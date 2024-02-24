트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 356

새 코멘트
 
유리 아사울렌코 :


Rstudio 세트도 그것이 제공하는 것을 이해하지 못했습니다.

R에서 가장 괜찮은 소스 코드 편집기(여러 가지가 있음). 편집기에서 직접 코드를 동시에 실행할 수 있습니다. 그것은 편리함과 습관의 문제입니다.


MS-R 사용 - 어떤 동물인지 모르겠습니다.
R의 유료 변종인 Revolution이 있었습니다. R 자체와 훨씬 더 많은 것을 무료로 확인, 개선 및 배포했지만 그 과정에서 유료 항목도 제공했다는 의미에서 유료입니다. 이 혁명은 Microsoft에서 구입하여 동일한 조건에서 배포되었습니다. 무료 또는 유료입니다. 저는 마이크로소프트를 고수합니다. 나에게 필요한 것은 모두 무료이고 유료 물건은 필요하지 않습니다. 유료 - 일반적으로 기업에서 사용하는 R: 여러 대의 컴퓨터에서 대규모 프로젝트 를 개발한 후 여러 대의 컴퓨터에서 악용합니다.

[삭제]  
블라디미르 페레르벤코 :

1. mxnet과 R의 다른 기계 학습 패키지의 주요 차이점은 Python용으로 개발되었으며 나중에 API가 R에 첨부되었다는 것입니다. R에서는 데이터가 "열 지향"(colmagor)이고 Python에서는 다음과 같습니다. 행 지향(rowmagor)
데이터 준비는 구체적입니다. 최신 버전의 mxnet_0.9.4에서는 자동으로 인식되는 것 같지만 실제로는 확인하지 않았습니다.

그건 그렇고, 많은 응용 사례가 있습니다.

2. Rstudio가 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까? 모든 기능을 갖춘 IDE, 발전하고 잘 유지 관리됩니다.

그러나 그것이 당신에게 편리한 경우.

행운을 빕니다


흠, 이상하게도 파이썬이 설치되어 있지 않지만 여전히 작동합니다.

지금까지는 모든 것이 적합합니다. 수정 API 아래의 봇이 스튜디오에서 완료되면 R과 즉시 연결하는 것이 편리할 수 있습니다.

 
블라디미르 페레르벤코 :

1. Rstudio를 사용하면 스크립트 작성 및 디버깅에서 문서 준비까지 전체 작업 주기를 완료할 수 있습니다.

Rstudio는 약 1년 전에 설정되었습니다. 일반적으로 나는 R과 큰 차이점을 보지 못했고 깨닫지 못했습니다. 그러나 나는 오랫동안 그것을 돌리지 않았습니다.

블라디미르 페레르벤코 :

2. 차트에 무슨 문제가 있나요?? 어떤 종류의 스케일링에 대해 이야기하고 있습니까? 확인하세요. 도와드리겠습니다.

SciLab에서 우리는 50,000 포인트의 그래프를 만들고 특정 조각을 선택하고 여러 포인트까지 그래프에 완전히 표시됩니다. 그래프를 스크롤하여 확장, 압축할 수 있습니다. 오, 편리합니다.

이것이 내가 말하는 스케일링입니다.

VS 아래의 R에는 모든 변수, 형식 및 변수가 간단한 경우 해당 값과 같은 변수 브라우저가 나타납니다. 하지만 나는 사진만 봤다.

 
막심 드미트리예프스키 :


흠, 이상하게도 파이썬이 설치되어 있지 않지만 여전히 작동합니다.


나는 아마도 나를 부정확하게 표현했을 것이다. R의 mxnet에는 Python이 필요하지 않습니다.

파이썬에도 mxnet 패키지가 있고 기능이 약간 더 넓다는 사실에 대해 이야기했습니다.

행운을 빕니다

[삭제]  

이러한 BP-가격을 볼린저밴드 로 정규화하여 예측하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 그는 고정되어 있지는 않지만 경향이 있습니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

이러한 BP-가격을 볼린저밴드로 정규화하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 고정이 아니라 디트렌드

모니터를 멈추지 않고 계속 응시하면 할 수 있습니다. 그리고 1분 동안
 
막심 드미트리예프스키 :

이러한 BP-가격을 볼린저밴드로 정규화하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 고정이 아니라 디트렌드


그리고 왜 그것이 고정적이지 않다고 결정 했습니까?
[삭제]  
드미트리 :
그리고 왜 그것이 고정적이지 않다고 결정 했습니까?


배출량이 크므로 추세로 간주할 수 있습니다. 나는 전혀 확실하지 않습니다. 일종의 정지된 것과 같은 것입니다. 예, 하지만 분산이 크고 비정상적일 수 있습니다) 요컨대, 배출은 2개의 속도로 발생합니다

처리 방법이 명확하지 않은 대규모 배출

 
막심 드미트리예프스키 :


배출량이 크므로 추세로 간주할 수 있습니다. 나는 전혀 확실하지 않습니다. 일종의 정지된 것과 같은 것입니다. 예, 하지만 분산이 크고 비정상적일 수 있습니다) 요컨대, 배출은 2개의 속도로 발생합니다

처리 방법이 명확하지 않은 대규모 배출

배출은 어리석게도 제거되어야 하고 행은 고정되어 있습니다.
[삭제]  
드미트리 :
배출은 어리석게도 제거되어야 하고 행은 고정되어 있습니다.


보일리 기간이 1이면 이렇습니다 :)

그리고 주기를 볼 수 있습니다.


1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399
새 코멘트