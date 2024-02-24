트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 356 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2017.05.18 09:16 #3551 유리 아사울렌코 : Rstudio 세트도 그것이 제공하는 것을 이해하지 못했습니다. R에서 가장 괜찮은 소스 코드 편집기(여러 가지가 있음). 편집기에서 직접 코드를 동시에 실행할 수 있습니다. 그것은 편리함과 습관의 문제입니다. MS-R 사용 - 어떤 동물인지 모르겠습니다. R의 유료 변종인 Revolution이 있었습니다. R 자체와 훨씬 더 많은 것을 무료로 확인, 개선 및 배포했지만 그 과정에서 유료 항목도 제공했다는 의미에서 유료입니다. 이 혁명은 Microsoft에서 구입하여 동일한 조건에서 배포되었습니다. 무료 또는 유료입니다. 저는 마이크로소프트를 고수합니다. 나에게 필요한 것은 모두 무료이고 유료 물건은 필요하지 않습니다. 유료 - 일반적으로 기업에서 사용하는 R: 여러 대의 컴퓨터에서 대규모 프로젝트 를 개발한 후 여러 대의 컴퓨터에서 악용합니다. [아카이브] FOREX - 동향, 묻다! 매트 연구. 패키지 [삭제] 2017.05.18 11:03 #3552 블라디미르 페레르벤코 : 1. mxnet과 R의 다른 기계 학습 패키지의 주요 차이점은 Python용으로 개발되었으며 나중에 API가 R에 첨부되었다는 것입니다. R에서는 데이터가 "열 지향"(colmagor)이고 Python에서는 다음과 같습니다. 행 지향(rowmagor) 데이터 준비는 구체적입니다. 최신 버전의 mxnet_0.9.4에서는 자동으로 인식되는 것 같지만 실제로는 확인하지 않았습니다. 그건 그렇고, 많은 응용 사례가 있습니다. 2. Rstudio가 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까? 모든 기능을 갖춘 IDE, 발전하고 잘 유지 관리됩니다. 그러나 그것이 당신에게 편리한 경우. 행운을 빕니다 흠, 이상하게도 파이썬이 설치되어 있지 않지만 여전히 작동합니다. 지금까지는 모든 것이 적합합니다. 수정 API 아래의 봇이 스튜디오에서 완료되면 R과 즉시 연결하는 것이 편리할 수 있습니다. Yuriy Asaulenko 2017.05.18 11:06 #3553 블라디미르 페레르벤코 : 1. Rstudio를 사용하면 스크립트 작성 및 디버깅에서 문서 준비까지 전체 작업 주기를 완료할 수 있습니다. Rstudio는 약 1년 전에 설정되었습니다. 일반적으로 나는 R과 큰 차이점을 보지 못했고 깨닫지 못했습니다. 그러나 나는 오랫동안 그것을 돌리지 않았습니다. 블라디미르 페레르벤코 : 2. 차트에 무슨 문제가 있나요?? 어떤 종류의 스케일링에 대해 이야기하고 있습니까? 확인하세요. 도와드리겠습니다. SciLab에서 우리는 50,000 포인트의 그래프를 만들고 특정 조각을 선택하고 여러 포인트까지 그래프에 완전히 표시됩니다. 그래프를 스크롤하여 확장, 압축할 수 있습니다. 오, 편리합니다. 이것이 내가 말하는 스케일링입니다. VS 아래의 R에는 모든 변수, 형식 및 변수가 간단한 경우 해당 값과 같은 변수 브라우저가 나타납니다. 하지만 나는 사진만 봤다. 마틴이 그렇게 나쁜 사람인가요? 고조파 거래 코딩 도움말 Vladimir Perervenko 2017.05.18 12:00 #3554 막심 드미트리예프스키 : 흠, 이상하게도 파이썬이 설치되어 있지 않지만 여전히 작동합니다. 나는 아마도 나를 부정확하게 표현했을 것이다. R의 mxnet에는 Python이 필요하지 않습니다. 파이썬에도 mxnet 패키지가 있고 기능이 약간 더 넓다는 사실에 대해 이야기했습니다. 행운을 빕니다 [삭제] 2017.05.18 12:02 #3555 이러한 BP-가격을 볼린저밴드 로 정규화하여 예측하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 그는 고정되어 있지는 않지만 경향이 있습니다. Yuriy Asaulenko 2017.05.18 12:10 #3556 막심 드미트리예프스키 : 이러한 BP-가격을 볼린저밴드로 정규화하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 고정이 아니라 디트렌드 모니터를 멈추지 않고 계속 응시하면 할 수 있습니다. 그리고 1분 동안 Дмитрий 2017.05.18 12:12 #3557 막심 드미트리예프스키 : 이러한 BP-가격을 볼린저밴드로 정규화하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 고정이 아니라 디트렌드 그리고 왜 그것이 고정적이지 않다고 결정 했습니까? [삭제] 2017.05.18 12:16 #3558 드미트리 : 그리고 왜 그것이 고정적이지 않다고 결정 했습니까? 배출량이 크므로 추세로 간주할 수 있습니다. 나는 전혀 확실하지 않습니다. 일종의 정지된 것과 같은 것입니다. 예, 하지만 분산이 크고 비정상적일 수 있습니다) 요컨대, 배출은 2개의 속도로 발생합니다 처리 방법이 명확하지 않은 대규모 배출 Дмитрий 2017.05.18 12:22 #3559 막심 드미트리예프스키 : 배출량이 크므로 추세로 간주할 수 있습니다. 나는 전혀 확실하지 않습니다. 일종의 정지된 것과 같은 것입니다. 예, 하지만 분산이 크고 비정상적일 수 있습니다) 요컨대, 배출은 2개의 속도로 발생합니다 처리 방법이 명확하지 않은 대규모 배출 배출은 어리석게도 제거되어야 하고 행은 고정되어 있습니다. [삭제] 2017.05.18 12:27 #3560 드미트리 : 배출은 어리석게도 제거되어야 하고 행은 고정되어 있습니다. 보일리 기간이 1이면 이렇습니다 :) 그리고 주기를 볼 수 있습니다. 1...349350351352353354355356357358359360361362363...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Rstudio 세트도 그것이 제공하는 것을 이해하지 못했습니다.
R에서 가장 괜찮은 소스 코드 편집기(여러 가지가 있음). 편집기에서 직접 코드를 동시에 실행할 수 있습니다. 그것은 편리함과 습관의 문제입니다.
MS-R 사용 - 어떤 동물인지 모르겠습니다.
R의 유료 변종인 Revolution이 있었습니다. R 자체와 훨씬 더 많은 것을 무료로 확인, 개선 및 배포했지만 그 과정에서 유료 항목도 제공했다는 의미에서 유료입니다. 이 혁명은 Microsoft에서 구입하여 동일한 조건에서 배포되었습니다. 무료 또는 유료입니다. 저는 마이크로소프트를 고수합니다. 나에게 필요한 것은 모두 무료이고 유료 물건은 필요하지 않습니다. 유료 - 일반적으로 기업에서 사용하는 R: 여러 대의 컴퓨터에서 대규모 프로젝트 를 개발한 후 여러 대의 컴퓨터에서 악용합니다.
1. mxnet과 R의 다른 기계 학습 패키지의 주요 차이점은 Python용으로 개발되었으며 나중에 API가 R에 첨부되었다는 것입니다. R에서는 데이터가 "열 지향"(colmagor)이고 Python에서는 다음과 같습니다. 행 지향(rowmagor)
데이터 준비는 구체적입니다. 최신 버전의 mxnet_0.9.4에서는 자동으로 인식되는 것 같지만 실제로는 확인하지 않았습니다.
그건 그렇고, 많은 응용 사례가 있습니다.
2. Rstudio가 마음에 들지 않는 이유는 무엇입니까? 모든 기능을 갖춘 IDE, 발전하고 잘 유지 관리됩니다.
그러나 그것이 당신에게 편리한 경우.
흠, 이상하게도 파이썬이 설치되어 있지 않지만 여전히 작동합니다.
지금까지는 모든 것이 적합합니다. 수정 API 아래의 봇이 스튜디오에서 완료되면 R과 즉시 연결하는 것이 편리할 수 있습니다.
1. Rstudio를 사용하면 스크립트 작성 및 디버깅에서 문서 준비까지 전체 작업 주기를 완료할 수 있습니다.
Rstudio는 약 1년 전에 설정되었습니다. 일반적으로 나는 R과 큰 차이점을 보지 못했고 깨닫지 못했습니다. 그러나 나는 오랫동안 그것을 돌리지 않았습니다.
2. 차트에 무슨 문제가 있나요?? 어떤 종류의 스케일링에 대해 이야기하고 있습니까? 확인하세요. 도와드리겠습니다.
SciLab에서 우리는 50,000 포인트의 그래프를 만들고 특정 조각을 선택하고 여러 포인트까지 그래프에 완전히 표시됩니다. 그래프를 스크롤하여 확장, 압축할 수 있습니다. 오, 편리합니다.
이것이 내가 말하는 스케일링입니다.
VS 아래의 R에는 모든 변수, 형식 및 변수가 간단한 경우 해당 값과 같은 변수 브라우저가 나타납니다. 하지만 나는 사진만 봤다.
흠, 이상하게도 파이썬이 설치되어 있지 않지만 여전히 작동합니다.
나는 아마도 나를 부정확하게 표현했을 것이다. R의 mxnet에는 Python이 필요하지 않습니다.
파이썬에도 mxnet 패키지가 있고 기능이 약간 더 넓다는 사실에 대해 이야기했습니다.
이러한 BP-가격을 볼린저밴드 로 정규화하여 예측하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 그는 고정되어 있지는 않지만 경향이 있습니다.
이러한 BP-가격을 볼린저밴드로 정규화하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 고정이 아니라 디트렌드
이러한 BP-가격을 볼린저밴드로 정규화하는 것이 가능한지 궁금합니다. 물론 고정이 아니라 디트렌드
그리고 왜 그것이 고정적이지 않다고 결정 했습니까?
배출량이 크므로 추세로 간주할 수 있습니다. 나는 전혀 확실하지 않습니다. 일종의 정지된 것과 같은 것입니다. 예, 하지만 분산이 크고 비정상적일 수 있습니다) 요컨대, 배출은 2개의 속도로 발생합니다
처리 방법이 명확하지 않은 대규모 배출
배출량이 크므로 추세로 간주할 수 있습니다. 나는 전혀 확실하지 않습니다. 일종의 정지된 것과 같은 것입니다. 예, 하지만 분산이 크고 비정상적일 수 있습니다) 요컨대, 배출은 2개의 속도로 발생합니다
처리 방법이 명확하지 않은 대규모 배출
배출은 어리석게도 제거되어야 하고 행은 고정되어 있습니다.
보일리 기간이 1이면 이렇습니다 :)
그리고 주기를 볼 수 있습니다.