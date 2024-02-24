트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 726

팬츄럴 :

글쎄, 주제를 시작하고 입력 / 출력, 사용 된 소프트웨어 제품 등에 대한 전체 설명과 함께 결과를 표시하십시오. 누가 방해하는가?

아니요, 저는 개인적으로 고정되지 않은 VR을 예측하지 않을 것입니다. 그리고 그것을 최소한 준정상 상태로 가져오려는 나의 모든 시도는 실패로 끝났습니다.

피니타 라 코미디.

하지만! 문제가 쓰레기라는 것을 깨닫고 오랫동안 NS와 거래해온 특정 사람은 사람들이 정체되지 않고 다른 접근 방식을 찾을 수 있도록 결과를 여기에 게시해야합니다.

사람들의 감사 - 그것은 그에 대한 보상이 될 것입니다. 왜냐하면. 그는 국회에서 돈을 찾지 못할 것입니다.

돈이 어딨어???? 답은 분포의 "꼬리"에 있습니다. 비 마르코프 프로세스의 "메모리"에서. 모두.
 
알렉산더_K2 :

Alexander, "도발자"는 (수학 다음으로) 당신의 두 번째 소명입니다. 아니면 첫 번째?
 
알렉산더_K2 :

질문은 좋지만 설명이 필요합니다. 양초의 어느 부분에서 ???


 
알렉산더_K2 :

아니오, 저는 개인적으로 비정상 혈압을 예측하지 않을 것입니다. 그리고 그것을 최소한 준정상 상태로 가져오려는 나의 모든 시도는 실패로 끝났습니다.

고정식으로 하시겠습니까? ))) 패드가 되었습니다.))

 
레나트 아크티아모프 :

질문은 좋지만 설명이 필요합니다. 양초의 어느 부분에서 ???


일종의 양초... 레나, 이 꼬리는 양초 없이 보여야 합니다! 그들은 이미 밤에 별처럼 빛납니다.

 
유리 아사울렌코 :

고정식으로 하시겠습니까? ))) 패드가 되었습니다.))

저도요.

 
드미트리 스쿠브 :
Alexander, "도발자"는 (수학 다음으로) 당신의 두 번째 소명입니다. 아니면 첫 번째?

아니, 나는 지친 여행자 들을 위한 오래된 성배 분배기 다.

 
알렉산더_K2 :

일종의 양초... 레나, 이 꼬리는 양초 없이 보여야 합니다! 그들은 이미 밤에 별처럼 빛납니다.

모든 것이 역추세에 갇혀 있다

꼬리는 수정 그 이상

그리고 십자가를 보면 아무것도 없습니다.
 
알렉산더_K2 :

아니, 나는 지친 여행자들을 위한 오래된 성배 분배기다.

메시아의 역할을 하고 싶습니까?
 
드미트리 스쿠브 :
메시아의 역할을 하고 싶습니까?

여기에는 오직 한 분의 메시아가 있습니다 - @podotr . 그리고 나는 단지 희망을 줄 뿐입니다. 글쎄요, 몇 가지 알고리즘입니다.

