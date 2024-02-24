트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2061 1...205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.10.31 11:36 #20601 Rorschach : 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까? 아카이브에서 첫 번째 시스템에 대한 모델링 . 빨간색 선은 100,000번의 반복에 대한 최악의 최상의 결과입니다. 하한선은 2500건의 거래(40년) 후에 올라갑니다. 공식을 사용하여 속도를 계산합니다. sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4 3796.3/69.4=54.7 아니면 기대치를 SCO로 나누어야 합니까? 모델에서 대체된 sko: 10000-3754=6246 // 100000번의 반복에 대한 572번의 거래에 대한 최대 편차 69.4*sqrt(572)=1659.8 //572 거래 범위 6246/1659.8=3.76 전혀 그렇게 생각하지 않는 것 같다. 기대치=0에 대한 시뮬레이션. 일반적으로 결과는 오차 범위 내에 있습니다. Machine learning in trading: 10포인트 3.mq4 동화로 돌아가다 Aleksey Vyazmikin 2020.10.31 13:44 #20602 mytarmailS : 솔루션은 다음과 같습니다. 우리는 극한 패턴을 만들고 현재 가격 과 패턴의 상관 관계를 봅니다.. 패턴의 양쪽에 몇 개의 막대가 있습니까? 패턴이 감지된 후 다음 ZZ 극값까지 움직임이 몇 퍼센트 남았는지 고려하셨습니까? Aleksey Vyazmikin 2020.10.31 13:48 #20603 예브게니 추마코프 : 지그재그의 경우 신경망이 어깨의 길이를 예측하도록 가르치는 것으로 충분합니다. 이전 길이보다 길거나 짧습니다(긴 것이 대상으로 필요함). 이것이 내 시스템이 작동하는 방식이며 새로운 ZZ 세그먼트가 나타나는 순간 예측이 제공됩니다. 모든 시스템과 마찬가지로 재무 결과는 시장 상태에 따라 크게 달라집니다. 주어진 임계값을 초과하는 충분한 ZZ가 있는지 여부. 임계 값이 작 으면 수익성있는 거래가 많이 발생하지만 정지에 문제가 있습니다. 초기 항목에 대한 다른 옵션을 찾을 때까지 새로운 ZZ 세그먼트가 나타나는 지점에 베팅합니다. mytarmailS 2020.10.31 13:59 #20604 알렉세이 비아즈미킨 : 패턴의 양쪽에 몇 개의 막대가 있습니까? 패턴이 감지된 후 다음 ZZ 극값까지 움직임이 몇 퍼센트 남았는지 고려하셨습니까? 각 면에 10개(BALDA에서 가져옴) 아니, 나는 세지 않았다. 그건 그렇고, 당신은 셀 수있다, 그것은 보는 것이 흥미 롭다 .. 나는 여전히 템플릿에 집착하고 있습니다. 흥미로운 사실이 밝혀졌습니다. Aleksey Vyazmikin 2020.10.31 14:47 #20605 mytarmailS : 각 면에 10개(BALDA에서 가져옴) 아니, 나는 세지 않았다, 그건 그렇고, 당신은 셀 수 있습니다, 그것은 보는 것이 흥미 롭습니다 .. 나는 여전히 템플릿에 집착하고 있습니다. 흥미로운 사실이 밝혀졌습니다. ZZ의 이전 세그먼트에 대한 백분율로 수정 깊이를 결정할 수 있다면 흥미로울 수 있습니다. 한편, MA(96-128)에 따른 종료점 또는 ZZ의 새로운 세그먼트가 나타날 때를 고려할 필요가 있다. 마우스에서 전략을 수정하느라 바쁜 동안 기사를 위해 이 작업을 수행하고 있습니다. mytarmailS 2020.10.31 15:16 #20606 알렉세이 비아즈미킨 : ZZ의 이전 세그먼트에 대한 백분율로 수정 깊이를 결정할 수 있다면 흥미로울 수 있습니다. 한편, MA(96-128)에 따른 출구점 또는 ZZ의 새로운 세그먼트가 나타날 때를 고려할 필요가 있다. 마우스에서 전략을 수정하느라 바쁜 동안 기사를 위해 하고 있습니다. 나는 그것을 전혀 사용하지 않는다 Aleksey Vyazmikin 2020.10.31 16:12 #20607 mytarmailS : 나는 그것을 전혀 사용하지 않는다 작은 움직임도 식별하는 것은 분명하지만 실제로는 더 작은 값을 가진 동일한 ZZ입니다. [삭제] 2020.11.01 04:50 #20608 mytarmailS : 훈련된.. 회색으로 표시된 원본 데이터, 모델의 파란색 또한 명확성을 위해 기차의 일부를 삽입했습니다. 모델이 새 데이터에 어떻게 적용되는지 이미 무언가를 하세요. 나는 람바를 원하지만 소변이 없습니다. 😔 공장에서 돈을 벌 수는 없습니다. [삭제] 2020.11.01 06:54 #20609 일반적으로 전략이 정말로 필요한 경우 몬테 칼라가 확인합니다. [삭제] 2020.11.01 07:38 #20610 mytarmailS : 오 blah .... 내가 내 영혼에 무엇을 가지고 있는지 안다면, 내 취약함)))) 나는 더 이상 나 자신을 믿지 않습니다 ... 플랫 이 모자는 이해하는 것 같지만 추세와 함께 슬픔 예를 들어 아시아/태평양 세션 에서 시간별로 필터를 만들어 보십시오. 1...205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아카이브에서 첫 번째 시스템에 대한 모델링 . 빨간색 선은 100,000번의 반복에 대한 최악의 최상의 결과입니다. 하한선은 2500건의 거래(40년) 후에 올라갑니다.
공식을 사용하여 속도를 계산합니다. sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4
3796.3/69.4=54.7
아니면 기대치를 SCO로 나누어야 합니까?
모델에서 대체된 sko:
10000-3754=6246 // 100000번의 반복에 대한 572번의 거래에 대한 최대 편차
69.4*sqrt(572)=1659.8 //572 거래 범위
6246/1659.8=3.76
전혀 그렇게 생각하지 않는 것 같다.
기대치=0에 대한 시뮬레이션. 일반적으로 결과는 오차 범위 내에 있습니다.
솔루션은 다음과 같습니다. 우리는 극한 패턴을 만들고 현재 가격 과 패턴의 상관 관계를 봅니다..
패턴의 양쪽에 몇 개의 막대가 있습니까? 패턴이 감지된 후 다음 ZZ 극값까지 움직임이 몇 퍼센트 남았는지 고려하셨습니까?
지그재그의 경우 신경망이 어깨의 길이를 예측하도록 가르치는 것으로 충분합니다. 이전 길이보다 길거나 짧습니다(긴 것이 대상으로 필요함).
이것이 내 시스템이 작동하는 방식이며 새로운 ZZ 세그먼트가 나타나는 순간 예측이 제공됩니다. 모든 시스템과 마찬가지로 재무 결과는 시장 상태에 따라 크게 달라집니다. 주어진 임계값을 초과하는 충분한 ZZ가 있는지 여부. 임계 값이 작 으면 수익성있는 거래가 많이 발생하지만 정지에 문제가 있습니다. 초기 항목에 대한 다른 옵션을 찾을 때까지 새로운 ZZ 세그먼트가 나타나는 지점에 베팅합니다.
패턴의 양쪽에 몇 개의 막대가 있습니까? 패턴이 감지된 후 다음 ZZ 극값까지 움직임이 몇 퍼센트 남았는지 고려하셨습니까?
각 면에 10개(BALDA에서 가져옴)
아니, 나는 세지 않았다. 그건 그렇고, 당신은 셀 수있다, 그것은 보는 것이 흥미 롭다 ..
나는 여전히 템플릿에 집착하고 있습니다. 흥미로운 사실이 밝혀졌습니다.
각 면에 10개(BALDA에서 가져옴)
아니, 나는 세지 않았다, 그건 그렇고, 당신은 셀 수 있습니다, 그것은 보는 것이 흥미 롭습니다 ..
나는 여전히 템플릿에 집착하고 있습니다. 흥미로운 사실이 밝혀졌습니다.
ZZ의 이전 세그먼트에 대한 백분율로 수정 깊이를 결정할 수 있다면 흥미로울 수 있습니다. 한편, MA(96-128)에 따른 종료점 또는 ZZ의 새로운 세그먼트가 나타날 때를 고려할 필요가 있다.
마우스에서 전략을 수정하느라 바쁜 동안 기사를 위해 이 작업을 수행하고 있습니다.
ZZ의 이전 세그먼트에 대한 백분율로 수정 깊이를 결정할 수 있다면 흥미로울 수 있습니다. 한편, MA(96-128)에 따른 출구점 또는 ZZ의 새로운 세그먼트가 나타날 때를 고려할 필요가 있다.
마우스에서 전략을 수정하느라 바쁜 동안 기사를 위해 하고 있습니다.
나는 그것을 전혀 사용하지 않는다
나는 그것을 전혀 사용하지 않는다
작은 움직임도 식별하는 것은 분명하지만 실제로는 더 작은 값을 가진 동일한 ZZ입니다.
훈련된..
회색으로 표시된 원본 데이터, 모델의 파란색
또한 명확성을 위해 기차의 일부를 삽입했습니다. 모델이 새 데이터에 어떻게 적용되는지
오 blah .... 내가 내 영혼에 무엇을 가지고 있는지 안다면, 내 취약함)))) 나는 더 이상 나 자신을 믿지 않습니다 ...
플랫 이 모자는 이해하는 것 같지만 추세와 함께 슬픔
예를 들어 아시아/태평양 세션 에서 시간별로 필터를 만들어 보십시오.