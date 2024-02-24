트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 771 1...764765766767768769770771772773774775776777778...3399 새 코멘트 forexman77 2018.03.26 15:57 #7701 막심 드미트리예프스키 : 그러나 거기에 플러스에 일부 소스 코드는 무엇입니까? 예와 규범을 복사하여 붙여넣은 다음 도중에 알아내십시오. C++에서? Python의 모든 것이 통계 모델 라이브러리에 작성될 가능성이 큽니다. 내가 그것을 알아낼 수 있을 때까지. 디버깅할 때 배열을 얻는 순간을 포착할 수 없습니다. 아니면 지금은 모두 남겨두겠습니다. forexman77 2018.03.26 16:07 #7702 가격대의 분류, 어떤 유형의 네트워크가 더 적합하거나 다른 것에 대해 누가 나에게 말해 줄 수 있습니까? 또한 R과 Python을 희생합니다. 신경망을 확인하는 방법을 말해 볼까요? 견적을 제공하고 네트워크 가중치를 가져옵니다. 아니면 스크립트를 통해 연결합니까? 무리를 통해라면 아마도 최적화에 매우 오랜 시간이 걸릴 것입니다. [삭제] 2018.03.26 16:11 #7703 forexman77 : C++에서? Python의 모든 것이 통계 모델 라이브러리에 작성될 가능성이 큽니다. 내가 그것을 알아낼 수 있을 때까지. 디버깅할 때 배열을 얻는 순간을 포착할 수 없습니다. 아니면 지금은 모두 남겨두겠습니다. 예, 하지만 아무것도 찾지 못했습니다 하지만 나는 http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4 노력하다 forexman77 2018.03.26 16:18 #7704 막심 드미트리예프스키 : 예, 하지만 아무것도 찾지 못했습니다 하지만 나는 http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4 노력하다 결과적으로 일종의 벼룩이 나타났습니다) [삭제] 2018.03.26 16:21 #7705 forexman77 : 결과적으로 일종의 벼룩이 나타났습니다) 그래 서투르게 그려졌어.. 예전 코드는 분명히 Dr. Trader 2018.03.26 16:47 #7706 forexman77 : 온갖 이론과 영상을 뒤져보니 암기된 구절처럼, 앵무새처럼 똑같은 말을 하고 있다는 결론에 이르렀다. 정확히. Arima 및 모든 곳에서 인터넷에 있는 수백 개의 기사 - " 자기 상관 및 자기 회귀 찾기", 그 다음 12개의 사진, 설명 없이 3개의 매개변수로 즉시 답변. 기사의 10%에서는 계절성이 있다고 언급할 수도 있습니다. 바이탈 옆에 있는 주제로 사진을 찍어봤어요~ Mihail Marchukajtes 2018.03.26 17:13 #7707 마법사_ : 친애하는 선생님, 당신은 우리의 훌륭한 마술사입니다. 나는 돌로 된 Maksimka가 시간이 지남에 따라 이해한다는 것을 이해합니다. 게시물의 의미, 종종 스레드를 잃는 ... 그러나 당신은! Mishan, 나는 아무것도 제안하지 않고 단지 물었다. 폐하 사진 몇 장만 보여주세요!))) 죽어가고 있습니다... 내가 직접 한 것이 아니라 게시물 위에 사람들이 당신의 방법을 사용하여 내 데이터에 사진을 게시했습니다. 일종의... forexman77 2018.03.26 17:15 #7708 박사 상인 : 정확히. Arima 및 모든 곳에서 인터넷에 있는 수백 개의 기사 - "자기 상관 및 자기 회귀 찾기", 그 다음 12개의 사진, 설명 없이 3개의 매개변수로 즉시 답변. 기사의 10%에서는 계절성이 있다고 언급할 수도 있습니다. 바이탈 옆에 있는 주제로 사진을 찍어봤어요~ 글쎄, 나는 일을 진지하게 받아들이는 데 익숙하다) 그래서 그것이 어떻게 작동하는지 이해하고 싶다. 나는 이론으로 가득 차 있고 여전히 그것에 대해 거의 이해하지 못하고 있으며 모든 것이 "새 언어"로 되어 있습니다. 그들은 아마도 아무도 이해하지 못하도록 의도적으로 그것을 할 것입니다. 그들은 스스로를 모르기 때문에 실제로 그것을하는 방법을 묻지 않습니다. Mihail Marchukajtes 2018.03.26 17:19 #7709 오늘, 악당의 운명이 또 한 번의 사건으로 미끄러졌다. 오늘은 겨울에서 여름으로 넘어가는 과도기라고 해서 CD 에서 타임존 변경이 필요했던거로 알려졌는데, 제가 사는 타입이라 이 칩을 알고있었는데 저녁이 되어서야 이해가 되네요 . 나는 실제로 그것을 고칠 수 있었지만 차례에서 작은 마이너스를 얻었습니다. 제 시간에 잡아서 다행입니다... 이제 모든게 제대로 작동하는 것 같군요... 로봇 운반기가 설치되고 진행 중입니다. 오늘날 그에게서 이미 몇 가지 수익성있는 거래가 있었으므로 결과 마이너스는 끔찍하지 않습니다. 가장 중요한 것은 현재 위치가 플러스로 마감되어야하며 모든 것이 순서대로 될 것이라는 것입니다. 더 가자.... 각 밀리초를 처리하는 함수를 ICRW 거래 플랫 공식 Mihail Marchukajtes 2018.03.26 17:29 #7710 글쎄, 많은 면에서 당신이 옳습니다. 이론은 0이 100과 다르기 때문에 실제와 다릅니다. 즉, 정반대입니다. 이론을 연구하고 실습을 진행하면 이 차이가 얼마나 큰지 매우 놀라기 시작합니다. 저는 실무자입니다. 내 임무는 시장에서 돈을 버는 것이지 이런 접근 방식의 정확성을 증명하는 것이 아닙니다. 또는 이 방법이 나에게 가장 적합하다는 것을 스스로 증명하십시오. 나는 이익이 되는 어떤 방법을 택할 것이다. 내 임무는 돈을 버는 것이지 네트워크, 숲, MPEL 등을 영원히 비틀지 않는 것이기 때문입니다. 특정 방법에 대해 확신하고 실망합니다. 수입을 시작 하고 독점적으로 구축하기 위해 자신의 목표를 설정하십시오 .... 로봇의 첫 번째 버전을 작성할 때 트랜잭션을 건너 뛰는 등 매우 놀랐습니다. 최신 버전과 비교하면 차이가 상당합니다. 그리고 tfu, tfu, tfu, 이제 그는 AI가 그에게 요구하는 모든 트랜잭션을 수행하는 것 같습니다. 따라서 내가 조언하는 것은 이론 연구에서 실제 거래로 최소 보증금과 최소 위험을 가진 실제 거래로 이동하는 것입니다. 추신 이론상의 성취는 당신에게 돈을 가져다주지 않을 것입니다. 오직 실용적인 무역과 그것만이... 글쎄, 그것은 너무 ... 큰 소리로 생각하고 ... 영감을 얻었습니다 .... EURUSD - 동향, 예측 Interbankfx에 대한 경고 가상에서 현실로의 전환. $1000(일일) 1...764765766767768769770771772773774775776777778...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그러나 거기에 플러스에 일부 소스 코드는 무엇입니까? 예와 규범을 복사하여 붙여넣은 다음 도중에 알아내십시오.
C++에서? Python의 모든 것이 통계 모델 라이브러리에 작성될 가능성이 큽니다. 내가 그것을 알아낼 수 있을 때까지. 디버깅할 때 배열을 얻는 순간을 포착할 수 없습니다.
아니면 지금은 모두 남겨두겠습니다.
가격대의 분류, 어떤 유형의 네트워크가 더 적합하거나 다른 것에 대해 누가 나에게 말해 줄 수 있습니까?
또한 R과 Python을 희생합니다. 신경망을 확인하는 방법을 말해 볼까요? 견적을 제공하고 네트워크 가중치를 가져옵니다. 아니면 스크립트를 통해 연결합니까?
무리를 통해라면 아마도 최적화에 매우 오랜 시간이 걸릴 것입니다.
예, 하지만 아무것도 찾지 못했습니다
하지만 나는 http://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4
노력하다
결과적으로 일종의 벼룩이 나타났습니다)
그래 서투르게 그려졌어.. 예전 코드는 분명히
온갖 이론과 영상을 뒤져보니 암기된 구절처럼, 앵무새처럼 똑같은 말을 하고 있다는 결론에 이르렀다.
정확히. Arima 및 모든 곳에서 인터넷에 있는 수백 개의 기사 - " 자기 상관 및 자기 회귀 찾기", 그 다음 12개의 사진, 설명 없이 3개의 매개변수로 즉시 답변. 기사의 10%에서는 계절성이 있다고 언급할 수도 있습니다.
바이탈 옆에 있는 주제로 사진을 찍어봤어요~
친애하는 선생님, 당신은 우리의 훌륭한 마술사입니다. 나는 돌로 된 Maksimka가 시간이 지남에 따라 이해한다는 것을 이해합니다.
게시물의 의미, 종종 스레드를 잃는 ... 그러나 당신은! Mishan, 나는 아무것도 제안하지 않고 단지 물었다.
폐하 사진 몇 장만 보여주세요!))) 죽어가고 있습니다...
내가 직접 한 것이 아니라 게시물 위에 사람들이 당신의 방법을 사용하여 내 데이터에 사진을 게시했습니다. 일종의...
글쎄, 나는 일을 진지하게 받아들이는 데 익숙하다) 그래서 그것이 어떻게 작동하는지 이해하고 싶다. 나는 이론으로 가득 차 있고 여전히 그것에 대해 거의 이해하지 못하고 있으며 모든 것이 "새 언어"로 되어 있습니다. 그들은 아마도 아무도 이해하지 못하도록 의도적으로 그것을 할 것입니다. 그들은 스스로를 모르기 때문에 실제로 그것을하는 방법을 묻지 않습니다.
글쎄, 많은 면에서 당신이 옳습니다. 이론은 0이 100과 다르기 때문에 실제와 다릅니다. 즉, 정반대입니다. 이론을 연구하고 실습을 진행하면 이 차이가 얼마나 큰지 매우 놀라기 시작합니다.
저는 실무자입니다. 내 임무는 시장에서 돈을 버는 것이지 이런 접근 방식의 정확성을 증명하는 것이 아닙니다. 또는 이 방법이 나에게 가장 적합하다는 것을 스스로 증명하십시오. 나는 이익이 되는 어떤 방법을 택할 것이다. 내 임무는 돈을 버는 것이지 네트워크, 숲, MPEL 등을 영원히 비틀지 않는 것이기 때문입니다. 특정 방법에 대해 확신하고 실망합니다.
수입을 시작 하고 독점적으로 구축하기 위해 자신의 목표를 설정하십시오 ....
로봇의 첫 번째 버전을 작성할 때 트랜잭션을 건너 뛰는 등 매우 놀랐습니다. 최신 버전과 비교하면 차이가 상당합니다. 그리고 tfu, tfu, tfu, 이제 그는 AI가 그에게 요구하는 모든 트랜잭션을 수행하는 것 같습니다. 따라서 내가 조언하는 것은 이론 연구에서 실제 거래로 최소 보증금과 최소 위험을 가진 실제 거래로 이동하는 것입니다.
추신 이론상의 성취는 당신에게 돈을 가져다주지 않을 것입니다. 오직 실용적인 무역과 그것만이...
글쎄, 그것은 너무 ... 큰 소리로 생각하고 ... 영감을 얻었습니다 ....