트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 774

forexman77 2018.03.27 12:21 #7731

ㅋㅋㅋ 따라서 아무도 가능성과 AIC를 계산하는 방법을 말하지 않았습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 그것을했고 계산은 R과 일치합니다.

Vladimir Perervenko 2018.03.27 12:50 #7732

산산이치 포멘코 : Microsoft에 3.4.3이 있습니까? 라임님 감사합니다.

있다. 그러나 CUDA 및 cuDNN을 설치한 후 MRO는 설치를 원하지 않습니다. 이유를 찾지 못했습니다. 따라서 순수 K 3.4.3을 사용합니다. 3.4.4가 이미 릴리스되었지만.

사이트가 지난 30분 동안 중단되었습니까?

СанСаныч Фоменко 2018.03.27 12:56 #7733

블라디미르 페레르벤코 : 있다. 그러나 CUDA 및 cuDNN을 설치한 후 MRO는 설치를 원하지 않습니다. 이유를 찾지 못했습니다. 따라서 순수 K 3.4.3을 사용합니다. 3.4.4가 이미 릴리스되었지만. 사이트가 지난 30분 동안 중단되었습니까?

전달됨 3.4.4. DALEX도되어있어 시작하겠습니다 LIME이 쉬워 보입니다

Mihail Marchukajtes 2018.03.27 17:52 #7734

산산이치 포멘코 : R-bloggers 에 대한 뉴스 피드가 있습니다. 오늘은 변수의 중요성을 선택하는 패키지인 DALEX에 대한 광고가 나왔습니다. 설치 시도 - 내 R 3.4.2에 설치되지 않았습니다. 그리고 그 아이디어가 정말 마음에 들었습니다. 일반적으로 변수의 중요성은 예측 변수가 모델 적합에 얼마나 자주 사용되었는지에 대한 중요성입니다. 그러나 DALEX는 다른 아이디어를 사용합니다. 예측자의 중요성은 예측의 성공에 대한 이 예측자의 영향으로 이해됩니다. 모델 자체가 블랙박스 취급 내가 사용한 모든 패키지를 기억하려고 했지만 예측에 영향을 주는 유사한 아이디어를 가진 패키지를 기억할 수 없습니다. 아마도 누군가가 말할 것입니까?

흥미로운 주제. 나 자신도 vtraet을 사용하고 원칙적으로 모든 것이 나에게 적합하지만 완벽에는 제한이 없습니다. 내 데이터에 대해 Dalex를 실행하고 싶지만 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 어쩌면 누군가가 도울 수 있습니다 ... 적어도 시작 ...

Vizard_ 2018.03.27 18:22 #7735

막심 드미트리예프스키 : 마이클 마르쿠카이테스 : "마스터-바린". 제안이 철회되었습니다. 그리고 친구 그만...

СанСаныч Фоменко 2018.03.27 19:06 #7736

마이클 마르쿠카이테스 : .... 내 데이터에 대해 Dalex를 실행하고 싶지만 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 어쩌면 누군가가 도울 수 있습니다 ... 적어도 시작 ...

한시간동안 사용불가...

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 05:48 #7737

산산이치 포멘코 : 1시간동안 사용불가...

어떤 어려움이 있습니까????

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 05:49 #7738

마법사_ : "마스터-바린". 제안이 철회되었습니다. 그리고 친구 그만...

당신이 말했듯이, 마술사. 이미 맥심과의 우정은 끊었지만, 절에서 사과하기 전까지만..... 공개적으로!!!!

Mihail Marchukajtes 2018.03.28 07:02 #7739

확인 해봐....

Alexander Ivanov 2018.03.28 07:48 #7740

마이클 마르쿠카이테스 : 확인 해봐....

샬롬, 이 곳에서 보증금이 빠져나가나요?
ㅋㅋㅋ 따라서 아무도 가능성과 AIC를 계산하는 방법을 말하지 않았습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 그것을했고 계산은 R과 일치합니다.
Microsoft에 3.4.3이 있습니까?
라임님 감사합니다.
있다. 그러나 CUDA 및 cuDNN을 설치한 후 MRO는 설치를 원하지 않습니다. 이유를 찾지 못했습니다. 따라서 순수 K 3.4.3을 사용합니다. 3.4.4가 이미 릴리스되었지만.
전달됨 3.4.4. DALEX도되어있어 시작하겠습니다 LIME이 쉬워 보입니다
R-bloggers 에 대한 뉴스 피드가 있습니다. 오늘은 변수의 중요성을 선택하는 패키지인 DALEX에 대한 광고가 나왔습니다. 설치 시도 - 내 R 3.4.2에 설치되지 않았습니다.
그리고 그 아이디어가 정말 마음에 들었습니다.
일반적으로 변수의 중요성은 예측 변수가 모델 적합에 얼마나 자주 사용되었는지에 대한 중요성입니다.
그러나 DALEX는 다른 아이디어를 사용합니다. 예측자의 중요성은 예측의 성공에 대한 이 예측자의 영향으로 이해됩니다. 모델 자체가 블랙박스 취급
내가 사용한 모든 패키지를 기억하려고 했지만 예측에 영향을 주는 유사한 아이디어를 가진 패키지를 기억할 수 없습니다.
아마도 누군가가 말할 것입니까?
흥미로운 주제. 나 자신도 vtraet을 사용하고 원칙적으로 모든 것이 나에게 적합하지만 완벽에는 제한이 없습니다. 내 데이터에 대해 Dalex를 실행하고 싶지만 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 어쩌면 누군가가 도울 수 있습니다 ... 적어도 시작 ...
.... 내 데이터에 대해 Dalex를 실행하고 싶지만 어떻게 해야할지 모르겠습니다. 어쩌면 누군가가 도울 수 있습니다 ... 적어도 시작 ...
어떤 어려움이 있습니까????
당신이 말했듯이, 마술사. 이미 맥심과의 우정은 끊었지만, 절에서 사과하기 전까지만..... 공개적으로!!!!
확인 해봐....
