트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 704

새 코멘트
 
 
마법사_ :

줄넘기...

귀찮다

진보가 있습니다 - 규범
 
레나트 아크티아모프 :

줄넘기...

귀찮다

진보가 있습니다 - 규범

일시 중지, 음모가 생성되었습니다. 감사합니다! 보여주다...

 
마법사_ :

일시 중지, 음모가 생성되었습니다. 감사합니다! 보여주다...

마법사, 당신에게 남은 가장 간단한 일은 싸게 사서 비싸게 파는 것입니다.

글쎄, 제안 할 것이 무엇입니까?

최대 5분 영업...

 
레나트 아크티아모프 :

글쎄, 제안 할 것이 무엇입니까?

바와 라인, 하나!

 
마법사_ :

바와 라인, 하나!

한 줄을 통한 가격은 여전히 스프레드에 해를 끼칠 것입니다.

두 줄, 두 수준

 
레나트 아크티아모프 :

한 줄을 통한 가격은 여전히 스프레드에 해를 끼칠 것입니다.

두 줄, 두 수준

자, 둘. 최고의 옵션. 퍼즐의 영혼은 묻습니다 ...

 
마법사_ :

자, 둘. 최고의 옵션. 퍼즐의 영혼은 묻습니다 ...

너무 늦게, 모든 것이 이미 이전에 작성되었습니다.

구현하다, 퍼즐을 풀다

 
레나트 아크티아모프 :

너무 늦게, 모든 것이 이미 이전에 작성되었습니다.

구현하다, 퍼즐을 풀다

나는 당신이 원하는 것을 좋아합니다. 보여주다...

 
마법사_ :

나는 당신이 원하는 것을 좋아합니다. 보여주다...

당신은 당신이 좋아하지 않는 것을 예측합니까?
1...697698699700701702703704705706707708709710711...3399
새 코멘트