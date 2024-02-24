트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 720

마이클 마르쿠카이테스 :

최근 발견에 비추어 볼 때 그는 나를 행복하게 만듭니다. 이 기쁨을 계정으로 이전하는 것이 남아 있습니다. 오일 페인팅:

23.02의 테스터 결과

그리고 여기에 같은 기간의 실제 거래 .....

그래서 테스트와 실제 거래는 완전히 다른 것입니다....

테스터와 실제 거래는 근본적으로 다를 수 없다는 것을 이해하지 못하거나 이해하고 싶지 않습니다. 이것은 거래 시스템, 모든 모델을 개발하는 요점입니다.

 
산산이치 포멘코 :

그러나 웬일인지 그들은 올빼미가 매달린 곳, 펜이 장난이 심한 곳이 나와 다릅니다. 여기 결과가 있습니다 ....

 
마법사_ :

https://www.youtube.com/watch?v=yZ-ADo4a-wo

백발의 삼촌이 사이키델릭한 바보를 연기하는 것은 끔찍합니다. Gamaz는 또 다른 문제입니다 https://www.youtube.com/watch?v=glFdG6_64DE

 
글쎄, 누가 생각했을 것입니다. 디버거에서 표시기를 디버그하려고 하는데 왜 prev_calculated가 항상 0인지 이해가 되지 않습니다???? 이것은 진드기 처리입니다. 오케이, 디버거에서 새 바로 이동하는 방법?????
 
이제 내 prev_calculated는 항상 0과 같습니다. 어떻게 이럴 수있어????

 
마이클 마르쿠카이테스 :
이제 보니 prev_calculated가 항상 0과 같습니다. 어떻게 이럴 수있어????

 //--- return value of prev_calculated for next call
   return ( 0 );
  }
 
블라디미르 카르푸토프 :

고마워 친구!!!! 살다 배우다....

[삭제]  

나는 약간의 진전이있다.

아웃샘플에

글쎄, 주제를 지원하기 위해


 
막심 드미트리예프스키 :

나는 약간의 진전이있다.

글쎄, 주제를 지원하기 위해


어서, 맥심 - 이빨로 성배 를 찢으세요! 나는 하나를 쉬었지만 많은 사람들이 있습니다 - 모두에게 충분합니다!

[삭제]  
알렉산더_K2 :

네, 마무리해야 할 주제가 하나 남았고 성배 가 있을 것입니다. 하지만 거기에는 할 일이 많습니다. :)

