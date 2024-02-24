트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 703

새 코멘트
 
마법사_ :

말해 주세요...

원하는대로 일련의 틱 가격 합계를 숫자로 나누지 마십시오.

Alexander는 각각 시간의 지수를 가지며 더 이상 일반적인 평균이 아닙니다.

나머지 - 당신이 생각하는 것처럼 그렇게 될 것입니다.

 
레나트 아크티아모프 :

원하는대로 일련의 틱 가격 합계를 숫자로 나누지 마십시오.

Alexander는 각각 시간의 지수를 가지며 더 이상 일반적인 평균이 아닙니다.

나머지 - 당신이 생각하는 것처럼 그렇게 될 것입니다.

진드기가 없다면? 최소 5분부터 시작합니다. 할 수 있다?

 
마법사_ :

진드기가 없다면? 최소 5분부터 시작합니다. 할 수 있다?

당신은 조롱

같은 정신으로 계속하면 자신에게 말할 것입니다

MT의 틱은 TF 동작 중 하나입니다.

M5의 눈금은 5분입니다.
 
레나트 아크티아모프 :

당신은 조롱

MT의 틱은 TF 동작 중 하나입니다.

아니요. 관심의 예를 보여주십시오. TF n1 유로벅.

 

이것으로 시작했지만 정상이지만 두 개의 오류가 있으므로 예측이 없습니다.

마지막은 보여주지 않겠습니다.


 
레나트 아크티아모프 :

이것으로 시작했지만 정상이지만 두 개의 오류가 있으므로 예측이 없습니다.

마지막은 보여주지 않겠습니다.


녹색은 전혀 필요하지 않습니다. 예, 마지막 것을 보여주세요. 보통입니다.

 
마법사_ :

녹색은 전혀 필요하지 않습니다. 예, 마지막 것을 보여주세요. 보통입니다.

마늘이 있으면 오렌지도

그래서 나는 보여줄 수 없다

모든 것이 다릅니다. 시작의 논리적 연속입니다.

 
레나트 아크티아모프 :

그래서 나는 보여줄 수 없다

허, 그게 무슨 문제야. 자랑. 보여주다...

 
마법사_ :

허, 그게 무슨 문제야. 자랑. 보여주다...

나는 자랑하지 않습니다.

게시물을 삭제하시겠습니까?

이것에 대한 모든 것

 
레나트 아크티아모프 :

나는 자랑하지 않습니다.

예, 이미 보여주세요. 괴롭히지 마십시오 ...

1...696697698699700701702703704705706707708709710...3399
새 코멘트