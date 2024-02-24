트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2061

새 코멘트
 
Rorschach : 결과의 중요성을 "과학적"으로 증명하고 싶습니다. 이렇게 하려면 큰 수와 4*sko의 법칙을 사용합니다. SL과 TP가 같지 않은 TS에 사용할 수 있으며 얼마나 많은 거래가 필요합니까?

아카이브에서 첫 번째 시스템에 대한 모델링 . 빨간색 선은 100,000번의 반복에 대한 최악의 최상의 결과입니다. 하한선은 2500건의 거래(40년) 후에 올라갑니다.

공식을 사용하여 속도를 계산합니다. sqrt(1/572*(514*(29.95-6.64)^2+58*(-200-6.64)^2)) = 69.4

3796.3/69.4=54.7

아니면 기대치를 SCO로 나누어야 합니까?

모델에서 대체된 sko:

10000-3754=6246 // 100000번의 반복에 대한 572번의 거래에 대한 최대 편차

69.4*sqrt(572)=1659.8 //572 거래 범위

6246/1659.8=3.76

전혀 그렇게 생각하지 않는 것 같다.


기대치=0에 대한 시뮬레이션. 일반적으로 결과는 오차 범위 내에 있습니다.


 
mytarmailS :

솔루션은 다음과 같습니다. 우리는 극한 패턴을 만들고 현재 가격 과 패턴의 상관 관계를 봅니다..

패턴의 양쪽에 몇 개의 막대가 있습니까? 패턴이 감지된 후 다음 ZZ 극값까지 움직임이 몇 퍼센트 남았는지 고려하셨습니까?

 
예브게니 추마코프 :


지그재그의 경우 신경망이 어깨의 길이를 예측하도록 가르치는 것으로 충분합니다. 이전 길이보다 길거나 짧습니다(긴 것이 대상으로 필요함).

이것이 내 시스템이 작동하는 방식이며 새로운 ZZ 세그먼트가 나타나는 순간 예측이 제공됩니다. 모든 시스템과 마찬가지로 재무 결과는 시장 상태에 따라 크게 달라집니다. 주어진 임계값을 초과하는 충분한 ZZ가 있는지 여부. 임계 값이 작 으면 수익성있는 거래가 많이 발생하지만 정지에 문제가 있습니다. 초기 항목에 대한 다른 옵션을 찾을 때까지 새로운 ZZ 세그먼트가 나타나는 지점에 베팅합니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

패턴의 양쪽에 몇 개의 막대가 있습니까? 패턴이 감지된 후 다음 ZZ 극값까지 움직임이 몇 퍼센트 남았는지 고려하셨습니까?

각 면에 10개(BALDA에서 가져옴)

아니, 나는 세지 않았다. 그건 그렇고, 당신은 셀 수있다, 그것은 보는 것이 흥미 롭다 ..

나는 여전히 템플릿에 집착하고 있습니다. 흥미로운 사실이 밝혀졌습니다.

 
mytarmailS :

각 면에 10개(BALDA에서 가져옴)

아니, 나는 세지 않았다, 그건 그렇고, 당신은 셀 수 있습니다, 그것은 보는 것이 흥미 롭습니다 ..

나는 여전히 템플릿에 집착하고 있습니다. 흥미로운 사실이 밝혀졌습니다.

ZZ의 이전 세그먼트에 대한 백분율로 수정 깊이를 결정할 수 있다면 흥미로울 수 있습니다. 한편, MA(96-128)에 따른 종료점 또는 ZZ의 새로운 세그먼트가 나타날 때를 고려할 필요가 있다.

마우스에서 전략을 수정하느라 바쁜 동안 기사를 위해 이 작업을 수행하고 있습니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

ZZ의 이전 세그먼트에 대한 백분율로 수정 깊이를 결정할 수 있다면 흥미로울 수 있습니다. 한편, MA(96-128)에 따른 출구점 또는 ZZ의 새로운 세그먼트가 나타날 때를 고려할 필요가 있다.

마우스에서 전략을 수정하느라 바쁜 동안 기사를 위해 하고 있습니다.

나는 그것을 전혀 사용하지 않는다

 
mytarmailS :

나는 그것을 전혀 사용하지 않는다

작은 움직임도 식별하는 것은 분명하지만 실제로는 더 작은 값을 가진 동일한 ZZ입니다.

[삭제]  
mytarmailS :

훈련된..

회색으로 표시된 원본 데이터, 모델의 파란색

또한 명확성을 위해 기차의 일부를 삽입했습니다. 모델이 새 데이터에 어떻게 적용되는지


이미 무언가를 하세요. 나는 람바를 원하지만 소변이 없습니다. 😔 공장에서 돈을 벌 수는 없습니다.
[삭제]  
일반적으로 전략이 정말로 필요한 경우 몬테 칼라가 확인합니다.
[삭제]  
mytarmailS :

오 blah .... 내가 내 영혼에 무엇을 가지고 있는지 안다면, 내 취약함)))) 나는 더 이상 나 자신을 믿지 않습니다 ...

플랫 이 모자는 이해하는 것 같지만 추세와 함께 슬픔


예를 들어 아시아/태평양 세션 에서 시간별로 필터를 만들어 보십시오.

1...205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068...3399
새 코멘트