에 앉아서 발을 움직이기 시작한 사실은 말할 것도없고 .... 머런 :-(

Renat Akhtyamov 2018.03.24 19:22 #7659

마이클 마르쿠카이테스 :

꾸밈이 없는 그리자처럼. 표시된 곳에서 선물의 변화가 있었고, TS는 오버트레이닝을 하지 않고 그의 손으로 트레이드했다. 첫째, 그것은 내가 여전히 내 손으로 그 열성적인 사람이라는 것을 증명합니다. 둘째, 그것은 작업 이론을 더욱 확증하게 될 것입니다. 두 번째 다섯 번에서 네 번 움직일 수 있을까요???? 이제 본격적으로 모델을 만들고 있습니다. 미래를 붙인 탓에 별로 안 나오긴 하지만 쉽게 결과를 되풀이할 수 있을 거라 장담할 만 하다..... 그냥 느끼기만 하다... 오늘은 데이터 처리의 반을 하고 나왔기 때문에 업무에 도움이 되는 또 다른 편리한 소식으로. 동일한 수의 0과 1에 대한 출력의 균형을 맞추기 위해(출력의 0과 1의 수가 동일한 것이 매우 중요함) 과거 데이터에서 순열을 수행해야 했습니다. 이제 이것을 피하는 방법을 찾았습니다. 1의 합으로 슬라이딩 창을 만들고 1의 수가 선택한 창 크기의 정확히 절반인 출력을 선택합니다. 이 경우 순열이 만들어지지 않기 때문에 데이터 간의 직렬 연결이 손실되지 않지만 출력이 이미 균형을 이루는 필요한 시간 간격 동안 창이 선택됩니다. 일반적으로 내가 할 수있는대로 ... 설명했습니다. 누가 이해하지 못했는지, 나는 비난하지 않습니다 :-)

추가 단어, 추가 문구가 없습니다. 친구 우리는 당신을 환영합니다!!!!!

내가 너라면 차에서 아무 것도 바꾸지 않을 것입니다. 그건 그렇고, 나쁜 결과는 아닙니다. 모든 생각이 이미 그녀에게 있고 시스템을 변경할 수 없기 때문에 그녀의 작업을 방해하지 마십시오. 완전히 자동으로 작동하도록 하고 손으로 망칠 필요가 없습니다.

Mihail Marchukajtes 2018.03.24 19:25 #7660

레나트 아크티아모프 :

내가 너라면 차에서 아무 것도 바꾸지 않을 것입니다. 그건 그렇고, 나쁜 결과는 아닙니다. 모든 생각이 이미 그녀에게 있고 시스템을 변경할 수 없기 때문에 그녀의 작업을 방해하지 마십시오. 기계가 순수하게 작동하도록 하고 손을 사용하지 마십시오.

그래서 나는 HARDWARE의 증언대로 똑같이 손으로 들어갔다. 정류장을 옮기지 않았다면 무스 두 마리를 받았을 것입니다. 약 1650으로 내려가서 계속 진행하지만, 아니... 이전 화면에서 말 그대로 몇 개의 너트를 꺼내는 방법을 보여 주었습니다. 이 두 마리의 무스입니다. 꺼내지 않았다면 한 번에 회복했을 텐데, 롤백만 있었을 텐데..... 글쎄요. 더 흥미로운 것은 우리가 어떻게 나아가고 있는지입니다.... :-)
나에게 새로운 것인 계량경제학 모델에 대해 읽기:
지난 수십 년 동안 RS(Regime Switching)와 같은 모델은 계량 경제학에서 인기를 얻었습니다. 예를 들어, TAR(Threshold autoregressive) 모델[15]과 부드러운 전환을 허용하는 STAR(smooth transition autoregressive) 모델[3]은 사람들의 관심을 끌고 있습니다. RS 모델에 대한 관심이 높아졌지만 RS에 대한 대부분의 논문은 모델 개발에 중점을 두었으며 금융 거래 분야에서 인공 지능과 관련된 RS 모델의 응용 프로그램은 소수에 불과합니다.
이 중 하나를 시도 했습니까?
노력도 많이 했다.
패키지는 tsDyn이라고 하며 여러 임계값 기능이 있습니다. 저는 Bollinger 대신 SETAR를 사용했습니다. 나는 증분을 사용할 때 매우 효과적인 것을 추천합니다. 하지만 실제 계정 으로 가져오지 않았고, 이유는 기억나지 않습니다. 약 3년 전이었습니다.
기사를 버릴 수 있습니다. garch를 입력으로 사용하고 유틸리티 기능의 지속적인 최적화를 위해 신경망을 사용합니다.
힘들게 하지 않는다면
일반적으로 시장과 관련하여 전체 연구 라인이 있습니다.
이 주제에 대한 많은 기사가 있습니다
감사합니다! 하지만 제가 하는 일이 주제에서 벗어나 있어서, 시사가 다 끝날 때까지 자세한 이야기는 하지 않겠습니다.
꾸밈이 없는 그리자처럼. 표시된 곳에서 선물의 변화가 있었고, TS는 오버트레이닝을 하지 않고 그의 손으로 트레이드했다. 첫째, 그것은 내가 여전히 내 손으로 그 열성적인 사람이라는 것을 증명합니다. 둘째, 그것은 작업 이론을 더욱 확증하게 될 것입니다. 두 번째 다섯 번에서 네 번 움직일 수 있을까요????
이제 본격적으로 모델을 만들고 있습니다. 미래를 붙인 탓에 별로 안 나오긴 하지만 쉽게 결과를 되풀이할 수 있을 거라 장담할 만 하다..... 그냥 느끼기만 하다... 오늘은 데이터 처리의 반을 하고 나왔기 때문에 업무에 도움이 되는 또 다른 편리한 소식으로. 동일한 수의 0과 1에 대한 출력의 균형을 맞추기 위해(출력의 0과 1의 수가 동일한 것이 매우 중요함) 과거 데이터에서 순열을 수행해야 했습니다. 이제 이것을 피하는 방법을 찾았습니다. 1의 합으로 슬라이딩 창을 만들고 1의 수가 선택한 창 크기의 정확히 절반인 출력을 선택합니다. 이 경우 순열이 만들어지지 않기 때문에 데이터 간의 직렬 연결이 손실되지 않지만 출력이 이미 균형을 이루는 필요한 시간 간격 동안 창이 선택됩니다. 일반적으로 내가 할 수 있는 한 ... 설명했습니다. 누가 이해하지 못했는지, 나는 비난하지 않습니다 :-)
추가 단어, 추가 문구가 없습니다. 친구 우리는 당신을 환영합니다!!!!!
뭐, 빌어먹을 선물의 변천사.. 덧붙여서 연준의 금리변동 같은 중요한 뉴스에도.... 우연의 일치....
내가 터미널에 앉아서 발을 움직이기 시작한 사실은 말할 것도없고 .... 머런 :-(
내가 너라면 차에서 아무 것도 바꾸지 않을 것입니다. 그건 그렇고, 나쁜 결과는 아닙니다.
모든 생각이 이미 그녀에게 있고 시스템을 변경할 수 없기 때문에 그녀의 작업을 방해하지 마십시오.완전히 자동으로 작동하도록 하고 손으로 망칠 필요가 없습니다.
그래서 나는 HARDWARE의 증언대로 똑같이 손으로 들어갔다. 정류장을 옮기지 않았다면 무스 두 마리를 받았을 것입니다. 약 1650으로 내려가서 계속 진행하지만, 아니... 이전 화면에서 말 그대로 몇 개의 너트를 꺼내는 방법을 보여 주었습니다. 이 두 마리의 무스입니다. 꺼내지 않았다면 한 번에 회복했을 텐데, 롤백만 있었을 텐데..... 글쎄요. 더 흥미로운 것은 우리가 어떻게 나아가고 있는지입니다.... :-)